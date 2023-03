BASEBALL

Non-district

Jefferson Forest 12, North Cross 2 (6 innings)

Jefferson Forest;016;113;—;12;13;1

North Cross;000;200;—;2;4;1

WP: Connor Lane. LP: Hanchen Ou.

Highlights: Jefferson Forest — Drew Lucy 3-3, 2B, 3B, 3 RBIs, 3 R; Nate Pyle 2-5, RBI, R; Breckin Nace 1-3, RBI, R; Adam Massie 1-2, 2B, RBI, R; Duncan Apperson 2-4, RBI, R; Lane 3 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 6 Ks. North Cross — Chase Shannon 2-2.

Records: Jefferson Forest 2-0. North Cross 2-1.

Randolph-Henry 11, Heritage 2

Randolph-Henry;510;021;2;—;11;13;1

Heritage;000;011;0;—;2;7;2

WP: Ben Gibbs. LP: Landon Ross.

Highlights: Randolph-Henry — Daniel Powell 3-5, 2B, 2 RBIs, R; Jayden Gee 2-4, 2B, 2 RBIs; Lucas Skelton 2-4, 2B, 2 RBIs, R; Brennan Arrington 1-2, 2B, RBI; Gibbs 4 IP, 1 H, 0 R/ER, 0 BB, 8 Ks (2-2, 2 R). Heritage — Lucas Nelson 2-4, RBI; Javare Brooks 2-3, RBI.

Records: Randolph-Henry 3-0. Heritage 0-4.

William Byrd 16, Liberty 6 (6 innings)

Liberty;060;000;—;6;12;5

Wm. Byrd;201;463;—;16;9;1

WP: Blake Glover. LP: Christian Kittrell. HR: Parker Holdren (L) to left with 1 on, 1 out in top 2nd.

Highlights: L — Holdren 1-4, HR, 2 RBIs, R; Mason Oliver 2-3, R; Isaiah Bobbitt 2-4, RBI; Ethan Russell 1-2, 2B, R. WB — Ian Burnett 3-5, RBI, 2 R; Kameron McKee 1-2, 2B, RBI, 2 R; Brogan Dent 1-2, 2 BIS, R; Evan Mullen 0-2, BB, 2 RBIs, R; Hayden Eads 2-4, RBI, R; Glover 4 IP, 3 H, 0 R/ER, 1 BB, 5 Ks.

Records: Liberty 0-4. William Byrd 2-1.

Tunstall 12, Gretna 0 (5 innings)

Gretna;000;00;—;0;2;2

Tunstall;173;1x;—;12;9;1

WP: Patrick Snow. LP: Nathan Dalton.

Highlights: G — Evan Adams 1-2; Daniel Pritchard 1-1. T — Tyler Spencer 2-2, 2 RBIs, R; Mason Lovern 2-2 3B, 3 RBIs, R; Snow 3 IP, 2 H, 0 R/ER, 1 BB, 3 Ks (1-3, RBI, R).

Records: Gretna 0-4. Tunstall 2-1.

Chatham 6, Staunton River 0

Staunton River;000;000;0;—;0;1;0

Chatham;023;100;x;—;6;11;2

WP: Alex Van Pelt. LP: Isaac Gillenwater.

Highlights: SR — Kyle Wise 1-4. C — Had a combined no-hitter going through 6 2/3; Caleb Cassell 3-4, RBI, 2 R; Ben Williams 2-3, RBI; Peyton Daniels 1-2, 2 RBIs; Cody Walden 1-3, RBI, R (1 IP in relief, 0 H, 0 R/ER, 2 BB, 1 K); Carrington Aaron 1-4 (1 IP in relief, 1 H, 0 R/ER, 0 BB, 3 Ks); Van Pelt 5 IP, 0 H, 0 R/ER, 1 BB, 9 Ks (1-3, 2B, RBI).

Records: Staunton River 3-2. Chatham 2-0.

SOFTBALL

Non-district

William Byrd 6, Liberty 5

Liberty;100;012;1;—;5;11;2

Wm. Byrd;000;320;1;—;6;8;0

WP: Addison Clark. LP: Kady Gordon. HR: Clark (WB) to right with one on in bottom of fourth; Haleigh Vaughan (WB) solo walkoff to left in bottom of seventh.

No outs when winning run scored.

Highlights: Liberty — Katie Arthur 2-4; Brooklyn Gunter 2-4, RBI, R; Gordon 2-4, 2 RBIs, R (6 IP, 8 H, 6 R, 3 ER, 0 BB, 4 Ks); Ashley Goff 2-3, 2B, 2 RBIs. Wm. Byrd — Clark 7 IP, 11 H, 5 R/ER, 2 BB, 8 Ks (1-1, HR, 2 RBIs); Vaughan 3-4, HR, RBI, 2 R; Carson Wood 1-1, 2 RBIs.

Records: Liberty 0-2. William Byrd 1-2.

Tunstall 7, Gretna 6

Gretna;100;410;0;—;6;6;4

Tunstall;202;201;x;—;7;7;1

WP: Colby Eastwood. LP: Alyssa Keesee. HR: Hailey Walker (Gretna) solo to left in top of fifth inning.

Highlights: Gretna — Keesee 2-4, R (4 IP, 5 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 9 Ks); Marihlyn East 1-2, 2B, 3 RBIs; Walker 1-4, HR. Tunstall — Gaby Elliott 2-4, RBI, 2 R; Eastwood 1-3, 3 RBIs (3 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 6 Ks).

