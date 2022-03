Prep scoreboard for Monday, March 21

BASEBALL

Non-district

Rustburg 12, Altavista 5

Altavista;211;100;0;—;5;7;5

Rustburg;002;523;x;—;12;9;1

WP: T. Justice. LP: Nehki Robinson. HR: Aidon Epperson (R) solo in bottom of third inning; Ben Tweedy (A) solo in top of fourth.

Highlights: Altavista — Tweedy 3-3, HR, 2 RBIs, 2 R; Karlos Johnson 1-4, 2B, RBI; Gavin Stevens 1-4, RBI; Colby Haskins 1-3, RBI. Rustburg — Justice 4 1/3 IP in relief, 2 H, 1 R/ER, 2 BB, 6 Ks; Grayson Ware 2-4, R; Quinton Smith 2-4, 2 RBIs, 2 R; Epperson 3-3, HR, 3 RBIs, 2 R; Jarrett Stone 1-5, RBI; Deiondre Seigla 1-1, 2B, R.

Records: Altavista 0-4. Rustburg 4-0.

Liberty 10, Parry McCluer 0

Parry McCluer;000;000;—;0;3;0

Liberty;100;144;x;—;10;12;1

WP: Isaiah Bobbitt. LP: Brayden Houck.

Highlights: Liberty — Bobbitt 5 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 10 Ks (2-3, 2B, 2 RBIs, R); Will Holdren 3-4, RBI, 2 R; Parker Holdren 2-4, 2B, RBI, 2 R; Adam Overstreet 1-3, 3B, 2 RBIs; Mason Welch 1-4, 2B, 2 RBIs; Joe Cutler 1-3, 2B, RBI.

Records: Liberty 2-0. Parry McCluer 0-2.

Heritage 7, Bassett 4

Heritage;301;030;0;—;7;6;1

Bassett;001;100;2;—;4;6;2

WP: Jimmy Smallshaw. LP: Gage Hairston.

Highlights: Heritage — Smallshaw 6 IP, 5 H, 2 R, 1 ER, 4 BB, 6 Ks (1-3, 2 RBIs); Matt Cassidy 2-4, 3B, RBI, 2 R; Nate Cash 2-3, 2 RBIs; David Cash 1-4, RBI. Bassett — Cade Varner 2-3, RBI; Hunter Whitlow 1-3, 3B, RBI.

Records: Heritage 3-1. Bassett 0-3.

Brookville 5, Fort Defiance 0

Brookville;000;040;1;—;5;5;0

Defiance;000;000;0;—;0;1;4

WP: Noah Wood. LP: Sam Tindall.

Highlights: B — Nathan Deaton 1-4, 2B, R, SB; Drake McDaniel 2-4, SB; Reid Driskill 1-3, 2B, R; Henry Simmons 1-3, 2 RBIs; Wood 6 IP, 1 H, 0 R/ER, 2 BB, 7 Ks. FD — Sam Garber 1-2.

Records: Brookville 1-2. Fort Defiance 0-1.

Nelson 10, Buckingham 7

Nelson County;112;020;4;—;10;8;4

Buckingham;100;005;1;—;7;10;9

WP: Blayz McGarry. LP: Eli Bryant.

Highlights: N — Walker Willoughby 1-3, 2B, 2 RBIs, 2 R, SB; Michael Fitzgerald 3-3, 2 2B, 2 RBIs, 2 R; McGarry 2-4, 2B, 2 RBIs, R (1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 1 K). B — Camden Allen 3-4, RBI, R; Cameron Newton 3-4, 2 2B, 2 R.

Records: Nelson 2-1. Buckingham 0-1.

Tunstall 12, Gretna 1

Tunstall;422;04;—;12;17;1

Gretna;000;01;—;1;3;0

WP: Patrick Snow. LP: Chris Crews. HR: Raymond Ladd, 2 outs, 1 on, top 1; Will Eaton 2 outs, solo shot in top 1; Zack Davis 0 outs, solo shot in top 2.

