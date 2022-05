Prep scoreboard for Saturday, May 21

BOYS TRACK & FIELD

Blue Ridge District Championships

Top 3 individuals — 100 Dash: 1. Jayden Smith (Northside) 10.96, 2. KJ Bratton (LB) 11.07, 3. Tristan Wright (Franklin Co.) 11.15; 200 Dash: 1. Jayden Smith (Northside) 22.21, 2. Kyle Penn (Fleming) 22.86, 3. Joey Isaacs (LB) 22.88; 400 Dash: 1 Alfred Finney (Staunton River) 51.84, 2. Tequan Martin (Fleming) 52.75, 3. Wyatte Bailey (Byrd) 53.40; 800 Run: 1. Nathan Atchue (Franklin) 1:58.09, 2. Rye Jackson (LB) 2:02.68, 3. Spencer Kearns (Staunton River) 2:08.28; 1,600 Run: 1. Nathan Atchue (Franklin Co.) 4:18.27, 2. Sam Weddle (Staunton River) 4:48.00, 3. Carter Hudson (LB) 4:53.66; 44.45; 3,200 Run: 1. Parker Chapman (Franklin) 10:44.95, 2. Evan Gates (LB) 10:51.05, 3. Keith Johnson (Staunton River) 11:05.24; 4x100 Relay: Wm. Fleming 43.78, 2. Lord Botetourt 43.79, 3. Franklin Co. 44.45; 4x400 Relay: 1. Wm. Fleming 3:35.37, 2. Staunton River 3:43.69, 3. Wm. Byrd 3:44.28; 4x800 Relay (2 of 2): 1. Wm. Byrd 10:05.85, 2. Staunton River 10:50.76; 110 Hurdles: 1. Micah Jones (Fleming) 15.44, 2. Elijah Rose (LB) 16.35, 3. Walker Nance (Byrd) 16.43; 300 Hurdles: 1. Malachi Coleman (Fleming) 41.18, 2. Dylan Knick (LB) 43.08, 3. Walker Nance (Byrd) 43.63; High Jump: 1. Elijah Rose (LB) 6-00, 2. Jayden Smith (Northside) 5-10, 3. Jaiden Childress (Byrd) 5-10; Long Jump: 1. Tristan Wright (Franklin) 20-11.00, 2. Elijah Rose (LB) 20-07.00, 3. Tequan Martin (Fleming) 20-02.00; Triple Jump: 1. Elijah Rose (LB) 41-00.25, 2. Malakhi Gregory (Staunton River) 40-02.25, 3. Solomon Alexis (Northside) 37-06.25; Pole Vault: 1. Wyatte Bailey (Byrd) 11-00, 2. Bryce Cook (Staunton River) 9-00, 3. Greyson Strachan (Franklin) 8-06; Shot Put: 1. Dmetri Toliver (LB) 46-00, 2. Hunter Richards (Byrd) 41-07, 3. Seth Huard (LB) 38-06; Discus: 1. Caleb Thompson (Byrd) 125-05, 2. Dmetri Toliver (LB) 120-00, 3. Seth Huard (LB) 188-09.

