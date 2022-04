Prep scoreboard for Friday, April 1

BASEBALL

Seminole District

E.C. Glass 3, Liberty 2

Liberty;000;002;0;—;2;6;1

E.C. Glass;101;010;x;—;3;3;1

WP: Mike Harpster. LP: Nick Krantz. S: Cooper Campbell.

Highlights: LHS — Parker Holdren 2-4, R, SB; Will Holdren 2-4, R; Stevie Wood 1-2; Krantz 1-3, RBI (6 IP, 3 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 11 Ks). ECG — Carter Jones 1-3, R, SB; Scooter Ball 2 RBIs, SB; Ryan Litchford 1-1, R (1 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 0 BB, 2 Ks); Campbell 1-2, R (1 IP, 1 H, 0 R/ER, 0 BB, 0 Ks); Harpster 5 IP, 2 H, 0 R/Er, 1 BB, 12 Ks.

Records: Liberty 4-2, 0-2 Seminole. E.C. Glass 3-2, 2-1.

Rustburg 10, Heritage 0 (5 innings)

Rustburg;144;10;—;10;8;0

Heritage;000;00;—;0;0;5

WP: Kyle Fields. LP: Lucas Glass.

Highlights: RHS —Trevor Justice 4-4 2B, 3 RBIs, R; Aldon Epperson 1-3, 2 R; Grayson Ware RBI, R; Fields 5 IP, 0 H, 0 R/ER, 2 BB, 14 Ks (2-3, 2 RBIs). HHS — Jaylen Armistead BB; David Cash BB.

Records: Rustburg 6-2, 2-1 Seminole. Heritage 3-4, 0-2.

Jefferson Forest 7, Amherst 4

Amherst;100;300;0;—;4;5;0

Forest;022;003;x;—;7;5;2

WP: Breckin Nace. LP: Jonah Cunningham.

Highlights: ACHS — Nick Dawson 1-2; Blake Mays 1-4; Cyrus Campbell 1-2; David Travis 1-3, R; Cunningham 1-3, 2B, 2 RBIs (3 IP, 2 H, 3 R/ER, 4 BB, 4 Ks). JF — Landon Mitchell 1-3, 2 R; Sam Bell 3-4, 2 RBIs; Alex Whitaker 2 RBIs; Peyton Smith RBI (3 IP, 0 H, 1 R/ER, 6 BB, 5 Ks); Luke Gouldthorpe RBI; Nate Pyle RBI; Nace 2 IP, 3 H, 0 R/ER, 1 BB, 3 Ks).

Records: Amherst 3-3, 2-1 Seminole. Jefferson Forest 6-0, 2-0.

Liberty Christian 9, Brookville 1

Brookville;010;000;0;—;1;2;3

LCA;410;310;x;—;9;5;2

WP: Ben Blondino. LP: Dylan Hobbs.

Highlights: BHS — Nathan Deaton 1-2, SB; Max Newman 1-1. LCA — John Simmons 1-2, 2B, 2 R, SB; Logan Duff 1-2, 3B, 3 RBIs, R; Dillon Stowers 1-4, 2B, 2 RBIs; Will Palmer 1-2, 3B, RBI, R (4.2 IP, 1 H, 0 R/ER, 2 BB, 14 Ks); Blondino 2.1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 4 BB, 6 Ks.

Records: Brookville 1-5, 0-3 Seminole. Liberty Christian 3-0, 2-0.

Dogwood District

Appomattox 10, Nelson 0 (5 innings)

Nelson Co.;000;00;—;0;3;4

Appomattox;530;2x;—;10;9;1

WP: Jake Maner. LP: Michael Fitzgerald. HR: Trey Shrock leadoff shot, bottom 1.

Highlights: N —Caleb Thompson 1-2; Landon Thacker 1-2. A — Shrock 3-3, 2B, HR, RBI, 2 R; Ethan Walton 1-2, RBI, R; Collin Slagle 1-3, 2B, RBI, 2 R; Hunter Garrett 1-2, RBI, 2 R; Kyle Davis 2-2, RBI, R; Maner 4 IP, 2 H, 0 R/ER, 0 BB, 3 Ks.

