BASEBALL

Dogwood District

Gretna 9, Dan River 1

Dan River;000;000;1;—;1;4;3

Gretna;302;400;x;—;9;7;0

WP: Nathan Dalton. LP: Dan Wiles. HR: Haden Moon (Gretna) to center with one on in bottom of fourth inning.

Highlights: DR — Cayden Brooks 1-3, RBI. G — Nathan Dalton 7 IP, 4 H, 1 R/ER, 5 BB, 7 Ks (1-3, 2 RBIs); Haden Moon 2-3, 2B, HR, 3 RBIs, 3 R, SB; Alex Adams 1-3; Jackson Moore 1-3, RBI; Evan Adams 1-3; Daniel Pritchard 1-3, RBI.

Records: Gretna 2-16. Dan River 7-11.

Seminole District

Amherst 4, Jefferson Forest 0

J. Forest;000;000;0;—;0;2;1

Amherst;040;000;x;—;4;6;1

WP: Dalton Wentz. LP: Sam Bell.

Highlights: JF — Michael Rowlands 1-3; Jake Massie 1-3; Sam Bell 3 IP, 5 H, 4 R/ER, 5 BB, 6 Ks; John Barrett 3 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 5 Ks. Amherst — Dalton Wentz 5 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 6 Ks; Nick Dawson 2 IP, 0 H, 1 BB, 3 Ks (1-4); Christian Harris 2-4, 2 RBIs; David Travis 1-3, RBI.

Records: Amherst 15-3. Jefferson Forest 11-7.

Liberty Christian 8, Heritage 2

HHS;000;020;0;—;2;6;1

LCA;502;010;x;—;8;10;3

WP: Tyler Murray. LP: Charles May.

Highlights: HHS — Nate Cash 1-4; Caden Godsie 1-3; Javare Brooks 2-3, R; Landon Ross 1-3, R; Jordan Drew 1-3, RBI. LCA — Tyler Murray 4 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 6 Ks; Matt Vine 2-3, 2B, 3 R; Landon Owen 1-3, 2B, 3 RBIs; Ben Blair 1-4, 2B, 2 RBIs; Peyton Locke 1-2, 2B; Danny Demoss 1-2, 2B, RBI.

Records: LCA 17-0. Heritage 4-14.

E.C. Glass 9, Liberty 5

Liberty;200;020;1;—;5;13;6

Glass;114;300;x;—;9;9;1

WP: Ryan Litchford. LP: Ethan Russell.

Highlights: LHS — Will Holdren 2-3, 2 R; Christian Kittrell 1-4, 2B, 2 R; Mason Welch 3-4, 2 RBIs. Adam Overstreet 2-3; Ethan Russell 2-3 (2 IP). ECG — Drew Barnett 2-4, RBI; Cooper Campbell 1-3, RBI; Mike Harpster 1-4, 2B, R; Max Calloway 1-4, RBI; Jackson Moore 2-4, RBI, 2 R; John Ruhl 1-3, 2B, 2 RBIs, 2 R.

Records: Liberty 1-17. E.C. Glass 12-6.

SOFTBALL

Seminole District

Liberty 14, E.C. Glass 2 (5 innings)

Liberty;103;64;—;14;9;0

Glass;101;00;—;2;4;4

WP: Kady Gordon. LP: Abigail Jones. HR: Brooklyn Gunter (Liberty) grand slam to center with two outs in top of fourth inning.

Highlights: LHS — Chiara Albertin 2-3, 3 R; Ashley Goff 1-3, 2 RBIs, 3 R; Brooke Nester 1-2, 4 RBIs, 2 R; Brooklyn Gunter 2-4, HR, 6 RBIs; Maggie Dewitt 2-3, RBI, 3 R. ECG — Emma Toms 2-2, 2B, RBI; Emily Wesley 2-2, RBI.

Records: E.C. Glass 2-9. Liberty 4-11.

Dogwood District

Dan River 13, Gretna 5

Gretna;120;002;0;—;5;7;5

Dan River;201;262;x;—;13;14;7

WP: Ashlyn Chappell. LP: Abbygail Johnson. HR: Brooklyn Layne (G) inside-the-park to right with one on, two outs in top of second inning. Trinity Aherron (DR) inside-the-park to center with one on, two outs in bottom of fifth inning.

Highlights: G — Brooklyn Layne 2-3, HR, 2 RBIs, 2 R; Hailey Owen 2-3; Sophia Brooks 1-4, 2B. DR— Trinity Aherron 2-5, HR, 4 RBIs, R; Olivia Morris 2-3, 3B, 2 R; Grayson Snead 1-2, 2B, RBI, 3 R; Cara Barrett 2-4, 2B, RBI; Emma Williams 2-3, 2 RBIs, R; Karsyn Smith 2-4, RBI, 2 R; Cambell Barts 2-4, RBI, 2 R; Chappell 7 IP, 7 H, 5 R, 3 ER, 1 BB, 1 K (RBI).

