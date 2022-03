Prep scoreboard for Tuesday, March 29

BASEBALL

Seminole District

E.C. Glass 5, Heritage 0

Heritage;000;000;0;—;0;1;1

E.C. Glass;200;300;x;—;5;6;1

WP: Carter Jones. LP: Lucas Glass.

Highlights: HHS — Matt Cassidy 1-3; Glass 3 2/3 IP, 6 H, 5 R, 3 ER, 2 BB, 4 Ks; Kam Burns 2 1/3 IP, 0 H, 2 BB, 1 K; ECG — Jones 4 IP, 1 H, 1 BB, 9 Ks; Max Calloway 2-3, RBI; George Best 1-2, RBI, R; Mike Harpster 2 IP, 0 H, 1 BB, 6 Ks; Cooper Campbell 1 IP, 0 H, 0 BB, 3 Ks.

Records: Heritage 3-2. E.C. Glass 2-2.

Amherst 13, Liberty 3 (5 innings)

Liberty;000;30;—;3;3;2

Amherst;252;04;—;13;15;1

WP: Dakota Mayberry. LP: Isaiah Bobbitt. HR: Amherst's Christian Harris (2) solo to center in bottom of first inning and to left with one on in bottom of third.

Highlights: LHS — Parker Holdren 1-3, R; Will Holdren 1-2, R; Stevie Wood 1-3. ACHS — Harris 3-3, 2 HR, 4 RBIs, 3 R; Jonah Cunningham 2-3, 2 R; Dalton Wentz 2-3, 2B, 2 RBIs, R; Mayberry 3 2/3 IP, 3 H, 2 R/ER, 5 BB, 6 Ks (2-3, RBI); B. Mays 3-3, 2 R; Dawson 1-2, 2B, 2 RBIs; Travis 1-2, 3B, RBI, 2 R.

Records: Liberty 4-1. Amherst 3-2.

Liberty Christian 9, Rustburg 2

LCA;211;020;3;—;9;10;1

Rustburg;110;000;0;—;2;7;5

WP: Ben Blair. LP: Hunter Overstreet. HR: Logan Duff (LCA) to right with one on in top of first inning; Dillon Stowers (LCA) solo to right in top of third.

Highlights: LCA — John Simmons 2-5, 2 R (3 IP, 4 H, 0 R, 0 BB, 7 Ks); Logan Duff 2-5, HR, 3 RBIs, R; Tanner Thomas 2-3, RBI, R; Stowers 2-3, HR; Blair 4 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 7 Ks. RHS — Grayson Ware 2-4, R; Jarrett Stone 2-4, 2B; Kyle Fields 1-4, RBI (1 1/3 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 3 Ks); Deiondre Seigla 1-3, Logan Litchford 1-1.

Records: LCA 2-0. Rustburg 5-2.

Jefferson Forest 11, Brookville 1

Jefferson Forest;001;064;—;11;7;0

Brookville;001;000;—;1;2;3

WP: Luke Gouldthorpe. LP: Noah Wood. HR: Sam Bell (JF) to left with one on in top of sixth inning.

Highlights: JF — Peyton Smith 1-3, 2B, 2 R; Evan Mace 1-3, RBI, R; Landon Mitchell 1-2, 2 RBIs, R; Bell 1-4, HR, 3 RBIs (3 1/3 IP, 2 H, 1 R/ER, 5 BB, 3 Ks; Gouldthorpe 2 2/3 IP, 0 H, 0 BB, 6 Ks. BHS — Drake McDaniel 1-3, R; Bransen Jones 1-2; Reid Driskill 0-0, RBI.

Records: Jefferson Forest 5-0. Brookville 1-4.

Virginia Independent

Virginia Episcopal 13, Hargrave Military 3 (5 innings)

VES;352;30;—;13;11;1

Hargrave;030;00;—;3;2;2

WP: John Waterworth. LP: Roger Adams.

