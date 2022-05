Prep scoreboard for Thursday, May 19

BASEBALL

Seminole District Semifinals

Jefferson Forest 15, E.C. Glass 3

Glass;000;30;—;3;2;1

Forest;096;0x;—;15;12;1

WP: Sam Bell. LP: Cooper Campbell. HR: Evan Mace (JF) 2nd inn., 2 on.

Highlights: ECG — Maxwell Calloway 1-2, RBI; Scooter Ball 0-1, R, RBI; Michael Harpster 1-2. JF — Bell 3.2 IP, 2 H, 3 R/ER, 6 BB, 2 K; Mace 2-3, R, 3 RBI; Breckin Nace 3-3, 3B, 2 R, 5 RBI; Peyton Smith 2-3, 2B, R, 3 RBI; Brock Harris 1-3, 2 R; Alex Whitaker 1-1, 2 R, RBI ; Nate Pyle 1-2, R, RBI.

Records: E.C. Glass 11-9. Jefferson Forest 17-4.

Liberty Christian 5, Amherst 1

Amherst;001;000;0;—;1;2;1

LCA;001;031;x;—;5;8;1

WP: Ben Blair. LP: Jonah Cunningham.

Highlights: A — Cunningham 6 IP, 8 H, 5 R/ER, 4 BB, 5 K; Christian Harris 1-3; Dakota Maberry 1-3; Josh Lloyd 0-1, R. LCA — Blair 4 IP, 0 H, 0 R/ER, 1 BB, 6 K; John Simmons 2-4, 2B, R, RBI; Logan Duff 2-4, 2B, 2 R; Will Palmer 1-2, 2B, 3 RBI; Lane Duff 1-3, 2B, R.

Records: Amherst 11-10. Liberty Christian 17-2.

SOFTBALL

Seminole District Semifinals

Rustburg 4, Jefferson Forest 2

Forest;200;000;0;—;2;7;0

Rustburg;100;003;x;—;4;5;0

WP: Eden Bigham. LP: Amelia Long. HR: Destiny Jones (R) 1st inn., 0 on; Nahla Bigham (R) 6th inn., 2 on.

Highlights: JF — Long 6 IP, 5 H, 4 R/ER, 2 BB, 3 K; Kinsley Peek 2-3, 2B, RBI; Katherine Kidd 2-3, R; Ciara Nauful 2-3; Sarah Cannon 1-3. R — E. Bigham 7 H, 2 R/ER, 1 BB, 10 K (1-3); N. Bigham 1-3, R, 2 RBI; Delaney Scharnus 1-3, 2B, RBI; Jones 1-2, R, RBI; Maggie Mayhew 1-2, R.

Records: Jefferson Forest 11-8. Rustburg 17-2.

Amherst 5, Brookville 0

Brookville;000;000;—;0;2;0

Amherst;112;010;x;—;5;8;1

WP: Dylan McNerney. LP: Destiny Calloway.

Highlights: B — Kayleigh Dobyns 1-3; Calloway 6 IP, 8 H, 5 R/ER, 4 BB, 4 K (1-3). A — McNerney 7 IP, 2 H, 0 R/ER, 3 BB, 7 K, took no-hitter into the 7th (1-1, 2B, 2 RBI); Kaelyn Ramsey 2-2, R; McKayla Padgett 2-3, 2B, RBI; Tyah Charlton 1-3, 2 R.

Records: Brookville 13-7. Amherst 15-4.

BOYS SOCCER

Seminole District Tournament Semifinals

Jefferson Forest 5, Liberty 0

Liberty;0;0;—;0

Jefferson Forest;4;1;—;5

Scoring: Kyle Butcher (JF) assisted by Walker Stebbings, 10:00; Stebbings (JF) assisted by Butcher, 14:00; Stebbings (JF) assisted by Christian Kavana, 31:00; Jonah Towles (JF) unassisted, 36:00; Butcher (JF) assisted by Ethan Green, 48:00.

