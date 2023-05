BASEBALL

Seminole District

E.C. Glass 12, Rustburg 8

Rustburg;300;050;0;—;8;7;6

E.C. Glass;002;631;x;—;12;11;1

WP: Ryan Litchford. LP: Bryant Maddox.

Highlights: RHS — Hunter Carlson 4 IP, 7 H, 8 R, 3 ER, 5 BB, 7 Ks (2-4, RBI, 2 R); Deiondre Deigla 3-4, RBI, 2 R; Evan Martin 1-4, RBI; Evan Neighbors 1-1, 2 RBIs. ECG — Cooper Campbell 3-4, 4 R; Drew Barnett 2-3, RBI, 3 R; Kaleb Brehm 1-2, RBI, 2 R; Mike Harpster 2-4, 2 RBIs, R (4 1/3 IP, 5 H, 8 R, 7 ER, 3 BB, 10 Ks); Ryan Litchford 2 2/3 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 3 Ks.

Records: E.C. Glass 13-7. Rustburg 7-12.

Liberty Christian 11, Liberty 1 (5 innings)

LCA;312;14;—;11;9;0

Liberty;001;00;—;1;2;3

WP: Will Palmer. LP: Isaiah Bobbitt. HR: Boston Torres (LCA) solo to right with no outs in top of third.

Highlights: LCA — Will Palmer 4 IP, 2 H, 1 R/ER, 0 BB, 9 Ks (1-3, 2B, 2 R); Ben Blair 2-3, 3B, 2 R; Brayden Turner 1-1, 2 RBIs; Boston Torres 1-3, HR, 3 R. Liberty — Parker Holdren 1-2, 3B, RBI; Stevie Wood 1-1, R.

Records: LCA 19-0. Liberty 1-18.

Jefferson Forest 13, Heritage 3 (5 innings)

Heritage;003;00;—;3;1;2

J. Forest;503;23;—;13;11;0

WP: John Barrett. LP: Jimmy Smallshaw.

Highlights: HHS — Lucas Nelson 1-2, R. JF — Breckin Nace 3-3, 3B, 2 R; Nate Pyle 2-4, 2 RBIs, 2 R; John Barrett 1-3, 2B (2 1/3 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 4 Ks); Luke Gouldthorpe 2-3, 2B, 4 RBIs; Sam Bell 2-2, 2 RBIs, R.

Records: Jefferson Forest 13-7. Heritage 4-15.

Amherst 5, Brookville 1

Brookville;000;000;1;—;1;3;1

Amherst;300;020;0;—;5;6;1

WP: Nick Dawson. LP: Dylan Hobbs.

Highlights: Brookville — Dylan Hobbs 5 IP (1-1); Riley Hawkins 1-1; Caleb Soyars RBI; Mason Coleman 1-2. Amherst — Christian Harris 2-3, RBI, 2 R; Caleb Knight 1-2, 2 RBIs; David Travis 1-2, RBI, 2R; Cameron Davis RBI; Nick Dawson 7 IP, 4H, 1 R/ER 3 BB, 11 Ks (1-4, 2B, R).

Records: Brookville 7-13. Amherst 17-3.

Dogwood District

Appomattox 5, William Campbell 3 (8 innings)

Appomattox;201;000;02;—;5;7;1

Wm. Campbell;300;000;00;—;3;5;2

WP: K. Davis. LP: D. St. John.

Highlights: Appomattox — Trey Schrock 2-4, 2 R; Nate Dillon 1-4, RBI, 2 R; Alex Caruso 2-3, 2B, RBI, R (6 IP, 5 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 9 Ks); K. Davis 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 4 Ks; Wyatt Sisk 2-3, RBI. William Campbell — Landon Elder 7 IP, 4 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 3 Ks (1-4, 2 RBIs, R); Tyler Mason 1-4, R, SB; R. Yuille 1-3, RBI.

Records: Appomattox 14-4. William Campbell 8-10.

Nelson 4, Altavista 43

Nelson;010;010;2;—;4;3;1

Altavista;100;000;2;—;3;5;3

WP: George Knight. LP: Nekhi Robinson.

