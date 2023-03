BASEBALL

Dogwood District

Appomattox 8, Altavista 1

Appomattox;002;012;3;—;8;7;0

Altavista;000;000;1;—;1;3;3

WP: Wyatt Sisk. LP: Ethan Inge.

Highlights: Appomattox — Sisk 6 IP, 3 H, 1 R/ER, 1 BB, 13 Ks; Noah Boehmer 2-3, 2B, 2 RBIs, R; Trey Shrock 1-4, RBI, 2 SB, R; Alex Caruso 1-3, RBI, 2 SB, R; Nate Dillon 1-2, RBI, SB, R; Micah Wilson 1-2, 2B, 2 SB, 2 R. Altavista — Inge 5 IP, 2 H, 4 R, 1 ER, 4 BB, 7 Ks; Evan Scruggs 1-3, 2B, R; Shane McCorkle 1-2; Josh Eades 1-3, 2B.

Records: Altavista 3-2. Appomattox 3-1.

Gretna 21, GW-Danville 2 (4 innings)

Gretna;(13)03;5;—;21;11;2

GW;000;1;—;2;1;4

WP: Nathan Dalton. LP: Aaron Webb.

Highlights: Gretna — Dalton 2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 6 Ks (1-2, 2B, 2 RBIs); Haden Moon 2-3, 2B, 3 RBIs; Alex Adams 2-4, RBI, 3 R; Jackson Moore 2-2, 2B, R; Daniel Pritchard 2-3, 2B, 2 RBIs, 2 R; Jacob Shelton 1-2, 2 RBIs, 3 R.

Records: Gretna 1-5. GW 0-2.

SOFTBALL

Dogwood District

Appomattox 14, Altavista 0 (5 innings)

Altavista;000;00;—;0;3;0

Appomattox;157;1x;—;14;17;0

WP: Paisley Mann. LP: Gaby Green. HR: Aubrey Fulcher to left with 2 on, 0 outs in bottom of second inning.

Highlights: Altavista — R. Adams 1-2, 2B; Emma Andrews 2-2, 2B.

Appomattox — Fulcher 3-4, HR, 2B, 4 RBIs, 3 R; Haleigh Tweedy 2-4, 2B, 3 RBIs, R; Carrington Moore 3-3, 2B, 2 R; Kenley Booth 2-2, RBI, 2 R; Emily Purcell 2-3, 2 RBIs, 2 R; Dixie Gordon 1-2, 2 RBIs, R; Mann 3 IP, 2 H, 0 R/ER, 4 BB, 4 Ks (3-4, 2B, RBI, R).

Records: Altavista 0-5, 0-1 Dogwood. Appomattox 4-1, 2-0 Dogwood.

Chatham 2, Nelson 0 (8 innings)

Chatham;000;000;02;—;2;3;0

Nelson;000;000;00;—;0;2;1

WP: Cora Liggon. LP: Ambrye Taylor.

Highlights: Chatham — Nicole Emerson 2-3, 2B, R; Liggon CG, 2H, 0 R/ER, 0 BB, 14 Ks (1-4, 2 RBIs on game-winning single to center in top of eighth inning). Nelson — Cristina Harlow 1-3; Taylor CG, 3 H, 2 R/ER, 4 BB, 20 Ks (1-3).

Records: Chatham 3-1, 1-0 Dogwood. Nelson 2-3, 0-2 Dogwood.

Non-district

Randolph-Henry 7, Rustburg 2

Rustburg;000;011;0;—;2;7;0

Randolph-Henry;101;302;x;—;7;6;1

WP: Danner Allen. LP: Paiten Archer. HR: Randolph-Henry's Allen (2) leadoff to right in bottom of first inning and solo to right with two outs in top of third.

Highlights: RH — Allen 7 IP, 7 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 15 Ks (2-3, 2 HR, 2 RBIs); Summer Jones 1-2, 3B, 2 RBIs; Misha Clark 1-1, 2 RBIs. Rustburg — Jenna Bryant 2-2, 2B, R; Nahla Bigham 1-3, RBI.

Records: Rustburg 4-1. Randolph-Henry 4-1.

BOYS LACROSSE

Non-conference

E.C. Glass 16, Rockbridge 5

Rockbridge;1;3;1;0;—;5

E.C. Glass;3;2;6;5;—;16

Thursday's result

Scoring: ECG — Penn Willman 4 goals, 1 assist; Walker Wood 1 goal; Dawson Ingersoll 1 goal; Aaron Dendy 1 goal; Jackson Grant 3 goals; David Redmond 1 goal, 1 assist; Robert Sorenson 5 goals, 2 assists; Luke Matthews 1 assist.

Saves: Matt Ebert (ECG) 7.

Records: E.C. Glass 1-1. Rockbridge 1-2.

BOYS SOCCER

Non-district

Western Albemarle 4, E.C. Glass 0

Western Albemarle;2;2;—;4

E.C. Glass;0;0;—;0

Scoring: Daniel Sanchez (WA), 24:00; Benjamin Brockmeier (WA), 36:00; Noah Nauman (WA), 58:00; Connor Spano (WA), 65:00.

Saves: Jack Dawson (ECG) 6. Western Albemarle 3.

Records: E.C. Glass 1-1. Western Albemarle 3-1.

Staunton River 3, Liberty 0

Staunton River;1;2;—;3

Liberty;0;0;—;0

Scoring: Jonny Rice (SR) assisted by Andy Torres; Rice (SR) unassisted; Torres (SR) unassisted.