Saves: Wilson Hetrick (JF) 0 in 60:00; Tyler Beck (JF) 2 in 20:00; Powell (LHS) 8 in 80:00.

Records: Jefferson Forest 15-1-1. Liberty 8-9.

E.C. Glass 3, Liberty Christian 1

LCA;1;0;—;1

E.C. Glass;3;0;—;3

Scoring: Drew Thomas (LCA) on penalty kick, 3:00; Sam Yarbrough (ECG) assisted by Felix Lopez-Valentine, 20:00; Lopez-Valentine (ECG) assisted by Yarbrough, 25:00; Lopez-Valentine (ECG) assisted by Connor Reid-Perry, 35:00.

Saves: Jack Dawson (ECG) 5. Austin Stephens (LCA) 9.

Records: E.C. Glass 13-4. LCA 12-3.

GIRLS SOCCER

Seminole District Tournament Semifinals

E.C. Glass 6, Liberty 0

Liberty;0;0;—;0

E.C. Glass;2;4;—;6

Scoring: Lydia Ashcroft (ECG) assisted by Libbie Sommardahl, 5:27; Ashcroft (ECG) assisted by AP Webb, 25:15; Webb (ECG) assisted by Ashcroft, 45:02; Sommardahl (ECG) unassisted, 48:14; Katelyn Hargis (ECG) assisted by Ashcroft, 66:30; Sommardahl (ECG) assisted by Maddi Olson (ECG) 67:17.

Saves: HG Garrett (ECG) 0, Brooklyn Dopp (ECG) 0, Liberty 10.

Records: E.C. Glass 16-1. Liberty 6-9-2.

BOYS LACROSSE

VISAA Div. II Semifinals

North Cross 11, Virginia Episcopal 8

Va. Episcopal;1;3;3;1;—;7

North Cross;3;4;2;2;—;11

Scoring: VES — Tucker Olmert 2 goals, 2 assists; Brennan Olmert 2 goals, 1 assist; Billy Koudelka 2 goals (73 on the year); Elijah Noble 1 goal; John Hatch 1 goal; Luke Meadows 1 assist (7 ground balls).

Saves: Bryce Ledwith (VES) 13.

Records: Virginia Episcopal 7-8. North Cross 14-4.

E.C. Glass 15, Jefferson Forest 3

Jefferson Forest;0;1;2;0;—;2

E.C. Glass;4;5;4;2;—;15

Scoring: JF — Aidan Gardner 1 goal; Aidan Cherry 1 goal; Jakob Wowk 1 goal. ECG — Robert Sorenson 2 goals, 2 assists; Caleb Hill 3 goals, 1 assist; Eli Wood 6 goals, 3 assists; Penn Willman 4 goals, 1 assist; Jackson Grant 1 assist.

Saves: Matt Ebert (ECG) 14. Ethan Cook (JF) 9.

Records: E.C. Glass 11-3. Jefferson Forest 9-5.

Next: Glass is the No. 1 seed for next week's Region 4D tournament and hosts No. 8 William Byrd on Tuesday at 6 p.m. Jefferson Forest (No. 6 seed) plays No. 3 Blacksburg on Tuesday.

GIRLS LACROSSE

VISAA Division II Semifinals

Covenant 11, Virginia Episcopal 9

VES;6;3;—;9

Covenant;5;6;—;11

Scoring: VES — Ellen Lewis 1 goal; Sierra Lewis 4 goals; Lilly Lewis 3 goals; Caroline Carrington 1 goal. C — Kerrigan Poindexter 3 goals, 2 assists; Margaret-Ann Graves 4 goals; Delaney Poindexter 3 goal; Kate Simpson 1 goal.

Records: VES 7-6. Covenant 17-1.

BOYS TRACK & FIELD

Seminole District Championships

at Brookville, Wednesday's late results

Team scores: 1. Jefferson Forest 161, 2. E.C. Glass 117, 3. Heritage 79, 4. Amherst 71, 5. LCA 60, 6. Brookville 26, 7. Liberty 9.

