Prep scoreboard for Friday, March 25

BASEBALL

Dogwood District

Appomattox 9, Altavista 0

Altavista;000;000;0;—;0;4;6

Appomattox;200;34;0;x;—;9;6;0

WP: Kyle Davis. LP: Logan Nichols.

Highlights: Altavista — Evan Scruggs 1-3; Nekhi Robinson 1-3; Jordan Pippin 1-2; L. Nichols 1-3 (4.1 IP, 6 H, 9 R, 3 ER, 3 BB, 3 Ks). Appomattox — Nate Dillon 1-3, RBI, R, SB; Collin Slagle 1-3, RBI; Hunter Garrett 1-3, R; Zach Busa 1-2, 2 RBIs, 2 R, SB; Trey Shrock 1-3, RBI, R, 2 SB; Davis 1-3, 2 R, SB (3 IP, 2 H, 0 R/ER, 0 BB, 2 Ks).

Records: Altavista 0-6, 0-1 Dogwood. Appomattox 2-1, 1-0.

Gretna 4, William Campbell 3

Campbell;000;003;0;—;3;3;1

Gretna;030;001;x;—;4;9;0

WP: Evan Adams. LP: Colten Allen.

Highlights: WC — Jacob Halsey 1-3, 2B, RBI, R; Tyree Williams 1-2; Allen 1-3 2B, 2 RBIs (2 IP, 3 H, 1 R/ER, 2 BB, 3 Ks). G — Nick Ratuff Jr. 3-4, RBI, R; Nick Berger 1-3, 2B, RBI; Elliott Dews 2-4, RBI; Haden Moon 1-2, 2B, R; Jackson Moore 1-2, 2B, RBI, R; E. Adams (1 IP, 0 H, 0 R/ER, 0 BB, 2 Ks).

Records: William Campbell 1-2, 0-1 Dogwood. Gretna 1-4, 1-0.

Chatham 8, Nelson 2

Chatham;020;213;0;—;8;7;2

Nelson;000;011;0;—;2;4;6

WP: Alexander Van Pelt. LP: Jace Martin. HR: Dawson Newell (CHS), 0 out, 1 on, top 6.

Highlights: C — Zander Cornell 2-4, 2B, 3 R; Newell 1-4, HR, 3 RBIs, R; Kennen Lewis 2-3, 2 RBIs; Van Pelt 5 IP, 2 H, 1 R/ER, 1 BB, 5 Ks. N — Blayz McGarry 2-4, R; M Fitzgerald 1-3, RBI; M Garrison 1-3, RBI; Martin 5 IP, 5 H, 5 R, 0 ER, 1 BB, 1 K.

Records: Chatham 2-2, 1-0 Dogwood. Nelson 2-2, 0-1.

Non-District

Lord Botetourt 15, Brookville 2

Botetourt;103;024;5;—;15;12;0

Brookville;001;001;0;—;2;6;2

WP: Nolan Medley. LP: Dylan Hobs. HR: Drake McDaniel (BHS), 2 out, 0 on, bottom 3.

Highlights: LB — Nate Prince 2-3, 3 R, SB; Garrett Green 1-2, 2B, 3 RBIs, 2 R, SB; Jakari Nicely 1-1, 2 RBIs, 2 R; Andrew Claterbaugh 2-4, 2B, 3 RBIs, 2 R, SB; Colin Sell 2 RBIs, SB; Seth Richards 3-4, 4 RBIs; Medley 5 IP, 4 H, 1 R/ER, 2 BB, 8 Ks. BHS — McDaniel 1-3, HR, RBI, R; Riley Hawkins 2-3, RBI; Cody Bowling 1-3; Tyler Burley 2-3, 2B.

Records: Lord Botetourt 4-1. Brookville 1-3.

SOFTBALL

Seminole District

Amherst 8, Brookville 2

Amherst;007;010;0;—;8;16;1

Brookville;200;000;0;—;2;4;1

WP: Dylan McNerney. LP: Destiny Calloway. HR: Kaylie Hudson (BHS), 1 on, 2 out, bottom 1.

Highlights: A — Kayleigh Combs 2-3, R; Sienna Fielder 2-3, 2B, 2 RBIs, R; Taryn Campbell 1-4, 2B, 3 RBIs, R; McKayla Padgett 1-3, 2B, R; Kaelyn Ramsey 1-3, RBI, R; McNerney 4-4, 2 2B, RBI (7 IP, 4 H, 2R/ER, 3 BB, 12 Ks). B — Hudson 1-2, HR, 2 RBIs, R; Jada Fyffe 1-4; Kayleigh Dobyns 1-4, R; Lainey Palmer 1-1.

Records: Amherst 3-2, 1-0 Seminole. Brookville 3-1, 0-1.

Dogwood District

Appomattox 19, Altavista 0 (5 innings)

Appomattox;142;84;—;19;18;0

Altavista;000;00;—;0;2;6

WP: Courtney Layne. LP: Gaby Green. HR: Haleigh Tweedy (3) — Two-run shot in 2nd, solo shot in 3rd, two-run shot in 5th; Kelsey Hackett, solo shot in fourth.

