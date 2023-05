BASEBALL

Blue Ridge Athletic Conference Semifinals

Virginia Episcopal 6, North Cross 2

North Cross;000;101;0;—;2;2;2

Virginia Episcopal;110;040;x;—;6;5;2

WP: Jed Howard. LP: Ashton Shannon. HR: Ashton Shannon (NC) solo to left with one out in top of sixth inning.

Highlights: NC — Ashton Shannon 1-2, HR, 2 R; Ryan Thomas 1-2, 2B. VES — Jed Howard 6 IP, 2 H, 2 R/ER, 2 BB, 7 Ks (2-3, RBI, 2 R, SB); Campbell Howard 1 IP, 0 H, 0 BB, 1 K (1-3, RBI, R); Michael Shamus 1-2, R; Sam Hurt 1-3, R.

Records: North Cross 13-8. VES 15-6.

Next: VES plays at Miller School at 5:30 p.m. Friday.

Blue Ridge District

Franklin County 11, Staunton River 10

Staunton River;220;060;0;—;10;11;3

Franklin County;400;304;x;—;11;11;1

WP: Ashton Richards. LP: Colby Bates. HR: Ashton Hylton (FC) solo to center, no outs, in bottom of first.

Highlights: SRHS — Jesse Brown 3-5, 2B, 2 RBIs, 3 R; John Whittaker 2-3, 2 RBIs; Cole Slaughter 2-3, 2 RBIs. FC — L. Pasley 2-3, 2B, 2 R; W. Hill 2-4, 2B, 3 RBIs; E. Amerson 2-4, 2 R; J. Holley 2-3, 2B, 4 RBIs.

Records: Staunton River 7-12. Franklin County 9-8.

BOYS SOCCER

Seminole District

Jefferson Forest 5, Rustburg 0

Rustburg;0;0;—;0

Jeff. Forest;1;4;—;5

Scoring: Will Anderson (JF) assisted by Max Reed, 14:00; Tyler Hinton (JF) assisted by Aidan Arthur, 42:00; Jaren Lee (JF) assisted by Max Reed, 43:00; Max Reed (JF) assisted by Chris Wiley, 48:00; Brandon Jeirles (JF) assisted by Tyler Hinton, 53:00.

Saves: JF — Tyler Beck (50:00) 1, Lucas Harrison (30:00) 1. Rustburg — Justin Youngblood (80:00) 29.

Records: Jefferson Forest 12-1, 12-0 Seminole. Rustburg 2-12, 0-12.

E.C Glass 2, Brookville 0

Brookville;0;0;—;0

E.C. Glass;2;0;—;2

Scoring: Cowan Napior (ECG) unassisted, 7:00; Sam Yarborough (ECG) assisted by Dylan Palys, 22:00.

Saves: Jack Dawson (ECG) 5. Brookville 16.

Records: E.C. Glass 10-4, 9-3 Seminole. Brookville 3-10-1, 3-7-1.

Heritage 2, Liberty 1

Heritage;1;1;—;2

Liberty;1;0;—;1

Scoring: Eduardo Martinez (Heritage) assisted by Josh Kipp, 3:00; Hunter Phillips (Liberty) on penalty kick, 13:00; Isias Castillo (Heritage) assisted by Eduardo Martinez, 46:00.

Saves: Chase Stickle (Heritage) 6. Blaze Powell (Liberty) 8.

Records: Heritage 11-2, 9-2 Seminole. Liberty 3-10-1, 2-9-1.

BOYS LACROSSE

Non-District

E.C. Glass 25, Christiansburg

Christiansburg;1;0;0;0;—;1

E.C. Glass;10;10;4;1;—;25

Scoring: ECG — Penn Willman 7 goals, 3 assists; Robert Sorenson 5 goals, 4 assists; Charlie Landes 4 goals; Jackson Grant 1 goal, 2 assists; Aaron Dendy 1 goal; John Lloyd 1 goal; Kason Brehm 1 goal; Tyler Carroll 1 goal; Jackson Laughon 2 goals; Billy Hooper 1 goal; Morgan Hancock 1 goal.

Saves: ECG — Khalid White 2.

Records: Christiansburg 0-12. E.C. Glass 11-2.

