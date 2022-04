Prep scoreboard for Wednesday, April 27

BASEBALL

Non-district

Brookville 8, Fort Defiance 3

Fort Defiance;010;002;0;—;3;1;2

Brookville;201;212;x;—;8;12;4

WP: Noah Wood. LP: Sam Tindall.

Highlights: Fort Defiance — Dante Mazariegos 1-2, R. Brookville — Cody Bowling 2-4, 2 2B, R; Henry Simmons 2-3, RBI, 3 R, 2 SB; Reid Driskill 2-4, 3B, RBI, 2 R; Riley Hawkins 2-4, 2B, 2 RBIs, Tyler Burley 2-2, 2 RBIs, R; Wood 6 IP, 0 H, 3 R, 0 ER, 3 BB, 6 Ks; Trey Erb 1 IP, 1 H.

Records: Brookville 4-9. Fort Defiance 4-7.

Magna Vista 5, Gretna 4

Gretna;000;000;4;—;4;9;1

Magna Vista;002;120;x;—;5;5;0

WP: James Martin. LP: Haden Moon. S: Caleb Denton.

Highlights: Gretna — Elliott Dews 2-2, 3B, R; Evan Adams 2-4; Nathan Dalton 1-3, RBI, R; Jackson Moore 2-4, RBI; Landon McCluster 1-3, RBI; Moon 3 2/3 IP, 3 H, 3 R/ER, 3 BB, 1 K. Magna Vista — Martin 4 2/3 IP, 2 H, 0 R, 5 BB, 8 Ks; Kolby Walthall 1-4, 2B, RBI; Brayden Wilson 1-3, RBI.

Records: Gretna 2-12. Magna Vista 7-8.

Dogwood District

Nelson 15, Altavista 4 (5 innings)

Nelson;051;36;—;15;12;1

Altavista;000;31;—;4;7;7

WP: Landen Campbell. LP: Shane McCorkle.

Highlights: Nelson — Blake Victor 3-4, 2B, RBI, R; Blayze McGarry 3-4, 2B, 2 RBIs, 3 R; Landon Thacker 2-2, 2 2B, 2 RBIs, 2 R; Ty Mauer 2-4, 2B, RBI, 2 R; Campbell 3 2/3 IP, 5 H, 3 R/ER, 2 BB, 4 Ks. Altavista — Ben Tweedy 2-2, 2B, RBI, R; Logan Nichols 2-3, R; Nehki Robinson 2-2, 2B, 2 RBIs; Colby Haskins 1-2, RBI, R.

Records: Nelson 7-6. Altavista 1-12.

Appomattox 16, William Campbell 0 (5 innings)

Appomattox;703;51;—;16;21;0

William Campbell;000;00;—;0;2;4

WP: Hunter Garrett. LP: Payton Mason.

Highlights: Appomattox — Trey Shrock 4-5, 2B, 2 RBIs, 3 R; Nate Dillon 3-3, 2B, RBI, 2 R; Alex Caruso 3-5, 2B, 3 RBIs, 2 R; Wyatt Sisk 3-4, 3 R; Garrett 3 IP, 2 H, 0 BB, 4 Ks. William Campbell — Tyler Mason 1-2; Brian Trent 1-2.

Records: Appomattox 11-0. William Campbell 3-8.

SOFTBALL

Non-district

Staunton River 3, Lord Botetourt 2

Lord Botetourt;000;002;0;—;2;4;0

Staunton River;020;010;—;3;9;0

WP: Emily Wood. LP: Rhyann Jones. HR: Payton Evans solo to left in bottom of fifth inning.

Highlights: Lord Botetourt — Hadley Evans 1-3, 2 RBIs; Jones 6 IP, 9 H, 3 R/ER, 0 BB, 8 Ks. Staunton River — Wood 7 IP, 4 H, 2 R/ER, 0 BB, 7 Ks; Payton Phillips 2-3, R; Alexis Coles 2-3, 2B, RBI, R; Jena Roach 1-3, 2B, RBI; Payton Evans 1-2, RBI, R; Allie Davidson 1-3, 2B.

Records: Staunton River 13-0. Lord Botetourt 10-2.

Dogwood District

Appomattox 20, William Campbell 0 (5 innings)

William Campbell;000;00;—;0;0;3

Appomattox;871;4x;—;20;24;0

WP: Bree Carrico. LP: Abbie McDarris. HR: Courtney Layne (A) with two on in bottom of first inning; with one on in bottom of second.

