BASEBALL

Seminole District

Brookville 14, Heritage 3 (5 innings)

Brookville;042;80;—;14;12;1

Heritage;030;00;—;3;3;3

WP: Noah Wood. LP: Jimmy Smallshaw.

Highlights: Brookville — Noah Wood 5 IP, 3 H, 3 R, 0 ER, 3 BB, 7 Ks (1-4); Mason Coleman 4-4, 2B, 3 RBIs, 2 R; Peyton Stanberry 2-2, 2B, 2 RBIs, 3 R; Nathan Deaton 2-3, 3 RBIs, 2 R; Riley Hawkins 1-3, RBI, 2 R. Heritage — Caden Godsie 1-3, R; Jimmy Smallshaw 1-2, 3 RBIs; Charles May 1-1, R.

Records: Brookville 4-3. Heritage 0-8.

Liberty Christian 4, Jefferson Forest 3

LCA;211;000;0;—;4;6;2

JF;000;102;0;—;3;6;2

WP: Ben Blair. LP: Breckin Nace. S: Landon Owen.

Highlights: LCA — Will Palmer 1-4, 2B, RBI; Boston Torres 2-3, R; Ben Blair 4 IP, 3 H, 1 R/ER, 3 BB, 10 Ks (1-2); Landon Owen 3 IP, 3 H, 2 R/ER, 3 BB, 5 Ks; Braden Weaver 1-2, 2 RBIs; Jefferson Forest — Nace 5 IP, 6 H, 4 R, 1 ER, 0 BB, 6 Ks (1-2, 2B, R); Cayden Janney 2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 Ks; Sam Bell 1-3, 2B, R; Drew Lucy 1-3, RBI; Nate Pyle 1-3, 2 RBIs.

Records: Jefferson Forest 3-2. LCA 5-0.

Liberty 5, Rustburg 4

Rustburg;001;030;0;—;4;7;2

Liberty;001;000;4;—;5;8;3

WP: Will Holdren. LP: Camden McCormick.

Two outs when winning run scored.

Highlights: Rustburg — Hunter Overstreet 1-4, R; Hunter Carlson 1-4; Evan Martin 1-3, 2 RBIs; Walter Jackson 1-3, RBI, R, 2 SB. Liberty — Isaiah Bobbitt 2-4, 2 RBIs, walk-off single in bottom of seventh (4 1/3 IP, 5 H, 4 R/ER, 1 BB, 7 Ks); Will Holdren 2-3, 2B, R (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K; Mason Welch 2-3; Christian Kittrell 1-4, 2B, 2 RBIs, R.

Records: Liberty 1-7. Rustburg 1-6.

Amherst 6, E.C. Glass 5 (9 innings)

E.C. Glass;000;401;000;—;5;5;1

Amherst;000;000;501;—;6;5;4

WP: Dalton Wentz. LP: Tyler Ruhl. HR: Christian Harris (Amherst) grand slam to center in bottom of seventh inning.

One out when winning run scored.

Highlights: ECG — Cooper Campbell 6 2/3 IP, 3 H, 4 R/ER, 3 BB, 10 Ks; Scooter Ball 1-4, 2B, RBI, 2 R; Drew Barnett 2-4, 2 RBIs; Max Calloway 1-4, RBI. Amherst — Nick Dawson 6 IP, 4 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 3 Ks (1-5, RBI); Christian Harris 1-4, HR, 4 RBIs; David Travis 2-4; Josh Lloyd 0-2, RBI, walk-off walk in bot. ninth; Bryson Campbell 1 IP, 0 H, 1 BB, 2 Ks; Dalton Wentz 2 IP, 1 H, 1 BB, 4 Ks.

Records: Amherst 7-0. E.C. Glass 5-1.

Virginia Independent Schools

Virginia Episcopal 15, Grace Christian (Staunton) 1 (5 innings)

Grace;010;00;—;1;4;2

VES;454;2x;—;15;15;0

WP: Sam Hurt. LP: Davis Reid.

Highlights: Grace Christian — Abe Hostetler 1-1, RBI. VES — Michael Shamus 4-4, 3 RBIs, 4 R; Charlie Felmlee 2-2, 2B, 3 R; Jed Howard 2-3, 2B, 2 RBIs, 4 R; Sam Hurt 3-4, 2 RBIs, 2 R (5 IP, 4 H, 1 R/ER, 2 BB, 6 Ks); Albert Thornton 3-3, 2B, 3 RBIs.

Records: VES 5-3. Grace Christian 5-1.