Top 3 individuals — 100 Dash: 1. Zach Steele (Heritage) 11.09, 2. Jeb Moon (LCA) 11.20, 3. Jaidyn Johnson (Heritage) 11.24; 200 Dash: 1. Addison Hilton (JF) 22.28, 2. Jeb Moon (LCA) 22.36, 3. Jaidyn Johnson (Heritage) 23.06; 400 Dash: 1. Addison Hilton (JF) 49.70, 2. Brian Aveson (JF) 50.73, 3. Will Gregory (Amherst) 51.08; 800 Run: 1. Chasen Hunt (Brookville) 1:58.94, 2. Brent Wesolowski (Brookville) 1:59.00, 3. Jacob White (JF) 2:02.24; 1,600 Run: 1. Brannon Adams (JF) 4:23.34, 2. Alex Jordan (JF) 4:31.71, 3. Luke Gaylor (JF) 4:43.62; 3,200 Run: 1. Brannon Adams (JF) 9:53.59, 2. Alex Jordan (JF) 11:15.36, 3. Luke Gaylor (JF) 11:22.74; 4x100 Relay: 1. LCA (Casey Schmincke, Jeb Moon, Jaylin Belford, Gideon Davidson) 43.36, 2. E.C. Glass (Ja'mar Smith, Keyon Hopkins, Markevus Graves, Zamavion Jones) 44.10; 3. Heritage 44.40; 4x400 Relay: 1. Jefferson Forest (Brian Aveson, Landon Epperson, Collin Mays, Addison Hilton) 3:44.08, 2. E.C. Glass (Cooper Campbell, Zamavion Jones, Larry Waters, Theodore Tharp) 3:49.84, 3. Amherst 3:55.62; ; 4x800 Relay: 1. Jefferson Forest (Landon Epperson Jacob White, Jonah Packer, Keegan Venable) 8:53.17; 2. E.C. Glass (Liam Hunt, Cooper Campbell, Theodore Tharp, Nathan Dillard) 9:40.24; 3. LCA (Tristan Strathy, Rafael Thurston, Blake Rogers, Sam Coletti) 9:49.56; 110 Hurdles: 1. Daniel Price (JF) 15.26, 2. Ja'mar Smith (Glass) 15.55, 3. Kai Moore (LCA) 16.05; 300 Hurdles: 1. Isaiah Idore (Amherst) 41.02, 2. Keegan Venable (JF) 44.05, 3. Daniel Price (JF) 44.53; High Jump: 1. Mobu Nwakor (JF) 6-0, 2. Carter Banks (Heritage) 5-10, 3. Kam Burns (Heritage) 5-10; Pole Vault: 1. Eric West (Amherst) 12-0, 2. James Brown (Brookville) 12-0, 3. Dan Mleziva (LCA) 11-6; Long Jump: 1. Ja'mar Smith (Glass) 21-9.25, 2. Zamavion Jones (Glass) 20-9, 3. Jaylin Belford (LCA) 20-8.50; Triple Jump: 1. Darius Brown (Heritage) 45-5, 2. Ja'mar Smith (Glass) 41-2.25, 3. McKinley Pennix (Heritage) 41-1; Shot Put: 1. Malachi Perkins (Glass) 48-3, 2. Samual McKlveen (Amherst) 46-3, 3. Ladanion Hudson (Glass) 42-6; Discus: 1. Markevus Graves (Glass) 133-5, 2. Malachi Perkins (Glass) 127-0, 3. Andrew McCormick (Glass) 126-7.