HR: Xavier Brumfield (A) leadoff to center in bottom of first inning. Blake Victor (N) solo to left with one out in top of second inning.

Highlights: Nelson — Blake Victor 1-2, HR, RBI, R; George Knight 5 IP, 3 H, 1 R/ER, 3 BB, 8 Ks. Altavista — Josh Eades 1-4, 2B, 2 RBIs; Ethan Inge 2-4, R; Xavier Brumfield 1-3, HR, RBI, R; Nekhi Robinson 5 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 7 Ks.

Records: Nelson 12-8. Altavista 7-13.

GIRLS LACROSSE

Region 4D Quarterfinals

E.C. Glass 22, William Byrd 8

Wm. Byrd;4;4;—;8

E.C. Glass;16;6;—;22

Scoring: WB — Sam Martin 3 goals, Annika Hylton 4 goals, Ava Sexton 1 goal. ECG — Nora Hamilton 6 goals, 4 assists; Tess Ahrens 6 goals, 2 assists; Camille Marraccini 4 goals, 2 assists; Emily Williams 1 goal, 1 assist; Margo Haske 1 goal, 1 assist; Alex Petty 3 goals, 1 assist.

Saves: Wm. Byrd — Barb Hernandez 5, Sydney Coles 2. ECG — Leland Landes 5.

BOYS LACROSSE

Region 4D Quarterfinals

E.C. Glass 19 Hidden Valley 1

Hidden Valley;1;0;0;0;—;1

E.C. Glass;7;6;4;2;—;19

Scoring: HV — Christopher Comer 1 goal. ECG — Penn Willman 4 goals; Robert Sorenson 4 goals, 3 assists; Charlie Landes 1 goal; Jackson Grant 3 goals; Camp Conner 3 goals; Aaron Dendy 1 goal, 1 assist; Luke Matthews 2 goals, 1 assist; Sam Treacy 1 goal, 1 assist; Davidson Redmond 1 goal, 1 assist.

Saves: Hidden Valley 12. Matthew Ebert (ECG) 3.

Records: Hidden Valley 4-10. E.C. Glass 13-2.

Next: No. 2 seed E.C. Glass will host No. 6 seed William Byrd or No. 3 seed Salem in the semifinals Wednesday at 7:15 p.m.

BOYS SOCCER

Seminole District

Jefferson Forest 4, Heritage 0

Heritage;0;0;—;0

J. Forest;2;2;—;4

Scoring: Aidan Arthur (JF) assisted by Alex Marsteller, 13:00; Colin Bell (JF) assisted by Alex Marsteller, 37:00; Max Reed (JF) assisted by Christian Kavana, 51:00; Alex Marsteller (JF) assisted by Colin Bell, 63:00.

Saves: JF — Tyler Beck (65:00) 2, Lucas Harrison (15:00) 0. HHS — Chase Stickle (80:00) 19.

Records: Jefferson Forest 14-1. Heritage 11-5.

OTHER SCORES

SOFTBALL

Amherst 7, Brookville 2

Liberty 4, Jefferson Forest 3

Appomattox 11, William Campbell 1

Altavista 5, Nelson 1

BOYS SOCCER

E.C. Glass 4, Rustburg 0

LCA 3, Liberty 1

Appomattox 1, Chatham 0

Nelson 7, Galileo 2

GIRLS SOCCER

Dan River 3, Altavista 0

Appomattox 10, Chatham 0

New Covenant 5, Chelsea Academy 3 in VISAA Division III state semifinals

Grace Christian 4, Timberlake Christian 0 in VISAA Division III state semifinals

SATURDAY'S EVENTS

GIRLS LACROSSE

Virginia Episcopal vs. Covenant in VISAA Division II state championship at Cape Henry Collegiate (Virginia Beach), noon

BOYS LACROSSE

Virginia Episcopal at North Cross in VISAA Division II state championship, 2 p.m.

GIRLS SOCCER

New Covenant vs. Grace Christian in VISAA Division III state championship at Ukrop Park, Richmond, noon

OUTDOOR TRACK & FIELD

VISAA state championships at Sportsbackers Stadium, Richmond, 11 a.m.