Records: Gretna 0-4. Tunstall 2-0.

BOYS TENNIS

Seminole District

Liberty Christian 9, Liberty 0

at Liberty

Singles: Bennet Mowry (LCA) d. Tommy Kirby 8-0; Jon Hoover (LCA) d. Aiden Birchepile 8-1; Andrew Seipp (LCA) d. Landon Cash 8-0; Landon Bivens (LCA) d. Chris Ashman 8-0; Hawkins Glenn (LCA) d. Marcus Cryder 8-0; Will Mowry (LCA) d. Braden Darnell 8-1.

Doubles: B. Mowry/Bivens (LCA) d. Kirby/Birchepile 8-0; Hoover/Seipp (LCA) d. Cash/Ashman 8-0; Glenn/W. Mowry (LCA) d. Cryder/Darnell 8-0.

GIRLS TENNIS

Seminole District

Liberty Christian 8, Liberty 1

At Liberty Christian

Singles: Abby Anderson (LCA) d. Kayla Graves 8-0; Carolina Curtis (LCA) d. Laci Craig 8-3; Lilly Anderson (LCA) d. Madi Painchaud 8-1; Ashley Pantana (LCA) d. Jayden Hurt 8-2; Lauren Hartless (LCA) d. Anna Carter 8-1; Anna Moody (LCA) d. Morgan Tolley 8-0.

Doubles: Craig/Graves (LHS) d. Claire Simpson/Bella Pantana (LCA) d. 8-2; Chloe Lester/Adelynne Marten (LCA) d. Dottie Branson/Hurt 8-2; Sophia Gordon/Ella Lambert (LCA) d. Victoria Coles/Grace Supranet 8-4.

Records: Liberty 0-1, 0-1 Seminole. Liberty Christian 1-0, 1-0 Seminole.

Non-district

Brookville 6, William Campbell 3

at Brookville High

Singles: Tori Yancey (B) d. Lacey Cox 8-4; Ayrie Kidd (B)m d. Audrey Updike 8-1; Julie Jennings (WC) d. Kaitlyn Reynolds 9-8 (8-6); Makalie Sapp (B) d. Ate'sa Bailey 8-4; Monica Dang (B) Raven Shumaker 8-3; Maya Menzel (WC) d. Mia Stone 9-8 (7-1).

Doubles: Yancey/Kidd (B) d. Cox/Updike 8-1; Sapp/Dang (B) d. Jennings/Shumaker 8-3; Menzel/Abby Whitesell (WC) d. Stone/Reynolds 8-6.

Appomattox 5, Prince Edward 4

At Prince Edward, Monday

Singles: Kaydence Gilbert (A) won by forfeit; Shannon Coleman (A) won by forfeit; Dima Hamza (PE) d. Berkley Jamerson 8-5; Kristen Kidd (A) d. Qadira Lee 8-4; Olivia Inglett (A) d. Zaleah Ford 8-2; Jaclyn Hamilton (PE) d. Madelyn Austin 8-3.

Doubles: Gilbert/Coleman (A) won by forfeit; Hamza/Lee (PE) d. Jamerson/Kidd 8-5; Ford/Hamilton (PE) d. Teagan Cole/Lola Harrison 8-4.

Records: Appomattox 1-0.

BOYS SOCCER

Non-district

Bassett 2, Staunton River 1

Bassett;1;1;—;2

Staunton River;0;1;—;1

Scoring unavailable.

Saves: Nate Martin (SR) 10.

Records: Staunton River 0-4.

BOYS BASKETBALL

Class 3 All-State teams

First team: Cameron Mise (Hopewell), Elijah Washington (Lake Taylor), Camryn Pacheco (Spotswood), Jackson Crawford (Lord Botetourt), Zack Diggs (Skyline), Lawrence Cole (Northside), Dylan Saunders (Cave Spring), Cy Hardy (Northside).

Second team: Shawn Long (Hopewell), Chris Fields (Petersburg), Elias Carter (Skyline), Bobby Gardner (Fluvanna County), Rayne Dean (Spotswood), Rodney Baines (Lake Taylor), Jordan Leaks (Phoebus), Stark Jones (Cave Spring).

Player of the Year: Cameron Mise, Hopewell

Coach of the Year: Bill Pope, Northside.

WEDNESDAY’S EVENTS

BASEBALL

Rustburg at Altavista, 5 p.m.

Heritage at Bassett, 5 p.m.

Gretna at Magna Vista, 5 p.m.

E.C. Glass at William Campbell, 5 p.m.

Brookville at Lord Botetourt, 5:30 p.m.

Prince Edward at Nelson, 5:30 p.m.

SOFTBALL

Altavista at Rustburg, 5 p.m.

Bassett at Brookville, 5:30 p.m.

Prince Edward at Nelson, 5:30 p.m.

William Campbell at E.C. Glass, 6 p.m.

Appomattox at Jefferson Forest, 7 p.m.

OUTDOOR TRACK & FIELD

Appomattox, Nelson, William Campbell at Altavista, 5 p.m.

BOYS SOCCER

Amherst at Nelson, 7 p.m.

Lord Botetourt at Brookville, 7 p.m.

GIRLS SOCCER

Nelson at Amherst, 7 p.m.

Brookville at Lord Botetourt, 7 p.m.

Western Albemarle at Jefferson Forest, 7:30 p.m.