Prep scoreboard for Saturday, June 4

GIRLS TRACK & FIELD

Class 3 Championships

At Liberty University's Matthes-Hopkins Track Complex

Team scores: 1. Heritage 60, 2. Maggie Walker 48.50, 3. Rustburg 42.50, 4. Culpeper Co. 38, 5. Charlottesville 34, T6. Tabb 33, Abingdon 33, 8. Lakeland 30, 9. William Byrd 29, 10. Cave Spring 27, T11. Park View-South Hill 24, Liberty Christian Academy 24, 13. York 20.50, T14. Turner Ashby 20, Christiansburg 20, 16. Meridian 18, 17. Fluvanna 15, T18. Phoebus 13, Staunton River 13, 20. Skyline 12, T21. Spotswood 10, Warren Co. 10, Goochland 10, James Monroe 10, I.C. Norcom 10, 26. Broadway 8.50, 27. Lafayette 8, 28. Fort Defiance 7, 29. Magna Vista 6, 30. Caroline 5, 31. Northside 4, 32. Liberty-Bedord 3.50, T33. New Kent 3, Hidden Valley 3, 35. Brentsville District 2.50, T36. Rockbridge Co. 2, Southampton 2, Staunton 2.

Top 3 individuals — 100 Dash: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 12.45, 2. Emily Coates (Rustburg) 12.48, 3. NaKayla Foster 12.49; 200 Dash: 1. NaKayla Foster (Rustburg) 25.12, 2. Emily Coates (Rustburg) 25.59, 3. Alaysia Oakes (Heritage) 25.73; 400 Dash: 1. Sydney Wynn (James Monroe) 58.22, 2. Brooklyn Jenkins (LCA) 58.61, 3. Danielle Hollington (York) 59.17; 800 Run: 1. Jessica Palisca (Cave Spring) 2:15.89, 2. Lauren Pegher (Tabb) 2:19.37, 3. Grace Crum (Meridian) 2:20.00; 1,600 Run: 1. Jessican Palisca (Cave Spring) 4:59.31, 2. Catherine Garrison (Maggie Walker) 5:02.47, 3. Lauren Pegher (Tabb) 5:04.31; 3,200 Run: 1. Catherine Garrison (Maggie Walker) 10:52.55, 2. Makaleigh Jessee (Abingdon) 11:14.14, 3. Kaley Tanner (Warren Co.) 11:23.53 4x100 Relay: 1. Rustburg (NaKayla Foster, Emily Coates, Alyssa Pillow, Iyana Sherard) 49.42, 2. Lakeland 50.52, 3. Charlottesville 50.89; 4x400 Relay: 1. Lakeland 4:06.49, 2. LCA (Crissa Davis, Laney Richmond, Brooklyn Jenkins, Mia Detwiler) 4:09.70; 3. Abingdon 4:10.50; 4x800 Relay: 1. Tabb 9:44.84, 2. Meridian 9:45.07, 3. Maggie Walker 9:45.51; 100 Hurdles: 1. Jadelyn Taylor (Goochland) 15.58, 2. Jaelyn Lynch (Charlottesville) 15.64, 3. Shea Hart (Fluvanna) 15.73; 300 Hurdles: 1. Evelyn Brantley (Charlottesville) 45.88, 2. Shea Hart (Fluvanna) 46.61, 3. Kimari Rountree (Lakeland) 47.31; High Jump: 1. Raevin Washington (Turner Ashby) 5-02, 2. Jeni Levine (Staunton River) 5-01, 3. Cali Levine (Staunton River) 5-01; Long Jump: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 19-00, 2. Markeria King (Park View) 17-07.50, 3. Avrie Shifflett (Turner Ashby) 17-06; Triple Jump: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 39-06, 2. Ciarra Moore (York) 37-05, 3. Madison Doss (Spotswood) 37-02.50; Pole Vault: 1. Madelyn Moles (Christiansburg) 11-00, 2. Kona Moore (LCA) 11-00, 3. Kaitlyn Baker (Maggie Walker) 10-06; Shot Put: 1. Theresa Breckley (Culpeper) 41-00, 2. Sydney Blewett (William Byrd) 38-09, 3. Lakhiya Clements (Park View) 35-06; Discus: 1. Theresa Breckley (Culpeper Co.) 107-04, 2. Mya Rosser (Wm. Byrd) 106-02, 3. Taylor Daniels (Culpeper Co.) 103-09.

