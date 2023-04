BASEBALL

Seminole District

Jefferson Forest 11, Rustburg 2

Jefferson Forest;400;001;6;—;11;9;0

Rustburg;200;000;0;—;2;7;2

WP: Bailey Peek. LP: Hunter Carlson.

Highlights: Jefferson Forest — Breckin Nace 3-5, 2B, 3B, 4 RBIs; Michael Rowlands 2-4, 2 RBIs; Cayden Janney 1-3, 2B, 2 RBIs; Andrew Lucy 2-3, 2B; Nate Pyle 1-4, 2 R; Peek 4 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 8 Ks; Connor Lane 3 IP, 4 H, 2 R/ER, 1 BB, 8 Ks. Rustburg — Hunter Carlson 2-3; Deiondre Seigla 2-4; Jackson Hall 1-1, 2B, 2 RBIs; Hunter Overstreet 1-4, 2B; Evan Martin 1-4, 2B, R.

Records: Jefferson Forest 6-3, 1-2 Seminole. Rustburg 1-7, 0-3 Seminole.

Heritage 12, Liberty 2 (6 innings)

Liberty;100;001;—;2;1;3

Heritage;203;025;—;12;8;1

WP: Jimmy Smallshaw. LP: Isaiah Bobbitt.

Highlights: Liberty — Will Holdren 1-2. Heritage — Javare Brooks 1-3, 2B, 2 RBIs; Caden Cogsie 2-2, 3 RBIs, 3 R; Lucas Nelson 2-4, 3 R; Jordan Drew 2-4, RBI; Smallshaw 5.2 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 8 BB, 11 Ks.

Records: Liberty 1-8, 1-2 Seminole. Heritage 1-8, 1-2 Seminole.

E.C. Glass 4, Brookville 1

E.C. Glass;000;201;1;—;4;8;1

Brookville;000;001;0;—;1;2;0

WP: Cooper Campbell. LP: Cody Bowling. S: Mike Harpster.

Highlights: E.C. Glass — Scooter Ball 1-2, 2B, RBI, 2 R; Tyler Ruhl 1-4, 3B; Campbell 5 IP, 1 H, 0 R/ER, 0 BB, 10 Ks (1-3, R); Harpster 2-4, RBI, R (2 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 5 Ks). Brookville — Noah Wood 1-2; Riley Hawkins 1-2, 2B, R; Bowling 5 IP, 5 H, 3 R/ER, 3 BB, 3 Ks.

Highlights: E.C. Glass 7-1, 2-1 Seminole. Brookville 4-5, 2-1 Seminole.

Liberty Christian 3, Amherst 2

Amherst;002;000;0;—;2;3;0

LCA;101;100;x;—;3;6;0

WP: Ben Blair. LP: Nick Dawson. S: Landon Owen. HR: Will Palmer (LCA) game-tying solo shot to center with one out in bottom of third inning.

Highlights: Amherst — Jayden Davis 1-1, RBI; David Travis 1-3; Blake Bays 1-3, R; Dawson 4 IP, 4 H, 3 R/ER, 4 BB, 5 Ks. LCA — Palmer 2-2, HR, 2 RBIs, 2 R; Boston Torres 1-2, RBI; Landon Owen 1 IP, 0 H, 0 R/ER, 0 BB, 2 Ks (R); Blair 6 IP, 3 H, 2 R/ER, 2 BB, 11 Ks (1-3).

Records: Amherst 7-1, 2-1 Seminole. LCA 7-0, 3-0 Seminole.

SOFTBALL

Blue Ridge District

Staunton River 4, Northside 3 (8 innings)

Staunton River;000;201;01;—;4;5;1

Northside;100;020;00;—;3;4;2

WP: Emily Wood. LP: Baylee Compton. HR: Payton Evans (SR) solo to left, no outs, in top of sixth.

Highlights: Staunton River — Evans 2-4, HR, RBI, 2 R; Wood 8 IP, 4 H, 3 R, 1 ER, 3 BB, 10 Ks (2-4, 2B, 2 RBIs, reached on infield error in top of eighth to score winning run); Sawyer Tolley 1-4, R. Northside — Carsyn Michaels 2-4, 2B, RBI; Baylee Compton 8 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 4 BB, 10 Ks.

Records: Staunton River 8-2. Northside 7-4.