Highlights: Appomattox — Layne 3-3, 2 HR, 5 RBIs (2 IP, 0 H, 5 Ks); Carrico 3 IP, 0 H, 1 HBP, 5 Ks; Kelsey Hackett 3-3; Macee Hargis 3-4, 3 RBIs; Abigail Wilkerson 4-4; Aubrey Fulcher 3-3.

Records: William Campbell 0-10. Appomattox 10-0.

Nelson 6, Altavista 1

Altavista;000;010;0;—;1;7;6

Nelson;201;030;x;—;6;9;1

WP: Ambrye Taylor. LP: Madyson Brown. HR: Taylor (N) to left with one on in bottom of fifth inning.

Highlights: Altavista — Reagan Adams 2-3; Ashton Eades 1-3, 2B; Micaela Worley 1-2, 2B. Nelson — Taylor 7 IP, 7 H, 1 R/ER, 0 BB, 9 Ks (1-4, HR, 3 RBIs); Rachel Thompson 2-4, R; Ansley Jenkins 3-3, 2B, R.

Records: Altavista 3-10. Nelson 6-5.

Magna Vista 11, Gretna 1 (5 innings)

Gretna;000;10;—;1;5;5

Magna Vista;512;12;—;11;13;1

WP: Abbygale Bender. LP: Hailey Owen. HR: Bender (MV) solo to left in bottom of fourth inning.

Highlights: Magna Vista — Carlee Ashworth 3-4, 2B, 2 R; Shelby Rigney 3-3, 2 2B, 2 RBIs, 2 R; Bender 3 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 5 Ks. Gretna — Mallory Dalton 2-3, R; Ava Graye Simpson 2-2; Adrianna Eanes 1-3.

Records: Gretna 1-13. Magna Vista 7-10.

BOYS SOCCER

Seminole District

Jefferson Forest 7, Amherst 0

Amherst;0;0;—;0

Jefferson Forest;3;4;—;7

Scoring: Kyle Butcher (JF) assisted by Chris Wiley, 3:00; Walker Stebbings (JF) assisted by Wiley, 14:00; Christian Kavana (JF) unassisted, 24:00; Wiley (JF) assisted by Jaren Lee, 59:00; Wiley (JF) unassisted, 67:00; Ethan Green (JF) assisted by Lee, 69:00; Andrew Linn (JF) assisted by Green, 76:00.

Saves: Amherst — Daniel DeChant 8. JF —Wilson Hetrick (60:00) and Tyler Beck (20:00) 0.

Records: Amherst 1-6-2. Jefferson Forest 9-0-1.

Dogwood District

Appomattox 1, Nelson 0

Nelson;0;0;—;0

Appomattox;1;0;—;1

Scoring: Brady Fulcher (A) header, assisted off a free kick by Billy O'Neill.

Records: Appomattox 6-1, 3-0 Dogwood. Nelson 5-3, 2-2.

GIRLS LACROSSE

Non-district

E.C. Glass 20, Blacksburg 12

E.C. Glass;8;12;—;20

Blacksburg;8;4;—;12

Scoring: E.C. Glass — Nora Hamilton 8 goals, 3 assists; Tess Ahrens 5 goals, 1 assist; Emily Williams 4 goals, 2 assists; Camille Marraccini 3 goals, 3 assists; Ashley Dietz 2 assists; Georgi Wynnyk 1 assist. Blacksburg — Hayli Williams 4 goals, Meghan McElroy 4 goals, Kennedy Thomason 3 goals, Morgan Tully 1 goal.

Records: E.C. Glass 7-2. Blacksburg 6-2.

BOYS LACROSSE

Virginia Independent Conference

Virginia Episcopal 15, Covenant 6

VES;7;4;2;2;—;15

Covenant;1;2;1;2;—;6

Scoring: VES — Billy Koudelka 10 goals; Tucker Olmert 2 goals, 2 assists; John Hatch 2 goals, 4 assists; Luke Meadows 2 assists; Elijah Noble 1 goal; Chester Fannon 1 assist.

Saves: Bryce Ledwith (VES) 6.

Records: Virginia Episcopal 5-5. Covenant 1-8.

