Prep scoreboard for Friday, April 22

BASEBALL

Seminole District

Heritage 5, Amherst 2

Amherst;002;000;0;—;2;6;1

Heritage;302;000;x;—;5;5;2

WP: Jimmy Smallshaw. LP: Dakota Maberry. HR: Smallshaw (HHS) with one on in bottom of third inning.

Highlights: Amherst — Blake Mays 3-4, 2B R; Maberry 2-4, RBI (2 1/3 IP, 5 H, 5 R, 3 ER, 2 BB, 5 Ks; Nick Dawson 3 2/3 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 7 Ks. Heritage — Smallshaw 6 2/3 IP, 6 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 9 Ks (1-3, HR, 2 RBIs); Lucas Glass 1-3, R; Matt Cassidy 1-2, RBI, 2 R; Nate Cash 1-3, RBI; Tevin Braxton 1-3.

Records: Amherst 5-7. Heritage 5-8.

Rustburg 3, Brookville 0

Rustburg;001;002;0;—;3;4;1

Brookville;000;000;0;—;0;3;0

WP: Kyle Fields. LP: Dylan Hobbs. HR: Fields (Rustburg) solo to left in top of third inning.

Highlights: Rustburg — Fields 7 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 11 Ks (1-2, HR, RBI); Logan Litchford 1-2, 2B, 2 RBIs. Brookville — Henry Simmons 2-2; Reid Driskill 1-3; Hobbs 6 IP, 3 H, 3 R/ER, 4 BB, 9 Ks.

Records: Rustburg 8-4. Brookville 3-8.

Liberty Christian 17, E.C. Glass 1 (5 innings)

E.C. Glass;100;00;—;1;4;3

LCA;285;2x;—;17;14;0

WP: Landon Owen. LP: George Best. HR: Carter Jones (ECG) leadoff to left in top of first inning; Dillon Stowers (LCA) grand slam to left in bottom of second inning.

Highlights: E.C. Glass — Carter Jones 1-2, HR, RBI; Cooper Campbell 1-3; Max Callaway 1-2; Mike Harpster 1-2. LCA — Owen 4 IP, 4 H, 1 R/ER, 1 BB, 8 Ks; Stowers 2-3, 2B, HR, 7 RBIs, 3 R; Tanner Thomas 2-2, 2B, 4 R; Will Palmer 2-2, 2 2B, RBI, 2 R; Nathaniel Tyree 1-3, 2B, 2 RBIs; John Simmons 1-2, 3B, 3 R; Lane Duff 2-3.

Records: Liberty Christian 9-1. E.C. Glass 5-5.

Non-district

Jefferson Forest 16, Virginia Episcopal 1

Jefferson Forest;400;013;8;—;16;13;0

Virginia Episcopal;000;010;0;—;1;6;1

WP: Luke Gouldthorpe. LP: Jed Howard. HR: Evan Mace (JF) to left with two on in top of first inning.

Highlights: JF — Gouldthorpe 4 IP, 1 H, 1 R/ER, 1 BB, 9 Ks; Peyton Smith 4-6, 2B, 3 RBIs, 3 R; Mace 3-3, HR, 5 RBIs; Landon Mitchell 2-3, 2 RBIs; John Barrett 1-1, 2 RBIs; Connor Lane 3 IP, 5 H, 0 R, 0 BB, 4 Ks. VES — Howard 2-4; Charlie Felmlee 1-2, 2B, RBI.

Records: Jefferson Forest 12-1. VES 3-8.

Dogwood District

Appomattox 4, Gretna 3

Gretna;100;200;0;—;3;4;5

Appomattox;010;210;x;—;4;4;5

WP: Jake Maner. LP: Evan Adams. S: Wyatt Sisk.

Highlights: Gretna — Haden Moon 1-3, RBI; Adams 6 IP, 4 H, 4 R, 1 ER, 1 BB, 1 K. Appomattox — Nate Dillon 2-3, 2B, R; Alex Caruso 1-2, RBI, R; Davis 1-2, RBI; Maner 5 IP, 4 H, 3 R, 0 ER, 1 BB, 4 Ks; Sisk 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 4 Ks.

Records: Gretna 2-10. Appomattox 10-0.

Nelson 6, William Campbell 1

Wm. Campbell;100;000;0;—;1;3;2

Nelson;023;010;x;—;6;8;1

WP: Jace Martin. LP: Tyler Mason.

