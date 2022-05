Prep scoreboard for Thursday, May 26

BASEBALL

Region 2C Quarterfinals

Appomattox 4, Nelson County 1

Nelson Co.;000;010;0;—;1;8;3

Appomattox;001;003;x—;4;4;1

WP: Alex Caruso. LP: Landen Campbell.

Highlights: N — Blayz McGarry 2-4; Walker Willoughby 3-4, 2B; Campbell 6 IP, 4 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 3 Ks. A — Collin Slagle 2-3; Kyle Davis 1-3, RBI; Trey Shrock RBI; Ethan Walton RBI; Caruso 1-3, 2B, RBI (1.2 IP, 7 H, 0 R/ER, 1 BB, 2 Ks).

Records: Nelson 11-10. Appomattox 18-1.

Next: Appomattox vs. Chatham in Region 2C semifinals at Radford University, 5:30 p.m. Monday.

Region 1B Quarterfinals

Buffalo Gap 5, William Campbell 4 (9 innings)

Campbell;000;100;300;—;4;7;1

Buffalo Gap;031;000;001;—;5;9;1

Note: Two outs when winning run scored on an error.

WP: Micah Canterbury. LP: Tyler Mason. HR: Mason (WC) tying two-run shot with one out in top 7th.

Highlights: WC — Mason 2-3, 2B, HR, 3 RBIs (6.1 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 8 Ks); Cody Snow 2-4, RBI. BG — Kody Bright 2-4; Jackson Ingram 1-4, 2B, 2 RBIs; Blake Robertson 2-4, 2 2B, 3 R; Canterbury 3 IP, 2 H, 2 R/ER, 2 BB, 6 Ks.

Records: William Campbell 5-14. Buffalo Gap 12-8.

SOFTBALL

Region 2C Quarterfinals

Appomattox 10, Nelson County 0 (6 innings)

Nelson Co.;000;000;—;0;0;0

Appomattox;200;314;—;10;12;0

WP: Courtney Layne. LP: Ambrye Taylor. HR: Kelsey Hackett leadoff shot in bottom 1st.

Highlights: N —5.2 IP, 11 H, 10 R/ER, 5 BB, 0 Ks (BB).

A — Hackett 2-4, 3B, HR, 3 RBIs, R; Haleigh Tweedy 2-2, 2B, RBI, R; Macee Hargis 2-4, 2B, RBI, R; Michaela Williams 2-3, 2 RBIs; Emily Purcell 1-3, 2B, 2 R; Layne 6 IP, 0 H, 0 R/ER, 1 BB, 14 Ks (1-4, 2B, 2 RBIs, R).

Records: Nelson 11-9. Appomattox 18-0.

Next: Appomattox vs. James River/Alleghany at Christiansburg High on Tuesday, time TBA.

Region 1B Quarterfinals

Buffalo Gap 8, Altavista 5

Altavista;000;023;0;—;5;5;5

Buffalo Gap000;125;x;—;8;6;1

WP: Caroline Alger. LP: Madyson Brown.

Highlights: A — Courtney Pribble 2-2, R; Gaby Green 1-4, RBI; Emma Andrews 2-3, RBI, R; Brown 6 IP, 6 H, 8 R, 2 ER, 1 BB, 7 Ks. BG — Paige Fix 1-3, RBI, 2 R; Sadie Patterson 1-4, 2B, 2 RBIs, R; Abbie Michael 1-3, 2B, RBI; Emily Minter 1-3, 2B, RBI, R; Alger 7 IP, 5 H, 5 R/ER, 6 BB, 7 Ks (1-4, 2B, 2 RBIs).

Records: Altavista 5-16. Buffalo Gap 10-9.

BOYS SOCCER

Region 4D Quarterfinals

Jefferson Forest 8, George Washington 0

JF;6;2;—;8

GW;0;0;—;0

Scoring: Tyler Hinton, assisted by Aidan Arthur, 2:00; Kyle Butcher, assisted by Jacob Gong, 4:00; Butcher, assisted by Walker Stebbings, 7:00; Gong, assisted by Hinton, 12:00; Butcher, assisted by Gong, 20:00; Ethan Green, assisted by Justin Chiodo, 36:00; Butcher, assisted by Jonah Towles, 44:00; Butcher, assisted by Gong, 48:00.