GIRLS LACROSSE

Non-district

E.C. Glass 23, Christiansburg 1

Christiansburg;0;1;—;1

E.C. Glass; 15;8;—;23

Scoring: Christiansburg — Allison Starr 1 goal. E.C. Glass — Tess Ahrens 3 goals, 1 assist; Emily Williams 3 goals, 1 assist; Lexi Felmlee 3 goals; Nora Hamilton 2 goals, 2 assists; Margo Haske 2 goals; Althea Hunt 2 goals; Candela Barena-Carpio 2 goals; Camille Marraccini 1 goal, 3 assists; Carolina Plaza-Dominguez 1 goal; Sarah Edwards 1 goal; Anna Waterworth 1 goal.

Saves: E.C. Glass — Leland Landes 5.

Records: E.C. Glass 9-2-1. Christiansburg 0-11.

BOYS TENNIS

Seminole District

Jefferson Forest 9, Liberty 0

At Liberty High

Singles: Jack Riordan (JF) d. Tommy Kirby 8-0; Blake Hogan (JF) d. Chris Ashman 8-0; Gage Hogan (JF) d. Aiden Burkepile 8-0; Will Kobek (JF) d. Landon Cash 9-6; John Hoegerl (JF) d. Brayden Darnell 8-4; Drew Sigler (JF) won by default.

Doubles: Riordan/B. Hogan (JF) d. Kirby/Burkepile 8-0; Seth Cook/Kobek (JF) d. Ashman/Cash 8-6; Hoegerl/Sigler (JF) won by default.

Records: Jefferson Forest 10-4.

Liberty Christian 5, E.C. Glass 4

At Liberty University

Singles: Devon Davis (ECG) d. Bennet Mowry 8-0; Pierce Martin (ECG) d. Jon Hoover 9-8 (7-2); Landon Bivens (LCA) d. Sebastian Ploch 9-8 (7-4); Hudson Brooks (LCA) d. Ben Mays 8-1; Carson Layman (ECG) d. Hawkins Glenn 8-5; Andrew Seipp (LCA) d. James Stevens 8-4.

Doubles: B. Mowry/Bivens (LCA) d. Davis/Mays 9-8 (7-5); Hoover/Brooks (LCA) d. Martin/Isaac Hardin 8-6; Ploch/Stevens (ECG) d. Glenn/Seipp 8-3.

Records: LCA 11-0, 10-0 Seminole. E.C. Glass 9-2, 7-2.

Non-district

Christiansburg 5, Jefferson Forest 4

At Christiansburg High, Tuesday

Singles: Jack Riordan (JF) d. Lucas Beasley 5-7, 6-4 (10-8); Blake Hogan (JF) d. Chris Roberts 3-6, 6-4 (10-3); Ian Rasor (C) d. Luke Ellett 7-6 (7-2), 6-2; Calvin Rezac (C) d. Stephen Tibbs 6-0, 6-2; Ben Hendricks (C) d. Marshall Blankenship 6-2, 6-0; Gage Hogan (JF) d. Noah Gill 6-1, 6-2.

Doubles: Beasley/Rasor (C) d. Riordan/B. Hogan 8-4; Roberts/Rezac (C) d. Tibbs/Ellett 8-2; Blankenship/G. Hogan (JF) d. Hendricks/Gill 9-8 (7-3).

Records: Jefferson Forest 9-4. Christiansburg 11-1.

GIRLS TENNIS

Seminole District

Brookville 9, Rustburg 0

At Rustburg

Singles: Tori Yancey (B) d. Ryan Brendle 8-3; Ayrie Kidd (B) d Layla Boynton 8-2; Kaitlyn Reynolds (B) d. Kamerin East 8-1; Makaylie Sapp (B) d. Nicole Blankenship 8-2; Monica Dang (B) d. Kelly Butt 8-4; Mia Stone (B) d. Paiten Harden 9-7.

Doubles: Yancey/Kidd (B) d. Brendle/Boynton 8-1; Dang/Sapp (B) d. East/Blankenship 8-6; Eva Le/Reynolds (B) d. Annie Thompson/Carlie Cash.

Records: Brookville 6-8-0. Rustburg 0-15.

E.C. Glass 8, Liberty Christian 1

At E.C. Glass

Singles: Mary Kennedy (ECG) d. Abby Anderson 8-1; H.G. Sackett (ECG) d. Lilly Anderson 8-5; Elizabeth Eskridge (ECG) d. Carolina Curtis 8-4; Lilly Hall (ECG) d. Anna Moody 8-6; Josie Kicklighter (ECG) d. Carolina Curtis 8-1; Amelia Uhl (ECG) d. Ashley Pantana 8-0.