GIRLS TRACK & FIELD

Seminole District Championships

at Brookville, Wednesday's late results

Team scores: 1. Jefferson Forest 182, 2. Heritage 110, 3. Amherst 67, 4. Rustburg 63, 5. LCA 42, 6. Liberty 29, 7. E.C. Glass 27, 8. Brookville 3

Top 3 individuals — 100 Dash: 1. NaKayla Foster (Rustburg) 12.35, 2. Alaysia Oakes (Heritage) 12.52, 3. Emily Coates (Rustburg) 12.62; 200 Dash: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 25.82, 2. Emily Coates (Rustburg) 25.87, 3. Kandace McIvor (JF) 26.59; 400 Dash: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 59.58, 2. Cierra Hunter (Amherst) 1:02.10, 3. Martha Lombard (Amherst) 1:04.47; 800 Run: 1. Zoie Lamanna (JF) 2:15.76, 2. Shauna Skow (JF) 2:27.34, 3. Alexis Plaster (JF) 2:29.63; 1,600 Run: 1. Shauna Skow (JF) 5:28.97, 2. Alexis Plaster (JF) 5:35.11, 3. Lauren Vossen (JF) 5:52.81; 3,200 Run: 1. Zoie Lamanna (JF) 11:37.62, 2. Beall Roberts (JF) 12:25.10, 3. Lauren Vossen (JF) 12:36.27; 4x100 Relay: 1. Rustburg (Emily Coates, NaKayla Foster, Iyana Sherard, Aireona Hudson) 49.44, 2. Amherst 51.17, 3. Heritage (Akera Molette, Tamya Clark, Ayonna Hayden, Taylor Porter) 51.45; 4x400 Relay: 1. LCA (Crissa Davis, Laney Richmond, Brooklyn Jenkins, Mia Detwiler) 4:09.41, 2. Amherst 4:24.63, 3. E.C. Glass (Lauren Polley, Marianna Hall, Julia Hull, Renya Russell) 4:28.05; 4x800 Relay: 1. Jefferson Forest (Shauna Skow, Erika Milhorn, Lenja Faltin, Beall Roberts) 10:41.88, 2. Liberty (Brianna Adams, Natalee Powers, Mary Malcom, Hailey Cook) 10:54.35, 3. Rustburg 11:13.60; 100 Hurdles: 1. Kandace McIvor (JF) 16.02, 2. Hannah Pettyjohn (JF) 16.42, 3. Akera Molette (Heritage) 16.51; 300 Hurdles: 1. Kandace McIvor (JF) 48.88, 2. Hannah Pettyjohn (JF) 49.00, 3. Akera Molette (Heritage) 51.59; High Jump: 1. Akera Molette (Heritage) 5-0, 2. Kate Hardie (Rustburg) 4-8, 3. Hannah Pettyjohn (JF) 4-8; Pole Vault: 1. Hannah Pettyjohn (JF) 11-6, 2. Kona Moore (LCA) 10-6, 3. Kaelynn Smith (Amherst) 10-0; Long Jump: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 18-11.25, 2. Kandace McIvor (JF) 17-7, 3. Cyanna Cabell (Amherst) 17-1.25; Triple Jump: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 38-10.75, 2. Cyanna Cabell (Amherst) 37-6, 3. Kandace McIvor (JF) 35-6.25; Shot Put: 1. Hannah Pettyjohn (JF) 34-2, 2. Jordyn Robbins (LCA) 32-9, 3. Taniesha Brown (Liberty) 32-9; Discus: 1. Jordyn Robbins (LCA) 112-2, 2. Hannah Pettyjohn (JF) 111-11, 3. Kya Rucker (Glass) 107-10.

FRIDAY’S EVENTS

BASEBALL

Altavista at Nelson, 5 p.m.

William Campbell at Appomattox, 5:30 p.m.

SOFTBALL

Nelson at Altavista, 5 p.m.

Appomattox at William Campbell, 5 p.m.

Northside at Staunton River in Blue Ridge District semifinals, 6 p.m.

BOYS SOCCER

Galileo at Nelson, 5:30 p.m.

Dan River at Altavista, 5:30 p.m.

Appomattox at Chatham, 5:30 p.m.

GIRLS SOCCER

Staunton River at William Byrd in Blue Ridge District semifinals, 6 p.m.

Dan River at Altavista, 7 p.m.

Appomattox at Chatham, 7 p.m.

Liberty Christian at Jefferson Forest in Seminole District semifinals, 7 p.m.