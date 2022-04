Prep scoreboard for Tuesday, April 26

BASEBALL

Seminole District

Jefferson Forest 3, Brookville 0

Brookville;000;000;0;—;0;1;2

Jefferson Forest;110;010;x;—;3;5;0

WP: Sam Bell. LP: Reid Driskill. S: Luke Gouldthorpe.

Highlights: Brookville — Driskill 6 IP, 5 H, 3 R, 2 ER, 2 BB, 3 Ks; Nathan Deaton 1-3. JF — Bell 5 IP, 1 H, 0 R, 3 BB, 6 Ks; Gouldthorpe 2 IP, 0 H, 1 BB, 4 Ks; Breckin Nace 2-2; Sully Tibbs 1-2, RBI, R; Peyton Smith 1-3; Nate Pyle 1-2, R.

Records: Jefferson Forest 13-1. Brookville 3-8.

E.C. Glass 8, Heritage 1

E.C. Glass;105;100;1;—;8;4;0

Heritage;000;001;0;—;1;1;5

WP: Cooper Campbell. LP: Matt Cassidy.

Highlights: Glass — George Best 3-3, 2 RBIs, 2 R; Mike Harpster 1-4, RBI; Campbell 5 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 11 Ks; Carter Jones 2 IP, 1 H, 1 R/ER, 3 BB, 4 Ks. Heritage — Cassidy 1-3, R (3 IP, 2 H, 6 R, 1 ER, 3 BB, 2 Ks; Kam Burns 4 IP, 2 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 4 Ks (0-3, RBI).

Records: E.C. Glass 6-5. Heritage 5-9.

Liberty Christian 10, Rustburg 0 (5 innings)

Rustburg;000;00;—;0;1;1

LCA;202;24;—;10;8;1

WP: Will Palmer. LP: Trevor Justice. HR: Tanner Thomas, two-run shot to center, one out in bottom 1st; John Simmons, two-run shot to right, 2 outs in bottom 4th.

Highlights: Rustburg — Jarrett Stone 1-2, SB. LCA — Simmons 2-4, HR, 2B, 4 RBIs, R; Thomas, 2-2, HR, 3B, 2 RBIs; Dillon Stowers 1-2, 2B, 2 RBIs; Palmer 5 IP, 1 H, 0 R/ER, 2 BB, 5 Ks.

Records: Rustburg 8-5. Liberty Christian 11-1.

Blue Ridge District

Lord Botetourt 12, Staunton River 0

Staunton River;000;00;—;0;2;3

Lord Botetourt;333;3;—;12;9;0

WP: Nathaniel Prince. LP: Colby Bates. HR: Garrett Green (LB) to center with one on in bottom of second inning; Connor Fuhrman (LB) to center with two on in bottom of third.

Highlights: SRHS — Kyle Wise 1-2; Jared Steele 1-2, SB. LB — Fuhrman 2-4, 2B, HR, 6 RBIs, 2 R; Green 2-3, 2B, HR, 3 RBIs, 2 R; Prince 5 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 7 Ks.

Records: Staunton River 4-7. Lord Botetourt 9-4.

Virginia Independent Schools

Virginia Episcopal 5, Blue Ridge 2

Blue Ridge;000;002;0;—;2;3;2

VES;104;000;x;—;5;10;1

WP: Jed Howard. LP: Kentaro Yamaoka.

Highlights: VES — Howard 2-4, 3B, RBI (5 1/3 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 9 Ks); David Basnight 3-3, 2 R; M. Humphries 2-3, 2B; Charlie Felmlee 1-3, SB, RBI; Hurt 1-3, 2 SB, R.

Records: VES 5-8. Blue Ridge 2-6.

VACA

Timberlake Christian 14, Faith Christian (Hurt) 11

Faith;313;103;0;—;11;12;1

Timberlake;033;350;x;—;14;9;2

WP: B. Shumaker. LP: Hunter Crawley. HR: Hayden Singleton (FC) inside the park to left with one on in top of third inning.