Records: Nelson 2-5, 0-2 Dogwood. Appomattox 6-0, 3-0.

Non-district

Tunstall 11, Gretna 1 (6 innings)

Gretna;010;000;—;1;5;2

Tunstall;024;005;—;11;17;0

WP: Elijah Byrd. LP: Nick Berger. HR: Raymond Ladd (T), 1 on, 0 out, bottom 2; Caulier Barker (T), 1 on, 1 out, bottom 3.

Highlights: G — Berger 2-3; Chris Crews 1-3, 2B, R, SB; Haden Moon 1-3, 2B. T — Barker 4-4, HR, 2 RBIs, 3 R; Ladd 2-4, HR, 2 RBIs, 2 R; Will Eaton 2-4, 2B; Daniel Hicks 2-4, 2B, 2 RBIs; Jackson Boles 2-2, 2B, R; Byrd 3-4, 2 2B, 2 RBIs, R (6 IP, 5 H, 1 R/ER, 1 BB, 6 Ks).

Records: Gretna 2-5. Tunstall 6-0.

James River 14, Staunton River 2 (5 innings)

Staunton River;011;00;—;2;3;7

James River;407;3x;—;14;10;4

WP: Zeal Hammons. LP: Jared Steele.

Highlights: SRHS — Jesse Brown 2-3, 2B, R; Caleb Overfelt 1-2, SB. JRHS — Dalton hall 3-4, 2B, 3B, 2 RBIs; Heath Andrews 1-1, 2B, RBI, 2 R, SB; John Austin 1-4, 2B, 3 RBIs, R; Jonas Wilkes 2-4, 2 R; Hunter Mays 1-3, R; Hammons 1-2, RBI, R, SB (3 IP, 2 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 1 K).

Records: Staunton River 2-4. James River 3-3.

Virginia Independent

Faith Christian (Hurt) 7, Timberlake Christian 2

Timberlake;000;020;0;—;2;2;3

Faith-Hurt;320;200;x;—;7;5;2

WP: Andrew Scott. LP: Micah Witt.

Highlights: TC —David Crump 1-3; Owen Seay 1-3, R, SB. FC — Hunter Crawley 3-4, 3 R; Aaron Keesee 1-2, RBI; Scott 3.1 IP, 0 H, 0 R/ER, 2 BB, 9 Ks.

Records: Timberlake Christian 0-2.

SOFTBALL

Seminole District

Liberty 12, E.C. Glass 2 (5 innings)

E.C. Glass;200;00;—;2;2;2

Liberty;531;3x;—;12;11;0

WP: Kaidence Gordon. LP: Jett Hamilton. HR: Jordyn Wright-Goode (ECG) 1 on, 0 out, top 1; Haili Gonzalez (LHS) solo shot, 1 out, bottom 1; Gordon (LHS), solo shot, 2 outs, bottom 1; Emma Kimberlin (LHS), 2 on, 2 out, bottom 2.

Highlights: Wright-Goode 1-2, HR, 2 RBIs, R; Abigail Jones 1-2, R. LHS — Gonzalez 2-3, HR, 2 RBIs, R; Kimberlin 3-3, HR, 4 RBIs, 3 R; Makaia Flood 2-3, 2B, RBI, 2 R; Gracie White 1-3, 2B, RBI; Ashley Goff 1-2, RBI, R, 3 SB; Gordon 2-3, 2B, HR, RBI, R (5 IP, 2 H, 2 R/ER, 1 BB, 9 Ks).

Records: E.C. Glass 3-2, 0-2 Seminole. Liberty 3-3, 1-1.

Amherst 9, Jefferson Forest 0

Amherst;000;611;1;—;9;8;3

Forest;000;000;0;—;0;0;2

WP: Dylan McNerney. LP: Gillian Faris.

Highlights: ACHS — Maegan Lloyd 1-3, RBI, R; Kayleigh Coms 1-3, 2B, 2 RBIs, R, SB; Sienna Fielder 1-3, RBI; Savannah Massie 1-1, 2B, R; Tyah Charlton 1-4, R, 2 SB; McKayla Padgett 1-3, 3 RBIs, R; McNerney 7 IP, 0 H, 0 R/ER, 1 BB, 11 Ks (1-2, 2B). JF — Addison Compton BB.