Highlights: THS — Carter Richardson 3-4, 2B, RBI, 2 R; Elijah Byrd 2-4, 2B, 2 RBIs, R; Eaton 3-4, HR, RBI, R; Davis 2-3, 2B, HR, RBI, 2 R; Aidan Watlington 2-3, 2B, 2 RBIs, R; Caulier Barker 1-4, 2B, RBI, R; Jackson Boles 1-1, 2B, RBI; Ladd 1-2, HR, 2 RBIs, R; Snow 5 IP, 3 H, 1 R/ER, 1 BB, 1 K. GHS — Elliott Dews 1-3, RBI; Evan Adams 1-2; Hunter Hedrick 1-2, R.

Records: Tunstall 3-0. Gretna 0-4.

Halifax County 14, Amherst 6

Amherst;100;203;0;—;6;4;5

Halifax;400;424;x;—;14;12;1

WP: Mason Hatcher. LP: Dalton Wentz.

Highlights: Amherst — Hunter Catlett 2-3, 2B, 2 RBIs, R; Jonah Cunningham 1-2, RBI; Wentz 3.1 IP, 6 H, 7 R, 3 ER, 4 BB, 7 Ks. Halifax — Cameron Carson 3-3, RBI, 3 R; K. Turbeville 3-4, 2 RBIs; Hatcher 3-4, 5 RBIs (3.1 IP, 4 H, 3 R/ER, 7 BB, 6 Ks).

Records: Amherst 1-2. Halifax 3-0.

SOFTBALL

Non-district

Rustburg 2, Altavista 1

Rustburg;101;000;0;—;2;7;0

Altavista;000;000;1;—;1;1;0

WP: Eden Bigham (3-0). LP: Gaby Green. HR: Delaney Scharnus (R) solo in top of third inning; Micaela Worley (A) solo with two outs in bottom of seventh.

Highlights: Rustburg — Scharnus 2-4, HR, RBI, R; Bigham 7 IP, 1 H, 1 R/ER, 20 Ks; Maggie Mayhew 2-4, R; Emma Blankinship 2-4; Katie Donald 0-3, RBI on fielder's choice in top of first. Altavista — Worley 1-3, HR, RBI, R; Green 7 IP, 7 H, 2 R/ER, 3 BB, 2 Ks.

Records: Rustburg 3-0. Altavista 1-3.

Appomattox 6, Amherst 3

Appomattox;001;002;3;—;6;8;1

Amherst;000;102;0;—;3;8;4

WP: Courtney Layne. LP: Dylan McNerney. HR: Courtney Layne (Appo) with one on in top of sixth; Tyah Charlton (Amh) solo in sixth inning; Taryn Campbell (Amh) solo in sixth.

Highlights: Appomattox — Layne 7 IP, 8 H, 3 R, 2 ER, 3 BB, 19 Ks (2-4, HR, 3 RBIs, R); Kelsey Hackett 2-4, 2 R; Michaela Williams 1-4, RBI; Macee Hargis 1-4, RBI. Amherst — McNerney 7 IP, 8 H, 6 R, 5 ER, 1 BB, 6 Ks (1-3); Charlton 2-3, HR, RBI; Campbell 2-3, 2B, HR, 2 RBIs, R.

Records: Appomattox 3-0. Amherst 2-2.

Tunstall 11, Gretna 3

Tunstall;311;024;0;—;11;11;5

Gretna;100;020;0;—;3;5;3

WP: Colby Eastwood. LP: Mallory Dalton. HR: Gaby Elliot (THS), 1 on, 1 out, top 1; Heidi Ellis (THS), leadoff shot, top 3; Khamauri Mays (THS), 1 on, 1 out, top 6.

