Prep scoreboard for Monday, March 28

SOFTBALL

Non-district

Appomattox 5, Rustburg 0

Rustburg;000;000;0;—;0;2;1

Appomattox;400;100;x;—;5;6;2

WP: Courtney Layne. LP: Eden Bigham.

Highlights: RHS — Emma Blankinship 1-3; Katie Donald 1-3; Bigham 6 IP, 6 H, 5 R, 1 ER, 3 BB, 8 Ks. ACHS — Kelsey Hackett 2-2, RBI, 3 SB, R; Macee Hargis 1-3, 2B, RBI, R; Kenadee McCullough 2-3, 2B, 3 RBIs; Layne 7 IP, 2 H, 0 R/ER, 0 BB, 13 Ks.

Records: Rustburg 4-1. Appomattox 4-0.

Amherst 4, Nelson 1

Amherst;000;010;3;—;4;5;2

Nelson;000;001;0;—;1;5;3

WP: Dylan McNerney. WP: Ambrye Taylor. HR: Tyah Charlton (A) 7th inn., 0 on.

Highlights: A — McNerney 7 IP, 5 H, 1 R/ER, 9 K (1-2); Charlton 1-4, 2 RBI; Kaelyn Ramsey 1-4, RBI. N — Chandler Giles 1-3, 2B; Taylor 7 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 5 BB, 3 K (1-3, RBI).

Records: Amherst 4-2. Nelson 0-3.

Randolph-Henry 20, Altavista 1

Altavista;010;00;—;1;3;6

Randolph-Henry;963;2x;—;20;19;0

WP: Danner Allen. LP: Gaby Green. HR: Tiara Hurt (R-H) 2nd inn., 1 on.

Highlights: A — Alissa Gonzalez 2-2, 3B, RBI; Taylor Pennix 1-2, R. R-H — Allen 5 IP, 3 H, 1 R/ER, 0 BB, 9 K (3-4, 2B, 2 R, 3 RBI); Misha Clark 1-2, 2B, 2 R, 4 RBI; Taylor Trent 3-4, 2 2B, 3 R, 2 RBI.

Records: Altavista 1-6. Randolph-Henry 1-1.

BASEBALL

Non-district

Appomattox 20, Rustburg 2

Rustburg;011;00;—;2;2;4

Appomattox;297;2x;—;20;13;1

WP: Wyatt Sisk. LP: Trevor Justice. HR: Kyle Fields (R) 3rd inn., 0 on.

Highlights: R — Fields 1-3; Hunter Overstreet 1-3, R. A — Trey Shrock 3-4, 2 2B, 4 R, RBI; Nate Dillon 3-3, 3 R, 2 RBI, 2 SB; Alex Caruso 1-2, 2 R, 4 RBI; Hunter Garrett 1-3, 2 R, 2 RBI.

Records: Rustburg 5-1. Appomattox 4-0.

Amherst 8, Nelson 4

Nelson;200;020;0;—;4;7;4

Amherst;601;010;x;—;8;6;2

WP: Nicholas Dawson. LP: Landen Campbell.

Highlights: N — Michael Fitzgerald 3-4, R; Ty Mauer 1-3, 2 RBI. A — Dawson 6 IP, 7 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 5 K; David Travis 2-3, 2 2B, 4 RBI; Dakota Maberry 2-4, 2B, R, RBI (1 IP, 0 H, 0 R/ER, 0 BB, 2 K).

Records: Nelson 0-3. Amherst 2-2.

BOYS SOCCER

Seminole District

E.C. Glass 4, Heritage 1

Heritage;0;1;—;1

E.C. Glass;2;2;—;4

Goals: Mac Webb (ECG) assisted by Felix Lopez Valentine 11:00; Cam Porterfield (ECG) assisted by Conner Reid Perry 39:00; Elias Jarvie (ECG) unassisted 68:00; Brady Rennyson (ECG) assisted by Porterfield 74:00; Markus White (H) assisted by Karson Adcock 79:00.

Saves: Chase Stickle (H) 9. Kasey Morris (ECG) 1, Jack Dawson (ECG) 3, Zach Hardin (ECG) 1.

Records: Heritage 0-2, 0-2. E.C. Glass 2-2, 2-0.

Jefferson Forest 6, Brookville 0

Jefferson Forest;4;2;—;6

Brookville;0;0;—;0

Goals: Chris Wiley unassisted, 20:00; Allan Brinly assisted by Wiley 31:00; Wiley assisted by Jaren Lee 35:00; Kyle Butcher assisted by Jonah Towles 36:00; Brinly unassisted 42:00; Conner Williams assisted by Walker Stebblings 53:00.

Saves: Devan Stickle (B) 6.

Records: Jefferson Forest 3-0-1, 2-0. Brookville 1-2-1, 0-1-1.

Liberty 3, Amherst 0

Liberty;1;2;—;3

Amherst;0;0;—;0

Goals: Tony Mineo unassisted 25:00; Dawson McDonald unassisted 42:00; Finn Plattus assisted by Mineo 77:00.

Saves: Blaze Powell (L) 2.

Records: Liberty 2-1, 1-1. Amherst 0-1-1, 0-1-1.

Other scores

Softball: Central Lunenburg 15, William Campbell 0

Girls lacrosse: Jefferson Forest 24, Charlottesville 4

Boys soccer: Liberty Christian 7, Rustburg 0

TUESDAY’S EVENTS

BASEBALL

Virginia Episcopal at Hargrave Military, 4:30 p.m.

Liberty at Amherst, 6 p.m.

Heritage at E.C. Glass, 6 p.m.

Liberty Christian at Rustburg, 6 p.m.

Jefferson Forest at Brookville, 6 p.m.

Timberlake Christian at Grace Christian, 6 p.m.

SOFTBALL

Temple Christian at United Christian, 5:30 p.m.

Liberty at Amherst, 6 p.m.

Liberty Christian at Rustburg, 6 p.m.

Jefferson Forest at Brookville, 6 p.m.

BOYS GOLF

Virginia Episcopal vs. St. Anne’s-Belfield at Birdwood Golf Course, 4 p.m.

GIRLS GOLF

Virginia Episcopal vs. St. Anne’s-Belfield at Birdwood Golf Course, 4 p.m.

BOYS LACROSSE

Fishburne Military at New Covenant, 4:30 p.m.

GIRLS LACROSSE

North Cross at Virginia Episcopal, 4:30 p.m.

Chatham Hall at E.C. Glass, 6:15 p.m.

GIRLS SOCCER

New Covenant at Temple Christian, 4:30 p.m.

Faith Christian at Timberlake Christian, 5 p.m.

E.C. Glass at Heritage, 6 p.m.

Amherst at Liberty, 7 p.m.

Rustburg at Liberty Christian, 7 p.m.

Brookville at Jefferson Forest, 7:30 p.m.

BOYS TENNIS

New Covenant at Covenant, 4 p.m.

Liberty at Amherst, 4:30 p.m.

Heritage at E.C. Glass, 4:30 p.m.

Liberty Christian at Rustburg, 4:30 p.m.

Jefferson Forest at Brookville, 4:30 p.m.

GIRLS TENNIS

Amherst at Liberty, 4:30 p.m.

E.C. Glass at Heritage, 4:30 p.m.

Brookville at Jefferson Forest, 4:30 p.m.

Prince Edward at Altavista, 5 p.m.