Doubles: A. Anderson/L. Anderson (LCA) d. Kennedy/Eskridge 8-4; Sackett/Hall (ECG) d. Curtis/Moody 8-2; Kicklighter/Uhl (ECG) d. Lauren Hartless/Pantana 9-7.

Records: E.C. Glass 12-1. LCA 9-4.

Dogwood District

Appomattox 8, William Campbell 1

At William Campbell

Singles: Kaydence Gilbert (A) d. Lacey Cox 8-4; Shannon Coleman (A) d. Audrey Updike 8-1; Berkley Jamerson (A) d. Julie Jennings 8-0; Kristen Kidd (A) d. Raven Shumaker 8-2; Maya Menzel (WC) d. Olivia Inglett 8-5; Madelyn Austin (A) d. Abigail Whitesell 8-5.

Doubles: Gilbert/Coleman (A) d. Cox/Updike 8-0; Jamerson/Kidd (A) d. Amber Moore/Shumaker 8-1; Teagan Cole/Lola Harrison (A) d. Menzel/Whitesell 8-0.

Records: Appomattox 10-2, 6-0 Dogwood. William Campbell 4-9, 2-3.

GIRLS TRACK & FIELD

Seminole District

E.C. Glass 115, Rustburg 51, Amherst 39, Liberty 14

At Amherst, Wednesday

First-place individuals — 100 Dash: Iyana Sherard (Rustburg) 12.71; 200 Dash: Triya Steward (E.C. Glass) 28.03; 400 Dash: Renya Russell (ECG) 1:05.17; 800 Run: Cindy Cawthorne (Rustburg) 2:45.49; 1,600 Run: Megan Maggiora (Rustburg) 6:15.31; 100 Hurdles: Alyssa Pillow (Rustburg) 17.69; 300 Hurdles: Julia Hull (ECG) 49.78; 4x100 Relay: Rustburg 52.24; 4x400 Relay: Amherst (Jessica Taylor, Martha Lombard, Kaelynn Smith, Celeste Hunter) 4:12.38; High Jump: Julia Hull (ECG) 5-00; Pole Vault: Kaelynn Smith (Amherst) 10-00; Long Jump: Julia Hull (ECG) 17-02; Triple JumpL Julia Hull (ECG) 34-04.50; Shot Put: Sonyae Gilbert (ECG) 33-09; Discus: Sonyae Gilbert (ECG) 98-01.

Heritage 153, Jefferson Forest 119, Brookville 98, Liberty Christian 57

At Jefferson Forest, Wednesday

First-place individuals — 100 Dash: Maren Benyo (JF) 12.81; 200 Dash: Kona Moore (LCA) 27.80; 400 Dash: Imani Booker (Brookville) 1:03.36; 800 Run: Lydia Liu (LCA) 2:43.95; 1,600 Run: Emily Judy (Heritage) 6:06.77; 100 Hurdles: Akera Molette (Heritage) 15.77; 300 Hurdles: Akera Molette (Heritage) 51.28; 4x100 Relay: Jefferson Forest (Maren Benyo, Makayla Jones, Madisyn Zegarelli, Mallory Marshall) 55.31; 4x400 Relay: Jefferson Forest (Kathryn Grooms, Noelle Shelton, Chloe Keith, Audrey Stinnett) 5:12.63; High Jump: Akera Molette (Heritage) 5-02; Long Jump: Akera Molette (Heritage) 16-05; Triple Jump: Akera Molette (Heritage) 34-04; Shot Put: Jaelyn Arnold (Heritage) 35-03.50; Discus: Jaelyn Arnold (Heritage) 106-11.

BOYS TRACK & FIELD

Seminole District

E.C. Glass 103, Amherst 65.50, Rustburg 39.50, Liberty 5

At Amherst, Wednesday

First-place individuals — 100 Dash: Omar McPherson (Amherst) 11.05; 200 Dash: Kaydon Taylor (Rustburg) 23.26; 400 Dash: Theodore Tharp (E.C. Glass) 51.56; 800 Run: Jalil McEntyre (ECG) 2:15.19; 1,600 Run: Liam Hunt (ECG) 4:53.35; 110 Hurdles: Jonathan Wood (ECG) 16.69; 300 Hurdles: Najee Ford (ECG) 44.76; 4x100 Relay: Rustburg 43.24; 4x400 Relay: Amherst (Eric West, Omar McPherson, Isaiah Davis, Justin Burns) 3:29.55; High Jump: Amonte Thornton (Rustburg) 6-02; Pole Vault: Tyler Taylor (Amherst) 11-00; Long Jump: Ja'Mar Smith (ECG) 23-08; Triple Jump: Ja'Mar Smith (ECG) 44-02.50; Shot Put: Kristopher Kirby (Amherst) 42-10; Discus: Kristopher Kirby (Amherst) 131-06.