THS — Elliot 3-4, 2B, HR, 3 RBIs, 2 R, SB; Ellis 3-4, 2B, HR, 3 RBIs, R; Mays 1-3, HR, 2 RBIs, 2 R; Skylar Simms 1-4, RBI; Eastwood 2-4, 2 R, SB (4.1 IP, 1 H, 3 R, 0 ER, 2 BB, 7 Ks). GHS — Dalton 3-4, RBI. Hailey Walker 1-4, RBI; Jailyn East 1-4, R, SB.

Records: Tunstall 1-2. Gretna 0-4.

Buckingham 7, Nelson 3

Buckingham;012;020;2;—;7;5;1

Nelson County;100;020;0;—;3;5;3

WP: Aaliyah Amos. LP: Ambrye Taylor.

Highlights: B — Cadence Campbell 2-2, 3 R; Eliza Ragland 1-3, 2B, 2 RBIs; Liberty Johnson 1-4, WB, RBI, 2 R; Amos 3 IP, 1 H, 0 R/ER, 1 BB, 4 Ks. N — Rachel Thompson 1-2, 3B, RBI, SB; Chandler Giles 1-3, RBI; Taylor 2 SB, 7 IP, 5 H, 7 R, 3 ER, 2 BB, 14 Ks.

Records: Buckingham 1-0. Nelson 0-1.

GIRLS BASKETBALL

Class 3 all-state teams

First team: Kemonye Canady (Lakeland), Kalee Easter (Carroll County), Erin Edmonds (Hopewell), Alyssa Ervin (Carroll County), Zoraida Icabalceta (Meridian), Zoli Khalil (Spotswood), Jeni Levine (Staunton River), Alden Yergey (Brentsville).

Second team: Jaelyn Brown (Lakeland), Elizabeth Creed (Meridian), Alexis Edmonds (Hopewell), Ta'Nashia Hairston (Magna Vista), Peyton Jones (Meridian), Leah Kiracofe (Turner Ashby), McKenna Mueller (New Kent), Kiersten Ransome (Fort Defiance).

Player of the Year: Zoli Khalil, Spotswood

Coach of the Year: Marc Motley, Carroll County.

OTHER SCORES

BOYS SOCCER

Liberty Christian 2, Liberty 1 (Drew Thomas hit game-winning goal in 78th minute)

Rustburg 8, Altavista 0

GIRLS SOCCER

Jefferson Forest 1, Lord Botetourt 0

Rustburg 8, Altavista 0

TUESDAY'S EVENTS

BASEBALL

Timberlake Christian at Temple Christian, 4:30 p.m.

E.C. Glass at Lord Botetourt, 5:30 p.m.

Staunton River at Altavista, 7 p.m.

Randolph-Henry at Appomattox, 5:30 p.m.

SOFTBALL

William Campbell at E.C. Glass, 5:30 p.m.

Roanoke Catholic at Liberty, 5:30 p.m.

Brookville at Charlottesville, 6 p.m.

Staunton River at Altavista, 7 p.m.

BOYS SOCCER

Nelson at Galileo, 5:30 p.m.

Halifax at Appomattox, 6 p.m.

Bassett at Staunton River, 7 p.m.

Jefferson Forest at Harrisonburg, 7 p.m.

GIRLS SOCCER

Temple Christian at Timberlake Christian, 4:30 p.m.

Staunton River at Bassett, 7 p.m.

Liberty Christian at Liberty 7 p.m.

Appomattox at Halifax, 7 p.m.

BOYS TENNIS

New Covenant at Eastern Mennonite, 4:30 p.m.

Liberty Christian at Amherst, 4:30 p.m.

North Cross at E.C. Glass, 4:30 p.m.

Heritage at Liberty, 4:30 p.m.

GIRLS TENNIS

Liberty at Heritage, 4:30 p.m.

Brookville at William Campbell, 5 p.m.

Amherst at Liberty Christian, 5:30 p.m.

GIRLS LACROSSE

E.C. Glass at Jefferson Forest, 6:30 p.m.