Prep scoreboard for Tuesday, June 7

BASEBALL

Class 4 State Quarterfinals

Jefferson Forest 8, Millbrook 0

Millbrook;000;000;0;—;0;6;0

Jefferson Forest;071;000;x;—;8;10;0

WP: Breckin Nace. LP: Jerrod Jenkins.

Highlights: Millbrook — William Croyle 2-3; Jenkins 2 IP, 7 H, 8 R/ER, 3 BB, 4 Ks. Jefferson Forest — Breckin Nace 6 1/3 IP, 6 H, 0 R, 2 BB, 8 Ks; Sam Bell 3-3, 2B, 2 R; Alex Whitaker 2-2, 1 R; Evan Mace 1-3, 2 RBIs; Landon Mitchell 1-3, 2B, 3 RBIs.

Records: Jefferson Forest 21-4. Millbrook 21-4

Next: Jefferson Forest plays Hanover in the state semifinals at either 10 a.m. or 1 p.m. Friday at Riverbend High School. Hanover defeated Warhill 10-0 Tuesday.

Class 3 Quarterfinals

Liberty Christian 10, Christiansburg 7

Christiansburg;030;301;0;—;7;15;0

Liberty Christian;230;122;x;—;10;12;0

WP: John Simmons. LP: Dawson Gragg. S: Matt Vine.

Highlights: C — Gragg 3-4, R (1.2 IP, 3 H, 3 R/ER, 2 BB, 2 K); Joseph Tuck 2-5, 2 RBI; Mason Self 1-2, R, 2 RBI; Jeremiah Thompson 2-4, R, RBI; Thaxton Henely 2-4, R, RBI; Marshal Bashman 2-4. LCA — Tanner Thomas 3-4, 2 2B, 2, R, 2 RBI; Lane Duff 3-4, 2B, 2 R, RBI (1 IP, 1 H, 0 R/ER, 0 BB, 1 K); Vine 1-4, 3B, R, 2 RBI (0.2 IP, 0 H, 0 R/ER, 0 BB, 0 K); Simmons 2-4, R, 2 RBI (2 IP, 3 H, 1 R/ER, 0 BB, 1 K); Will Palmer 1-3, 3B, RBI; Dillon Stowers 1-1, 2 R, RBI.

Records: Christiansburg 21-4. Liberty Christian 21-2.

Next: Liberty Christian plays Meridian at either 10 a.m. or 1 p.m. Friday at Spotsylvania High School. Meridian defeated New Kent 9-4 Tuesday.

Class 2 Quarterfinals

Appomattox 4, Gate City 3

Gate City;000;030;0;—;3;6;1

Appomattox;200;020;x;—;4;7;3

WP: Alex Caruso. LP: Ryan Jessee.

Highlights: GC — Trevor Herron 1-2, 2 RBI; Brendan Cassidy 1-3, 2B; Luke Bledsoe 1-3, R, RBI; Eli McMurray 1-4, R. A — Caruso 2.1 IP, 1 H, 0 R/ER, 0 BB, 4 K (2-4, 2B, 2 RBI); Trey Shrock 1-3, 3B, R; Nate Dillon 1-2, 2 R; Collin Slagle 1-1, RBI; Hunter Garrett 1-3, RBI.

Records: Gate City 12-15, Appomattox 21-1.

Next: Appomattox plays Stuarts Draft at either 10 a.m. or 1 p.m. Friday at Salem Memorial Stadium. Stuarts Draft defeated Poquoson 5-3 Tuesday.

All-Region 3C Teams

Player of the Year: Kyle Fields, Rustburg

Coach of the Year: Marcus Davis, Spotswood

First team: Pitcher — Andrew Baugher (Spotswood), Ben Blair (LCA), Kyle Fields (Rustburg); Catcher — Logan Duff (LCA); First Base — Dillon Stowers (LCA); Second Base — Dalton Nicely (Spotswood); Third Base — Andrew Burns (LCA); Shortstop — Kyle Fields (Rustburg); Outfielder — Noah Burtner (Spotswood), Will Palmer (LCA), Ryan Martin (Broadway); Designated Hitter — Dusty Cash (Wilson Memorial); At-Large — Ben Moyer (Spotswood), Tanner Thomas (LCA).

Second team: P — Finn Irving (WM), Will Palmer (LCA), Ryan Martin (Broad); C — Haiden Engleman (Staunton); 1B — Hunter Deavers (Broad); 2B — Jalen Rowzie (WM); 3B — Ryan Anderson (Broad); SS — Luke Kesiter (Spots); OF — Trevor Justice (Rustburg), Micah Matthews (Turner Ashby), Noah Hertzler (Broad); DH — Dominic Cafferillo (Charlottesville); At-Large — John Simmons (LCA), Dawson Russell (Spots).

SOFTBALL

Class 2 State Quarterfinals

Appomattox 5, Tazewell 0

Tazewell;000;000;0;—;0;2;2

Appomattox;100;112;x;—;5;6;1

WP: Courtney Layne. LP: Carly Compton.

Highlights: T — Alayshia Griffith 1-4; Brooke Nunley 1-1, 2B, 2 BB; Compton 6 IP, 6 H, 5 R, 3 ER, 5 BB 4 Ks. A — Kelsey Hackett 1-4, 2B, 2 R; Macee Hargis 1-3, RBI; Abby Wilkerson 2-3, R, RBI; Carrington Moore 2-2, 3 RBIs; Layne 7 IP, 2 H, 0 R/ER, 3 BB, 19 Ks (RBI).

Records: Tazewell 18-5. Appomattox 22-0.

Next: Appomattox plays Randolph-Henry in the Class 2 state quarterfinals at Moyer Complex in Salem on Friday (time TBA).

BOYS SOCCER

Class 4 Quarterfinals

Jefferson Forest 2, Tuscarora 1

Jefferson Forest;2;0;—;2

Tuscarora;1;0;—;1

Scoring: Own goal (JF), 27:00; Oswaldo Soriano (T) unassisted, 30:00; Jonah Towles (JF), 38:00.

Saves: Wilson Hetrick (JF) 8.

Records: Jefferson Forest 19-2-1. Tuscarora 15-5-1.

Next: Jefferson Forest plays Powhatan/Great Bridge at 9 a.m. Friday at Chancellor High School.

WEDNESDAY’S EVENT

BOYS LACROSSE

Class 4 Semifinals

Atlee at E.C. Glass, 6:30 p.m.