Temple Christian 15, Timberlake Christian 7

Temple;150;510;3;—;15;9;5

Timberlake;211;101;1;—;7;9;15

WP: Silas Walker. LP: David Crump.

Highlights: Temple — Walker 2-5, 2B, 3 RBIs, 4 R (4 2/3 IP, 9 H, 5 R, 3 ER, 5 BB, 9 Ks); Blake Cash 2-3, 2B, 2 RBIs, 2 R; Zander Hunter 1-5, 2B, RBI. Timberlake — Adrian Warrick 3-5; Woo Kang 2-3, 2B, 2 R; Crump 1-4, 2B, 2 RBIs.

Records: Timberlake 1-3. Temple 2-2.

SOFTBALL

Seminole District

Amherst 12, E.C. Glass 2 (5 innings)

E.C. Glass;200;00;—;2;2;1

Amherst;235;11;—;12;12;1

WP: Annie Purvis. LP: Abigail Jones. HR: Cheyenne Wall (A) solo inside-the-park to left with two outs in the bottom of the second innings; Maegan Lloyd (A) inside-the-park to left-center with two on, two outs in bottom of third.

Highlights: E.C. Glass — Abigail Jones 1-2, 2B, R; J. Toms 0-2, RBI, R; E. Wesley 1-2. Amherst — Maegan Lloyd 2-4, 2B, HR, 3 RBIs; Cheyenne Wall 3-3, 3B, HR, RBI, 3 R; Tyah Charlton 3-4, 2B, 3B, 3 RBIs; Sienna Fielder 1-2, 2B; Madison Goughnour 1-2, 3B.

Records: Amherst 7-1. E.C. Glass 1-3.

Rustburg 9, Liberty 8

Rustburg;006;020;1;—;9;12;1

Liberty;000;140;3;—;8;10;3

WP: Erin Coates. LP: Kady Gordon. HR: Emma Kimberlin (L) leadoff solo to left in bottom of seventh inning; Kady Gordon (L) to center with one on, two outs, in bottom of seventh.

Highlights: Rustburg — Maggie Mayhew 2-5, RBI; Carly Mirakian 1-4, 2B, RBI; Melinda Hubbard 1-5, 2 RBIs; Emily Hines 1-1, 2 RBIs; Erin Coates 2-2 (4 2/3 IP, 7 H, 5 R/ER, 1 BB, 3 Ks; Nahla Bigham 1-1, RBI, 2 R; Paiten Archer 1-1, RBI (2 1/3 IP, 3 H, 3 R/ER). Liberty — Chiara Albertin 2-4, RBI, 2 R; Brooklyn Gunter 2-3, R; Gordon 2-4, HR, 3 RBIs (6 1/3 IP, 10 H, 7 R, 2 ER, 3 BB, 7 Ks); Brooke Nester 1-4, RBI; Emma Kimberlin 2-3, 3B, HR, 2 RBIs, 2 R.

Records: Rustburg 5-1. Liberty 0-7.

Blue Ridge District

Franklin County 4, Staunton River 1

Tuesday

Staunton River;010;000;0;—;1;5;1

Franklin County;200;002;x;—;4;3;1

WP: Kaylee Manning. LP: Emily Wood.

Highlights: SRHS — Emily Wood 6 IP, 3 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 8 Ks; Payton Phillips 2-3; Payton Evans 1-3, R; Haley Goode 1-3; Jena Roach 1-3, RBI. FC — Manning 7 IP, 5 H, 1 R/ER. 0 BB, 5 Ks; Madison Ingram 1-2, 2B, 2 RBIs; Delaney Foley 1-3, 3B, RBI, 2 R.

Records: Staunton River 7-1. Franklin County 3-3.

BOYS SOCCER

Seminole District

E.C. Glass 2, Amherst 0

E.C. Glass;1;1;—;2

Amherst;0;0;—;0

Scoring: Cowen Napior (ECG) assisted by Mac Webb and Charlie Webb, 15:00; Colin Smith (ECG) assisted by Cowen Napior, 59:00.

Saves: ECG — Jack Dawson 2 (one on PK), Charlie Hageman 1. Amherst — Aidan Brophy 14.

Records: E.C. Glass 4-1. Amherst 1-2-2.

Jefferson Forest 4, Liberty Christian 1

LCA;0;1;—;1

JF;1;3;—;4

Scoring: Max Reed (JF) unassisted 26:00; Chris Wiley (JF) unassisted 58:00; Chris Wiley (JF) assisted by Christian Kavana 60:00; Gabe Provost (LCA) assisted by Bryson Joyner 68:00; Max Reed (JF) assisted by Chris Wiley 78:00.

