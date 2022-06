Prep scoreboard for Friday, June 3

SOFTBALL

Region 2C Championship

Appomattox 1, Dan River 0

At Rustburg High

Dan River;000;000;0;—;0;4;2

Appomattox;000;001;x;—;1;3;1

WP: Courtney Layne. LP: Emily McVay.

Highlights: DR — Katie Moser 3-3, 2B, SB; McVay 6 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 4 BB, 9 Ks. A — Aubrey Fulcher 1-2, BB, R, 2 SB; Emily Purcell; Layne 7 IP, 4 H, 0 R/ER, 0 BB, 15 Ks (1-3).

Records: Dan River 18-3. Appomattox 21-0.

Next: Appomattox hosts Tazewell in the Class 2 state quarterfinals Tuesday (time to be announced).

BASEBALL

Region 3C Championship

Liberty Christian 13, Spotswood 0

Spotswood;000;00;—;0;2;0

LCA;220;9x;—;13;10;0

WP: Landon Owen. LP: Noah Burtner. HR: Dillon Stowers 4th inn., 1 on; Jackson Downey 4th inn., 3 on.

Highlights: S — Burtner 1-2, 2B; Dalton Nicely 1-2. LCA — Stowers 2-2, R, 3 RBI; Tanner Thomas 2-3, 2 R, 2 RBI; Downey 1-4, R, 4 RBI; John Simmons 0-0, 4 BB, 3 R; Will Palmer 1-2, R, 3 RBI; Lane Duff 2-2, 3B, R; Owen 3.2 IP, 1 H, 0 R/ER, 0 BB, 4 K.

Records: Spotswood 21-2. Liberty Christian 20-2.

Next: Liberty Christian hosts Christiansburg in Class 3 quarterfinals Tuesday (time to be announced).

GIRLS TENNIS

Class 3 Team Quarterfinals

Abingdon 5, Liberty Christian 0

At Emory & Henry

Singles: Lauren Wimmer d. Catherine Mowry 6-2, 6-0; Grayson Woodall d. Carla Fernandez-Fournier 6-0, 6-4; Abby Anderson (LCA) led Eliza Cozart 5-7, 6-2, 2-1; Ava Rainero d. Carolina Curtis 6-1, 6-3; Katie Creasy d. Lilly Anderson 1-6, 6-2, 6-4; Eller Buddington d. Ashley Pantana 6-0, 6-1.

Records: Liberty Christian 16-4. Abingdon 19-1.

BOYS TRACK & FIELD

Class 3 Championships

At Liberty University's Matthes-Hopkins Track Complex

Team scores after 4 of 17 events: 1. Maggie Walker 15, 2. Spotswood 14, 3. Tabb 12, T4. Heritage 11, Abingdon 11, T6. Cave Spring 10, I.C. Norcom 10, T8. Christiansburg 8, Manassas Park 8, T10. Tunstall 7, Brookville 7, 12. Lakeland 6, T13. Lake Taylor 5, Charlottesville 5, T15. Waynesboro 4, Lord Botetourt 4.

Top 3 individuals (Day 1 of 2): 4x800 Relay: 1. Abingdon 8:13.24, 2. Tabb 8:21.84, 3. Maggie Walker 8:24.63; High Jump: 1. Skylor Griffiths (Cave Spring) 6-05, 2. Trey Lloyd (Brookville) 6-03, 3. Jamarcus Brown (Tunstall) 6-03; Triple Jump: 1. Montrell Covil (I.C. Norcom) 50-00.50, 2. Philip Daniel (Manassas ParK) 45-11, 3. McKinley Pennix (Heritage) 45-09.25; Shot Put: 1. Dillon Taylor (Spotswood) 54-01.50, 2. Ross Bazzachi (Maggie Walker) 51-03, 3. Justin Royez (Lakeland) 49-10; 100 Dash (Prelims): 1. Bryan Dudley (James Monroe) 10.73, 2. Xander Brown (Abingdon) 10.81, 3. Deuce Crawford (Heritage) 10.87; 110 Hurdles (Prelims): 1. Mason Cumbie (Hopewell) 14.76, 2. William Smith (Skyline) 15.84, 3. McKinley Pennix (Heritage) 15.93; 200 Dash (Prelims): 1. Jeb Moon (LCA) 21.99, 2. Bryan Dudley (James Monroe) 22.10 3. Deuce Crawford (Heritage) 22.20.