Highlights: FC — Andrew Scott 2-4, 3B, 5 RBIs. TCS — Cody Akershoek 2-3, RBI, 3 R; Lucas Seay 2-3, 4 RBIs, 2 R; David Crump 2-3, 3 RBIs.

Records: Timberlake 1-7.

SOFTBALL

Seminole District

Brookville 9, Jefferson Forest 8

Brookville;210;320;1;—;9;8;5

Jefferson Forest;010;011;5;—8;11;2

WP: Destiny Calloway. LP Gillian Faris. HR: Liz Pennington 2 (BHS) solo to right in top of second inning and solo to right in seventh; Calloway (BHS) solo to left in fourth.

Highlights: BHS — Jada Fyffe 2-2, RBI, 2 R; Pennington 2-3, 2 HR, 2 RBIs; Ashley Ferguson 1-4, 2 RBIs; Calloway 5 IP, 5 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 4 Ks (1-3, HR, RBI). JF — Madie Simmons 3-4, 2B, 3 RBIs, R; Addison Compton 2-5, 2B; Katie Kidd 2-5, RBI; Kinsley Peek 1-3, 2 RBIs.

Records: Brookville 7-4. Jefferson Forest 7-5.

Rustburg 15, Liberty Christian 3 (5 innings)

Rustburg;480;12;—;15;12;2

LCA;003;00;—;3;1;5

WP: Eden Bigham. LP: Raleigh Dudley. HR: Destiny Jones (RHS) to center with one on in top of first inning; Jenna Bryant (RHS) to left with one on in first.

Highlights: Rustburg — Bigham 5 IP, 1 H, 3 R, 0 ER, 1 BB, 11 Ks (2-3, RBI, R); Emma Blankinship 2-4, R; Delaney Scharnus 1-3, 2 R; Jones 2-3, 2B, HR, 3 RBIs, 3 R; Amanda Lawhorn 1-4, 2B, 2 RBIs; Katie Donald 1-1, 3B, R. LCA — Dudley 1-2, RBI, R.

Records: Rustburg 10-1. LCA 3-9.

GIRLS SOCCER

Seminole District

E.C. Glass 2, Jefferson Forest 1

Jeff. Forest;0;1;—;1

E.C. Glass;0;2;—;2

Scoring: A.P. Webb (ECG), unassisted, 48:00; Isabella Wedemeyer (JF), unassisted, 53:00; Webb (ECG), assisted by Lydia Ashcroft, 78:00.

Saves: Jefferson Forest 5. Haley Garrett (ECG) 6.

Records: Jefferson Forest 7-1, 6-1 Seminole. E.C. Glass 9-1, 8-0.

BOYS SOCCER

Seminole District

Liberty 2, Amherst 0

Amherst;0;0;—;0

Liberty;1;1;—;1

Scoring: Tony Mineo (L) assisted by Caleb Williamson, 22:00; LC Pannell (L) assisted by Mineo, 50:00.

Saves: Blaze Powell (L) 3. Daniel DeChant (A) 4.

Records: Liberty 5-3. Amherst 1-5-3.

E.C. Glass 6, Heritage 1

E.C. Glass;4;2;—;6

Heritage;0;1;—;1

Scoring: Owen Dunlop (ECG), assisted by Sam Yarbrough, 8:00; Aidan Palys (ECG), assisted by Luke Palys, 16:00; Dunlop (ECG), unassisted, 26:00; Walker Mitchell (ECG), assisted by Elias Jarvie, 32:00; Mac Webb (ECG), assisted by Keaton Napior, 45:00; Felix Lopez-Valentine (ECG), assisted by Napior, 37:00; Markus White (HHS), unassisted, 63:00.

Saves: Jack Dawson (ECG) 1, Kasey Morris (ECG) 1, Zach Hardin (ECG) 3. Chase Stickle (HHS) 13.

Records: E.C. Glass 7-3, 7-1 Seminole. Heritage 1-7-1, 1-6-1.