Saves: Tyler Beck (JF, 80:00) 0. Joseph Campbell (LCA, 80:00) 6.

Records: Jefferson Forest 3-1. LCA 2-2-1.

Liberty 1, Rustburg 0

Liberty;1;0;—;1

Rustburg;0;0;—;0

Scoring: Noah Warner (L) unassisted 9:00.

Saves: Blaze Powell (L, 80:00) 5. Justin Youngblood (R, 80:00) 6.

Records: Rustburg 2-3. Liberty 2-3.

Heritage 3, Brookville 2

Brookville;1;1;—;2

Heritage;2;1;—;3

Scoring: Carter Bradshaw (B) assisted by Yair Mata, 2:00; Eduardo Martinez (H) assisted by Brian Villatoro, 4:00; Martinez (H) assisted by Josh Kipp, 20:00; Kipp (H) unassisted, 59:00; Connor Holland (B) assisted by Christian Wise, 80:00.

Saves: Chase Stickle (H) 5. Brookville 4

Record: Brookville 0-4. Heritage 4-1.

Blue Ridge District

Staunton River 3, William Byrd 0

William Byrd;0;0;—;0

Staunton River;3;0;—;3

Scoring: Andy Torres unassisted; Asa Flowers unassisted; Flowers assisted by Torres (no times available).

Saves: No William Byrd save statistics available. Nate Martin (SRHS) 8.

Records: William Byrd 1-3. Staunton River 2-4.

BOYS TENNIS

Seminole District

E.C. Glass 9, Amherst 0

At Amherst

Singles: Devon Davis (ECG) d. Jacob Tasker 8-1; Pierce Martin (ECG) d. Jack Pitts 8-1; Ben Mays (ECG) d. Seth Johnson 8-0; Carson Layman (ECG) won by forfeit; James Stevens (ECG) d. Ashton Bryant 8-0; Isaac Hardin (ECG) d. Noah Saechao 8-0.

Doubles: Davis/Mays (ECG) d. Tasker/Pitts 8-2; Martin/Stevens (ECG) won by forfeit; Layman/Hardin (ECG) d. Saechao/Bryant 8-0.

Records: E.C. Glass 4-0. Amherst 1-3.

Liberty Christian 6, Jefferson Forest 3

At Jefferson Forest

Singles: Jack Riordan (JF) d. Bennett Mowry 8-1; Blake Hogan (JF) d. Landon Bivens 8-6; Jon Hoover (LCA) d. Luke Ellett 8-4; Hudson Brooks (LCA) d. Stephen Tibbs 8-2; Hawkins Glenn (LCA) d. Marshall Blankenship 8-4; Andrew Seipp (LCA) d. Gage Hogan 8-2.

Doubles: Riordan/B. Hogan (JF) d. Mowry/Bivens 8-3; Hoover/Brooks (LCA) d. Ellett/Tibbs 8-4; Glenn/William Mowry (LCA) d. Blankenship/G. Hogan.

Records: Jefferson Forest 5-1.

Heritage 9, Brookville 0

At Heritage

Singles: Zachary Delafuente (H) d. Simon Emery 8-2; Sean Kim (H) d. Gavin Satterfield 8-0; Zlec Sticle (H) d. Carter Arthur 8-1; Ethan Malone (H) d. Andrew Schages 8-2; Kaushik Yadla (H) d. Caydan Garbee 8-2; Calvin Guo (H) d. Jeremiah Bruce 8-3.

Doubles: Delfuente/Kim (H) d. Emery/Satterfield 8-2; Stickle/Malone (H) d. Arthur/Schages 8-0; Yadala Guo (H) d. Devin Anderson/Bruce 8-3.

Records: Brookville 0-4. Heritage 2-2.

Virginia Independent Conference

Virginia Episcopal 8, Miller School 1

At VES

Singles: Alex Sterne (VES) d. Shiyu Dong 10-2; Ben Allen (M) d. Tad Hardison 10-3; Thomas Hogshead (VES) d. Cory Worrall 10-2; Connor Claiborne (VES) d. Jimmy Xu 10-1; Josh Schindler (VES) d. Leif Suncle 10-2; Jim Smith (VES) d. Leo Williams 10-2.

Doubles: Sterne/Hardison (VES) d. Dong/Allen 10-9 (12-10); Hogshead/Claiborne (VES) d. Worrall/Xu 10-5; Stan Chen/George Shull (VES) d.. Suncle/Williams 10-3.

Records: VES 1-0. Miller School 0-1.