Other Top 6 locals: 100 Dash: 5. Taylor Porter (Heritage) 13.02; 400 Dash: 6. Alaysia Oakes (Heritage) 59.81; 4x100 Relay: 6. Heritage (Akera Molette, Tamya Clark, Ayonna Hayden, Taylor Porter) 51.09; 100 Hurdles: 5. Akera Molette (Heritage) 16.40; 300 Hurdles: 6. Akera Molette (Heritage) 48.95; Triple Jump: 5. Akera Molette (Heritage) 36-01.25; Pole Vault: 5. Susannah Allen (Liberty) 9-06.

Class 4 Championships

At Liberty University's Matthes-Hopkins Track Complex

Team scores: 1. Heritage-Newport News 69, 2. Jefferson Forest 54, 3. Deep Creek 53, 4. Western Albemarle 48, 5. Atlee 43, 6. Kings Fork 36, 7. Tuscarora 34, 8. Fauquier 32, 9. Loudoun Valley 29. 10 Hanover 27.50, T11. Courtland 20, Sherando 20, Jamestown 20, 14. Great Bridge 10, 15. John Handley 17, 16. Amherst 15.50, 17. Kettle Run 14, T18. Blacksburg 10, Millbrook 10, 20. James Wood 9, 21. Patrick Henry (Ashland) 8, T22. Lightridge 7, Warhill 7, T24. Monacan 6, GW-Danville 6, Rock Ridge 6, Louisa 6, T28. Henrico 5, Broad Run 5, T30. Churchland 4, Liberty (Bealeton) 4, Halifax 4, T33. Salem 3, Dominion 3, T25. Orange Co. 2, Loudoun Co. 2, E.C. Glass 2, T38. Huguenot 1, Kings Fork 1, Hampton 1.

Top 3 individuals — 100 Dash: 1. Madison Whyte (Heritage-NN) 11.98, 2. Asia Powell (Kings Fork) 12.14, 3. Kadence Wilson (Great Bridge) 12.52; 200 Dash: 1. Madison Whyte (Heritage-NN) 23.57, 2. Dasya Tolbert (Deep Creek) 24.99, 3. Sanaa Wooden (Heritage-NN) 25.04; Madison Whyte (Heritage-NN) 56.05, 2. Sabria Wooden (Heritage-NN) 59.08, 3. Tyara Alexander-Colon (Deep Creek) 59.32; 800 Run: 1. Cassidy Scott (Fauquier) 2:12.27, 2. Zoie Lamanna (Jefferson Forest) 2:13.58, 3. Sophie Gross (Lightridge) 2:15.81; 1,600 Run: 1. Cassidy Scott (Fauquier) 4:51.63, 2. Zoie Lamanna (Jefferson Forest) 4:53.33, 3. Ava Gordon (Loudoun Valley) 4:58.84; 3,200 Run: 1. Ava Gordon (Loudoun Valley) 10:17.46, 2. Caroline Bauer (Jamestown) 10:24.76, 3. Sadie Adams (Western Albemarle) 10:41.79; 4x100 Relay: 1. Kings Fork 46.93, 2. Deep Creek 49.29, 3. Courtland 49.74; 4x400 Relay: 1. Heritage-NN 3:58.23, 2. Kings Fork 4:05.39, 3. Western Albemarle 4:07.27; 4x800 Relay: 1. Western Albemarle 9:19.47, 2. Loudoun Valley 9:35.39, 3. Hanover 9:43.29; High Jump: 1. Alysa Carrigan (Tuscarora) 5-06, 2. Jada Foreman (Atlee) 5-04, 3. Madison Whyte (Heritage-NN) 5-04; Long Jump: 1. Jada Foreman (Atlee) 18-11, 2. Kadence Wilson (Great Bridge) 18-07.50, 3. Elizabeth Deen (GW-Danville) 18-00.75; Triple Jump: 1. Jada Foreman (Atlee) 39-03,75, 2. Cyanna Cabell (Amherst) 38-01.50, 3. Alysa Carrigan (Tuscarora) 37-09; Pole Vault: 1. Colleen Schaner (Kettle Run) 12-04, 2. Hannah Pettyjohn (Jefferson Forest) 11-03, 3. Elizabeth Strobach (Western Albemarle) 11-03; Shot Put: 1. Rachael Turner (Hanover) 37-07, 2. Mekaiyla Baker (Courtland) 26-05, 3. Ella Carlson (Sherando) 35-07.50; Discus: 1. Ella Carlson (Sherando) 133-05, 2. Stephanie Clark (Fauquier) 113-05, 3. Aubrey Grove (James Wood) 112-04.

