Prep scoreboard for Tuesday, March 1

GIRLS TRACK & FIELD

Class 3 Indoor Championships

At Liberty Indoor Track Complex

Team scores: 1. Heritage 86, 2. Maggie Walker 61, 3. Tabb 45.33, 4. Rustburg 36, 5. Culpeper County 34, 6. Cave Spring 32, 7. Christiansburg 30, 8. Charlottesville 24, 9. Abingdon 23, 10. York 21, 11. Spotswood and Liberty Christian 18, 13. Fluvanna County 15, 14. I.C. Norcom 14, 15. Booker T. Washington 13, 16. Warren County and Lakeland 12, 18. Fort Defiance 11, 19. Brentsville District and Phoebus 10, 21. William Byrd 9.66, 22. Phoebus 9, 23. New Kent and James Monroe 8, 25. Skyline 6, 26. Turner Ashby 5, 27. Liberty 4, 28. Northside and Lafayette 3, 30. Lord Botetourt 2, 31. Goochland and Caroline 1.

Top 3 finishers — 55: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 7.09, 2. NaKayla Foster (Rustburg) 7.24, 3. Emily Coates (Rustburg) 7.26; 300: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 40.86, 2. Nakayla Foster (Rustburg) 40.92, 3. Emily Coates (Rustburg) 41.64; 500: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 1:17.42, 2. Sydney Wynn (James Monroe) 1:17.96, 3. Danielle Hollington (York) 1:20.65; 1,000: 1. Jessica Palisca (Cave Spring) 3:00.75, 2. Lauren Pegher (Tabb) 3:03.33, 3. Ava Bordner (Skyline) 3:06.79; 1,600: 1. Jessica Palisca (Cave Spring) 5:05.72, 2. Taylor Myers (Spotswood) 5:09.12, 3. Catherin Garrison (Maggie Walker) 5:13.16; 3,200: 1. Catherine Garrison (Maggie Walker) 11:24.32, 2. Makaleigh Jessee (Abingdon) 11:24.82, 3. Katryna Aulenbach (Tabb) 11:29.49; 55H: 1. Shea Hart (Fluvanna County) 8.64, 2. Jaelyn Lynch (Charlottesville) 8.89, 3. Evelyn Brantley (Charlottesville) 9.06; 4x200: 1. Cave Spring 1:50.87, 2. Heritage (Akera Molette, Tamya Clark, Ayonna Hayden, Taylor Porter) 1:51.87, 3. Lakeland 1:51.97; 4x400: 1. Liberty Christian (Kona Moore, Laney Richmond, Brooklyn Jenkins, Mia Detwiler) 4:12.56, 2. Tabb 4:16.67, 3. Abingdon 4:17.42; 4x800: 1. Tabb 9:49.26, 2. Maggie Walker 9:50.06, 3. Spotswood 10:03.55; HJ: 1. Ella Somers (Broadway) 5-04.00, 2. Lilly Shepherd (Christiansburg) 4-10.00, 3. Akera Molette (Heritage) 4-10.00; LJ: 1. Alyasia Oakes (Heritage) 19-10.75, 2. Kimberly Navarrete Guerrero (Culpeper County) 16-09.00, 3. Corryn Connor (Phoebus) 16-08.00; TJ: 1. Alaysia Oakes (Heritage) 39-02.50, 2. Ciarra Moore (York) 36-01.25, 3. Taylor Porter (Heritage) 35-02.25; PV: 1. Maddie Moles (Christiansburg) 11-03.00, 2. Cameron Unice (Maggie Walker) 10-06.00, 3. Kaitlyn Baker (Maggie Walker) 10-06.00; SP: 1. Jamie Young (I.C. Norcom) 37-09.00, 2. Theresa Breckley (Culpeper County) 37-08.00, 3. Ashley Lauritzen (Culpeper County) 36-10.00.