Highlights: VES — Sam Hurt 2-5, 2 R (1/3 IP, 0 H, 1 K); Mac Gates 2-2, 5 RBIs, R; Albert Thornton 2-3, 5 RBIs, R; Jed Howard 1-2, 3B, 3 R; Waterworth 4 IP, 2 H, 3 R, 1 ER, 7 BB, 2 Ks; Billy Koudelka 2/3 IP, 0 H, 1 BB.

Records: VES 1-4. Hargrave 0-4.

Grace Christian (Staunton) 11, Timberlake Christian 0 (5 innings)

Timberlake;000;00;—;0;1;4

Grace;254;0x;—;11;6;1

WP: Davis Reid. LP: Billy Shumaker.

Highlights: GC — Justin Hain 2-4, 3B, 4 RBIs, 2 R, SB; Landon Wright 1-2, 2B, RBI. TC — Adrian Warrick 1-3.

Records: Timberlake Christian 0-2. Grace Christian 2-2.

SOFTBALL

Seminole District

Jefferson Forest 2, Brookville 1

Jefferson Forest;000;100;1;—;2;8;2

Brookville;000;001;0;—;1;2;0

WP: Gillian Faris. LP: Destiny Calloway. HR: Addison Compton (JF) solo to right field in bottom of fourth inning; Calloway (B) solo to left in bottom of sixth. S: Amelia Long (JF).

Highlights: JF — Faris 6 IP, 2 H, 1 R/ER, 1 BB, 5 Ks (1-2, RBI); Ciara Nauful 2-3, 2B, R; Compton 1-3, HR; Long 1 IP, 0 H, 2 BB, 2 Ks. BHS — Calloway 7 IP, 8 H, 2 R/ER, 0 BB, 8 Ks (1-2, HR); Jada Fyffe 1-4.

Records: Jefferson Forest 4-2. Brookville 2-2.

Amherst 11, Liberty 1 (5 innings)

Liberty;000;10;—;1;2;1

Amherst;052;4x; —;11;14;1

WP: Dylan McNerney. LP: Kaidence Gordon. HR: Brooklyn Gunter (LHS) solo shot, 2 outs in top 4; Tyah Charlton, 1 on, 0 out, bottom 4.

Highlights: LHS — Gunter 1-2, HR, RBI, R; Brenna Thomas 1-2. ACHS — Kaelyn Ramsey 2-3, 2B, RBI, R; Charlton 3-4, HR, 2 RBIs, 2 R; Savannah Massie 1-1, RBI, R; Taryn Campbell 2-3, 2B, R; Madison Goughnour 1-3, 2B, RBI, R; McKayla Padgett 1-2, 2B, 3 RBIs, R; McNerney 1-2, 2B, R (5 IP, 2H, 1 R/ER, 0 BB, 10 Ks).

Records: Liberty 2-3. Amherst 5-2.

Rustburg 8, Liberty Christian 1

LCA;000;001;0;—;1;4;4

Rustburg;010;061;x;—;8;7;0

WP: Eden Bigham. LP: Raleigh Dudley. HR: Delaney Scharnus (RHS) leadoff shot in bottom 5.

Highlights: LCA — Madison Johnson 1-2, RBI; Dudley 1-3, 2B, R (7 IP). RHS — Maggie Mayhew 3-4, RBI, R; Nahla Bigham 2-2, 2B, 2 RBIs; Scharnus 2-4, 2B, HR, 3 RBIs, 2 R; Bigham 3 IP, 0 H, 0 R/ER, 2 BB, 4 Ks; Paiten Archer 4 IP, 4 H, 1 R/ER, 0 BB, 1 K.

Records: Liberty Christian 0-2. Rustburg 5-1.