Saves: Wilson Hetrick (JF) 2 (50:00), Tyler Beck (JF) 1 (10:00). Dylan Gluhareff (GW) 8.

Records: George Washington 5-7-1. Jefferson Forest 17-1-1.

Next: E.C. Glass at Jefferson Forest in Region 4D semifinals Tuesday (time TBA).

E.C. Glass 2, Orange County 0

Orange;0;0;—;0

Glass;1;1;—;2

Scoring: Aidan Palys assisted by Felix Lopez-Valentine, 19:00; Lopez-Valentine assisted by Keaton Napior, 64:00.

Saves: Alex Hines (OC) 7, Jack Dawson (ECG) 5.

Records: Orange County 9-6-1 E.C. Glass 14-5.

Next: E.C. Glass at Jefferson Forest in Region 4D semifinals Tuesday (time TBA).

Other score: Radford 3, Appomattox 2 (Region 2C quarterfinals)

GIRLS SOCCER

Region 4D Quarterfinals

Western Albemarle 3, Jefferson Forest 0

Jeff. Forest;0;0;—;0

W. Albemarle;1;2;—;3

Scoring: Gabi Andres assisted by Phebe Ryan, 17:00; Cat Domecq unassisted, 50:00; Nicole Bilchick unassisted, 70:00.

Records: Jefferson Forest 13-6. Western Albemarle 12-2-3.

E.C. Glass 3, Orange County 2

Orange Co.0;2;—;2

E.C. Glass;3;0;—;3

Scoring: ECG — AP Webb, penalty kick, 5:00; Libbie Sommardahl, assisted by Lydia Ashcroft, 19:00; Sarah Ramsey, assisted by Flannery Benda, 35:00. Scoring unavailable for Orange County.

Saves: HG Garrett (ECG) 5. Orange saves unavailable.

Records: Orange County 8-7-1. E.C. Glass 16-2.

Next: Halifax/Salem at E.C. Glass in Region 4D semifinals Tuesday (time TBA).

Other score: Blacksburg 8, Amherst 0

BOYS LACROSSE

Region 4D Semifinals

E.C. Glass 17, Hidden Valley 5

Hidden Valley;1;1;1;2;—;5

E.C. Glass;6;7;3;;1;—;17

Scoring: ECG — Robert Sorensen 3 goals, 2 assists; Caleb Hill 2 goals, 2 assists; Penn Willman 4 goals, 1 assist; Eli Wood 2 goals, 2 assists; Jackson Grant 1 goal, 1 assist; Camp Conner 4 goals; Luke Matthews 1 goal; Max Morcom 1 goal, 1 assist.

Saves: Matthew Ebert (ECG) 7. Hidden Valley 10.

Records: E.C. Glass 13-3.

Next: Glass receives an automatic state berth and hosts Salem in the Region 4D championship on Tuesday at 6:30 p.m.

GIRLS LACROSSE

Region 4D Semifinals

E.C. Glass 11, Salem 9

E.C. Glass;5;6;—;11

Salem;4;5;—;9

Scoring: ECG — Nora Hamilton 5 goals, 1 assist; Tess Ahrens 4 goals, 2 assists; Camille Marraccini 1 goal; Emily Williams 1 goal; Biz Mann 1 assist.

Saves: Leland Landes (ECG) 19.

Records: E.C. Glass 12-4.

Next: E.C. Glass notches its first state berth in program history and plays at Rockbridge in the region finals on Tuesday at 6 p.m.

GIRLS TENNIS

Region 3C Semifinals

Liberty Christian 5, Fort Defiance 1

At Fort Defiance

Singles: Catherine Mowry (LCA) d. Krisalyn Mooney 6-0, 6-1; Carla Fernandez-Fournier (LCA) d. Hency Correa 6-0, 6-0; Abby Anderson (LCA) d. Logan Braun 6-2, 6-4; Lilly Anderson (LCA) d. Sara Wine 6-1, 6-0; Olivia Schuhmann (FD) d. Ashley Pantana 6-4, 6-1.

Doubles: Mowry/Fernandez-Fourner (LCA) d. Mooney/Correa 6-0, 6-1.

Records: Liberty Christian 16-2.