Other top 8 locals — 55H: 5. Akera Molette (Heritage) 9.18; 4x200: 8. Liberty Christian (Haley Krycinski, Laney Richmond, Kona Moore, Mia Detwiler) 1:53.19; HJ: 5. Taylor Porter (Heritage) 4-10.00; LJ: 4. NaKayla Foster (Rustburg) 16-07.50, 6. Emily Coates (Rustburg) 16-00.75; TJ: 6. Akera Molette (Heritage) 34-02.50; PV: 4. Kona Moore (Liberty Christian) 10-06.00, 5. Susannah Allen (Liberty) 9-06.00; SP: 4. Jaelyn Arnold (Heritage) 35-09.50, 7. Jordyn Robbins (Liberty Christian) 33-08.75.

Class 4 Indoor Championships

At Liberty Indoor Track Complex

Team scores: 1. Heritage (Newport News) 59, 2. Jefferson Forest and Atlee 58, 4. Western Albemarle 56.5, 5. Deep Creek 37, 6. Hanover 36.5, 7. Great Bridge 30, 8. Blacksburg and Kings Fork 27, 10. Fauquier 22, 11. Jamestown 19.5, 12. Monacan and Loudoun Valley 15, 14. Amherst 12, 15. Dominion 11, 16. Eastern View and John Handley 10, 18. Cortland and Louisa County and King George 9, 21. George Washington 8, 22. Kettle Run 7.5, 23. Tuscarora 6, 24. Churchland and Heritage (Leesburg) and Patrick Henry (Ashland) 5, 27. Orange County and Liberty (Bealeton) and Grafton 4, 30. E.C. Glass and Lightridge 2, 32. James Wood 1.

Top 3 finishers — 55: 1. Madison Whyte (Heritage-Newport News) 6.97, 2. Asia Powell (Kings Fork) 7.02, 3. Kadence Wilson (Great Bridge) 7.22; 300: 1. Madison Whyte (Heritage-Newport News) 37.96, 2. Kadence Wilson (Great Bridge) 40.30, 3. Sanaa Wooden (Heritage-Newport News) 40.99; 500: 1. Kadence Wilson (Great Bridge) 1:15.42, 2. Evelyn Anderson (Eastern View) 1:16.92, 3. Dasya Tolbert (Deep Creek) 1:17.84; 1,000: 1. Zoie Lamanna (Jefferson Forest) 3:00.18, 2. Hailey Hodson (Western Albemarle) 3:03.52, 3. Sadie Adams (Western Albemarle) 3:04.55; 1,600: 1. Alli Crytser (Hanover) 4:54.38, 2. Zoie Lamanna (Jefferson Forest) 4:54.98, 3. Sadie Adams (Western Albemarle) 4:59.68; 3,200: 1. Caroline Bauer (Jamestown) 10:32.75, 2. Alli Crytser (Hanover) 10:46.21, 3. Scarlet Fetterolf (Loudoun Valley) 10:52.09; 55H: 1. Jazmyn Richardson (Deep Creek) 8.29, 2. Dasya Tolbert (Deep Creek) 8.48, 3. Jada Foreman (Atlee) 8.51; 4x200: 1. Heritage (Newport News) 1:43.23, 2. Kings Fork 1:44.19, 3. Atlee 1:48.62; 4x400: 1. Heritage (Newport News) 3:59.10, 2. Deep Creek 4:06.80, 3. Western Albemarle 4:07.17; 4x800: 1. Western Albemarle 9:32.90, 2. Jamestown 9:37.11, 3. Fauquier 9:37.29; HJ: 1. Jada Foreman (Atlee) 5-06.00, 2. Katja Kehlenbeck (Blacksburg) 5-04.00, 3. Hannah Pettyjohn (Jefferson Forest) 5-02.00; LJ: 1. Jada Foreman (Atlee) 19-02.25, 2. Elizabeth Deen (George Washington) 18-04.00, 3. Kadence Wilson (Great Bridge) 18-02.00; TJ: 1. Jada Foreman (Atlee) 40-09.50, 2. Cyanna Cabel (Amherst) 36-10.75, 3. Dezmajia Carter (Louisa County) 36-07.00; PV: 1. Hannah Pettyjohn (Jefferson Forest) 12-06.00, 2. Taryn Harvey (Jefferson Forest) 10-06.00, 3. Raina Fitzwater (Western Albemarle) 10-06.00; SP: 1. Rachael Turner (Hanover) 37-06.00, 2. Savannah Nash (Atlee) 34-08.00, 3. Breanna Summers (Dominion) 34-02.00.