Jefferson Forest 7, Brookville 1

Brookville;0;1;—;1

Jefferson Forest;4;3;—;7

Scoring: Kyle Butcher (JF) assisted by Walker Stebbings, 10:00; Chris Wiley (JF) off penalty kick, 13:00; Butcher (JF) assisted by Stebbings, 17:00; Ethan Green (JF) assisted by Stebbings, 20:00; Christian Wise (BHS) on free kick, 59:00; Green (JF) assisted by Christian Kavana, 69:00; Wiley (JF) off penalty kick, 73:00; Aidan Arthur (JF) unassisted, 77:00.

Saves: Parker Garraghty (BHS) 7. Wilson Hetrick (JF) 4.

Records: Jefferson Forest 8-0-1. Brookville 4-5-1.

Liberty Christian 8, Rustburg 0

Rustburg;0;0;—;0

LCA;4;4;—;4

Scoring: Beau Berthiaume (LCA) assisted by Matt Campbell, 4:00; M. Campbell (LCA) off penalty kick, 14:00; M. Campbell (LCA) assisted by Jordan Whitt, 31:00; M. Campbell (LCA) assisted by Bryson Joyner, 32:00; Berthiaume (LCA) assisted by M. Campbell, 41:00; Berthiaume (LCA) assisted by M. Campbell, 42:00; M. Campbell (LCA) assisted by Will Crickenberger, 64:00; Whitt (LCA) assisted by Sebas DiPietro, 71:00.

Saves: LCA — Austin Stephens 1, Joe Campbell 2. RHS — 8 saves.

Records: Rustburg 2-8. LCA 6-2.

BOYS LACROSSE

Virginia Independent Schools Weekly Polls

Division I

1. St. Paul VI, 2. St. Stephen's & St. Agnes, 3. St. Christopher's, 4. St. Anne's-Belfield, 5. Norfolk Academy, 6. Collegiate, 7. Woodberry Forest, 8. Blue Ridge School, 9. Episcopal High, 10. Christchurch, 11. The Potomac School, 12. Catholic High, 13. Cape Henry Collegiate, 14. Trinity Episcopal. Also receiving votes: Benedictine, Flint Hill.

Division II

1. Nansemond-Suffolk, 2. North Cross, 3. Virginia Episcopal School, 4. Trinity School at Meadow View, 5. Highland School, 6. Fredericksburg Christian, 7. Trinity Christian, 8. The Steward School, 9. Norfolk Collegiate, 10. Seton School. Also receiving votes: New Covenant, Norfolk Christian.

WEDNESDAY'S EVENTS

BASEBALL

Nelson at Altavista, 5 p.m.

Gretna at Magna Vista, 5 p.m.

Appomattox at William Campbell, 5 p.m.

Fort Defiance at Brookville, 6 p.m.

SOFTBALL

Gretna at Magna Vista, 5 p.m.

William Campbell at Appomattox, 5:30 p.m.

Altavista at Nelson, 5:30 p.m.

Lord Botetourt at Staunton River, 7 p.m.

BOYS SOCCER

Nelson at Appomattox, 7 p.m.

Altavista at Chatham, 7 p.m.

Amherst at Jefferson Forest, 7:30 p.m.

GIRLS SOCCER

Altavista at Chatham, 5:30 p.m.

Appomattox at Nelson, 6 p.m.

BOYS TENNIS

Brookville at Liberty, 4:30 p.m.

GIRLS TENNIS

E.C. Glass at Blacksburg, 4 p.m.

Appomattox at Nelson, 4:30 p.m.

Liberty at Brookville, 4:30 p.m.

BOYS LACROSSE

Virginia Episcopal at Covenant, 4:30 p.m.

GIRLS LACROSSE

E.C. Glass at Blacksburg, 7:15 p.m.

OUTDOOR TRACK & FIELD

Amherst, Jefferson Forest, Liberty Christian at Heritage, 4:30 p.m.

Brookville, E.C. Glass, Rustburg at Liberty, 4:30 p.m.

Lord Botetourt, William Byrd at Staunton River, 5 p.m.