Other Top 6 locals — 4x400 Relay: 5. Jefferson Forest (Hannah Pettyjohn, Alexis Plaster, Zoie Lamanna, Kandace McIvor) 4:07.57; 4x800 Relay: 4. Jefferson Forest (Alexis Plaster, Beall Roberts, Lauren Vossen, Shauna Skow) 9:45.49; Triple Jump: 6. Kandace McIvor (Jefferson Forest) 35-01.25; High Jump: 6. Hannah Pettyjohn (Jefferson Forest) 5-00; Long Jump: 4. Cyanna Cabell (Amherst) 17-11; Triple Jump: 6. Kandace McIvor (Jefferson Forest) 35-01.25; Shot Put: 4. Hannah Pettyjohn (JF) 35-04.

Class 2 Championships

At JMU Track & Field Complex

Team scores: 1. Glenvar 75, 2. Strasburg 63, 3. Prince Edward County 59.5, 4. Floyd County 46.5, 5. Appomattox 43, T6. Stuarts Draft and Tazewell 34, 8. Clarke County 32, 9. Bruton 30, 10. Lee 29, 11. Madison County 26, 12. East Rockingham 25.5, T13. Central Woodstock and Nandua 20, 15. Brunswick 17, 16. Ridgeview 16, T17. Gate City and Martinsville 13, 19. Wise Central 12, 20. Dan River 8, 21. John Marshall 7, T22. Poquoson and John S. Battle and Radford 5, T25. Union and Amelia County and James River (Buchanan) and Luray 4, 29. Mountain View (Quicksburg) 3, 30. Marion 2.5, 31. Gretna 2, 32. Buckingham 1.

Winners and local individuals — 100: 1. Amiyzah Harmon (Nandua) 12.65; 200: 1. Alecia Kissoon (Bruton) 26.17; 400: 1. Abigail Rhudy (Tazewell) 59.75; 800: 1. Carly Wilkes (Glenvar) 2:17.62; 1,600: 1. Wilkes (Glenvar) 4:49.49, 14. Madison Martin (Appomattox) 6:06.75; 3,200: 1. Kate McLearen (Madison County) 11:45.74, 8. Martin (Appomattox) 12:53.80; 100H: 1. Sydney Loder (Glenvar) 15.37, 2. Nadiyah Abdussalaam (Appomattox) 15.71; 300H: 1. Loder (Glenvar) 46.67; 4x100: 1. Appomattox (Amyah Bolar, Kelsey Hackett, Harmony Troxler, Abdussalaam) 51.67; 4x400: 1. Glenvar 4:13.23, 12. Appomattox (Dezyre Christian, Sarai Glover, Taniyah Booker, Abdussalaam) 4:43.88; 4x800: 1. Strasburg 9:56.75; HJ: 1. Amaya Miller (Bruton) 5-04.00; PV: 1. Leah Wood (Stuarts Draft) 11-06.00, 3. Abdussalaam (Appomattox) 9-00.00, 5. Morgan Flamm (Appomattox) 8-00.00, 8. Heaven Goodman (Appomattox) 7-00.00, 10. Marissa Perry (Appomattox) 6-06.00; LJ: 1. Cassidy Hammonds (Lee) 17-02.50, 3. Troxler (Appomattox) 16-10.00, 7. Abdussalaam (Appomattox) 16-02.00, 12. Bolar (Appomattox) 15-05.50, 19. Glover (Appomattox) 14-06.50; TJ: 1. Mia Spangler (Floyd County 35-05.00, 5. Troxler (Appomattox) 34-07.00, 6. Glover (Appomattox) 34-03.00, 8. Abdussalaam (Appomattox) 33-03.00, 14. Bolar (Appomattox) 31-11.50; SP: 1. Abby Mikolay (Stuarts Draft) 38-09.00, 7. Ashiah Glass (Gretna) 32-02.00; DT: 1. Landri Lallande (Tazewell) 118-09.00.

Class 1 Championships

At JMU Track & Field Complex

Team scores: 1. Auburn 96.5, 2. Cumberland 87, 3. Riverheads 49.5, T4. George Wytne (Wytheville) and Patrick Henry (Glade Spring) 44, 6. Lancaster 37, 7. Rural Retreat 32, 8. Chilhowie 27, T9. Galileo and Giles and Eastern Montgomery 22, 12. Grundy 21, 13. Thomas Walker 17, 14. Surrey County 16, 15. Narrows 15, 16. King & Queen 13, 17. Chincoteague 11, T18. Fort Chiswell and Northampton and Northumberland 10, T21. Sussex Central and West Point and Castlewood and Parry McCluer and Washington & Lee 6, 26. Mathews 5, T27. Honaker and Altavista and Central Lunenburg 4, T30. Middlesex and Franklin 3, T32. Rappahannock and Eastside 2.

Winners and local individuals — 100: 1. Shamoni Bartee (Cumberland) 12.75; 200: 1. McKenzie Tate (George Wythe) 26.32; 400: 1. Tate (George Wythe) 58.98, 13. Phoebe Robbins (Altavista) 1:06.80; 800: 1. Hailey Smith (Lancaster) 2:21.31; 1,600: 1. Smith (Lancaster) 5:35.85; 3,200: 1. Kasey Rosenbaum (Auburn) 12:23.01, 9. Abigail Spickard (William Campbell) 13:40.21; 100H: 1. Olivia Crigger (Rural Retreat) 15.75; 300H: 1. LaKyra Bartee (Cumberland) 47.69; 4x100: 1. George Wythe 51.35; 4x400: 1. Cumberland 4:17.72; 4x800: 1. Lancaster 10:31.34, 5. Altavista 11:11.22 (Jessica Dowdy, Samaria Little, Macy Shelton, Trinity Shirlen); HJ: 1. Summer Wallace (Riverheads) 5-04.00; PV: 1. Wallace (Riverheads) 9-00.00; LJ: 1. Haley Faulkner (George Wythe) 16-06.50; TJ: 1. Crigger (Rural Retreat) 34-09.00; SP: 1. Haley Hollins (Auburn) 39-10.00; DT: 1. Lakin Burke (Thomas Walker) 119-07.

BOYS TRACK & FIELD

Class 3 Championships

At Liberty University's Matthes-Hopkins Track Complex

Team scores: 1. Abingdon 74, T2. Heritage 41, Maggie Walker 41, 4. Liberty Christian Academy 39, 5. Lafayette 36, 6. Phoebus 31, 7. James Monroe 26, 8. Brookville 25, 9. Spotswood 23, 10. Caroline 22, T11. Skyline 20, I.C. Norcom 20, 13. Lord Botetourt 18, T14. Tabb 17, Christiansburg 17, T16. Charlottesville 16, Monticello 16, 18. Lakeland 15, T19. Brentsville District 13, Culpeper Co. 13, T21. Bassett 12, Northside 12, 23. Broadway 11, T24. Hopewell 10, Cave Spring 10, Tunstall 10, 27. Fluvanna 9. T28. Lake Taylor 8, New Kent 8, Waynesboro 8, Manassas Park 8, T32. Hidden Valley 6, Turner Ashby 6, 34. Staunton 4.50, T35. Goochland 4, Staunton River 4, T37. William Monroe 2, Rockbridge Co. 2, Magna Vista 2, William Byrd 2, 41. Liberty-Bedford 0.50.

Top 3 individuals — 100 Dash: 1. Bryan Dudley (James Monroe) 10.76, 2. Xander Brown (Abingdon) 10.76, 3. Deuce Crawford (Heritage) 10.89; 200 Dash: 1. Bryan Dudley (James Monroe) 22.08, 2. Xander Brown (Abingdon) 22.34, 3. Deuce Crawford (Heritage) 22.44; 400 Dash: 1. Billy Jones III (Phoebus) 49.30, 2. Deuce Crawford (Heritage) 49.50, 3. Jowell Gonzalez Santiago (Broadway) 50.24; 800 Run: 1. Chris Smith (Lafayette), 2. Aidan Girard (Fluvanna) 1:59.15, 3. Ben Blanchard (Maggie Walker) 1:59.85; 1,600 Run: 1. Dylan Phillips (Abingdon) 4:20.72, 2. Chasen Hunt (Brookville) 4:20.81, 3. Bazil Mathes (Monticello) 4:25.08; 3,200 Run: 1. Bazil Mathes (Monticello) 9:19.54, 2. Isaac Thiessen (Abingdon) 9:24.94, 3. Jack Bundy (Abingdon) 9:25.32; 4x100 Relay: 1. Phoebus 43.16, 2. Lafayette 43.17, 3. LCA (Casey Schmoincke, Jeb Moon, Jaylin Belford, Gideon Davidson) 43.30; 4x400 Relay: 1. Phoebus 3:25.50, 2. Skyline 3:27.49, 3. Brookville (Christian Seeney, Jaylyn Marshall, Chasen Hunt, Brent Wesolowski) 3:27.55; 4x800 Relay: 1. Abingdon 8:13.24, 2. Tabb 8:21.84, 3. Maggie Walker 8:24.63; 110 Hurdles: 1. Mason Cumbie (Hopewell) 15.41, 2. William Smith (Skyline) 15.77, 3. Kai Moore (LCA) 15.96; 300 Hurdles: 1. Kai Moore (LCA) 40.92, 2. Dylan Knick (Lord Botetourt) 41.72, 3. Simon Sealey (Hidden Valley) 41.85; High Jump: 1. Skylor Griffiths (Cave Spring) 6-05, 2. Trey Lloyd (Brookville) 6-03, 3. Jamarcus Brown (Tunstall) 6-03; Long Jump: 1. Montrell Covil (I.C. Norcom) 24-01.75, 2. Dequan Thompson (Culpeper) 22-08.25, 3. Bryan Dudley (James Monroe) 22-06.75; Triple Jump: 1. Montrell Covil (I.C. Norcom) 50-00.50, 2. Philip Daniel (Manassas ParK) 45-11, 3. McKinley Pennix (Heritage) 45-09.25; Pole Vault: 1. Kai Moore (LCA) 13-06, 2. Dylan Sawyer (Brentsville District) 13-00, 3. Carter Thrash (Lafayette) 12-00; Shot Put: 1. Dillon Taylor (Spotswood) 54-01.50, 2. Ross Bazzachi (Maggie Walker) 51-03, 3. Justin Royez (Lakeland) 49-10; Discus: 1. Ross Bazzichi (Maggie Walker) 163-02, 2. Dillon Taylor (Spotswood) 157-09, 3. Tyrique Taylor (Christiansburg) 148-07.

Other Top 6 locals — 100 Dash: 5. Jeb Moon (LCA) 10.98; 200 Dash: 6. Jaidyn Johnson (Heritage) 22.84; 110 Hurdles: 5. McKinley Pennix (Heritage) 16.33; 4x800 Relay: Staunton River (Kayden Ryder, Spencer Kearns, Jack Weddle, Sam Weddle) 8:33.64; High Jump: 4. Kam Burns (Heritage) 6-01.

Class 4 Championships

At Liberty University's Matthes-Hopkins Track Complex

Team scores: 1. Pulaski 63, 2. Deep Creek 60, 3. Patrick Henry (Ashland) 52, 4. Blacksburg 37, 5. Western Albemarle 33, 6. Hanover 32, T7. Loudoun County 28, Salem 28, 9. Atlee 26, 10. Dominion 22, 11. Courtland 20.50, 12. Grafton 18.75, 13. Loudoun Valley 18, 14. Jefferson Forest 17, 15. Amherst 16, 16. Heritage-Leesburg 15, T17. Manor 14, John Handley 14, Smithfield 14, T20. E.C. Glass 13, James Wood 13, Warhill 13, Mechanicsville 13, 24. Millbrook 12, T25. Louisa 10, Jamestown 10, 27. Churchland 9.50, 28. Dinwiddie 7, 29. Spotsylvania 6, 30. Broad Run 5.75, T31. Heritage-Newport News 5, Sherando 5, 33. Huguenot 4, 34. Rock Ridge 3.50, T35. Warwick 2, Kings Fork 2, 37. Fauquier

Top 3 individuals — 100 Dash: 1. Peyton Lewis (Salem) 10.62, 2. JJ Gulley (Pulaski) 10.79, 3. Shamar Williams (Patrick Henry-A) 10.82; 200 Dash: 1. Antoinne Fair (Deep Creek) 21.76, 2. Peyton Lewis (Salem) 21.88, 3. Shamar Williams (Patrick Henry-A) 21.96; 400 Dash: 1. Blake Moody (Mechanicsville) 48.60, 2. Amarion Harrell (Deep Creek) 48.89, 3. Addison Hilton (Jefferson Forest) 48.89; 800 Run: 1. Nicholas Hayden (Millbrook) 1:53.79, 2. Jonathan Kumer (Western Albemarle) 1:53.98, 3. Eli Sterling (Blacksburg) 1:54.95; 1,600 Run: 1. Conner Rutherford (Blacksburg) 4:17.58, 2. Ethan Stansbury (Loudoun Co.) 4:18.39, 3. Ethan Coleman (Hanover); 3,200 Run: 1. Trevor Mason (Patrick Henry-A) 9:09.94, 2. Nicholas Emmert (Louisa) 9:11.44, 3. Nathaniel Woshner (James Wood) 9:14.69; 4x100 Relay: 1. Pulaski 41.84, 2. Salem 41.90, 3. Courtland 42.33; 4x400 Relay: 1. Deep Creek 3:21.37, 2. Warhill 3:21.36, 3. Jefferson Forest (Brian Aveson, Landon Epperson, Collin Mays, Addison Hilton) 3:22.59; 4x800 Relay: 1. Patrick Henry (Ashland) 7:52.64, 2. Loudoun Valley 7:53.98, 3. Blacksburg 7:55.75; 110 Hurdles: 1. Henry Sullivan (Western Albemarle) 14.71, 2. Isaiah Idore (Amherst) 15.03, 3. Deonte Harris (Hanover) 15.13; High Jump: 1. JJ Gulley (Pulaski) 6-05, 2. Arun Mantena (Dominion) 6-03, 3. Deonte Harris (Hanover) 6-01; Long Jump: 1. Arun Mantena (Dominion) 22-09.75, 2. Kwame Whitaker (Courtland) 22-07, 3. John Lyman (Pulaski) 22-06.25; Triple Jump: 1. Omari Cornwall (Heritage-Leesburg) 46-07.50, 2. Nicolas Simmons (Manor) 46-03, 3. Jaime Mitchell (Manor) 45-03.50; Pole Vault: 1. Walker Van Kirk (Jamestown) 15-00, 2. Henry Sullivan (Western Alebmarle) 13-06, 3. Luke Benhase (Hanover) 12-06; Shot Put: 1. Deigo Turner (Pulaski) 54-10, 2. Ryan Nolan (Deep Creek) 53-06.50, 3. Stephen Daley (John Handley) 53-04; Discus: 1. Shinobu Hawk (Grafton) 173-08, 2. Case Kibble (Loudoun Co.) 153-08, 3. Monte McMorris (Spotsylvania) 143-07.

Other Top 6 locals — 400 Dash: Brian Aveson (Jefferson Forest) 49.65; 110 Hurdles: 6. Ja'mar Smith (E.C. Glass) 15.49; Long Jump: 6. Ja'mar Smith (E.C. Glass) 21-07.75; Shot Put: 5. Malachi Perkins (E.C. Glass) 49-07; Discus: 6. Malachi Perkins (E.C. Glass) 134-05.

Class 2 Championships

At JMU Track & Field Complex

Team scores: 1. Radford 66, 2. Brunswick 62, 3. Glenvar 52, 4. Union 39, 5. Martinsville 38, 6. Bruton 37, T7. East Rockingham and Floyd County 30, 9. James River (Buchanan) 29, 10. Dan River 28, 11. Stuarts Draft 27, 12. Poquoson 18.5, 13. Wise Central 18, 14. Arcadia 16, 15. Luray 15, 16. Appomattox 14.5, 17. Page County 14, T18. Greensville County and Mountain View (Quicksburg) 13, 20. Alleghany 11, T21. Ridgeview and Nelson 10, 23. Nandua 9, T24. Virginia and Tazewell 8, 26. Windsor 7, 27. Patrick County 6, 28. Central Woodstock 5, T29. Strasburg and Clarke County and King William 4, T32. Bluestone and John Marshall and Madison County 3, T35. Buckingham and Nottoway and Prince Edward County 2, T38. Marion and Richlands 1.

Winners and local individuals — 100: 1. Jahmal Jones (Martinsville) 10.94; 200: 1. Jones (Martinsville) 22.49; 400: 1. Casee Jones (Bruton) 49.34; 800: 1. Asa Fletcher (Dan River) 1:56.67; 1,600: 1. Fletcher (Dan River) 4:29.78; 3,200: 1. George Austin III (East Rockingham) 9:48.49; 110H: 1. Maddox Reynolds (Wise Central) 15.15, 6. Mannix Wilhoit (Appomattox) 16.65; 300H: 1. Aaron Nice (Stuarts Draft) 39.65, 10. Micah Johnson (Appomattox) 45.25; 4x100: 1. Martinsville 43.56; 4x400: 1. Bruton 3:32.55; 4x800: 1. Floyd County 8:34.89; HJ: 1. Malachi Jenkins (Union) 6-05.00, 7. Wilhoit (Appomattox) 5-10.00; PV: 1. Hunter Garrett (Nelson) 11-00.00, 3. Andrew Peacock (Appomattox) 9-06.00, 5. Blake Fulcher (Appomattox) 9-00.00;

LJ: 1. Elliot Grayson (Radford) 22-05.50; TJ: 1. David Woodward (Radford) 44-09.75; SP: 1. Christopher Wylie (East Rockingham) 51-11.00; DT: 1. Keyandre Davis (Union) 152-09.00.

Class 1 Championships

At JMU Track & Field Complex

Team scores: 1. Patrick Henry (Glade Spring) 107.5, 2. Northumberland 63, 3. Auburn 50, 4. Lancaster 47, 5. West Point 44.5, 6. Cumberland 33, 7. Parry McCluer 32, 8. Central Lunenburg 30, 9. Galileo 26, 10. Riverheads 23.5, 11. Mathews 23, 12. Narrows 20, 13. Franklin 19, 14. Middlesex 15, 15. Holston 13, 16. Altavista 10.5, T17. Essex and Lebanon and Rappahannock County and Rappahannock and Grundy 10, 22. George Wythe (Wytheville) 9, 23. Sussex Central 8, 24. Twin Springs 7, 25. Eastern Montgomery 6, T26. Castlewood and Twin Valley 5, 28. Highland 4, T29. Fort Chiswell and Buffalo Gap and Northampton 3, 32. Rural Retreat 2, 33. John I. Burton 1.

Winners and local individuals — 100: 1. Cameron Seldon (Northumberland) 10.76; 200: 1. Seldon (Northumberland) 22.45, 8. Jordan Pippin (Altavista) 23.78; 400: 1. Takotah Pecina (Patrick Henry) 50.94, 14. Sam Derrick (Altavista) 55.42; 800: 1. Alexander Gomez-Hernandez (Galileo) 1:57.81, 16. Joel Phillips (Altavista) 2:14.84; 1,600: 1. Cameron Stearns (Mathews) 4:33.15, 10. Shane Stevens (Altavista) 4:59.23; 3,200: 1. Kovyk Chandler (Parry McCluer) 9:56.97; 110H: 1. Daniel Graham (Auburn) 15.19, 6. Ken Cyrus (Altavista) 16.84; 300H: 1. Nasir McDonald (Cumberland) 40.25, 12. Cyrus (Altavista) 45.75; 4x100: 1. Northumberland 43.71; 4x400: 1. Cumberland 4:17.72; 4x800: 1. Lancaster 8:27.08, 7. Altavista (Joseph Derrick, Sam Derrick, Shane Stevens, Joel Phillips) 9:01.94; HJ: 1. Takotah Pecina (Patrick Henry) 6-00.00, 4. Sedeek Prather (Altavista) 5-10.00; PV: 1. Andy Vaughan (Auburn) 12-00.00; LJ: 1. Kamren Robinson (Essex) 21-05.00; TJ: 1. NyJae’ Carter (Central Lunenburg) 44-01.50; SP: 1. Reece Rhodes (Lancaster) 49-07.25, 9. Stuart Hunt (Altavista) 40-10.00; DT: 1. Tyler Barrett (George Wythe) 147-02.00.

BOYS LACROSSE

Class 4 State Quarterfinals

E.C. Glass 10, Western Albemarle 9

W. Albemarle;3;2;1;3;—;9

E.C. Glass;4;2;3;1;—;10

Scoring: WA — Tyler Spano 3 goals; Cole Baglio 2 goals; Quinn Reilly 2 goals, 1 assist; Grant Karczewski 2 goals; Edward Parris 1 assist. ECG — Penn Willman 6 goals; Robert Sorensen 3 goals, 1 assist; Eli Wood 1 goal, 2 assists; Caleb Hill 2 assists.

Saves: John Zayas (WA) 9. Matthew Ebert (ECG) 8.

Records: Western Albemarle 10-8. E.C. Glass 15-3.

Next: E.C. Glass hosts Atlee in the Class 4 state semifinals at 6:30 p.m. Wednesday.

GIRLS LACROSSE

Class 4 Quarterfinals

Western Albemarle 21, E.C. Glass 8

E.C. Glass;4;4;—;8

W. Albemarle;13;8;—;21

Scoring: ECG — Tess Ahrens 4 goals; Nora Hamilton 4 goals.

Saves: Leland Landes (ECG) 16.

Records: E.C. Glass 12-6. Western Albemarle 15-3.

BOYS TENNIS

Class 3 Team Quarterfinals

Liberty Christian 5, Christiansburg 3

At Christiansburg

Singles: Lucas Beasley (CHS) d. Bennett Mowry 6-0, 6-1; Chris Roberts (CHS) d. Hudson Brooks 6-1, 6-1; Kian Swartz (LCA) d. Ian Rasor 2-6, 6-2, 6-2; Jon Hoover (LCA) d. Calvin Rezac 7-5, 5-7, 7-6 (7-3); Landon Bivens (LCA) d. Brady Gordon 6-2, 6-4; Matthew Palzewicz (LCA) d. Ben Hendricks 6-1, 6-0.

Doubles: Beasley/Roberts (CHS) d. Mowry/Swartz 6-4, 6-1; Hoover/Caleb Pantana (LCA) d. Gordon/Hendricks 6-4, 6-4; third match did not finish.

Records: Liberty Christian 14-4.

Next: Liberty Christian at Wilson Memorial in Class 3 semifinals at 2 p.m. Monday.