Next: Liberty Christian at Spotswood, Region 3C champion, 11 a.m. Tuesday.

BOYS TRACK & FIELD

Region 3C Championships

At Waynesboro High

Team scores: 1. LCA 81, 2. Brookville 79, 3. Heritage 61.50, 4. Waynesboro 55, 5. Charlottesville 54, 6. Broadway 53.50, 7. Spotswood 51, 8. Staunton 30, 9. Turner Ashby 21, 10. Fort Defiance 11, 11. Fluvanna 9, 12. Monticello 7, 13. Wilson Memorial 5, T14. Liberty-Bedford 4, Rocbridge 4, 16. Rustburg

Top 3 finishers — 100 Dash: 1. Amari Carter (Waynesboro) 11.01, 2. Zach Steele (Heritage) 11.05, 3. Jaidyn Johnson (Heritage) 11.17; 200 Dash: 1. Jeb Moon (LCA) 22.52, 2. Jowel Gonzalez Santiago (Broadway) 22.79, 3. Amari Carter (Waynes) 22.87; 400 Dash: 1. Jowel Gonzalez Santiago (Broad) 49.97, 2. Brent Wesolowski (Brookville) 51.09, 3. Christian Seeney (Brookville) 52.78; 800 Run: 1. Chasen Hunt (Brookville) 2:00.08, 2. Brent Wesolowski (Brookville) 2:01.58, 3. Edison Tennant (Charlottesville) 2:04.77; 1,600 Run: 1. Chasen Hunt (Brookville) 4:24.32, 2. Adam Groves (Waynes) 4:30.70, 3. Bazil Mathes (Monticello) 4:30.77; 3,200 Run: 1. Russell Kramer (Spotswood), 2. Nathaniel McKee (Char) 10:19.93, 3. Jordan Chorbaji (Char) 10:23.34; 110 Hurdles: 1. Kai Moore (LCA) 16.08, 2. McKinley Pennix (Heritage) 16.12, 3. Qua'ran Patterson (Waynes) 16.42; 300 Hurdles: 1. Kai Moore (LCA) 42.00, 2. Landon Hoy (LCA) 43.05, 3. McKinley Pennix (Heritage) 43.93; 4x100 Relay: 1. LCA (Casey Schmincke, Jeb Moon, Jaylin Belford, Gideon Davidson) 43.87, 2. Turner Ashby 44.64, 3. Staunton 44.86; 4x400 Relay: 1. LCA (Samuel O'Regan, Landon Hoy, Sam Coletti, Jeb Moon) 3:29.44, 2. Brookville (Christian Seeney, Jaylyn Marshall, Chasen Hunt, Brent Wesolowski) 3:29.85, 3. Broadway 3:30.03; 4x800 Relay: 1. Charlottesville 8:29.79, 2. Spotswood 8:41.03, 3. Broadway 8:48.79; High Jump: 1. Maaliah Cabell (Staunton) 6-06, 2. Trey Lloyd (Brookville) 6-02, 3. Mason Lawhorne (Waynes) 6-00; Long Jump: 1. Trey Lloyd (Brookville) 20-11.50, 2. Maaliah Cabell (Staunton) 20-11.00, 3. Jowel Gonzalez Santiago (Broad) 20-06.00; Triple Jump: 1. Darius Brown (Heritage) 43-08.00, 2. McKinley Pennix (Heritage) 43-01.00, 3. Sam Briggs (TA) 42-07.00; Pole Vault: 1. Kai Moore (LCA) 12-00, 2. Dan Mleziva (LCA) J12-00, 3. James Brown (Brookville) 11-00; Shot Put: 1. Dillon Taylor (Spots) 51-01, 2. Dante Bernardini (Char) 46-01, 3. Casper Rao (Broad) 42-02.50; Discus: 1. Dillon Taylor (Spots) 144-07, 2. DeAndre Clark (Waynes) 142-05, 3. Dante Bernardini (Char) 133-00.

Region 3D Championship

At Staunton River

Team scores: 1. Abingdon 121, 2. Lord Botetourt 77, 3. Staunton River 76, 4. William Byrd 59, 5. Christiansburg 50.5, 6. Northside 39, 7. Bassett 34.5, 8. Magna Vista 24, 9. Cave Spring 19, Tunstall 17, 11. Hidden Valley 10.

