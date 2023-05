BOYS LACROSSE

Non-conference

E.C. Glass 13, Dominion 10

At Blue Ridge School, St. George

E.C. Glass;5;2;3;3;—;13

Dominion;2;5;3;0;—;10

Scoring: ECG — Penn Willman 4 goals; Robert Sorenson 3 goals, 2 assists; Charlie Landes 2 goals, 1 assist; Jackson Grant 1 goal; Camp Conner 2 goals; Lucas Dendy 1 goal.

Saves: Matthew Ebert (ECG) 9.

Records: E.C. Glass 9-2. Dominion 7-4.

SOFTBALL

Seminole District

Amherst 7, Rustburg 1 (Game 1, 5 innings)

Amherst;103;03;—;7;10;1

Rustburg;100;00;—;1;5;2

Friday's result

WP: Dylan McNerney. LP: Erin Coates.

Highlights: Amherst — Dylan McNerney 5 IP, 5 H, 1 R/ER, 0 BB, 4 Ks (2-3, RBI); Maegan Lloyd 3-3, 2 R, 3 SB; Tyah Charlton 1-3, 2 RBIs, 2 SB, 2 R; Sienna Fielder 3-3. 2 RBIs. Rustburg — Maggie Mayhew 1-3, R; Jenna Bryant 1-2, 2B, RBI; Carly Marakian 1-2, 2B.

Records: Amherst 14-1, 7-0 Seminole. Rustburg 7-4, 2-3 Seminole.

Amherst 6, Rustburg 4 (Game 2, 5 innings)

Rustburg;202;00;—;4;5;1

Amherst;024;0x;—;6;7;1

Friday's result

WP: Annie Purvis. LP: Paiten Archer. HR: Carleigh Combs (ACHS) to center with one on, 2 outs, in bottom of second; Nahla Bigham (RHS) to center with one on, 2 outs, in top of third.

Highlights: Rustburg — Nahla Bigham 2-2, HR, 4 RBIs; Carly Marakian 1-3, R; Destiny Jones 1-2, 2 R; Jenna Bryant 1-2. Amherst — Madison Goughnour 1-2, 2B, 2 RBIs; Carleigh Combs 1-2, HR, 2 RBIs; Tyah Charlton 1-2, 2B.

Records: Rustburg 7-5, 2-4 Seminole. Amherst 15-1, 8-0.

Dogwood District

William Campbell 9, Altavista 4

William Campbell;420;010;2;—;9;8;3

Altavista;102;010;0;—;4;6;7

Friday's result

WP: Peighton Francis. LP: Madilyn Kirby.

Highlights: Wm. Campbell — Peighton Francis 7 IP, 6 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 5 Ks (2-3, 2B, RBI, 2 R; Arnesia Dews 1-4, 2B, RBI, 2 R; Shakia Braxton 2-4, RBI, R. Altavista — Alissa Gonzalez 1-3, R; Reagan Adams 1-3, 2B, 2 R; Bre Crozier 1-4, 2B, R; Bella Radford 1-3, RBI; Emma Andrews 1-4, RBI.

Records: William Campbell 4-9. Altavista 3-10.

Liberty 4, Brookville 3

Brookville;102;000;0;—;3;6;4

Liberty;000;200;2;—;4;7;2

Friday's result

WP: Emma Kimberlin. LP: Riley Smith. HR: Brooklyn Gunter (L) walkoff to to right with one on, two outs, in bottom of seventh.

Highlights: Brookville — Jada Fyffe 2-4, 2 SB, 2 R; Riley Smith 2-3; Addison Wray 1-2; Corrynn Harris 1-3. Liberty — Emma Kimberlin 4 2/3 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 3 Ks (1-3, R); Brooklyn Gunter 1-4, HR, 2 RBIs; Kady Gordon 2-3, 2B, RBI; Brooke Nester 1-4, 2B.

Records: Brookville 6-7. Liberty 2-11.

Blue Ridge District

Staunton River 4, Northside 2

Northside;011;000;0;—;2;2;1

Staunton River;001;210;x;—;4;8;2

WP: Emily Wood. LP: Baylee Compton. HR: Zoey Mason (N) solo to center in top of second inning.

Highlights: SRHS — Emily Wood 7 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 15 Ks (2-3); Allie Davidson 2-2, 2 2B; Sawyer Tolley 1-3, RBI.

Records: Staunton River 14-3. Northside 9-8.

Non-district

Nelson 10, Parry McCluer 0 (5 innings)

Parry McCluer;000;00;—;0;2;2

Nelson;500;05;—;10;11;0

Friday's result

WP: Ambrye Taylor. LP: Olivia Julian. HR: Ambrye Taylor (N) grand slam to left with no outs in bottom of fourth inning.

Highlights: Ambrye Taylor 5 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 13 Ks (2-3, HR, 4 RBIs); M. Nuckols 2-3, RBI; D. Brown 1-2, RBI.

Records: Nelson 9-6. Parry McCluer 9-6.