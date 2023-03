BASEBALL

Non-District

Appomattox 3, Randolph-Henry 1

Randolph-Henry;000;001;0;—;1;4;1

Appomattox;012;000;x;—;3;5;1

WP: Alex Caruso. LP: Lucas Skelton.

Highlights: Randolph-Henry — Daniel Powell 1-3, 2B; Skelton 6 IP, 5 H, 3 R/ER, 1 BB, 1 K. Appomattox — Wyatt Sisk 1-3, 2B, R; Kyle Davis 1-2, 2B, RBI; Evan Carwile 1-2, 2B; Caruso CG, 4 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 9 Ks (3-3, 2B, 2 RBIs).

Records: Randolph-Henry 3-1. Appomattox 2-1.

Staunton River 15, Liberty 1 (6 innings)

Staunton River;350;115;—;15;12;3

Liberty;000;100;—;1;6;7

WP: Colby Bates. LP: Will Holdren. HR: John Whittaker (SR) to left with one on, one out in top of second inning.

Highlights: Staunton River — Kyle Wise 3-4, 2B, 2 RBIs, 3 R; Blake Caldwell 2-3, 4 R; Jesse Brown 3-5, 3B, 6 RBIs, 2 R; Whittaker 2-4, HR, 3 RBIs, R; Nathanael Eubank 1-2, 2B, R; Bates 6 IP, 6 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 9 Ks (RBI, R). Liberty — Isaiah Bobbitt 2-3, R.

Records: Staunton River 4-2. Liberty 0-6.

SOFTBALL

Non-district

Staunton River 9, Liberty 0

Staunton River;100;240;2;—;9;12;0

Liberty;000;000;0;—;0;4;3

WP: Emily Wood. LP: Kady Gordon. HR: Kaylee Maxfield (SR) to left with one on, no outs in top of fifth inning.

Highlights: Staunton River — Allie Davidson 3-4, 2 2B, 2 RBIs, 3 R; Maxfield 2-4, HR, 2B, 3 RBIs, 2 R; Payton Evans 2-4, RBI, R; Haley Good 1-3, 2B; Emily Wood CG, 4 H, 0 R, 1 BB, 9 Ks (1-3, 2B, 2 R); Jena Roach 1-3, 2B, RBI. Liberty — Chiara Albertin 1-3, 2B; Brooklyn Gunter 1-3; Ashley Goff 1-3; Jadyn Clark 1-3.

Records: Staunton River 4-0. Liberty 0-3.

Randolph-Henry 10, Jefferson Forest 0 (5 innings)

Jefferson Forest;000;00;—;0;3;3

Randolph-Henry;303;04;—;10;9;0

WP: Danner Allen. LP: Katie Kidd. HR: Summer Jones to center with two on, two outs in bottom of first inning.

Highlights: Jefferson Forest — Kinsley Peek 1-1, 2B. Randolph-Henry — Addyson Duffer 1-3, 2B, RBI, R; Jones 3-5, 5 RBIs, 2 R; Allen CG, 3 H, 0 R/ER, 2 BB, 10 Ks (2-3, R).

Records: Jefferson Forest 1-4. Randolph-Henry 3-1.

GIRLS TENNIS

Seminole District

Jefferson Forest 9, Heritage 0

At Heritage High

Singles: Mallory Marsteller d. Malia Manning 8-0; Danielle Syrek d. Faith Jacob 8-2; Rita Zing d. Kiera Riddle 8-1; Megan Bell d. Jenny Zhang 8-0; Amelia Edmonds d. Lynzie Claros 8-0; Raina Shah d. Macy Neal 8-1.

Doubles: Marsteller/Syrek d. Manning/Jacob 8-2; Zing/Edmonds (JF) d. Neal/Claros 8-0; Bell/Kylie Wiltzius d. Zhang/ Riddle 8-1.

Records: Jefferson Forest 2-1. Heritage 0-1.