Records: Amherst 6-2, 3-0 Seminole. Jefferson Forest 4-3, 1-1.

Non-district

Tunstall 5, Gretna 4

Gretna;002;010;1;—;4;6;5

Tunstall;005;000;x;—;5;7;3

WP: Colby Eastwood. LP: Mallory Dalton.

Highlights: G — Jailyn East 2-3, 2 R; Dalton 2-4, 2 RBIs. T — Greenly Elliott 1-4 2B, RBI, R; Khamauri Mays 1-3, RBI, R; Heidi Ellis 1-3, 2 RBIs, SB; Madison Austin 1-1, SB; Eastwood 2-4, R (4 IP, 2 H, 2 R, 0 ER, 0 BB, 6 Ks).

Records: Gretna 1-6. Tunstall 3-2.

BOYS SOCCER

Seminole District

Heritage 5, Rustburg 0

Rustburg;0;0;—;0

Heritage;4;1;—;5

Scoring: Josh Kipp, assisted by Karson Adcock, 5:00; Kipp, assisted by Jackson Whelan, 15:00; Gabe Gonzales, unassisted, 17:00; Brian Villatoro, assisted by Eduardo Martinez, 39:00; Martinez, unassisted, 44:00.

Saves: Chase Stickle (HHS) 8. Rustburg 9.

Records: Rustburg 2-3, 0-3 Seminole. Heritage 1-2, 1-2.

Non-district

Glenvar 6, Staunton River 1

Staunton River;0;1;—;1

Glenvar;4;2;—;6

Scoring: SRHS —Andy Torres.

Saves: SRHS — Nate Martin 10.

Records: Staunton River 0-5-1. Glenvar 4-0-1.

GIRLS SOCCER

Seminole District

E.C. Glass 5, Liberty 1

Liberty;0;1;—;1

E.C. Glass;4;1;—;5

Scoring: Sarah Ramsey (ECG), assisted by Allie Smulik, 10:00; Libbie Sommardahl (ECG), assisted by Ramsey, 20:00; Sommardahl (ECG), assisted by Madison Olsen and Katelyn Hargis, 26:00; Smulik (ECG), assisted by Hargis, 38:00; Sommardahl (ECG), assisted by Flannery Benda, 44:00; Charlotte Maxwell (LHS), unassisted, 46:00.

Saves: Liberty 10; Brooklyn Dopp (ECG) 7.

Records: Liberty 1-2-1, 0-2-1 Seminole. E.C. Glass 4-1, 2-0.

GIRLS TENNIS

Seminole District

E.C. Glass 9, Liberty 0

At E.C. Glass

Singles: Mary Kennedy d. Kayla Gravely 8-0; Lilly Hall d. Bethany Duncan 8-0; Elizabeth Eskridge d. Madi Painchaud 8-1; Amelia Uhl (ECG) d. Laci Craig 8-0; Josie Kicklighter d. Napier 8-1; Maya Adams d. Jasmine King 8-0.

Doubles: Kennedy/ Eskridge d. Gravely/Bethany 8-2; Hall/ Adams d. Painchaud/ Napier 8-3; Kicklighter/ Uhl d. Craig/Jayden Hurt 8-0.

Records: E.C. Glass 4-0, 3-0 Seminole.

SATURDAY'S EVENTS

BASEBALL

Virginia Episcopal at Highland School, 11 a.m.

Liberty Christian vs. Trinity Christian in Colonial Heights, 1 p.m.

SOFTBALL

Staunton River vs. Patrick County at Ben Franklin Middle School, 9 a.m.

Liberty Christian vs. Staunton River at Ben Franklin Middle School, 3 p.m.

Liberty Christian at Franklin County, 7 p.m.

GIRLS LACROSSE

Highland School at Virginia Episcopal, noon

BOYS TENNIS

Highland School at Virginia Episcopal, noon

OUTDOOR TRACK & FIELD

Vince Bradford Invitational at E.C. Glass, 9 a.m.

Rustburg in All-American Track Classic at New Kent, 9 a.m.’

New Covenant, North Cross, Chatham Hall at VES, 10 a.m.