Seminole District

Amherst 17, Liberty 5 (6 innings)

Amherst;311;093;—;17;14;3

Liberty;111;200;—;5;7;2

WP: Annie Purvis. LP: Kady Gordon. S: Dylan McNerney. HR: Madison Goughnour (A) solo to left, no outs, in top of second inning; Brooke Nester (L) solo to left, no outs, in bottom of third; Emma Kimberlin (L) solo to left, no outs, in bottom of fourth; Sienna Fielder (A) to left with two on, one out, in top of fifth.

Highlights: Amherst — Maegan Lloyd 2-4, RBI, R; Sienna Fielder 3-4, HR, 5 RBIs, R; Goughnour 2-3, HR, RBI, 2 R; Tyah Charlton 2-4, 2 RBIs, 3 R; Layla Irby 1-3, 2 RBIs, 3 R; Scarlett Funk 1-4, 2B, 2 RBIs, 2 R. Liberty — Chiara Albertin 3-4, RBI, 2 R; Nester 3-4, HR, 2 RBIs; Kimberlin 1-3, HR, RBI.

Records: Amherst 8-1, 3-0 Seminole. Liberty 0-7, 0-3 Seminole.

Jefferson Forest 5, Rustburg 2

Jeff. Forest;010;022;0;—;5;8;1

Rustburg;000;000;2;—;2;2;1

WP: Amelia Long. LP: Erin Coates. HR: Nahla Bigham (RHS) to right with one out, one on in bottom of seventh.

Highlights: Jefferson Forest — Ciara Nauful 2-3, 2B, RBI; Cameron Lowery 2-2, RBI; Long 7 IP, 2 H, 2 R/ER, 1 BB, 17 Ks. Rustburg — Bigham 1-3, HR, 2 RBIs, R; Jenna Bryant 1-3, R.

Records: Jefferson Forest 4-4, 2-0 Seminole. Rustburg 5-2, 1-1 Seminole.

Brookville 11, E.C. Glass 1 (5 innings)

E.C. Glass;000;01;—;1;6;5

Brookville 131;33;—;11;7;1

WP: Riley Smith. LP: Abigail Jones.

Highlights: E.C. Glass — Emory Hill 2-2; Jona’e Irvine 2-2; Jones 4.1 IP, 7 H, 11 R, 2 ER, 5 BB, 4 Ks (1-3, 2B, R, SB). Brookville — Addison Wray 2-2, 2B, 2 RBIs, 3 R; Karsyn Hudnall 2-4, 2 RBIs, R; Smith 5 IP, 6 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 8 Ks.

Records: E.C. Glass 1-4, 0-2 Seminole. Brookville 5-4, 3-0 Seminole.

BOYS LACROSSE

Virginia Independent Schools

Virginia Episcopal 18, Covenant 9

Covenant;3;2;2;2;—;9

VES;5;5;4;4;—;18

Scoring: VES — John Hatch 3 goals, 1 assist; Brennan Olmert 2 goals, 6 assists; Billy Koudelka 8 goals, 2 assists; Nathan Pickerd 1 assist (won 20 of 25 faceoffs); Joe Staggers 1 assist; Tucker Olmert 1 goal; Thomas Fenton 1 assist; Dontez Porter team-high 5 ground balls; Jay Blunt 4 goals; Ethan Kline 1 assist; G Wyatt 1 assist.

Saves: Bryce Ledwith (VES) 17.

Records: Covenant 4-3. Virginia Episcopal 4-4.

GIRLS LACROSSE

Non-District

E.C. Glass 14, Blacksburg 10

Blacksburg;5;5;—;10

E.C. Glass;7;7;—;14

Scoring: E.C. Glass — Nora Hamilton 6 goals; Tess Ahrens 4 goals, 1 assist; Emily Williams 1 goal, 4 assists; Camille Marraccini 1 goal, 2 assists; Margo Haske 1 goal; Alex Petty 1 goal; Georgi Wynnyk 2 assists. Blacksburg — Malayna Cherebaka 4 goals, 1 assist; Hayli Williams 3 goals, 1 assist; Linsey Adesa 2 goals; Azalee Chase 1 goal.

Saves: E.C. Glass — Leland Landes 12. Blacksburg — Ella Vogt 2 (first half), Leo McCoy 5 (second half).

Records: Blacksburg 2-5. E.C. Glass 4-1-1.

