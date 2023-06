BOYS TRACK & FIELD

Class 3 State Championships

Day 1 of 2, at Liberty University

Top 3 finishers — 4x800 Relay: 1. Abingdon 8:00.76, 2. Tabb 8:03.45, 3. Lafayette 8:11.66; Shot Put: 1. Dante Bernardini (Charlottesville) 49-06, 2. Paul Battle (I.C. Norcom) 49-00.50, 3. Justin Royez (Lakeland) 48-11.50; Triple Jump: 1. Ellis Branch (New Kent) 46-06.50, 2. Markus White (Heritage) 46-02, 3. Patrick Scott (Hopewell) 45-11.50; High Jump: 1. Jeremaih Johnson (Petersburg) 6-08, 2. Jamarcus Brown (Tunstall) 6-06, 3. Maaliah Cabell (Staunton High); 100 Dash (Prelims): 1. Mikael Hunt (Brookville) 10.93, 2. Marshawn Rosser (Rustburg) 10.95, 3. Isaiah Reid (Caroline) 10.98; 200 Dash (Prelims): 1. Mikael Hunt (Brookville) 21.82, 2. Elijah Sherard (Rustburg) 21.98, 3. Isaiah Reid (Caroline) 22.29; 110 Hurdles (Prelims) 1. Isaiah Hayes (Phoebus) 15.09, 2. Marquis White (Heritage) 15.59, 3. Michael Blamo (Culpeper) 15.93;

Other local finishers — 4x800 Relay: 7. Staunton River (Sam Weddle, CJ Lockliear, Alfred Finney, Jack Weddle) 8:20.67; Shot Put: 9. Tyler Murray (LCA) 44-08, 15. Ashton Hancock (Staunton River) 41-08.25; Triple Jump: 12. Marquis White (Heritage) 42-11.50, 14. Tyshawn Brown (Heritage) 42-11; 20. Liquanne Jones (Heritage) 42-01; 24. Taishaun Cooks (Brookville) 39-08.50; High Jump: 7. Amonte Thornton (Rustburg) 6-00, 11. Tyshawn Brown (Heritage) 5-10; 100 Dash (Prelims): 6. Elijah Sherard (Rustburg) 11.11, 14. Jamier Flemming (Rustburg) 11.35, 21. Jordan Richards (Staunton River) 11.45; 200 Dash (Prelims): 8. Jeb Moon (LCA) 22.65, 15. Marshawn Rosser (Rustburg) 22.93; 110 Hurdles (Prelims) 6. Sam O'Regan (LCA) 16.29, 12. Landon Miller Staunton River) 16.93.

Class 4 State Championships

Day 1 of 2, at Liberty University

Top 3 finishers — 4x800 Relay: 1. Blacksburg 7:50.42, 2. Atlee 7:50.43, 3. Loudoun Valley 8:05.51; Shot Put: 1. Diego Turner (Pulaski) 57-02, 2. Shinobu Hawk (Grafton) 55-04.50, 3. Jake Mele (Blacksburg) 53-07.50; Triple Jump: 1. Ryan Wilson-McCoy (Liberty-Bealteton) 47-11.50, 2. Mobu Nwakor (Jefferson Forest) 47-06.75, 3. Nicolas Simmons (Manor) 45-09.50; High Jump: 1. Wyatt Shaw (Fauquier) 6-08.50, 2. Hassan Akanbi (John Handley) 6-03, 3. Noah Harris (Sherando) J6-03; 100 Dash (Prelims): 1. Chanan Mathis (Courtland) 10.85, 2. Peyton Lewis (Salem) 10.86, 3. Ky'Nique Baines (Churchland) 11.00; 200 Dash (Prelims): 1. Chanan Mathis (Courtland) 21.49, 2. Peyton Lewis (Salem) 21.79, 3. Jaelyn Green (Deep Creek) 22.00; 110 Hurdles (Prelims): 1. Deonte Harris (HAnover) 14.75, 2. Will Harrison (Blacksburg) 15.09, 3. Marcus Glanville (Smithfield) 15.24;

Other local finishers — 4x800 Relay: 13. Jefferson Forest (Macon Smith, Keegan Venable, Jonah Packer, Jacob White) 8:27.19; Shot Put: 19. Kristopher Kirby (Amherst) 39-10.50; Triple Jump: 6. Ja'mar Smith (E.C. Glass) 44-07.25, 11. Jonathan Wood (E.C. Glass) 43-03, 17. Larry Waters (E.C. Glass) 41-07.50; High Jump: 5. Mobu Nwakor (JF) J6-01; 100 Dash (Prelims): 10. Omar McPhearson (Amherst) 11.06, 20. Zamavion Jones (E.C. Glass) 11.36, 21. Isaiah Davis (Amherst) 11.40; 200 Dash (Prelims): 110 Hurdles (Prelims): 4. Ja'mar Smith (E.C. Glass) 15.36.