Other Top 6 locals: 4x800 Relay: Staunton River (Kayden Ryder, Spencer Kearns, Jack Weddle, Sam Weddle) 8:33.64; High Jump: 4. Kam Burns (Heritage) 6-01; 100 Dash (Prelims): 6. Jeb Moon (LCA) 10.94; 110 Hurdles (Prelims): 4. Kai Moore (LCA) 15.99; 200 Dash (Prelims): 5. Jaidyn Johnson (Heritage) 22.53.

Class 4 Championships

At Liberty University's Matthes-Hopkins Track Complex

Team scores after 4 of 17 events: 1. Pulaski 25, 2. Heritage (Leesburg) 15, 3. Manor 14, 4. Dominion 12, 5. Patrick Henry (Ashland) 10, T6. Loudoun Co. 9, Hanover 9, T8. Deep Creek 8. Loudoun Valley 8, 10. Grafton 6.75, T11. John Handley 6, Blacksburg 6, T13. Smithfield 5, Atlee 5, 15. Courtland 4.50. 16. E.C. Glass 4, 17. Rock Ridge 3.50, 18. Western Albemarle 2, 19. Churchland 1.50, 20. Millbrook 1, 21. Broad Run 0.75.

Top 3 individuals (Day 1 of 2): 4x800 Relay: 1. Patrick Henry (Ashland) 7:52.64, 2. Loudoun Valley 7:53.98, 3. Blacksburg 7:55.75; High Jump: 1. JJ Gulley (Pulaski) 6-05, 2. Arun Mantena (Dominion) 6-03, 3. Deonte Harris (Hanover) 6-01; Shot Put: 1. Deigo Turner (Pulaski) 54-10, 2. Ryan Nolan (Deep Creek) 53-06.50, 3. Stephen Daley (John Handley) 53-04; Triple Jump: 1. Omari Cornwall (Heritage-Lessburg) 46-07.50, 2. Nicolas Simmons (Manor) 46-03, 3. Jaime Mitchell (Manor) 45-03.50; 100 Dash (Prelims): 1. Peyton Lewis (Salem) 10.90, 2. JJ Gulley (Pulaski) 10.93, 3. Antoinne Fair (Deep Creek) 10.93; 110 Hurdles (Prelims): 1. Henry Sullivan (Western Albemarle) 14.58, 2. Matt Zurbach (Broad Run) 14.94, 3. Barlowe Branch III (Dinwiddie) 15.01; 200 Dash (Prelims): 1. Antoinne Fair (Deep Creek) 21.81, 2. Peyton Lewis (Salem) 21.96, 3. Shamar Williams (Patrick Henry-Ashland) 21.98).

Other Top 6 locals: Shot Put: 5. Malachi Perkins (E.C. Glass) 49-07; 110 Hurdles (Prelims): 6. Isaiah Idore (Amherst) 15.31.

Class 2 Championships

At JMU Track & Field Complex

Team scores: 1. Radford 30, 2. James River (Buchanan) 20, 3. Union 18, T4. Floyd County and East Rockingham 16, 6. Brunswick 12, T7. Page County and Greensville County 5, T9. Arcadia and King William and Central Woodstock 4, T12. Bluestone and Bruton and Glenvar and Tazewell and Madison County 3, T17. Appomattox and Stuarts Draft and Windsor 2, 20. Luray 1.

Winners and local individuals — 4x800: 1. Floyd County 8:34.89; HJ: 1. Malachi Jenkins (Union) 6-05.00, 7. Mannix Wilhoit (Appomattox) 5-10.00; TJ: 1. David Woodward (Radford) 44-09.75; SP: 1. Christopher Wylie (East Rockingham) 51-11.00.