GIRLS SOCCER

Seminole District

E.C. Glass 10, Heritage 0

Heritage;0;0;—;0

E.C. Glass 4;6;—;10

Scoring: Lydia Ashcroft (ECG) unassisted, 13:00; Sarah Ramsey (ECG) unassisted, 23:00; own goal by Heritage, 28:00; Ramsey (ECG) assisted by Ashcroft, 33:00; Flannery Benda (ECG) assisted by Allie Smulik, 37:00; Libbie Sommardahl (ECG) assisted by Benda, 45:00; Sommardahl (ECG) assisted by Smulik, 48:00; own goal by Heritage, 49:00; Sommardahl (ECG) assisted by Katelyn Hargis, 55:00; Smulik (ECG) Katherine Johnson, 61:00.

Saves: Brooklyn Dop (ECG) 1, Chloe Leon (ECG) 1.

Records: E.C. Glass 3-1. Heritage 0-2.

BOYS TENNIS

Seminole District

E.C, Glass 9, Heritage 0

At E.C. Glass

Singles: Spencer Knight d. Alec Stickle 8-0; Henry Scruggs d. Morgan Thompson 8-0; Devon Davis d. Sean Kim 8-0; Sebastian Ploch d. Ethan Malone 8-0; Pierce Martin d. Ethan Venters 8-0; Ben Mays wins by forfeit.

Doubles: Knight/Scurggs d. Stickle/Thompson 8-0; Davis/Ploch d. Kim/Venters 8-1; Martin/Mays win by forfeit.

Records: Heritage 1-1, 1-1 Seminole. E.C. Glass 4-0, 2-0.

Jefferson Forest 9, Brookville 0

At Brookville

Singles: Jack Riordan d. Levi Wellman 8-0; Blake Hogan d. Simon Emery 8-2; Nash Prinzbach d. Ben Surratt 8-0; Adam Ellet d. Gavin Satterfield 8-1; Callias Frank wins by forfeit; Burke Bankston wins by forfeit.

Doubles: Riordan/Hogan d. Wellman Emery 8-0; Prinzbach/Ellett d. Surratt/Satterfield 8-0; Steven Tibbs/Bankston win by fofeit.

Records: Jefferson Forest 1-1, 1-0 Seminole. Brookville 0-3, 0-3.

Amherst 8, Liberty 1

At Amherst

Singles: Jacob Tasker (ACHS) d. Thomas Kirby 8-2; Jack Pitts (ACHS) d. Aiden Burkepile 8-2; Nathan Peroni (LHS) d. Sawyer Berry 8-6; Seth Johnson (ACHS) d. Landon Cash 8-0; AJ Bryant (ACHS) by forfeit; Ashton Bryant (ACHS) by forfeit.

Doubles: Tasker/Pitts (ACHS) d. Kirby/Burkepile 8-2; Berry/Johnson (ACHS) d. Peroni/Cash 9-8 (7-4); AJ Bryant/Tavyn Bomar (ACHS) by forfeit.

Records: Liberty 0-2, 0-2 Seminole. Amherst 2-1, 2-1.

Other score

Monday's result

Staunton River 9, Liberty 0

GIRLS TENNIS

Seminole District

E.C. Glass 9, Heritage 0

At E.C. Glass

Singles: Mary Kennedy d. Sofia Viloria 5-0; Lilly Hall d. Malia Manning; Elizabeth Eskridge d. Faith Jacobs 8-2; Amelia Uhl d. Sameria Lamberth 8-1; Josie Kicklighter d. Annanda Graves 8-0; Maya Adams d. Jenny Zhang 8-0.

Doubles: Kennedy/Eskridge d. Viloria/Manning 8-3; Hall/Adams d. Jacobs/Lamberth 8-2; Kicklighter/Uhl d. Graves/Virginia Rivas 8-0.

Records: Heritage 0-4. E.C. Glass 3-0.

Liberty 8, Amherst 1

At Liberty High

Singles: Cara Gowdy (ACHS) d. Kayla Gravely 8-6; Bethany Duncan (LHS) d. Hannah Mowery 8-3; Madi Painchaud (LHS) d. Adriana Ellis 8-1; Laci Craig (LHS) d. Raleigh Daniel 8-2; Jaiden Napier (LHS) d. Rylee Poullath 8-1; Jasmine King (LHS) d. Kayla Alls 8-0.

