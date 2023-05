BOYS TRACK & FIELD

Region 3C Championship

At Harrisonburg High

Team Scores — Broadway 82, Heritage 72, Liberty Christian 50, Waynesboro 56, Charlottesville 57, Rustburg 39.33, Spotswood 35, Fluvanna County 32, Monticello 28.33, Brookville 25, Staunton 22, Fort Defiance 16, Wilson Memorial 7, Liberty 2.33, Turner Ashby 2.

Event Winners — Spotswood 8:22.29; 110 Hurdles: Qua’ran Patterson (Waynesboro) 15.27; 100 Dash: Amari Carter (Waynesboro) 10.96; 1,600 Run: Adam Groves (Waynesboro) 4:27.89; 4x100 Relay: Waynesboro 42.95; 400 dash: Jowel Gonzalez Santiago (Broadway) 49.81; 300 Hurdles: Samuel O’Regan (Liberty Christian) 40.60; 800 Run: Bazil Mathes (Monticello) 1:53.42; 200 Dash: Elijah Sherard (Rustburg) 21.39; 3,200 Run: Russell Kramer (Spotswood) 9:49.96; 4x400 Relay: Liberty Christian (Samuel O’Regan, Jaden Skates, JD Murphy, Jeb Moon) 3:26.78; Discus: Ryder Post (Broadway) 138-05; Long Jump: Markus White (Heritage) 22-10.25; Shot Put: Dante Bernardini (Charlottesville) 50-02; Triple Jump: Markus White (Heritage) 45-02.25; Pole Vault: Walker Knicely (Broadway) 12-00; High Jump: Seth Nowell (Charlottesville) 6-02.

Region 4D Championship

At George Washington-Danville

Team Scores — Blacksburg 150, Salem 126.5, Western Albemarle 112, Jefferson Forest 59.50, Amherst 56, Pulaski 50, E.C. Glass 35, Louisa 27, Halifax 17, Mecklenburg 16, Orange 11, George Washington 1.

Event Winners — 100 Dash: Josiah Persinger (Salem) 11.05; 200 Dash: Peyton Lewis (Salem) 21.96; 400 Dash: Ben Hager (Blacksburg) 50.42; 800 Run: Eli Sterling (Blacksburg) 1:58.75; 1,600 Run: Conner Rutherford (Blacksburg) 4:14.56; 3,200 Run: Conner Rutherford (Blacksburg) 9:32.16; 110 Hurdles: Will Harrison (Blacksburg) 14.95; 300 Hurdles: Will Harrison (Blacksburg) 40.64; 4x100 Relay: Amherst (Isaiah Davis, Omar McPherson, Eric West, Justin Burns) 42.34; 4x400 Relay: Amherst (Omar McPherson, Isaiah Davis, Justin Burns, Eric West) 3:24.74; 4x800 Relay: Western Albemarle 8:17.79; High Jump: Mobu Nwakor (Jefferson Forest) 6-02; Pole Vault: Jack Intihar (Western Albemarle) 13-09; Long Jump: Josiah Persinger (Salem) 28-09; Triple Jump: Mobu Nwakor (Jefferson Forest) 44-10; Shot Put: Diego Turner (Pulaski County) 47-02.50; Discus: Diego Turner (Pulaski County) 157-09.

GIRLS TRACK & FIELD

Region 3C Championship

At Harrisonburg High

Team Scores — Charlottesville 99.5, Heritage 68.5, Fort Defiance 54, Fluvanna 46, Liberty Christian 38, Liberty 36, Spotswood 29, Monticello 29, Brookville 28, Turner Ashby 27, Waynesboro 24, Staunton 17, Broadway 14, Wilson Memorial 14, Rockbridge County 14, Rustburg 2.

Event Winners — 4x400 Relay: Fluvanna 10:00.14; 100 Hurdles: Evelyn Brantley (Charlottesville) 15.58; 100 Dash: Kaelen Tucker (Brookville) 12.71; 1,600 Run: Elaina Pierce (Charlottesville) 5:18.51; 4x100 Relay: Charlottesville 49.95; 400 Dash: Kaity Ruiz (Fort Defiance) 58.17; 300 Hurdles: Evelyn Brantley (Charlottesville) 45.61; 800 Run: Natalee Powers (Liberty) 2:23.43; 200 Dash: Kaity Ruiz (Fort Defiance) 26.12; 3,200 Run: Elaina Pierce (Charlottesville) 11:44.86; 4x400 Relay: Fort Defiance 4:09.55; Discus: Jaelyn Arnold (Heritage) 103-07; Long Jump: Evelyn Brantley (Charlottesville) 17-02.75; Shot Put: Shania Brown (Liberty) 37-00; Triple Jump: Adara Fox (Turner Ashby) 35-00.50; Pole Vault: Kona Moore (Liberty Christian) 10-00; High Jump: Raevin Washington (Turner Ashby) 5-06.