Class 1 State Championships

Day 1 of 2, At James Madison University

Local finishers — 4x800 Relay: 3. Altavista (Joel Phillips, Joseph Derrick, Jordan Pippin, Shane Stevens) 8:40.40; Shot Put: 9. Stuart Hunt (Altavista) 43-02.50, 15. Ladainian Stone (Altavista) 41-02; Triple Jump: 10. DeShawn Hamlett (William Campbell) 39-05.75.

Class 2 State Championships

Day 1 of 2, At James Madison University

Local finishers — Triple Jump: 9. Micah Johnson (Appomattox) 43-05; 100 Dash (Prelims): 7. K'Mari Chatten (Gretna) 11.12.

GIRLS TRACK & FIELD

Class 3 State Championships

Day 1 of 2, at Liberty University

Top 3 finishers — 4x800 Relay: 1. Fort Defiance 9:31.21, 2. Abingdon 9:37.25, 3. Tabb 9:46.55; Triple Jump: 1. Ciarra Moore (York) 40-00, 2. Akera Molette (Heritage) 38-01.50, 3. Madison Doss (Spotswood) 37-06; Pole Vault: 1. Madelyn Moles (Christiansburg) 12-06, 2. Cameron Unice (Maggie Walker) 12-00, 3. Kona Moore (LCA) 11-06; Discus: 1. Theresa Breckley (Culpeper) 119-05, 2. Jasmine Kidd (Northside) 105-03, 3. Jaelyn Arnold (Heritage) 104-06; 100 Dash (Prelims): 1. Simone' Hamlar (Northside) 12.79, 2. Kaelen Tucker (Brookville) 12.84, 3. Kamryn Monroe (Lakeland) 13.00; 200 Dash (Prelims): 1. Somone' Hamlar (Northside) 25.63, 2. Kayla Smith (Brentsville) 26.15, 3. Iyana Sherard (Rustburg) 26.84; 100 Hurdles (Prelims):1. Jaelyn Lynch (Charlottesville) 15.34, 2. Akera Molette (Heritage) 15.60, 3. Jada Samuel (Abingdon) 16.18;

Other local finishers — 4x800 Relay: 10. Liberty (Mary Malcolm, Jade Creasy, Brianna Adams, Natalee Powers) 10:11.58; Triple Jump: 13. Briyonna Tune (Heritage) 33-09; Pole Vault: McKayla Ruhland (Brookville) 8-06; Discus: 8. Shania Brown (Liberty) 97-11; 100 Dash (Prelims): 4. Jada Fyffe (Brookville) 13.23, 5. Iyana Sherard (Rustburg) 12.95, 9. Taylor Porter (Heritage) 13.05; 200 Dash (Prelims): 5. Kaelen Tucker (Brookville) 26.58, 7. Taylor Porter (Heritage) 26.95, 12. Brooklyn Jenkins (LCA) 27.35; 100 Hurdles (Prelims): 10. Kona Moore (LCA) 17.17, 13. Briyonna Tune (Heritage) 17.64.

Class 4 State Championships

Day 1 of 2, at Liberty University

Top 3 finishers — 4x800 Relay: 1. Western Albemarle 9:27.34, 2. Blacksburg 9:33.85, 3. Grafton 9:47.41; Discus: 1. Anna Surline (Tuscarora) 120-01, 2. Stephanie Clark (Fauquier) 115-03, 3. Hannah Carlson (Kettle Run) 15-11; Triple Jump: 1. Alysa Carrigan (Tuscarora) 39-01, 2. Deja Ward (Kings Fork) 38-09.75, 3. Domilola Ogbeta (Churchland) 38-02; 100 Dash (Prelims): 1. Madison Whyte (Heritage-Newport News) 11.72, 2. Josie Rempe (Atlee) 12.24, 3. Emeryce Worrell (John Handley) 12.47; 200 Dash (Prelims): 1. Madison Whyte (Heritage-Newport News) 24.23, 2. Josie Rempe (Atlee) 25.15, 3. Emeryce Worrell (John Handley) 25.27; 110 Hurdles (Prelims): 1. Myzhana Solomon (Heritage-NN) 14.74, 2. Elizabeth Imoh (John Handley) 14.90, 3. Leah Moye (Smithfield) 15.61.

Other local finishers — Discus: 13. Carmen Glover (E.C. Glass) 87-10, 14. Taytum Allen (Jefferson Forest) 83-05; Triple Jump: 19. Kaelynn Smith (Amherst) 33-10.25; 100 Dash (Prelims): Maren Benyo (Jefferson Forest) 12.85, 17. Marianna Hall (E.C. Glass) 12.87, 21. Renya Russell (E.C. Glass) 12.96; 200 Dash (Prelims): 13. Marianna Hall (E.C. Glass) 26.14.