Highlights: William Campbell — Payton Mason 1-2, RBI; T. Mason 3 IP, 5 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 5 Ks. Nelson — Michael Fitzgerald 2-3, 3B, RBI, 2 R; Landon Thacker 1-2, 2B, RBI; Blake Victor 1-3, RBI, R; Martin 7 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 5 Ks.

Records: Nelson 5-6. William Campbell 3-7.

Blue Ridge District

Staunton River 17, William Fleming 1 (5 innings)

William Fleming;100;00;—;1;1;7

Staunton River;257;3x;—;17;8;1

WP: Conner Faw. LP: Jailen Robinson.

Highlights: WF — Colten Ruble 1-2. SRHS — Faw 3 IP, 1 H, 1 R/ER, 2 BB, 4 Ks; Isaac Gillenwater 2 IP, 0 H, 0 BB, 4 Ks; J. Steele 2-2, 2 2B, 3 RBIs; J. Brown 2-3, RBI, 3 R; Caleb Overfelt 1-3, 2B, 2 RBIs, 2 R; Kyle Wise 1-2, 2B, RBI, R; Tyler Goode 1-3, 2 RBIs.

Records: Staunton River 4-6. William Fleming 2-9.

SOFTBALL

Seminole District

Rustburg 5, Brookville 0

Rustburg;000;001;4;—;5;9;0

Brookville;000;000;0;—;0;2;2

WP: Eden Bigham. LP: Destiny Calloway.

Highlights: Rustburg — E. Bigham 7 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 14 Ks (1-3, RBI); Maggie Mayhew 2-4; Jenna Bryant 1-2, 2B, RBI; Carly Marakian 203, 2 RBIs, 2 R. Brookville — Jada Fyffe 1-3, 2B; Reagan Hunley 1-2; Calloway 7 IP, 9 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 6 Ks.

Records: Rustburg 9-1. Brookville 6-4.

Liberty Christian 9, E.C. Glass 3

E.C. Glass;000;002;1;—;3;5;1

LCA;030;114;x;—;9;11;3

WP: Raleigh Dudley. LP: Abigail Jones.

Highlights: ECG — Jett Hamilton 1-3, 2B, RBI; Jones 1-2, 2B, R; Sage Grant 1-4, R; Alexis Johnson 1-3. LCA — Dudley 7 IP, 5 H, 3 R, 0 ER, 1 BB, 13 Ks (2-4, R); Taylee Hesse 2-4, 2B; Jordyn Robbins 2-4, 2B, RBI, 2 R; Faith Campbell 2-4, 2 RBIs, R; Reece Sherwin 2-4, 2B, 2 R.

Records: E.C. Glass 3-6. LCA 3-8.

Dogwood District

Nelson 22, William Campbell 2 (5 innings)

Nelson;3(12)0;34;—;22;16;0

Wm. Campbell;000;20;—;2;2;10

WP: Ambrye Taylor. LP: Abbie McDarris. HR: Chandler Giles 2 (Nel) inside the park to right with one on in first inning and to center with two on in second; Ambrye Taylor (Nel) solo to left in top of second; Hannah Victor (Nel) inside the park to right in first.

Highlights: Nelson — Taylor 5 IP, 2 H, 2 R/ER, 1 BB, 14 Ks (2-4, 2B, HR, 3 RBIs); Giles 4-5, 3B, 2 HR, 8 RBIs, 3 R; Victor 3-5, 2B, HR, 3 RBIs; Rachel Thompson 3-5, 2B, 3B, 5 R; Courtney Klingler 1-2, 2B, 2 RBIs, 2 R; Kaileigh Critzer 1-4, 2B, 2 RBIs, 3 R. William Campbell — Zoey Hannah 1-2, RBI; MiNiya Hancock 1-2, RBI.

Records: Nelson 5-4. William Campbell 0-9.

BOYS TENNIS

Non-district

E.C. Glass 9, Halifax County 0

At E.C. Glass

Singles: Spencer Knight (ECG) d. Francesco Coronado 8-0; Henry Scruggs (ECG) d. Preston Riddle 8-0; Devon Davis (ECG) d. Grayson Ballard 8-1; Ben Mays (ECG) d. Justin Pool 8-2; Isaac Hardin (ECG) d. Andrew Kim 8-5; Matt Spanski (ECG) d. Kennedy Anderson 8-1.

Doubles: Knight/Scruggs d. Coronado/Ballard 8-0; Sebastian Ploch/Pierce Martin (ECG) d. Riddle/Kim 9-8 (7-5); James Stevens/Hardin d. Pool/Anderson 8-3.

Records: E.C. Glass 9-0.