Winners and local individuals in top 6 — 100: 1. Xander Brown (A) 10.98; 200: 1. Brown (A) 22.26, 6. Jordan Richards (SR) 23.58; 400: 1. Brown (A) 51.18, 4. Alfred Finney (SR) 52.76; 800: 1. Dylan Phillips (A) 2:00.69, 5. Jack Weddle (SR) 2:06.98, 6. Spencer Kearns (SR) 2:08.56; 1,600: 1. Phillips (A) 4:35.07; 3,200: 1. Rives Boltwood (A) 9:59.15, 4. Weddle (SR) 10:12.08; 110H: 1. Brendon Easley (B) 16.46, 3. Landon Miller (SR) 17.28, 5. Bryce Cook (SR) 17.77; 300H: 1. Dylan Knick (LB) 42.77, 4. Logan McClung (SR) 43.77, 6. Cook (SR) 45.75; 4x100: 1. Bassett 43.95; 4x400: 1. Staunton River 3:34.75; 4x800: 1. Staunton River 8:25.10; HJ: 1. Skylor Griffiths (CS) 6-04.00; PV: 1. Kearns (SR) 12-00.00, 4. Cook (SR) 9-06.00; LJ: 1. Haynes Carter (A) 20-10.00, 2. Malakhi Gregory (SR) 20-00.50; TJ: 1. Deontae Lawson (MV) 43-00.50, 2. Gregory (SR) 41-07.50; SP: 1. Tyrique Taylor (C) 50-11.00; DT: 1. Taylor (C) 152-07.

Region 2C Championships

At Radford High

Team scores: 1. Glenvar 124, 2. Radford 102, 3. Floyd County 95, 4. James River (Buchanan) 92, 5. Dan River 74, 6. Martinsville 73, 7. Appomattox 32, 8. Patrick County 16, 9. Nelson 11, 10. Alleghany and Chatham 9, 12. Gretna 3.

Winners and local individuals in top 6 — 1. Jahmal Jones (M) 10.89; 100: 1. Jones (M) 22.23; 400: 1. Nick Woodson (Gl) 52.67; 800: 1. Asa Fletcher (DR) 2:01.22; 1,600: 1. Fletcher (DR) 4:37.43; 3,200: 1. Daniel Zearfoss (Gl) 10:18.39; 110H: 1. Tyler Johnson (Gl) 15.47, 2. Mannix Wilhoit (Appo) 16.94; 300H: 1. Johnson (Gl) 41.38, 2. Micah Johnson (Appo) 44.39; 4x100: 1. Martinsville 44.11; 4x400: 1. Dan RIver 3:39.88; 4x800: 1. James River 8:46.92; HJ: 1. Elliot Grayson (R) 6-04.00, 4. Wilhoit (Appo) 5-06.00, 6. Scott Ives (NC) 5-04.00; PV: 1. Avonne Noel (Gl) 11-01.00, 2. Hunter Garrett (NC) 10-06.00, 3. Blake Fulcher (Appo) 10-03.00, 4. Andrew Peacock (Appo) 9-06.00; LJ: 1. Elliot Grayson (R) 21-05.50; TJ: 1. Jaxon Brewer (FC) 42-04.25; SP: 1. Alex Eastman (JR) 45-01.00; DT: 1. Canaan Clark (JR) 119-11.

Region 1B Championships

At Sussex Central, Wednesday

Team scores: 1. Riverheads 108, 2. Galileo 75, 3. Altavista 74, 4. Central Lunenburg 60, 5. Cumberland 59, 6. Rappahannock County 38, 7. Franklin 28, 8. Buffalo Gap 27, 9. Sussex Central 25, 10. Surry County 18, 11. Carver 14, 12. William Campbell 2.