Highlights: Appomattox — Tweedy 4-4, 3 HR, 6 RBIs, 4 R; Hackett 4-5, HR, 3 2B, 2 RBIs, 3 R; Macee Hargis 2-3, 2B, 2 RBIs, R; Abigail Wilkerson 1-4, 2B, 2 RBIs, 2 R; Carrington Moore 1-4, 2 RBIs, R, SB; Michaela Williams 2-4, 2 RBIs, R, SB; Aubrey Fulcher 1-4, RBI, 2 R, SB; Layne 3-4, 2B, RBI, 2 R (5 IP, 2 H, 0 R/ER, 0 BB, 13 Ks). Altavista — Micaela Worley 1-2, 2B; Green 1-2.

Records: Appomattox 3-0, 1-0 Dogwood. Altavista 1-5, 0-1.

Chatham 12, Nelson 2

Nelson;000;020;—;2;4;3

Chatham;242;031;—;12;6;0

WP: Cora Liggon. LP: Courtney Klingler.

Highlights: N — Rachel Thompson 2-3, 2 RBIs, 2 SB; Hannah Victor 1-2, R; Laney Thacker 1-2, R. C — Abigail Owen 1-2, 2 RBIs, 3 R; Nicole Emerson 1-2, 3B, RBI, 3 R, 2 SB; Bralynn Patterson 1-3, RBI, 2 R, 2 SB; Abigail Tiffany 1-3, RBI, 3 R; Liggon 6 IP, 4 H, 2 R/ER, 0 BB, 10 Ks.

Records: Nelson 0-2, 0-1 Dogwood. Chatham 2-1, 1-0.

Gretna 11, William Campbell 5

Gretna;002;611;1;—;11;16;3

Campbell;100;400;0;—;5;6;3

WP: Mallory Dalton. LP: Abbie McDarris. HR: Shakia Braxton (WC), 1 out, 0 on, bottom 1; Hailey Walker (GHS), 1 out, 2 on, top 4.

Highlights: G — Jailyn East 4-4, 2 3B, RBI, 3 R; Ava Graye Simpson 1-5, 2 RBIs, R; Hailey Owen 2-4, 2B, 2 RBIs, 2 R; Adrianna Eanes 1-4, 2B, RBI; Brooklyn Layne 2-4, 2 R; Walker 4-5, 2B, HR, 4 RBIs, 2 R; Dalton 7 IP, 6 H, 5 R, 1 ER, 7 Ks, 1 BB. WC — Abbie McDarris 2-4, R; Zoey Hannah 2-3, RBI, R; Braxton 1-4, HR, RBI, R.

Records: Gretna 1-4, 1-0 Dogwood. William Campbell 0-3, 0-1.

BOYS SOCCER

Blue Ridge District

Northside 5, Staunton River 0

Staunton River;0;0;—;0

Northside;2;3;—;5

Scoring information not available.

Saves: Nate Martin (SRHS) 13.

Records: Staunton River 0-4-1, 0-1-0 Blue Ridge. Northside 4-1-1.

Non-district

Chancellor 2, E.C. Glass 1

E.C. Glass;1;0;—;1

Chancellor;2;0;—;2

Scoring: Raoul Mukiza (Ch) assisted by Romello Rodgers, 18:00; Handerson Juarez Franco (Ch) assisted by Adam Cook, 27:00; Luke Palys (ECG) assisted by Owen Dunlop, 35:00.

Saves: Jack Dawson (ECG) 6. Lucas Owens (Chancellor) 7.

Records: E.C. Glass 1-2. Chancellor 2-0.

GIRLS TENNIS

Seminole District

E.C. Glass 9, Brookville 0

At Brookville, Thursday's results

Singles: Mary Kennedy (ECG) d. Tori Yancey 8-0; Lilly Hall (ECG) d. Aurie Kidd 8-1; Elizabeth Eskridge (ECG) d. Meredith Muncher 8-0; Amelia Uhl (ECG) d. Emily Bennett 8-0; Josie Kicklighter (ECG) d. Monica Dang 8-1; Maya Adams (ECG) d. Arianna Pineda 8-0.

Doubles: Kennedy/Eskridge d. Yancey/Kidd 8-0; Hall/Adams d. Muncher/Bennett 8-2; Kicklighter/Uhl d. Dang/Pineda 8-1.

Records: E.C. Glass 2-1. Brookville 2-1.

SATURDAY'S EVENTS

BASEBALL

Staunton River at Jefferson Forest, 1:30 p.m.

William Fleming at Liberty, 2 p.m.

SOFTBALL

Staunton River at Jefferson Forest, 1 p.m.

BOYS LACROSSE

New Covenant at Jefferson Forest 1 p.m.

E.C. Glass vs. Dominion, at Blue Ridge School, 4 p.m.