Virginia Independent Athletic Association

Division II State Championships

GIRLS TRACK & FIELD

Blue Ridge District Championships

Top 3 individuals — 100 Dash: 1. Sela Beatty (Byrd) 12.96, 2. Nykiyah Jones (Fleming) 13.29, ,3. Emma Matthews (Byrd) 13.91; 200 Dash: 1. Kylie Cooper (Franklin) 27.48, 2. Camaree Morris (Fleming) 27.90, 3. Elizabeth Meadows (LB) 28.20; 400 Dash: 1. Nykiyah Jones (Fleming) 1:02.98, 2. Marianne Alcorn (Franklin) 1:07.43, 3. Jaidyn Vukelich (Franklin) 1:09.56; 800 Run: 1. Kylie Cooper (Franklin) 2:19.48, 2. Hannah Wheeler (Northside) 2:48.17, 3. Riley Roth (Byrd) 2:52.41; 1,600 Run: 1. Addie Shorter (Franklin) 5:30.02, 2. Ashlyn Fay (Northside) 6:06.35, 3. Courtney Ngo (Northside) 6:33.99; 3,200 Run (2 of 2): 1. Julianne Bowman (Franklin) 13:02.29, 2. Natalie Davis (Franklin) 16:36.28; 4x100 Relay: 1. Wm. Byrd 52.70, 2. Northside 54.48, 3. Lord Botetourt 54.98; 4x400 Relay (2 of 2): 1. Wm. Fleming 4:21.93, 2. Wm. Byrd 5:13.31; 4x800 Relay: (1 of 1): Northside 12:04.47; 100 Hurdles: 1. Maddie Malue (LB) 17.26, 2. Gabriella Wilcher (Fleming) 17.46, 3. Zahara English (Fleming) 17.68; 300 Hurdles: 1. Zahara English (Fleming) 51.21, 2. Gabriella Wilcher (Fleming) 51.63 3. Emma Kageals (Byrd) 52.32; High Jump (2 of 2): 1. Anna Miller (Staunton River) 4-08, 2. Chloe Harilla (Byrd) 4-06; Long Jump: 1. Zahara English (Fleming) 15-05, 2. Chloe Harrilla (Byrd) 15-04.50, 3. Jasmine Kidd (Northside) 14-04; Triple Jump: 1. Ayeshia Watson (Fleming) 33-10.50, 2. Jasmine Kidd (Northside) 31-10, 3. Emma Jones (Northside) 31-10; Pole Vault (2 of 2): 1. Gracie Mick (Byrd) 7-06, 2. Allyson Dickinson (Staunton River) 6-09. Shot Put: 1. Sydney Blewett (Byrd) 35-10, 2. Mya Rosser (Byrd) 33-08, 3. Sarah Fuchs (Byrd) 30-08; Discus: 1. Jaylen Rosser (Byrd) 108-06, 2. Sarah Fuchs (Byrd) 96-04, 3. Mya Rosser (Byrd) 95-05.

Virginia Independent Athletic Association

Division II State Championships

First-place and top 15 locals — 100 Dash: 1. Angie Schmidt (Hampton Roads) 13.05, 2. Gabrielle Olson (New Covenant) 13.19; 200 Dash: 1. Jizelle Holland (Norfolk Christian) 26.51, 3. Gabrielle Olson (New Covenant) 27.53; 400 Dash: 1. Jizelle Holland (Norfolk Christian) 1:00.41, 12. Alicia Kenny (New Covenant) 1:06.75; 800 Run: 1. Reese Dalton (The Covenant School) 2:21.19, 6. Olivia Tompkins (VES) 2:38.44; 1,600 Run: 1. Kerrigan Chaney (North Cross) 5:17.91; 3,200 Run: 1. Maddie Gardiner (The Covenant School) 11:41.19, 9. Ana Brown (VES) 13:51.26; 4x100 Relay: 1. Hampton Roads 51.57, 12. New Covenant 57.70; 4x400 Relay: 1. Oakcrest 4:19.34, 9. New Covenant 4:56.20; 4x800 Relay: 1. Veritas 10:30.15, 7. New Covenant 12:50.55; 100 Hurdles: 1. Flavia Daniels (North Cross) 16.71; 300 Hurdles: 1. Emma Lobash (Walsingham) 48.84; High Jump: 1. Falvia Daniels (North Cross) 5-02, 5. Charlotte Morse (New Covenant) 4-06, T9. Phoebe Hanning (VES) 4-04; Long Jump: 1. Katie Kennedy (Oakcrest) 17-03.25, 12. Alicia Kenny (New Covenant) 15-01; Triple Jump: 1. Elena Granados (Cape Henry) 36-03.50; Pole Vault: 1. Jizelle Holland (Norfolk Christian) 8-06; Shot Put: 1. Olamide Enajekpo (St. Margaret's) 38-02, 4. Gabrielle Olson (New Covenant) 29-00, 7. Kate Doherty (VES) 28-00.50; Discus: 1. Olamide Enajekpo (St. Margaret's) 88-05, 4. Kate Doherty (VES) 83-00, 8. Makenzy Bates (New Covenant) 75-10.