Brookville 7, Amherst 2

At Brookville

Singles: Tori Yancey (B) d. Cara Gowdy 8-3; Ayrie Kidd (B) d. Ryleigh Daniel 8-4; Kaitlyn Reynolds (B) d. Nele Westendorf 8-0; Kaitlyn Gibson (A) d. Makaylie Sapp 8-5; Monica Dang (B) d. Aliyah Blair 8-1; Eva Le (B) d. Kayla Alls 9-7.

Doubles: Yancey/Kidd (B) d. Gowdy/Daniel 8-4; Dang/Sapp (B) d. Westendorf/Gibson 8-8 (7-0); Blair/Alls (A) d. Reynolds/Mia Stone 8-8 (7-4).

BOYS TENNIS

Seminole District

Jefferson Forest 8, Heritage 1

At Jefferson Forest

Singles: Jack Riordan (JF) d. Zachary De la Fuente 8-0; Blake Hogan (JF) d. Morgan Thompson 8-4; Luke Ellett (JF) d. Alec Stickle 9-8 (7-5); Sean Kim (HHS) d. Seth Cook 8-2; Marshall Blankenship (JF) d. Ethan Malone 8-4; Gage Hogan (JF) d. Kaushik Yadala 8-3.

Doubles: Riordan/B. Hogan (JF) d. De la Fuente/Thompson 8-1; Ellett/Tibbs (JF) d. Stickle/Kim 8-5; Blankenship/G. Hogan (JF) d. Malone/Yadala 8-3.

Records: Jefferson Forest 3-0. Heritage 0-1.

Amherst 8, Brookville 1

At Amherst

Singles: Jacob Tasker (A) d. Simon Emery 8-1; Jack Pitts (A) d. Gavin Satterfield 8-4; Seth Johnson (A) d. Carter Arthur 8-2; Sawyer Berry (A) d. Andrew Schages 8-5; Ashton Bryant (A) d. Devin Anderson 8-0; Jeremiah Bruce (B) d. Noah Saechao 9-8 (2).

Doubles: Tasker/Pitts (A) d. Emery/Satterfield 8-0; Johnson/Berry (A) def. Arthur/Schages 9-7; Bryant/Saechao (A) d. Anderson/Bruce 8-5.

Records: Amherst 1-0. Brookville 0-1.

OTHER SCORES

GIRLS LACROSSE

Patrick Henry 17, Jefferson Forest 4

BOYS SOCCER

Altavista 4, Buckingham 1

BASEBALL

Roanoke Valley Christian 24, Timberlake Christian 1

FRIDAY'S EVENTS

BASEBALL

Temple Christian at Ridgeview Christian, 4 p.m.

Appomattox at Altavista, 5 p.m.

Gretna at GW-Danville (Market Garden), 5 p.m.

SOFTBALL

E.C. Glass at William Fleming, 5 p.m.

Altavista at Appomattox, 5 p.m.

Chatham at Nelson, 5:30 p.m.

Rustburg at Randolph-Henry, 7 p.m.

TRACK & FIELD

Rod Camden Invitational at E.C. Glass, 4 p.m.

BOYS TENNIS

Halifax at E.C. Glass, 4:30 p.m.

GIRLS TENNIS

E.C. Glass at Halifax, 4:30 p.m.

Staunton River at Liberty, 4:30 p.m.

GIRLS LACROSSE

VES at Durham Academy (N.C.), 4:30 p.m.

Jefferson Forest at Rock Ridge, 6 p.m.

BOYS LACROSSE

VES at Nansemond-Suffolk, 6 p.m.

Jefferson Forest vs. Loudoun Valley at Rock Ridge, 7:30 p.m.

BOYS SOCCER

E.C. Glass at Western Albemarle, 7 p.m.

Harrisonburg at Jefferson Forest, 7:30 p.m.

Staunton River at Liberty, 7:30 p.m.

GIRLS SOCCER

Timberlake Christian at Roanoke Valley Christian, 4:30 p.m.

Bath County at Nelson, 6 p.m.