Class 1 State Championships

Day 1 of 2, at James Madison University

Local finishers — 4x800 Relay: 9. Altavista (Micah Andrews, Salina Little, Jessica Dowdy, Samaria Little) 11:43.66; Discus: 4. Emma Greer (Altavista) J102-11; Triple Jump: 2. Dexaria Berger (Altavista) 35-09; 110 Hurdles (Prelims): 17. Bren Tyree (Altavista) 19.20.

Class 2 State Championships

Day 1 of 2, at James Madison University

Local finishers — 4x800 Relay: 6. Appomattox (Miriam Robindolph, Morgan Flamm, Marissa Perry, Madison Martin) 11:01.84; Triple Jump: Nadiyah Abdussalaam (Appomattox) 34-04, 13. Sarai Glover (Appomattox) 33-01.50; Pole Vault: T2. Morgan Flamm (Appomattox) 8-00, Nadiyah Abdussalaam (Appomattox) 8-00, 5. Marissa Perry (Appomattox) 7-06, 6. Yasmine Skates (Appomattox) J7-06; 7. Heaven Goodman (Appomattox) 7-00; 110 Hurdles (Prelims): 5. Nadiyah Abdussalaam (Appomattox) 16.22; 200 Dash (Prelims): 13. Sarai Glover (Appomattox) 27.74, 17. Chovia Williams (Appomattox) 29.44.

BOYS TENNIS

Class 4 Quarterfinals

Liberty Christian 5, Christiansburg 1

Singles: Lucas Beasley (CHS) d. Bennett Mowry 6-0, 6-0; Jon Hoover (LCA) d. Chris Roberts 4-6, 6-4, 10-8; Landon Bivens (LCA) d. Ian Rasor 6-3, 6-3; Hudson Brooks (LCA) d. Calvin Rezac 6-1, 6-3; Hawkins Glenn (LCA) d. Ben Hendricks 7-6, 6-3, 10-5; Andrew Seipp (LCA) d. Noah Gill 6-0, 6-0.

Records: Liberty Christian 15-1. Christiansburg 17-3.

Next: Liberty Christian at Monticello in the Class 3 state semifinals at 1 p.m. Monday.

BASEBALL

Region 3C Championship

Liberty Christian 7, Fluvanna County 2

Fluvanna County;002;000;0;—;2;5;2

Liberty Christian;220;111;x;—;7;8;0

At Liberty Christian, Thursday

WP: Lane Duff. LP: Nathan Gragg. HR: Will Palmer (LCA) solo shot to left with one out in bottom of sixth inning.

Highlights: Fluvanna County — Maddox Warren RBI; Nathan Gragg 4 IP, 5 H, 5 R, 2 ER, 2 BB, 4 Ks (1-3, RBI). Liberty Christian — Will Palmer 2-4, HR, RBI, 2 R; Boston Torres 2-4, 2B, 2 RBIs, R; Braden Weaver 2-3, 2B, RBI; Matt Vine 1-3, RBI; Lane Duff 5 IP, 4 H, 2 R/ER, 0 BB, 8 Ks.

Records: Fluvanna County 16-7. Liberty Christian 22-0.

Next: Liberty Christian will host a Class 3 state quarterfinal game next week.

SOFTBALL

Region 2C Championship

James River (Buchanan) 1, Appomattox 0 (14 innings)

Appomattox;000;000;000;000;00;—;0;8;5

James River;000;000;000;000;01;—;1;4;2

At Botetourt Sports Complex, Thursday

One out when winning run scored

LP: Bree Carrico.

Highlights: Appomattox — Carrington Moore 2-6; Myah Kelso 1-6, 2B; Paisley Mann 7 IP, 2 H, 0 R/ER, 1 BB, 7 Ks; Bree Carrico 6.1 IP, 2 H, 1 R/ER, 1 BB, 11 Ks.

Records: Appomattox 21-2. James River 23-1.

Next: Appomattox will be on the road for the Class 2 state quarterfinals next week.

OTHER SCORES

GIRLS TENNIS

Class 4 Quarterfinals

John Handley 5, E.C. Glass 1

Class 3 Quarterfinals

Spotswood 5, Staunton River 0

GIRLS SOCCER

Region 2C Championship

Appomattox 4, Glenvar 2

SATURDAY’S EVENTS

TRACK & FIELD

Class 3 and 4 state championships at Liberty University, 9 a.m.

Class 1 and 2 state championships at James Madison University, 9 a.m.

BOYS LACROSSE

Class 4 Quarterfinals

Western Albemarle at E.C. Glass, 3 p.m.