Winners and local individuals in top 6 — 100: 1. Nasir McDonald (C) 11.56, 3. Jordan Pippin (A) 11.92; 200: 1. Harrigan Kelly Jr. (Surry) 23.84, 4. Pippin (A) 24.47; 400: 1. Alexander Gomez-Hernandez (G) 53.33, 3. Sam Derrick (A) 56.04; 800: 1. Jackson Herndon (G) 2:08.95, 4. Joel Phillips (A) 2:16.93; 1,600: 1. Luke Ellis (RC) 4:37.12, 3. Shane Stevens (A) 5:07.23; 3,200: 1. Ellis (RC) 10:23.80, 5. Blake Dease (A) 13:18.61; 110H: 1. Mario Carter (C) 16.50, 2. Ken Cyrus (A) 17.15; 300H: 1. McDonald (C) 42.19, 4. Cyrus (A) 45.27; 4x100: 1. Franklin 45.94, 2. Altavista (Pippin, Ryan Hart, Cyrus, Makel Stone) 46.66; 4x440: 1. Galileo 3:34.33, 5. Altavista (Sedeek Prather, Joseph Derrick, S. Derrick, Anthony Clay) 4:00.36; 4x800: 1. Galileo 8:57.42, 3. Altavista (J. Derrick, S. Derrick, Phillips, Stevens) 9:11.09; HJ: 1. Prather (A) 6-00.00; PV: 1. Levi Byer (R) 10-06.00; LJ: NyJae’ Carter (CL) 20-02.00, 6. DeShawn Hamlett (WC) 18-08.25; TJ: 1. Carter (CL) 41-00.75; SP: 1. Cole Burton (R) 43-05.50, 2. Stuart Hunt (A) 42-03.50, 6. Tristin Herald (WC) 37-02.00; DT: 1. Dillon Schaefer (R) 129-03.

GIRLS TRACK & FIELD

Region 3C Championships

At Waynesboro High

Team scores: 1. Heritage 98, 2. Rustburg 75.80, 3. Charlottesville 61, 4. Turner Ashby 46, 5. LCA 44, 6. Fluvanna 41.40, 7. Spotswood 37, 8. Fort Defiance 30, 9. Broadway 24.40, 10. Rockbridge 19, 11. Liberty-Bedford 18, 12. Monticello 15, 13. Wilson Memorial 9, 14. Brookville 5, 15. Staunton 3.40.

Top 3 finishers — 100 Dash: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 12.30, 2. NaKayla Foster (Rustburg) 12.44, 3. Emily Coates (Rustburg) 12.61; 200 Dash: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 25.74, 2. NaKayla Foster (Rustburg) 25.79, 3. Emily Coates (Rustburg) 25.95; 400 Dash: 1. Emily Coates (Rustburg) 59.49, 2. Alaysia Oakes (Heritage) 59.88, 3. Kenzie MacDonald (Charlottesville) 1:03.87; 800 Run: 1. Sophie Farley (Fluvanna) 2:26.10, 2. Pate Jordan (Rustburg) 2:28.93, 3. Dagon Wheeler (Fort Defiance) 2:32.92; 1,600 Run 1. Taylor Myers (Spots) 5:25.07, 2. Abby Lane (Fort Defiance) 5:29.99, 3. Rachel Craun (TA) 5:31.12; 3.200 Run: 1. Hope McCullough (Monticello) 12:29.91, 2. Magdalena Lantz-Trissel (TA) 12:36.08, 3. Quinn Franklin (Wilson Memorial) 12:37.30; 100 Hurdles: 1. Shea Hart (Flu) 15.88, 2. Akera Molette (Heritage) 16.44, 3. Jaelyn Lynch (Char) 16.71; 300 Hurdles: 1. Evelyn Brantley (Char) 47.20, 2. Shea Hart (Flu) 48.13, 3. Rose O'Shea (Char) 51.61; 4x100 Relay: 1. Rustburg (Aireona Hudson, NaKayla Foster, Alyssa Pillow, Iyana Sherard) 50.76, 2. Charlottesville 51.20, 3. LCA (Kona Moore, Laney Richmond, Lia Detwiler, Brooklyn Jenkins) 51.88; 4x400 Relay: 1. LCA (Crissa Davis, Laney Richmond, Brooklyn Jenkins, Mia Detwiler) 4:10.27; Charlottesville 4:17.02, 3. Rustburg (Kate Hardie, Pate Jordan, Alexus Burks, Iyana Sherard) 4:23.06; 4x800 Relay: 1. Fort Defiance 10:22.45, 2. Rockbridge 10:35.84, 3. Liberty-Bedford (Hailey Clark, Mary Malcolm, Natalee Powers, Brianna Adams) 10:41.16; High Jump: 1. Raevin Washington (TA) 5-04, 2. Ella Somers (Broad) 5-02, 3. Taylor Driver (Broad) 4-10; Long Jump: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 18-04.50, 2. Madison Doss (Spots) 17-04.50, 3. Avrie Shifflett (TA) 17-03.75; Triple Jump: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 37-02.00, 2. Taylor Porter (Heritage) 34-10.50, 3. Jaelyn Lynch (Char) 34-09.50; Pole Vault: 1. Kona Moore (LCA) 10-06, 2. Susannah Allen (Liberty-Bed) 9-06, 3. Laura Hernandez (Flu) 8-06; Shot Put: 1. Jordyn Robbins (LCA) 32-10, 2. Jaelyn Arnold (Heritage) J32-10, 3. Katie Miller (TA) 31-06; Discus: 1. Jaelyn Arnold (Heritage) 105-02, 2. Brianna Marando (Rockbridge) 93-10, 3. Jordyn Robbins (LCA) 93-04.