Other top 8 locals — 300: 6. Kandace McIvor (Jefferson Forest) 42.31; 3,200: 7. Abby Johnson (E.C. Glass) 11:28.48; 55H: 4. Kandace McIvor (Jefferson Forest) 8.75; LJ: 5. Cyanna Cabel (Amherst) 17-04.25, 8. Kandace McIvor (Jefferson Forest) 16-08.50; TJ: 5. Kandace McIvor (Jefferson Forest) 34-01.25; SP: 5. Hannah Pettyjohn (Jefferson Forest) 33-07.00.

BOYS TRACK & FIELD

Class 3 Indoor Championships

At Liberty Indoor Track Complex

Team scores: 1. Abingdon 97, 2. Heritage 63, 3. I.C. Norcom 53, 4. Lafayette 43, 5. Brookville 36.5, 6. Phoebus 26, 7. Tabb and Fort Defiance 23, 9. Liberty Christian 22, 10. New Kent 19, 11. Skyline and Maggie Walker 16, 13. Lord Botetourt 13, 14. Culpeper County 11, 15. Brentsville District 10.5, 16. Hopewell and Staunton River and Monticello and Fluvanna County and James Monroe and Goochland 10, 22. Christiansburg 9, 23. Northside 8, 24. Broadway and Charlottesville and Magna Vista 5, 27. Caroline 4, 28. Hidden Valley and Booker T. Washington and Spotswood 3, 31. Bassett and Wilson Memorial 2, 33. Turner Ashby and Rockbridge County and William Byrd 1.

Top 3 finishers — 55: 1. Deuce Crawford (Heritage) 6.37, 2. Xander Brown (Abingdon) 6.40, 3. Jaidyn Johnson (Heritage) 6.53; 300: 1. Deuce Crawford (Heritage) 34.98, 2. Xander Brown (Abingdon) 35.00, 3. Bryan Dudley (James Monroe) 35.04; 500: 1. Chris Smith (Lafayette) 1:05.10, 2. Aidan Girard (Fluvanna County) 1:06.89, 3. Brent Wesolowski (Brookville) 1:06.98; 1,000: 1. Ramsey Corbin (Fort Defiance) 2:35.91, 2. Nick Smerlis (Tabb) 2:36.58, 3. Todd Pillion II (Abingdon) 2:39.12; 1,600: 1. Dylan Phillips (Abingdon) 4:21.96, 2. Isaac Thiessen (Abingdon) 4:22.65, 3. Jack Bundy (Abingdon) 4:25.55; 3,200: 1. Isaac Thiessen (Abingdon) 9:32.47, 2. Jack Bundy (Abingdon) 9:48.07, 3. Brazil Mathes (Monticello) 9:48.70; 55H: 1. Mason Cumbie (Hopewell) 7.72, 2. Logan Bailey (Skyline) 8.08, 3. Cameron Hundley (Lafayette) 8.18; 4x200: 1. Heritage (Jaidyn Johnson, Zach Steele, Kameron Burns, Deuce Crawford) 1:31.45, 2. Lafayette 1:32.85, 3. I.C. Norcom 1:32.93; 4x400: 1. Phoebus 3:30.89, 2. Brookville (Jaylyn Marshall, Christian Seeney, Chasen Hunt, Brent Wesolowski) 3:32.14, 3. I.C. Norcom 3:34.26; 4x800: 1. Abingdon 8:10.33, 2. Fort Defiance 8:25:03, 3. Tabb 8:25.88; HJ: 1. Trey Lloyd (Brookville) 6-02.00, 2. Montrell Covil (I.C. Norcom) 6-02.00, 3. James Whitted (Abingdon) 6-00.00; LJ: 1. Montrell Covil (I.C. Norcom) 22-06.50, 2. Dequan Thompson (Culpeper County) 21-07.50, 3. James Whitted (Abingdon) 21-06.00; TJ: 1. Montrell Covil (I.C. Norcom) 46-05.50, 2. Darius Brown (Heritage) 44-07.00, 3. Ellis Branch (New Kent) 42-11.00; PV: 1. Tyler Black (Goochland) 13-03.00, 2. Dylan Sawyer (Brentsville District) 12-09.00, 3. Kai Moore (Liberty Christian) 11-09.00; SP: 1. Sam Boyer (Lafayette) 47-01.75, 2. Paul Battle (I.C. Norcom) 45-11.50, 3. Ross Bazzichi (Maggie Walker) 45-05.00.