Class 1 Championships

At JMU Track & Field Complex

Team scores after 4 of 17 events: 1. Patrick Henry (Glade Spring) 30, 2. Lancaster 24, 3. West Point 12, 4. Middlesex 11, 5. Central Lunenburg 10, T6. Parry McCluer and Northumberland 8, 8. Altavista 6.5, T9. Eastern Montgomery and Mathews and Galileo 6, T12. Auburn and Holston and Twin Valley 5, 15. Riverheads 4.5, 16. George Wythe (Wytheville) 4, 17. Cumberland 3, T18. Sussex Central and Highland 1.

Winners and local individuals — 4x800: 1. Lancaster 8:27.08, 7. Altavista (Joseph Derrick, Sam Derrick, Shane Stevens, Joel Phillips) 9:01.94; HJ: 1. Takotah Pecina (Patrick Henry-Glade Spring) 6-00.00, 4. Sedeek Prather (Altavista) 5-10.00; TJ: 1. NyJae’ Carter (Central Lunenburg) 44-01.50; SP: 1. Reece Rhodes (Lancaster) 49-07.25, 9. Stuart Hunt (Altavista) 40-10.00.

GIRLS TRACK & FIELD

Class 3 Championships

At Liberty University's Matthes-Hopkins Track Complex

Team scores after 4 of 17 events: 1. Maggie Walker 20.50, 2. Culpeper Co. 18, 3. Heritage 16, T4. William Byrd 11, Christiansburg 11, 6. Tabb 10, 7. York 8.50, T8. Meridian 8, LCA 8, 10. Spotswood 6, T11. Fort Defiance 5, I.C. Norcom 5, Caroline 5, T14. Skyline 4, Warren Co. 5, 16. Liberty 3.50.

Top 3 individuals (Day 1 of 2): 4x800 Relay: 1. Tabb 9:44.84, 2. Meridian 9:45.07, 3. Maggie Walker 9:45.51; Discus: 1. Theresa Breckley (Culpeper Co.) 107-04, 2. Mya Rosser (Wm. Byrd) 106-02, 3. Taylor Daniels (Culpeper Co.) 103-09; Pole Vault: 1. Madelyn Moles (Christiansburg) 11-00, 2. Kona Moore (LCA) 11-00, 3. Kaitlyn Baker (Maggie Walker) 10-06; Triple Jump: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 39-06, 2. Ciarra Moore (York) 37-05, 3. Madison Doss (Spotswood) 37-02.50; 100 Dash (Prelims): 1. NaKayla Foster (Rustburg) 12.26, 2. Alaysia Oakes (Heritage) 12.32, 3. Emily Coates (Rustburg) 12.44; 100 Hurdles (Prelims): 1. Shea Hart (Fluvanna) 15.57, 2. Jadelyn Taylor (Goochland) 15.64, 3. Jaelyn Lynch (Charlotesville) 15.67; 200 Dash (Prelims): 1. NaKayla Foster (Rustburg) 25.24, 2. Emily Coates (Rustburg) 25.31, 3. Alaysia Oakes (Heritage) 25.45.

Other Top 6 locals: Pole Vault: 5. Susannah Allen (Liberty) 9-06; Triple Jump: 5. Akera Molette (Heritage) 36-01.25; 100 Hurdles (Prelims): 5. Akera Molette (Heritage) 16.29.

Class 4 Championships

At Liberty University's Matthes-Hopkins Track Complex

Team scores after 4 of 17 events: 1. Western Albemarle 21, 2. Jefferson Forest 17, T3. Kettle Run 14, Sherando 14, 5. Fauquier 12, 6. Amherst 10.50, T7. Atlee 10, Tuscarora 10, T9. James Wood 9, Hanover 9, 11. Loudoun Valley 8. T12. Broad Run 5, Louisa 5, 14. Blacksburg 450, T15. Courtland 2, Kings Fork 2, T17. Monacan 1, E.C. Glass 1, Patrick Henry (Ashland) 1.