Region 3D Championship

At Staunton River

Team scores: 1. Christiansburg 112.33, 2. William Byrd 105.33, 3. Abingdon 103.33, 4. Cave Spring 59, 5. Northside 39, 6. Magna Vista 32, 7. Staunton River 28, 8. Bassett and Lord Botetourt 14, 10. Hidden Valley 11, 11. Carroll County 4, 12. Tunstall 2.

Winners and local individuals in top 6 — 100: 1. Chloe Odum (A) 12.86; 200: 1. Odum (A) 26.58; 400: 1. Simone’ Hamlar (N) 1:00.14; 800: 1. Jessica Palisca (CS) 2:25.10; 1,600: 1. Palisca (CS) 5:04.05; 3,200: 1. Makaleigh Jessee (A) 11:21.82; 100H: 1. Tania Starkie (MV) 16.79, 6. Anna Miller (SR) 18.26; 300H: 1. Madelyn Moles (C) 50.11, 4. Miller (SR) 52.84; 4x100: 1. Cave Spring 50.90; 4x400: 1. Abingdon 4:17.95; 4x800: 1. Northside 11:05.61; HJ: 1. Jeni Levine (SR) 5-04.00, 3. Cali Levine (SR) 5-00.00; PV: 1. Moles (C) 11-00.00, 3. Allyson Dickinson (SR) 6-06.00; LP: 1. Odum (A) 16-09.50; TJ: 1. Amara Okoronkwa (C) 35-01.25; SP: 1. Sydney Blewett (WB) 38-10.00, 6. Lilly Phillips (SR) 30-01.00; DT: 1. Mya Rosser (WB) 99-06.

Region 2C Championships

At Radford High

Team scores: 1. Glenvar 164, 2. Appomattox 146, 3. Floyd County 123, 4. James River (Buchanan) 58, 5. Dan River 48, 6. Martinsville 40, 7. Alleghany 21, 8. Gretna 16, 9. Patrick County 12, 10. Radford 9, 11. Chatham 3.