Other top 8 locals — 300: 6. Jeb Moon (Liberty Christian) 36.36, 7. McKinley Pennix (Heritage) 36.67; 1,000: 6. Chasen Hunt (Brookville) 2:39.90; 1,600: 4. Chase Hunt (Brookville) 4:30.41; 55H: 4. Kai Moore (Liberty Christian) 8.25, 7. Landon Hoy (Liberty Christian) 8.90; 4x200: 4. Liberty Christian (Casey Schmincke, Gideon Davidson, Jeb Moon, Jaylin Belford) 1:33.39; 4x400: 4. Staunton River (Malakhi Gregory, Spencer Kearns, Alfred Finney, Kayden Ryder) 3:34.98, 8. Liberty Christian (Landon Hoy, Samuel O’Regan, Luke Davis, Jeb Moon) 3:38.75; 4x800: 4. Staunton River (Spencer Kearns, Sam Weddle, Jack Weddle, Kayden Ryder) 8:26.03; HJ: 4. Kameron Burns (Heritage) 5-10.00, 5. Carter Banks (Heritage) 5-10.00, 8. Tyshawn Brown (Heritage) 5-10.00; LJ: 7. Trey Lloyd (Brookville) 20-08.75, 8. Markus White (Heritage) 20-03.50; TJ: 5. Markus White (Heritage) 42-08.50; PV: 7. James Brown (Brookville) 11-03.00; SP: 8. Antwon Wilson (Heritage) 42-04.25.

Class 4 Indoor Championships

At Liberty Indoor Track Complex

Team scores: 1. Loudoun Valley 56, 2. Western Albemarle 47, 3. Pulaski County 46.5, 4. Patrick Henry (Ashland) 41, 5. Atlee 39, 6. Jefferson Forest and Grafton 36, 8. Amherst 31, 9. Manor 23, 10. Hanover 21, 11. Warhill and Deep Creek 20, 13. Blacksburg and Dominion and Smithfield 16, 16. Churchland 15.5, 17. E.C. Glass 14, 18. Louisa County 12, 19. Loudoun County 11, 20. Salem (Roanoke) and Courtland and Jamestown 10, 23. Dinwiddie and Kings Fork 6, 25. Hampton and John Handley 5, 27. James Wood and Broad Run 4, 29. King George and Heritage (Newport News) 3, 31. Lightridge and Mechanicsville 1.