Top 3 individuals (Day 1 of 2): 4x800 Relay: 1. Western Albemarle 9:19.47, 2. Loudoun Valley 9:35.39, 3. Hanover 9:43.29; Discus: 1. Ella Carlson (Sherando) 133-05, 2. Stephanie Clark (Fauquier) 113-05, 3. Aubrey Grove (James Wood) 112-04; Pole Vault: 1. Colleen Schaner (Kettle Run) 12-04, 2. Hannah Pettyjohn (Jefferson Forest) 11-03, 3. Elizabeth Strobach (Western Albemarle) 11-03; Triple Jump: 1. Jada Foreman (Atlee) 39-03.75, 2. Cyanna Cabell (Amherst) 38-01.50, 3. Alysa Carrigan (Tuscarora) 37-09; 100 Dash (Prelims): 1. Madison Whyte (Heritage-Newport News) 11.63, 2. Asia Powell (Kings Fork) 11.93, 3. Sanna Wooden (Heritage-NN) 12.21; 100 Hurdles (Prelims): 1. Daysa Tolbert (Deep Creek) 14.75, 2. Jada Foreman (Atlee) 14.95, Jazmyn Richardson (Deep Creek) 15.10; 200 Dash (Prelims): 1. Sanaa Wooden (Heritage-NN) 24.85, 2. Madison Whyte (Heritage-NN) 24.97, 3. Kadence Wilson (Great Bridge) 25.04.

Other Top 6 locals: 4x800 Relay: 4. Jefferson Forest (Alexis Plaster, Beall Roberts, Lauren Vossen, Shauna Skow) 9:45.49; Triple Jump: 6. Kandace McIvor (Jefferson Forest) 35-01.25; 100 Hurdles: 6. Kandace McIvor (Jefferson Forest) 15.39.

Class 2 Championships

At JMU Track & Field Complex

Team scores after 3 of 17 events: 1. Floyd County 21, 2. Strasburg 20, 3. Tazewell 15, T4. Gate City and Appomattox and Lee 8, T7. Madison County and Prince Edward 6, T9. Clarke County and Ridgeview 5, 11. Dan River 4, 12. Glenvar 3, T13. Poquoson and East Rockingham and John Marshall and James River (Buchanan) 2.

Winners and local individuals — 4x800: 1. Strasburg 9:56.75; TJ: 1. Mia Spangler (Floyd County 35-05.00, 5. Harmony Troxler (Appomattox) 34-07.00, 5. Sarai Glover (Appomattox) 34-03.00, 8. Nadiyah Abdussalaam (Appomattox) 33-03.00, 14. Amyah Bolar (Appomattox) 31-11.50; DT: 1. Landri Lallande (Tazewell) 118-09.00.

Class 1 Championships

At JMU Track & Field Complex

Team scores after 4 of 17 events: 1. Auburn 29.5, 2. Riverheads 15.5, 3. Cumberland 14, 4. Patrick Henry (Glade Spring) 13, T5. Thomas Walker and Lancaster and Rural Retreat and Giles 10, T9. Narrows and Galileo and Chilhowie 6, 12. Eastern Montgomery 5, T13. Parry McCluer and Grundy and Altavista 4, 16. King & Queen 3, T17. Northampton and Rappahannock and Chincoteague 2.

Winners and local individuals — 4x800: 1. Lancaster 10:31.34, 5 Altavista 11:11.22 (Jessica Dowdy, Samaria Little, Macy Shelton, Trinity Shirlen); PV: 1. Summer Wallace (Riverheads) 9-00.00; TJ: 1. Olivia Crigger (Rural Retreat) 34-09.00; DT: 1. Lakin Burke (Thomas Walker) 119-07.

SATURDAY'S EVENTS

BOYS LACROSSE

Class 4 Quarterfinals

Western Albemarle at E.C. Glass, 6:30 p.m.

GIRLS LACROSSE

Class 4 Quarterfinals

E.C. Glass at Western Albemarle, 6:30 p.m.

BOYS SOCCER

Region 4D Championship

Western Albemarle at Jefferson Forest (resumption of Thursday's suspended match), 7:30 p.m.

OUTDOOR TRACK & FIELD

Class 3 and 4 Championships at Liberty, 9 a.m.

Class 1 and 2 Championships at James Madison, 9 a.m.