Region 4D Championship

At George Washington-Danville

Team Scores — Blacksburg 207, Western Albemarle 139, E.C. Glass 78, Louisa 57.5, Mecklenburg 36, Amherst 32, Halifax 32, Pulaski 28, Jefferson Forest 23.5, Salem 18, George Washington 8.

Event Winners — 100 Dash: Markeria King (Mecklenburg) 12.86; 200 Dash: Markeria King (Mecklenburg) 25.81; 400 Dash: Carter Torrence (Western Albemarle) 57.49; 800 Run: Emma Schmitz (Western Albemarle) 2:21.61; 1,600 Run: Reese Bradbury (Blacksburg) 5:11.83; 3,200 Run: Reese Bradbury (Blacksburg) 11:17.85; 100 Hurdles: Anna Szefc (Blacksburg) 15.64; 300 Hurdles: Josie Marshall (Blacksburg) 48.47; 4x100 Relay: E.C. Glass (Heaven Harrington, Renya Russell, Julia Hull, Marianna Hall) 40.01; 4x400 Relay: Western Albemarle 4:01.88; 4x800 Relay: Louisa 10.:02.83; High Jump: Caroline Hill (Western Albemarle) 5-03; Pole Vault: Raina Fitzwater (Western Albemarle) 12-03; Long Jump: Destiny Jackson (Halifax) 17-00.50; Triple Jump: Hanna Sutphin (Halifax) 35-07; Shot Put: Taylor Waddy (Louisa) 35-02; Discus: Carmen Glover (ECG) 105-05.

BOYS SOCCER

All-Seminole District Teams

Player of the Year: Chris Wiley, Jefferson Forest.

Coach of the Year: Scott Zaring, Jefferson Forest.

First Team: Chris Wiley (Jefferson Forest), Eduardo Martinez (Heritage), Sam Yarborough (E.C. Glass), Max Reed (JF), Aidan Gries (Amherst), Haiston Linn (JF), Cowen Napior (ECG), Chase Cartwright (LCA), Will Carver (ACHS), Michael Driskill (Rustburg), Isias Castillo (HHS), Josh Kipp (HHS), Mac Webb (ECG), Connor Holland (Brookville), Colin Mason (JF), Tyler Beck (JF).

Second Team: AJ Arthur (JF), Carson Kavanaugh (ECG), Marcus Gafford (HHS), Cayden Burch (ACHS), Dylan Palys (ECG), Flavio Giliberti (LCA), Brandon Jeirles (JF), Hunter Phillips (Liberty), Beau Berthiaume (LCA), Jaren Lee (JF), Lucas De Los Reyes (ACHS), Carter Bradshaw (BHS), Nic Plude (HHS), Tyler Hinton (JF), Colin Smith (ECG), Aidan Brophy (ACHS).

Honorable Mention: Jordan Whitt (LCA), Christian Kavana (JF), Joseph Dowdy (BHS), Brendan Stevens (RHS), Jason Dixon (RHS), Micajah Mason (HHS), Noah Warner (LHS), Austin Brooks (ACHS), Cullen Porterfield (ECG), Jackson Whelan (HHS), Muhammad Ali (BHS), Justin Chiodo (JF), Chase Stickle (HHS), Justin Youngblood (RHS).

GIRLS SOCCER

All-Seminole District Teams

Player of the Year: Izzy Wedemeyer, Jefferson Forest.

Co-Coaches of the Year: Matt Newton (Jefferson Forest), Todd Olsen (E.C. Glass), Jenice Bennett (Liberty Christian).

First Team: Izzy Medemeyer (Jefferson Forest), Allie Castillo (JF), AP Webb (E.C. Glass), Brooklyn Jenkins (Liberty Christian), Izzy Smulik (ECG), Ava Zealand (LCA0, Ashley Garbarini (Liberty), Libby Sommardahl (ECG), Sadie Harvey (Amherst), Sarah Ferrell (JF), Addie Palmer (JF), Sarah Ramsey (ECG), Laney Richmond (LCA), Beyla Cunningham (ACHS), Charlotte Maxwell (LHS), Marigrace McClendon (JF).

Second Team: Flannery Benda (ECG), Brooke Langendorfer (Rustburg), Cara Turnbow (ECG), Allie Smulik (ECG), Mia Detwiler (LCA), Sarah Miller (Brookville), Amira Errami (ACHS), Hailey Gurel (LCA), Kielyn Newsom (JF), Rachel Fernsworth (BHS), Anna Talmadge (JF), Makayla Owens (LHS), Evalyn Gowen (ECG), Claire Chastain (LHS), Ellison Weaver (LCA), Hannah Gray Garrett (ECG).

Honorable Mention: Valerie Germeroth (BHS), Ella Walters (JF), Ava Givens (JF), Emily Maddox (ACHS), Hannah Henderson (RHS), Zion Ufema (Heritage), Becca Adams (JF), Cailyn Reynoso (BHS), Jenna Davis (LCA), Jimena Munoz de la Morena (ACHS), Kaylin Peterson (HHS), