Prep scoreboard for Saturday, March 26

BASEBALL

Non-district

Jefferson Forest 2, Staunton River 0

Staunton River;000;000;0;—;0;1;1

Jefferson Forest;100;001;x;—;2;5;0

WP: Peyton Smith. LP: Jared Steele. HR: Sam Bell (JF) solo to left in bottom of the sixth inning. S: Breckin Nace.

Highlights: Staunton River — Steele 6 IP, 5 H, 2R/ER, 2 BB, 3 Ks (1-3). Jefferson Forest — Smith 6 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 6 Ks (1-2, R); Nace 1 IP, 0 H, 1 BB, 3 Ks (1-3); Bell 1-3, HR, RBI, R; Sully Tibbs 1-3, Evan Mace 1-3, Brock Harris 0-1, RBI.

Records: Staunton River 2-3. Jefferson Forest 4-0.

SOFTBALL

Non-district

Staunton River 2, Jefferson Forest 0

Staunton River;000;200;0;—;2;5;1

Jefferson Forest;000;000;0;—;0;1;1

WP: Emily Wood. LP: Gillian Faris. HR: Allie Davidson (SR) solo to right in top of fourth inning.

Highlights: Staunton River — Wood 7 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 3 Ks; Davidson 2-3, HR, RBI, R; Taylor Foutz 1-3, 3B, R; Abby McGuire 1-3. Jefferson Forest — Faris 7 IP, 5 H, 2R/ER, 0 BB, 6 Ks; Ciara Nauful 1-2.

Records: Staunton River 6-0. Jefferson Forest 3-2.

BOYS LACROSSE

Non-district

E.C. Glass 11, Dominion 8

At Blue Ridge School, St. George

Dominion;3;2;2;1;—;8

E.C. Glass;4;3;1;3;—11

Scoring: Dominion — Gavin Burke 2 goals, Josh Beyer 3 goals, Jack Miller 1 goal, Andrew Pope 1 goal. E.C. Glass — Eli Wood 6 goals, 2 assists; Penn Willman 2 goals; Caleb Hill 3 goals.

Saves: Matt Ebert (ECG) 9.

Records: Dominion 1-1. E.C. Glass 2-1.

Virginia Episcopal 11, Trinity Episcopal 4

VES;2;2;4;3;—;11

Trinity Episcopal;0;1;3;0;—;4

Scoring: VES — Billy Koudelka 5 goals, 3 assists; Will Harris 4 goals, 3 assists; John Hatch 2 goals; Eli Noble 2 assists; Tucker Olmert 1 assist; Luke Meadows 9 ground balls.

Saves: Bryce Ledwith (VES) 8.

Records: VES 1-1.

Notes: VES also lost to Chris Church 19-9 on Friday.

BOYS TRACK & FIELD

Rod Camden Invitational

At E.C. Glass, Friday evening

Top 3 overall finishers — 100 Dash: 1. Keyon Hopkins (E.C. Glass) 11.45, 2. Jamarion Crawley (Prince Edward) 11.48, 3. Jaidyn Johnson (Heritage) 11.57; 200 Dash: 1. Jamarion Crawley (Prince Ed.) 22.97, 2. Brian Aveson (Jefferson Forest) 23.03, 3. Jaidyn Johnson (Heritage) 23.05; 400 Dash: 1. Brian Aveson (JF) 52.05, 2. Landon Epperson (JF) 52.40, 3. Jaidyn Johnson (Heritage) 54.77; 800 Run: 1. Jacob White (JF) 2:07.58, 2. Alex Jordan (JF) 2:08.80, 3. Mitchell Scaggs (Auburn) 2:09.52; 1,600 Run: 1. Mason Erchull (Floyd Co.) 4:45.17, 2. Miles Baldwin (FLoyd) 4:45.39, 3. Liam Hunt (ECG) 4:55.05; 3,200 Run: 1. Brannon Adams (JF) 9:41.97, 2. Chase Gwynn (Auburn) 10:33.07, 3. Tim Slater (Prince Ed.) 11:50; 110 Hurdles: 1. Daniel Graham (Auburn) 16.00, 2. Kymani Mosby (ECG) 17.72, 3. Daniel Price (JF) 17.84; 300 Hurdles: 1. Keegan Venable (JF) 44.03, 2. Collin Mays (JF) 44.67, 3. Daniel Graham (Auburn) 44.87; High Jump: 1. Teddy Tharp (ECG) 5-04, 2. Dameen Williams (Liberty) J5-04, 3. Tyshawn Brown (Heritage) J5-04; Pole Vault: 1. Owen Helm (New Covenant) 13-00, 2. Ethan Maxson (ECG) 9-00, 3. Bennett Surface (Auburn) 7-06; Long Jump: 1. Zamavion Jones (ECG) 19-04.50, 2. Jeremiah Bates (Prince Ed.) 19-01.50, 3. Matthew Epperson (Appomattox) 18-07.25; Triple Jump: 1. Tyshawn Brown (Heritage) 40-02, 2. Zamavion Jones (ECG) 39-09, 3. Jonathan Pennix (Appomattox) 39-03.50; Shot Put: 1. Malachi Perkins (ECG) 46-02, 2. Brody Rice (JF) 40-11.50, 3. Ladanion Hudson (ECG) 40-09; Discus: 1. Malachi Perkins (ECG) 128-01, 2. Andrew McCormick (ECG) 120-00, 3. Brody Rice (JF) 100-5.

GIRLS TRACK & FIELD

Rod Camden Invitational

At E.C. Glass, Friday evening

Top 3 overall finishers — 100 Dash: 1. Makayla Nelson (Prince Edward) 13.03, 2. Gabrielle Olson (New Covenant) 13.20, 3. Renya Russell (E.C. Glass) 13.45; 200 Dash: 1. Rosln Brewer (Floyd) 27.03, 2. Makayla Nelson (Prince Edward) 27.03, 3. Stacey Lewis (Auburn) 27.43; 400 Dash: 1. Mia Spangler (Floyd Co.) 1:07.53, 2. Addie Wisskirchen (Jefferson Forest) 1:09.36, 3. Ayonna Hayden (Heritage) 1:10.61; 800 Run: 1. Alexis Plaster (JF) 2:32.71, 2. Jordan Benson (Floyd) 2:39.67, 3. Hannah Ness (ECG) 2:43.51; 1,600 Run: 1. Alexis Plaster (JF) 5:35.16, 2. Katelyn Lafon (Auburn) 5:51.19, 3. Sylvia Hemmer (Prince Ed.) 5:58.20; 100 Hurdles: 1. Hannah Pettyjohn (JF) 16.58, 2. Marina Jeirles (JF) 17.48, 3. Nadiyah Abdussalaam (Appomattox) 18.08; 300 Hurdles: 1. Hannah Pettyjohn (JF) 49.73, 2. Lauren Polley (ECG) 52.46, 3. Julia Hull (ECG) 53.20; High Jump: 1. Hannah Pettyjohn (JF) 4-10, 2. Mia Spangler (Floyd) J4-10, 3. Saye Woodard (Prince Ed.) 4-08; Pole Vault: 1. Hannah Pettyjohn (JF) 11-00, 2. Taryn Harvey (JF) 10-06, 3. Susannah Allen (Liberty) 9-06; Long Jump: 1. Harmony Troxler (Appo) 15-06.75, 2. Nadiyah Abdussalaam (Appo) 15-04, 3. Mia Spangler (Floyd) J15-04; Triple Jump: 1. Mia Spangler (Floyd) 32-09, 2. Harmony Troxler (Appo) 32-07.25, 3. Saye Woodard (Prince Ed.) 31-09; Shot Put: 1. Kenzie Swicegood (Auburn) 33-01, 2. Kya Rucker (ECG) 31-00, 3. Aaliyah Bell (Prince Ed.) 30-4; Discus: 1. Kya Rucker (ECG) 101-02, 2. Breanna Torres (Floyd) 98-00, 3. Aaliyah Bell (Prince Ed.) 97-03.