Top 3 finishers — 55: 1. Lewis Payton (Salem) 6.41, 2. Lawrence Brown (Amherst) 6.47, 3. Devin Sloan (Kings Fork) 6.59; 300: 1. Addison Hilton (Jefferson Forest) 35.12, 2. Efe Obrimah (Atlee) 35.39, 3. Amarion Harrell (Deep Creek) 35.42; 500: 1. Leo Davis (Warhill) 1:06.37, 2. Addison Hilton (Jefferson Forest) 1:07.09, 3. Lorenzo Camobreco (Grafton) 1:07.34; 1,000: 1. Ethan Coleman (Hanover) 2:27.25, 2. Jonathan Kumer (Western Albemarle) 2:29.70, 3. Aidan Soto (Loudoun Valley) 2:30.09; 1,600: 1. Graham Mussmon (Loudoun Valley) 4:13.26, 2. Trevor Mason (Patrick Henry) 4:14.32, 3. Nicholas Emmert (Louisa County) 4:16.23; 3,200: 1. Graham Mussmon (Loudoun Valley) 9:13.48, 2. Luke Taylor (Patrick Henry) 9:15.45, 3. Owen Shifflett (Western Albemarle) 9:20.07; 55H: 1. Henry Sullivan (Western Albemarle) 7.62, 2. Ja’mar Smith (E.C. Glass) 7.84, 3. Barlowe Branch III (Dinwiddie) 7.95; 4x200: 1. Atlee 1:33.00, 2. Loudoun Valley 1:33.08, 3. Patrick Henry (Ashland) 1:33.40; 4x400: 1. Western Albemarle 3:28.26, 2. Warhill 3:31.05, 3. Crafton 3:32.09; 4x800: 1. Loudoun Valley 7:50.99, 2. Patrick Henry (Ashland) 7:56.73, 3. Grafton 7:58.98; HJ: 1. JJ Gulley (Pulaski County) 6-05.00, 2. Arun Mantena (Dominion) 6-00.00, 3. Mobu Nwakor (Jefferson Forest) 6-00.00; LJ: 1. Lawrence Brown (Amherst) 22-01.00, 2. Armonte Hill-Lewis (Pulaski County) 21-08.00, 3. John Lyman III (Pulaski County) 21-04.50; TJ: 1. Jaime Mitchell (Manor) 44-08.25, 2. Nicolas Simmons (Manor) 44-07.25, 3. Arun Mantena (Dominion) 43-07.50; PV: 1. Walker Van Kirk (Jamestown) 15-07.00, 2. Todd Benhase (Hanover) 13-00.00, 3. Tyler Torbush (Louisa County) 12-06.00; SP: 1. Deigo Turner (Pulaski County) 51-05.25, 2. Shinobu Hawk (Grafton) 51-01.00, 3. Ryan Nolan (Deep Creek) 49-03.00.

Other top 8 locals — 500: 5. Brian Aveson (Jefferson Forest) 1:07.53, 6. Will Gregory (Amherst) 1:07.79, 8. Landon Epperson (Jefferson Forest) 1:07.99; 1,600: 6. Brannon Adams (Jefferson Forest) 4:19.29; 3,200: 7. Brannon Adams (Jefferson Forest) 9:37.30; 55H: 6. Isaiah Idore (Amherst) 8.26; 4x400: 8. Jefferson Forest (Landon Epperson, Joseph Whaley, Brain Aveson, Addison Hilton) 3:37.36; LJ: 4. Ja’mar Smith (E.C. Glass) 21-04.25; TJ: 4. Isaiah Idore (Amherst) 43-07.00; PV: 7. Will Gregory (Amherst) 11-06.00; SP: 8. Malachi Perkins (E.C. Glass) 44-06.00.

WEDNESDAY'S EVENTS

INDOOR TRACK & FIELD

Class 1 and 2 Championships at Liberty Indoor Track Complex, 12:30 p.m.

BOYS BASKETBALL

VISAA Division II Quarterfinals

Virginia Episcopal at Steward, 7:30 p.m.

GIRLS BASKETBALL

VISAA Division II Quarterfinals

Virginia Episcopal at Seton, 5:30 p.m.