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Temperance Elementary School honor roll
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Temperance Elementary School honor roll

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Grade 2

Lauryn Berryman, Paisley Blevins, Paisley Campbell, Carson Cash, Nathaniel Chiles, Karlyn Fitzgerald, Ariana Garland, Eliana Garland, Brody Mays, Mason Orman, Kaden Rogers, Bobbie Jo Solomon, Aria Stecker, Autumn Stilwell, Lila Stinnett, Eason Tomlin, Bentley Wood

Grade 3

Azylen Coleman, Mar’Darius Morgan, Zander Simpson, Bentley Spivey, Jasper Tomlin, Gnarly Tweedy, Devyn Viar

Grade 4

Ayla Adams, Brayden Campbell, Olivia Hughes, Elijah Hunter, Mariah Mercer, Thomas Orman, Isaac Painter, Jack Saunders, Roslynn Wood, Chelsea Wright

Grade 5

Nyah Anthony, Cheyenne Bailey, Emma Beam, Tamain Bristow, Kenzi Bryant, Kaylee Davis, Ford Eagle, Emily Lewis, Michelle Martin, Adrianna Mays, Saydee Stecker, Jacob Stilwell, Harrison Stinnett

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