Jefferson Forest 166, Heritage 149, Brookville 127, Liberty Christian 79

At Jefferson Forest, Wednesday

First-place individuals — 100 Dash: Mikael Hunt (Brookville) 10.92; 200 Dash: Mikael Hunt (Brookville) 22.56; 400 Dash: Noah Austin (Brookville) 52.39; 800 Run: Macon Smith (JF) 2:05.23; 1,600 Run: Benjamin Abatecola (Brookville) 5:00.92; 3,200 Run: Aiden Wilen (LCA) 12:43.29; 110 Hurdles: Tyshawn Brown (Heritage) 16.32; 300 Hurdles: Keegan Venable (JF) 41.56; 4x100 Relay: Brookville (Michael Coley, Mikael Hunt, Vada Howard, Trenton Tucker) 44.48; 4x400 Relay: Jefferson Forest (David Acheampong, Jonah Packer, Keegan Venable, Jacob White) 3:51.77; 4x800 Relay: Jefferson Forest (David Hiss, Gavin Harrington, Rowan Harrington, Elijah Kline) 9:03.87; High Jump: Numakor Mobu (JF) 6-02; Long Jump: Markus White (Heritage) 22-05' Triple Jump: Markus White (Heritage) 42-00; Shot Put: Chase Jackson (Heritage) 40-06.50; Discus: Brayden Huseonica (Brookville) 116-06.

OTHER SCORES

SOFTBALL

Bassett 11, Brookville 10

BOYS SOCCER

Amherst 3, LCA 0

Franklin County 4, Staunton River 0

GIRLS SOCCER

LCA 3, Amherst 0

GIRLS TENNIS

Heritage 8, Amherst 1

Nelson 8, Altavista 1

Jefferson Forest 9, Liberty 0

FRIDAY’S EVENTS

BASEBALL

Virginia Episcopal at Miller School in Blue Ridge Athletic Conference tournament, 5:30 p.m. (opponent TBA)

Brookville at E.C. Glass, 5 p.m.

Staunton River at Lord Botetourt, 5:30 p.m.

Chatham at Altavista, 5:30 p.m.

Nelson at Gretna, 5:30 p.m.

Dan River at William Campbell, 5:30 p.m.

Heritage at Liberty, 6 p.m.

Liberty Christian at Amherst, 6 p.m.

Rustburg at Jefferson Forest, 6 p.m.

SOFTBALL

Brookville at E.C. Glass, 5 p.m.

Lord Botetourt at Staunton River, 5:30 p.m.

Altavista at Chatham, 5:30 p.m.

William Campbell at Dan River, 5:30 p.m.

Gretna at Nelson, 5:30 p.m.

Temple Christian hosts VACA state tournament (opponent and time TBA)

BOYS SOCCER

Lord Botetourt at Staunton River, 7 p.m.

Nelson at Appomattox, 7 p.m.

Altavista at Chatham, 7 p.m.

Amherst at Heritage, 7:30 p.m.

GIRLS SOCCER

Timberlake Christian vs. Fresta Valley at Horizons Edge Sports Campus in VACA state semifinals, 5:30 p.m.

Altavista at Chatham, 5:30 p.m.

Liberty at Heritage, 6 p.m.

E.C. Glass at Brookville, 6 p.m.

Jefferson Forest at Rustburg, 7 p.m.

Staunton River at Lord Botetourt, 7 p.m.

Appomattox at Nelson, 7:30 p.m.

BOYS TENNIS

Staunton River at Northside, 4:30 p.m.

Jefferson Forest at E.C. Glass, 4:30 p.m.

GIRLS TENNIS

Northside at Staunton River, 4:30 p.m.

E.C. Glass at Jefferson Forest, 4:30 p.m.

TRACK & FIELD

E.C. Glass, Brookville at Amherst Twilight Meet, 5 p.m.