BOYS SOCCER

Seminole District

Jefferson Forest 5, Liberty 0

Jeff. Forest;2;3;—;5

Liberty;0;0;—;0

Scoring: Walker Stebbings assisted by Chris Wiley, 20:00; Stebbings unassisted, 23:00; Ethan Green assisted by Will Anderson, 68:00; Kyle Butcher assisted by Stebbings, 72:00; Stebbings unassisted, 74:00.

Saves: Wilson Hetrick (JF) 1. Blaze Powell (LHS) 13.

Records: Jefferson Forest 7-0-1. Liberty 4-3.

Blue Ridge District

William Fleming 5, Staunton River 1

Staunton River;1;0;—;1

William Fleming;3;2;—;5

Scoring: SRHS — Andy Torres, assisted by Cameron Diggs.

Saves: Alex Anufriyev (SRHS) 13, Mate Martin (SRHS) 3.

Records: Staunton River 0-8-1. William Fleming 3-3-2.

BOYS LACROSSE

Non-district

E.C. Glass 18, Virginia Episcopal 7

Virginia Episcopal;1;1;4;1;—;7

E.C. Glass;7;4;4;3;—;18

Scoring: VES — Luke Meadows 2 goals; Billy Koudelka 3 goals; John Hatch 2 goals. E.C. Glass — Robert Sorenson 3 goals, 2 assists; Caleb Hill 2 goals, 1 assist; Penn Willman 5 goals, 1 assist; Eli Wood 6 goals, 3 assists; Jackson Grant 1 goal; Camp Conner 1 goal.

Saves: Matt Ebert (ECG) 3. Bryce Ledwith (VES) 12.

Records: E.C. Glass 5-3.

GIRLS LACROSSE

Non-district

Virginia Episcopal 13, E.C. Glass 10

Virginia Episcopal;9;4;—;13

E.C. Glass;5;5;—;10

Scoring: VES — stats unavailable. ECG — Nora Hamilton 5 goals; Tess Ahrens 3 goals, 3 assists; Georgi Wynnyk 1 goal; Margo Haske 1 goal; Biz Mann 1 assist.

Saves: Leland Landes (ECG) 12.

Records: E.C. Glass 6-2. VES 4-3.

BOYS TRACK & FIELD

Non-district

At Chatham, Thursday

Team scores: 1. Altavista 121, 2. Tunstall 92, 3. Dan River 86, 4. Hargrave Military 65, 5. Chatham 41, 6. Gretna 15

100: Damani Hairston (T) 11.6; 200: Jordan Pippin (A) 24.1; 400: Asa Fletcher (DR) 54.3; 800: Fletcher (DR) 2:02.7; 1,600: Shane Stevens (A) 5:24; 3,200: Thomas Gullotti (HMA) 12:26.5; 110H: Ken Cyrus (A) 17.1; 300H: Hairston (T) 44.2; 4x100: Altavista (Ryan Hart, Pippin, Tyson Davis, Makel Stone) 47.4; 4x400: Dan River 3:57.0; 4x800: Tunstall 10:00; HJ: Sedeek Prather (A) and Jamarcus Brown (T) 5-08.00; LJ: Hairston (T) 19-02.00; TJ: Hairston (T) 37-01.00; SP: Owen McMillin (DR) 39-06.00; DT: Mason Rucker (HMA) 97-03.

GIRLS TRACK & FIELD

Non-district

At Chatham, Thursday

Team scores: 1. Altavista 128, 2. Dan River 114.5, 3. Chatham Hall 106.5, 4. Tunstall 26, 5. Gretna 23, 6. Chatham 17

100: Alicea Farmer (DR) 13.8; 200: Jade Marable (DR) 26.9; 400: Natalia Morrison (DR) 1:08.8; 800: Alyssa McFalls (DR) 2:45.4; 1,600: McFalls (DR) 6:05; 3,200: Trinity Shirlen (A) 14:33.8; 100H: Jayla Marable (DR) 19.6; 300H: Jayla Marable (DR) 51.9; 4x100: Dan River 57.1; 4x400: Dan River 4:41.8; 4x800: Altavista (Samaria Little, Trinity Shirlen, Macy Shelton, Hailey Anne Woodruff) 11:47; HJ: Dexaria Berger (A) 4-08.00; LJ: Berger (A) 13-02.00; TJ: Berger (A) 30-03.00; SP: Keelie Dawson (A) 28-11.00; DT: Hannah Bradner (A) 70-00.

SATURDAY’S EVENTS

TRACK & FIELD

Heritage Invitational, 9 a.m.

Golden Eagle Invitational at Staunton River, 10 a.m.