GIRLS TENNIS

Seminole District

Liberty Christian 5, Jefferson Forest 4

At LCA

Singles: Abby Anderson (LCA) d. Mallory Marsteller 8-2; Lilly Anderson (LCA) d. Danielle Syrek 8-2; Carolina Curtis (LCA) d. Rita Zing 8-3; Megan Bell (JF) d. Ashley Pantana 8-0; Amelia Edmonds (JF) d. Lauren Hartless 8-1; Anna Moody (LCA) d. Raina Shah 8-2.

Doubles: Marsteller/Syrek (JF) d. A. Anderson/Curtis 8-5; Edmonds/Zing (JF) d. L. Anderson/Moody 8-6; Hartless/Pantana (LCA) d. Bell/Kylie Wiltzius 8-6.

Records: LCA 4-1, 4-0 Seminole. Jefferson Forest 4-2, 3-1 Seminole.

Heritage 6, Brookville 3

At Heritage

Singles: Tori Yancey (B) d. Malia Manning 9-7; Ayrie Kidd (B) d. Faith Jacob 8-1; Kiera Riddle (H) d. Kaitlyn Reynolds 8-2; Jenny Zhang (H) d. MaKaylie Sapp 8-1; Lynzie Claros (H) d. Monica Dang 8-3; Macy Neal (H) d. Eva Lee 8-3.

Doubles: Yancey/Kidd (B) d. Manning/Jacob 9-7; Riddle/Claros (H) d. Sapp/Dang 8-5; Zhang/Neal (H) d. Mia Stone/Reynolds 8-3.

Records: Heritage 2-4, 2-2 Seminole. Brookville 4-2, 1-3 Seminole.

E.C. Glass 9, Amherst 0

at E.C. Glass, Tuesday

Singles: Mary Kennedy (ECG) d. Cara Gowdy 8-1; H.G. Sackett (ECG) d. Ryleigh Daniel 8-0; Elizabeth Eskridge (ECG) won by forfeit; Lilly Hall (ECG) d. Kaitlyn Gibson 8-1; Amelia Uhl (ECG) d. Aliyah Blair 8-1; A.G. Kennedy (ECG) d. Kayla Alls 8-0.

Doubles: Kennedy/Eskridge (ECG) d. Gowdy/Daniel 8-2; Hall/Kennedy (ECG) d. Ellie Presnell/Gibson 8-1; Sackett/Uhl (ECG) d. Blair/Alls 8-1.

Records: E.C. Glass 5-0. Amherst 1-4.

Non-district

Appomattox 6, Buckingham 2

At Appomattox, Monday

Singles: Kaydence Gilbert (A) d. Sidney Brewster 8-4; Shannon Coleman (A) d. Annalee Duty 8-2; Berkley Jamerson (A) d. Katelyn Miller 8-0; Elinora Dunn (B) d. Kristen Kidd 8-6; Olivia Inglett (A) d. Adelynne Baugher 9-7; Madelyn Mottley (B) d. Karlie Lyle 8-2.

Doubles: Gilbert/Coleman (A) d. Brewster/Dunn 8-0; Jamerson/Kidd (A) d. Duty/Miller 8-6; Teagan Cole/Lola Harrison (A) vs. Baugher/Motley ended 8-8 because of darkness.

Records: Buckingham 1-2. Appomattox 3-2.

OTHER SCORES

BASEBALL

Franklin County 12, Staunton River 1

SOFTBALL

Franklin County 4, Staunton River 1

WEDNESDAY'S EVENTS

BASEBALL

Lord Botetourt at Brookville, 5:30 p.m.

William Campbell at Altavista, 5:30 p.m.

Gretna at Chatham, 5:30 p.m.

Appomattox at Dan River, 5:30 p.m.

SOFTBALL

Dan River at Appomattox, 5:30 p.m.

Chatham at Gretna, 5:30 p.m.

Altavista at William Campbell, 5:30 p.m.

TRACK & FIELD

Heritage, Jefferson Forest, Liberty at Brookville, 5 p.m.

Amherst, Glass, LCA at Rustburg, 5 p.m.

Cave Spring, William Byrd, Salem, Halifax at Staunton River, 4:30 p.m.

BOYS TENNIS

Amherst at Liberty, 4:30 p.m.

GIRLS TENNIS

Liberty at Staunton River, 4:30 p.m.

BOYS LACROSSE

Jefferson Forest at Franklin County, 7:15 p.m.

GIRLS LACROSSE

E.C. Glass at Salem, 7:15 p.m.

Franklin County at Jefferson Forest, 7:30 p.m.

GIRLS SOCCER

Virginia Episcopal at Grace Christian, 4 p.m.