BOYS SOCCER

Seminole District

Heritage 3, Liberty 0

Liberty;0;0;—;0

Heritage;3;0;—;3

Scoring: Eduardo Martinez assisted by Isais Castillo, 21:00; Josh Kipp assisted by Marcus Gafford, 25:00; Martinez assisted by Alejandro Gallo, 29:00.

Saves: Heritage — Chase Stickle 3 (70:00); Donovan Pierce 2 (10:00). Liberty — Blaze Powell 17.

Records: Liberty 2-4, 1-3 Seminole. Heritage 5-1, 3-1 Seminole.

E.C. Glass 4, Brookville 3 (OT)

E.C. Glass;0;4;0;1;—;4

Brookville;2;1;0;0;—;3

Scoring: ECG — Cowen Napior on PK, 45:00; Mac Webb, assisted by Dylan Palys, 50:00; Dylan Palys assisted by Mac Webb 70:00; Cowen Napior on PK, 87:00.

Saves: ECG — Jack Dawson 3, Charlie Hageman 3. Brookville — 8.

Records: E.C. Glass 5-2, 4-1 Seminole. Brookville 0-5, 0-4.

Jefferson Forest 9, Rustburg 1

Jeff. Forest;8;1;—;9

Rustburg;0;1;—;1

Scoring: Christian Kavana (JF) assisted by Tyler Hinton, 1:00; JF off Rustburg own goal, 3:00; Max Reed (JF) assisted by Aidan Arthur, 11:00; Chris Wiley (JF) assisted by Jaren Lee, 13:00; Lee (JF) assisted by Justin Chiodo, 17:00; Reed (JF) assisted by David Anderson, 20:00; Anderson (JF) unassisted, 24:00; Alex Marsteller (JF) assisted by Chiodo, 34:00; Michael Driskill (RHS) unassisted, 45:00; Ben Southall (JF) assisted by Reed, 80:00;

Saves: Jefferson Forest — Tyler Beck 0 (40:00); Connor Roberts 1 (40:00). Rustburg — Justin Youngblood 4 (30:00); Derek O'Shaughnessy 7 (50:00).

Records: Jefferson Forest 5-1, 4-1 Seminole. Rustburg 2-4, 0-3.

Blue Ridge District

Staunton River 3, Northside 0

Staunton River;3;0;—;3

Northside;0;0;—;0

Scoring: Asa Flowers unassisted; Andy Torres unassisted; Josh Davis assisted by Solomon Hines.

Saves: Nate Martin (SRHS) 9. No save statistics available for Northside.

Records: Staunton River 3-4, 2-0 Blue Ridge. Northside 0-8, 0-3 Blue Ridge.

BOYS TENNIS

Seminole District

Jefferson Forest 9, Liberty 0

At Jefferson Forest

Singles: Jack Riordan (JF) d. Tommy Kirby 8-0; Blake Hogan (JF) d. Aiden Burkepile 8-0; Luke Ellett (JF) d. Chris Ashman 8-1; Stephen Tibbs (JF) d. Marcus Cider 8-0; Marshall Blankenship (JF) d. Brayden Darnell 8-3; Gage Hogan (JF) win by forfeit.

Doubles: Riordan/B. Hogan (JF) d. Kirby/Burkepile 8-0; Ellett/Tibbs (JF) d. Crider/Darnell 8-0; Blankenship/G. Hogan (JF) win by forfeit.

Records: Jefferson Forest 6-1, 4-1 Seminole.

Heritage 7, Amherst 2

At Amherst

Singles: Jacob Tasker (A) d. Zachary De la Fuente 9-7; Sean Kim (H) d. Jack Pitts 8-2; Ethan Malone (H) d. Seth Johnson 8-1; Morgan Thompson (H) d. Sawyer Berry 8-1; Alec Stickle (H) d. Ashton Bryant 8-0; Kaushik Yadala (H) d. Noah Saechao 8-1.

Doubles: Tasker/Pitts (A) d. De la Fuente/Kim 9-8 (2); Malone/Thompson (H) d. Johnson/Berry 8-3; Stickle/Yadala (H) d. Bryant/Saechao 8-0.

Records: Heritage 3-2, 2-2 Seminole. Amherst 2-4, 2-4 Seminole.