Records: Gretna 3-14. Dan River 7-11.

Non-district

Central Lunenburg 10, William Campbell 0 (6 innings)

Lunenburg;232;201;—;10;6;1

Wm. Campbell;000;000;—;0;2;7

WP: Olivia Moses. LP: Peighton Francis. HR: Tristan Buchanan (CL) solo to right with no outs in top of third inning.

Highlights: CL — Cayley Stokes 2-4, 2B, 2 RBIs; Kennedy Moody 2-4, 2B. WC — Arnesia Dews 1-2; Zoey Hannah 1-2.

Records: William Campbell 4-13. Central Lunenburg 13-1.

BOYS SOCCER

Seminole District

Jefferson Forest 8, Liberty 0

J. Forest;3;5;—;8

Liberty;0;0;—;0

Scoring: Chris Wiley (JF) assisted by Andrew Linn, 17:00; Aidan Arthur (JF) assisted by Jaren Lee, 20:00; Alex Marsteller (JF) assisted by Max Reed, 40:00; own goal, 46:00; Max Reed (JF) assisted by Christian Kavana, 56:00; Jaren Lee (JF) assisted by Chris Wiley, 58:00; Connor Williams (JF) assisted by Aidan Arthur, 63:00; Noah Doran (JF) assisted by Alex Marsteller, 69:00.

Saves: JF — Tyler Beck (50:00) 0, Lucas Harrison (19:00) 1. LHS — Blaze Powell 13.

Records: Jefferson Forest 13-1. Liberty 3-12-1.

Liberty Christian 2, E.C. Glass 1

ECG;1;0;—;1

LCA;1;1;—;2

Scoring: LCA goal, 12:00; Carson Kavanaugh (ECG) assisted by Sam Yarborough, 28:00; LCA goal, 52:00.

Saves: Jack Dawson (ECG) 5. Joseph Campbell (LCA) 6.

Records: E.C. Glass 10-5. LCA 6-7-1.

GIRLS LACROSSE

Non-District

E.C. Glass 15, Hidden Valley 10

Hidden Valley;5;5;—;10

E.C. Glass;6;9;—;15

Scoring: HV — Sarah Thomson 3 goals, 1 assist; Calli Anderson 3 goals; Avery Tanis 2 goals; Victoria Anderson 1 goal, 1 assist; Sarah Iglesias 1 goal, 1 assist. ECG — Nora Hamilton 7 goals, 2 assists; Tess Ahrens 6 goals, 3 assists; Emily Williams 1 goal, 1 assist; Margo Haske 1 goal; Camille Marraccini 4 assists.

Saves: Elizabeth James (HV) 10, Sydney Newbern (HV) 1. Leland Landes (ECG) 12.

Records: Hidden Valley 7-6. E.C. Glass 10-2-1.

OTHER SCORES

BOYS SOCCER

Brookville 2, Rustburg 1

Nelson 4, Dan River 0

GIRLS SOCCER

Brookville 3, Amherst 1

Nelson 2, Dan River 0

BOYS LACROSSE

Patrick Henry (Roanoke) 17, Jefferson Forest 2

GIRLS TENNIS

Heritage 6, Liberty 3

TUESDAY’S EVENTS

BASEBALL

Virginia Episcopal at Nansemond-Suffolk in VISAA Div. II quarterfinals, 4 p.m.

Nelson at Chatham, 5:30 p.m.

Jefferson Forest at Liberty, 6 p.m.

Rustburg at Brookville, 6 p.m.

Amherst at Heritage, 6 p.m.

E.C. Glass at Liberty Christian, 6 p.m.

SOFTBALL

Temple Christian at Liberty Christian, 5:30 p.m.

Nelson at Chatham, 5:30 p.m.

Jefferson Forest at Liberty, 6 p.m.

BOYS LACROSSE

Covenant at Virginia Episcopal in VISAA Div. II quarterfinals, 5:30 p.m.

E.C. Glass at Hidden Valley, 6:45 p.m.

GIRLS LACROSSE

Steward at Virginia Episcopal in VISAA Div. II quarterfinals, 5 p.m.

E.C. Glass at Rockbridge, 6:30 p.m.

BOYS SOCCER

Heritage at Liberty Christian, 7 p.m.

GIRLS SOCCER

Liberty Christian at E.C. Glass, 7 p.m.

Brookville at Rustburg, 7 p.m.

Liberty at Jefferson Forest, 7:30 p.m.

BOYS TENNIS

William Fleming at Staunton River, 4:30 p.m.

E.C. Glass at Brookville, 4:30 p.m.

Amherst at Liberty Christian, 4:30 p.m.

GIRLS TENNIS

Staunton River at William Fleming, 4:30 p.m.

Liberty Christian at Amherst, 4:30 p.m.

Brookville at E.C. Glass, 4:30 p.m.

Rustburg at Jefferson Forest, 4:30 p.m.

TRACK & FIELD

Seminole District meet at Liberty High, 4:30 p.m.