Saves: Nate Martin (SR) 4.

Records: Staunton River 1-4. Liberty 1-1.

BOYS TENNIS

Non-district

E.C. Glass 9, Halifax 0

At E.C. Glass

Singles: Devon Davis (ECG) d. Preston Riddle 8-0; Sebastian Ploch (ECG) d. Kennedy Anderson 8-0; Pierce Martin (ECG) d. Landon Jones (8-0); Ben Mays (ECG) d. Andres Kim 8-0; Carson Layman (ECG) d. Ram de Ver 8-0; James Stevens (ECG) d. Brandon Heddings 8-0.

Doubles: Davis/Mays (ECG) d. Riddle/Kim 3-1; Ploch/Martin (ECG) d. Anderson/Jones 3-0; Stevens/Isaac Hardin (ECG) d. Heddings/Layman 3-0 (called because of rain).

Records: E.C. Glass 2-0.

GIRLS TENNIS

Seminole District

E.C. Glass 9, Rustburg 0

At Rustburg, Thursday

Singles: Mary Kennedy (ECG) d. Layla Boynton 8-0; H.G. Sackett (ECG) d. Kamerin East 8-0; Elizabeth Eskridge (ECG) d. Kelly Butt 8-0; Lilly Hall (ECG) d. Nicole Blankenship 8-0; Josie Kicklighter (ECG) d. Paiten Harden 8-0; Amelia Uhl (ECG) d. Carlie Cash 8-0.

Doubles: Kennedy/Eskridge (ECG) d. Boynton/East 8-0; Hall/Katie Martin (ECG) d. Butt/Blankenship 8-0; Kicklighter/Uhl (ECG) d. Cash/Amy Thompson 8-0.

Non-district

Randolph-Henry 8, Appomattox 1

At Appomattox, Thursday

Singles: Emily Tharpe (RH) d. Kaydence Gilbert 8-6; Mary Scruggs (RH) d. Shannon Coleman 8-3; Berkley Jamerson (Appomattox) d. Madeline Clatterbuck 8-6; Kathryn Hamilton (RH) d. Kristen Kidd 8-0; Sally Lawson (RH) d. Olivia Inglett 8-5; Kandace Rutledge (RH) d. Madelyn Austin 8-6.

Doubles: Tharpe/Scruggs (RH) d. Gilbert/Coleman 8-3; Clatterbuck/Hamilton (RH) d. Jamerson/Kidd 8-4; Rutledge/Evans (RH) d. Karlie Lyle/Christine Hamilton 8-2.

Records: Randolph-Henry 4-0. Appomattox 1-2.

GIRLS TRACK & FIELD

Rod Camden Invitational

At E.C. Glass

First-place finishers — 100 Dash: Renya Russell (E.C. Glass) 13.00; 200 Dash: Marianna Hall (ECG) 27.28; 400 Dash: Renya Russell (ECG) 1:03.97; 800 Run: Melia Leitner (New Covenant) 2:48.17; 1,600 Run: Jasliene Flanders (Southwest Virginia Homeschool) 6:15.79; 3,200 Run: Jasliene Flanders (SVH) 14:14.51; 100 Hurdles: Stacia Lewis (ECG) 20.64; 300 Hurdles: Jakiyah Patterson (ECG) 52.19; High Jump: Sarai Glover (Appomattox) 4-08; Pole Vault: Morgan Flamm (Appomattox) 7-00; Long Jump: Sarai Glover (Appomattox) 16-03.50; Triple Jump: Nadia Abdussalaam (Appomattox) 34-03.50; Shot Put: Savannah Santini (New Covenant) 25-05; Discus: Hannah Page (ECG) 80-06.

BOYS TRACK & FIELD

Rod Camden Invitational

At E.C. Glass

First-place finishers — 100 Dash: Jude Brunette (New Covenant) 11.63; 200 Dash: Zamavion Jones (E.C. Glass) 23.40; 400 Dash: Theodore Tharpe (ECG) 52.24; 800 Run: Jalil McEntyre (ECG) 2:17.14; 1,600 Run: Joey John (Southwest Virginia Homeschool) 4:54.24; 3,200 Run: Joey John (SVH) 10:57.15; 110 Hurdles: Ja'mar Smith (ECG) 15.27; 300 Hurdles: Jonathan Wood (ECG) 44.12; High Jump: Kaden Newsome (New Covenant) 5-10; Pole Vault: Cooper Morford (ECG) 10-00; Long Jump: Ja'mar Smith (ECG) 21-08.75; Triple Jump: Jonathan Wood (ECG) 45-06; Shot Put: Leon Qin (Hargrave Military) 36-03; Discus: Dennis Glover (ECG) 107-04.

OTHER SCORES

BOYS LACROSSE

Nansemond-Suffolk 9, Virginia Episcopal 7

GIRLS TENNIS

Staunton River 5, Liberty 0

SATURDAY'S EVENTS

BASEBALL

Jefferson Forest at Staunton River, 1:30 p.m.

SOFTBALL

Staunton River vs. Chestnut Ridge at Franklin County High in Battle of the Bases tournament, 9 a.m.

Staunton River vs. William Byrd at Franklin County High in Battle of the Bases tournament, 3 p.m.

GIRLS LACROSSE

VES at Ravenscroft (N.C.), 11 a.m.

Jefferson Forest vs. Briar Woods at Rock Ridge High, noon

BOYS LACROSSE

Jefferson Forest vs. Briar Woods at Rock Ridge High, 2 p.m.