Liberty Christian 7, E.C. Glass 2

At E.C. Glass

Singles: Devon Davis (ECG) d. Bennett Mowry 8-5; John Hoover (LCA) d. Sebastian Ploch 8-2; Landon Bivens (LCA) d. Pierce Martin 8-4; Ben Mays (ECG) d. Hudson Brooks 8-6; Andrew Seipp (LCA) d. Carson Layman 8-3; Hawkins Glenn (LCA) d. James Stevens 8-3.

Doubles: B. Mowry/Bivens (LCA) d. Davis/Mays 8-3; Hoover/Brooks (LCA) d. Ploch/Martin 8-1; Glenn/William Mowry (LCA) d. Stevens/Isaac Hardin 9-7.

Records: Liberty Christian 3-0, 3-0 Seminole. E.C. Glass 4-1, 3-1 Seminole.

GIRLS TENNIS

Seminole District

Brookville 9, Rustburg 0

At Brookville

Singles: Tori Yancey (B) d. Ryan Brendle 8-3; Ayrie Kidd (B) d. Layla Boynton 8-5; Kaitlyn Reynolds (B) d. Kamerin East 8-3; MaKaylie Sapp (B) d. Kelly Butt 8-1; Monica Dang (B) d. Nicole Blankenship 8-1; Mia Stone (B) d. Paiten Harden 8-2.

Doubles: Yancey/Kidd (B) d. Brendle/Boynton 8-2; Sapp/Dang (B) d. East/Butt 8-3; Stone/Reynolds (B) d. Blankenship/Carlie Cash 8-3.

Records: Rustburg 0-6, 0-4 Seminole. Brookville 4-3, 1-3 Seminole.

E.C. Glass 7, Liberty Christian 2

At LCA

Singles: Mary Kennedy (ECG) d. Abby Anderson 8-4; H.G. Sackett (ECG) d. Lilly Anderson 8-1; Elizabeth Eskridge (ECG) d. Carolina Curtis 8-3; Lilly Hall (ECG) d. Lauren Hartless 8-6; Anna Moody (LCA) d. Josie Kicklighter 8-3; A.G. Kennedy (ECG) d. Ashley Pantana 8-4.

Doubles: M. Kennedy/Eskridge (ECG) d. A. Anderson/L. Anderson 8-6; Curtis/Moody (LCA) d. Hall/Sackett 8-6; Amelia Uhl/Kicklighter (ECG) d. Hartless/Pantana 8-4.

Records: E.C. Glass 6-0, 5-0 Seminole. Liberty Christian 4-2, 4-1 Seminole.

OTHER SCORES

BOYS SOCCER

Liberty Christian 5, Amherst 1

GIRLS SOCCER

Covenant 8, New Covenant 0

BOYS LACROSSE

Cave Spring 8, Jefferson Forest 3

GIRLS LACROSSE

Cave Spring 18, Jefferson Forest 4

VES 18, Fredericksburg Academy 4

BOYS TENNIS

Staunton River 9, Franklin County 0

GIRLS TENNIS

Jefferson Forest 7, Liberty 2

WEDNESDAY’S EVENTS

BASEBALL

North Cross at VES, 4:30 p.m.

Altavista at Chatham, 5:30 p.m.

William Campbell at Dan River, 5:30 p.m.

Gretna at Nelson, 5:30 p.m.

SOFTBALL

Chatham at Altavista, 5:30 p.m.

Nelson at Gretna, 5:30 p.m.

Dan River at William Campbell, 5:30 p.m.

William Byrd at Liberty, 5:30 p.m.

Rustburg at Fluvanna, 6:30 p.m.

BOYS SOCCER

Altavista at Nelson, 5 p.m.

Appomattox at Galileo Magnet, 5:30 p.m.

Brookville at Lord Botetourt, 7 p.m.

GIRLS SOCCER

VES at Miller, 4:30 p.m.

Lord Botetourt at Brookville, 7 p.m.

Altavista at Nelson, 7:30 p.m.

TRACK & FIELD

E.C. Glass, LCA, Rustburg at Jefferson Forest, 5 p.m.

Amherst, Brookville, Heritage at Liberty, 5 p.m.

BOYS TENNIS

Liberty at Heritage, 4:30 p.m.

North Cross at VES, 4:30 p.m.

GIRLS TENNIS

Heritage at Liberty, 4:30 p.m.

Altavista at Randolph-Henry, 5 p.m.

Buckingham at William Campbell, 5 p.m.

GIRLS LACROSSE

North Cross at VES, 4:30 p.m.