Winners and local individuals in top 6 — 100: 1. Ricky Mitchell-Hairston (M) 12.89, 2. Harmony Troxler (Appo) 13.40; 200: 1. Mitchell-Hairston (M) 26.85, 3. Sarai Glover (Appo) 28.41, 6. Ebonae Moon (Gr) 28.53; 400: 1. Jordan Benson (FC) 1:01.08; 800: 1. Carly Wilkes (Gl) 2:19.73; 1,600: 1. Wilkes (Gl) 5:13.64, 6. Madison Martin (Appo) 6:05.66; 3,200: 1. Zoe Belshan (FC) 12:54.15, 3. Martin (Appo) 13:21.86; 110H: 1. Sydney Loder (Gl) 16.02, 2. Nadiyah Abdussalaam (Appo) 16.14, 5. Shankia Burrell (Appo) 21.16, 6. Troxler (Appo) 21.77; 300H: 1. Loder (Gl) 48.79, 4. Abdussalaam (Appo) 57.69; 4x100: 1. Appomattox (Amyah Bolar, Kelsey Hackett, Abdussalaam, Troxler) 52.28; 4x400: 1. Glenvar 4:15.22, 4. Appomattox (Bolar, Glover, Taniyah Booker, Dezyre Christian) 4:42.46; 4x800: 1. Floyd County 10:54.29, 4. Appomattox (Morgan Flamm, Heaven Goodman, Ella Dudley, Marissa Perry) 12:12.54; HJ: 1. Loder (Gl) 5-02.00, 4. Abdussalaam (Appo) 4-06.00, 5. Glover (Appo) 4-04.00; PV: 1. Abdussalaam (Appo) 9-05.00, 2. Flamm (Appo) 8-02.00, 4. Goodman (Appo) 6-06.00, 5. Marissa Perry (Appo) 5-06.00; LJ: 1. Mia Spangler (FC) 16-09.50, 2. Glover (Appo) 16-04.00, 4. Bolar (Appo) 16-00.00, 5. Troxler (Appo) 16-00.00; TJ: 1. Spangler (FC) 34-08.50, 2. Troxler (Appo) 33-03.00, 3. Abdussalaam (Appo) 32-09.50, 4. Glover (Appo) 31-09.00, 6. Bolar (Appo) 31-02.00; SP: 1. Ashiah Glass (Gr) 31-07.00; DT: 1. Breanna Torres (FC) 108-05.

Region 1B Championships

At Sussex Central, Wednesday

Team scores: 1. Cumberland 167, 2. Riverheads 114, 3. Altavista 77, 4. Galileo 58, 5. Central Lunenburg 27, 6. Sussex Central 23, 7. William Campbell 18, 8. Buffalo Gap 15, 9. Surry County 12, 10. Rappahannock County 6, 11. Franklin 3.

Winners and local individuals in top 6 — 100: 1. Shamoni Bartee (C) 13.24, 5. Makaylah Jones (WC) 13.72; 200: 1. Nalonda Henderson (C) 27.92; 400: 1. Phoebe Robbins (A) 1:07.70, 2. Keagan Debarnard (A) 1:07.80, 3. Chamille Pennix (A) 1:08.44; 800: 1. Carol-Anne Garrett (G) 2:37.00; 1,600: 1. Garrett (G) 5:37.01, 4. Abigail Spickard (WC) 6:31.27, 6. Sara Holt (WC) 6:54.19; 3,200: 1. Spickard (WC) 13:40.14, 2. Trinity Shirlen (A) 13:50.78; 100H: 1. LaKyra Bartee (C) 18.76; 300H: 1. Summer Wallace (R) 49.01; 4x100: 1. Cumberland 54.20; 4x400: 1. Altavista (Dexaria Berger, Debarnard, Robbins, Pennix) 4:31.66; 4x800: 1. Altavista (Shirlen, Macy Shelton, Hailey Anne Woodruff, Samaria Little) 11:10.22; HJ: 1. Wallace (R) 5-04.00, 3. Berger (A) 4-06.00, 5. Debarnard (A) 4-02.00; PV: 1. Henderson (C) 8-00.00; LJ: 1. Wallace (R) 15-11.00; TJ: 1. Berger (A) 33-03.75; SP: 1. Henderson (C) 34-09.00, 3. Keelie Dawson (A) 32-08.50; DT: 1. Henderson (C) 110-02, 6. I’Yhana Copeland (WC) 83-01.

FRIDAY’S EVENTS

BASEBALL

Orange County at Jefferson Forest in Region 4D semifinals, 6 p.m.

E.C. Glass at Salem in Region 4D semifinals, 6 p.m.

SOFTBALL

Jefferson Forest at Halifax in Region 4D semifinals, 6 p.m.

BOYS SOCCER

Staunton at Liberty Christian in Region 3C quarterfinals, 7 p.m.

GIRLS SOCCER

Appomattox at Alleghany in Region 2C quarterfinals, 6 p.m.

Spotswood at Liberty Christian in Region 3C quarterfinals, 5:30 p.m.

BOYS TENNIS

Alex Dennis (Staunton River) in Region 3D singles quarterfinals at Virginia Tech, 11 a.m.

GIRLS TENNIS

Mariska Servis (Appomattox) in Region 2C singles semifinals at Virginia Tech, 8:30 a.m.

Bailey Terry (Staunton River) in Region 3D singles quarterfinals at Virginia Tech, 11 a.m.