BOYS TENNIS

Seminole District

Liberty 5, Brookville 2

At Liberty High

Singles: Levi Wellman (BHS) d. Tommy Kirby 8-5; Simon Emery (BHS) d. Aiden Burkepile 8-6; Nathan Peroni (LHS) d. Ben Surratt 8-4; Demarques Coles (LHS) d. Gavin Satterfield 8-2; Landon Cash (LHS) by forfeit.

Doubles: Kirby/Burkepile (LHS) d. Wellman/Emery 8-5; Peroni/Cash (LHS) d. Surratt/Satterfield 8-4.

Records: Brookville 0-7. Liberty 1-7.

GIRLS TRACK & FIELD

Non-district

William Byrd 88, Staunton River 36, Alleghany 17

At Staunton River

Individuals (first place only) — 100 Dash: Tina Lin (WB) 13.71; 200 Dash: Remi Figart (WB) 27.57; 400 Dash: Remi Figart (WB) 1:05.53; 800 Run: Macyn Cash (A) 2:40.91; 1,600 Run: Macyn Cash (A) 6:00.02; 100 Hurdles: Emma Kageals (WB) 18.42; 300 Hurdles: Emma Kagleals (WB) 53.03; 4x100 Relay: William Byrd 56.52; 4x800 Relay: William Byrd 12:28.23; High Jump: Jeni Levine (SRHS) 5-00; Pole Vault: Emma Kageals (WB) 5-06; Long Jump: Emma Kageals (WB) 14-09; Triple Jump: Remi Figart (WB) 32-02.25; Shot Put: Mya Rosser (WB) 32-09; Discus: Mya Rosser (WB) 96-06.

BOYS TRACK & FIELD

Non-district

Staunton River 93.50, William Byrd 51.50, Allegany 11

At Staunton River

Individuals (first place only) — 100 Dash: Jordan Richards (SRHS) 11.81; 200 Dash: Malakhi Gregory (SRHS) 23.90; 400 Dash: Alfred Finney (SRHS) 54.28; 800 Run: Spencer Kearns (SRHS) 2:08.87; 1,600 Run: Gabe Miller (A) 4:39.43; 3,200 Run: Sam Weddle (SRHS) 10:45.57; 110 Hurdles: Landon Miller (SRHS) 18.43; 300 Hurdles: Logan McClung (SRHS) 45.72; 4x100 Relay: William Byrd 45.78; 4x400 Relay: Staunton River 4:10.96; 4x800 Relay: Alleghany 9:43.41; High Jump: Jaiden Childress (WB) 5-06; Pole Vault: Spencer Kearns (SRHS) 11-00; Long Jump: Malakhi Gregory (SRHS) 20-01.75; Triple Jump: Malakhi Gregory (SRHS) 41-00; Shot Put: Hunter Richards (WB) 40-08; Discus: Ashton Hancock (SRHS) 138-06.

OTHER SCORES

Boys Soccer: Chatham 10, Altavista 1

Girls Soccer: Appomattox 3, Nelson 1

Girls Tennis: Brookville 9, Liberty 0

THURSDAY'S EVENTS

BASEBALL

Eastern Mennonite at Virginia Episcopal, 4:30 p.m.

E.C. Glass at Liberty, 7:30 p.m.

SOFTBALL

Temple Christian at Westover Christian, 4:30 p.m.

Liberty at E.C. Glass, 6 p.m.

BOYS SOCCER

E.C. Glass at Liberty, 7 p.m.

GIRLS SOCCER

E.C. Glass at Liberty, 5:30 p.m.

Heritage at Rustburg, 6 p.m.

Brookville at Liberty Christian, 7 p.m.

BOYS TENNIS

Virginia Episcopal at Eastern Mennonite, 4:30 p.m.

Staunton River at Franklin County, 4:30 p.m.

Brookville at Heritage, 4:30 p.m.

E.C. Glass at Amherst, 4:30 p.m.

Liberty Christian at Jefferson Forest, 4:30 p.m.

GIRLS TENNIS

Franklin County at Staunton River, 4:30 p.m.

Jefferson Forest at Liberty Christian, 4:30 p.m.

Heritage at Brookville, 4:30 p.m.

Amherst at E.C. Glass, 4:30 p.m.

Altavista at William Campbell, 5 p.m.

BOYS LACROSSE

Cave Spring at Jefferson Forest, 7 p.m.

OUTDOOR TRACK & FIELD

Appomattox, Gretna, Chatham at Nelson, 5 p.m.

William Campbell, Dan River, Galileo at Altavista, 5 p.m.