Doubles: Gravely/Duncan (LHS) d. Gowdy/Ellis 8-4; Painchaud/Napier (LHS) d. Mowery/Daniel 8-3; Craig/Jayden Hurt (LHS) d. Poullath/Alls 8-0.

Records: Liberty 2-2.

Non-District

Staunton River 5, Liberty 3

At Liberty High, Monday

Singles: Bailey Terry (SR) d. Kayla Gravely 8-6; Addie Ferguson (SR) d. Bethany Duncan 8-4; Emily Kiser (SR) d. Madi Painchaud 9-8 (7-5); Laci Craig (LHS) d. Elizabeth Horine 8-3; London Sink (SR) d. Jaiden Napier 8-6; Jasmine King (LHS) vs. Taylor Hawkins-DNP due to darkness.

Doubles: Terry/Ferguson (SR) d. Gravely/Duncan 9-7; Painchaud/Napier (LHS) d. Kiser/Horine 9-7; Craig/Jayden Hurt (LHS) d. Sink/Hawkins 9-8 (7-3).

Records: Staunton River 3-1.

GIRLS LACROSSE

Blue Ridge Conference

Virginia Episcopal 17, North Cross 4

North Cross;2;2;—;4

VES;7;10;—;17

Scoring: VES — Sierra Lewis 2 goals, 1 assist; Lilly Lewis 1 goal, 1 assist; Ellen Lewis 5 goals, 2 assists; Elle Langley 2 goals, 1 assist; Grace Battle 3 goals, 1 assist; Caroline Carrington 3 goals, 1 assist; Mary Claire Caprise 1 goal, 1 assist; Rachel Staggers 1 assist.

Saves: Mary Rose Coladonato (VES) 3. Ava Messer (VES) 1.

Records: North Cross 0-2. VES 1-0.

Non-district

E.C. Glass 11, Chatham Hall 2

Chatham Hall;1;1;—;2

E.C. Glass;11;4;—;15

Highlights: ECG — Margo Haske 4 goals; Mary Edwards 2 goals; Brantley Carson 2 goals; Anna Waterworth 1 goal, Adison Tucker 1 goal, Ella Layne 1 goal, Kirsten Leverett 1 goal, Sarah Edwards 1 goal, Leland Landes 1 goal, Lexi Felmlee 1 goal. CH — Christine Leek 1 goal; Anna Davis 1 goal.

Saves: Sarah Edwards (ECG) 3; Leland Landes (ECG) 1.

Records: Chatham Hall 0-1. E.C. Glass 2-1.

WEDNESDAY'S EVENTS

BASEBALL

Gretna at Altavista, 5 p.m.

Bassett at Heritage, 5 p.m.

Nelson at Buffalo Gap, 5:30 p.m.

Appomattox at Chatham, 6 p.m.

SOFTBALL

Altavista at Gretna, 5 p.m.

E.C. Glass at William Campbell, 5 p.m.

Nelson at Buffalo Gap, 5:30 p.m.

Liberty at Roanoke Catholic, 5:30 p.m.

Appomattox at Chatham, 6 p.m.

BOYS LACROSSE

Jefferson Forest at North Cross, 5:30 p.m.

GIRLS LACROSSE

Jefferson Forest at North Cross, 4 p.m.

GIRLS SOCCER

Bluestone at Altavista, 6 p.m.

OUTDOOR TRACK & FIELD

Amherst, E.C. Glass, Liberty Christian at Liberty, 5 p.m.

Brookville, Heritage, Rustburg at Jefferson Forest, 5 p.m.

Altavista, Cumberland, Nelson, William Campbell at Appomattox, 5 p.m.

Carroll County, Franklin County, Christian Heritage, Halifax at Staunton River, 5 p.m.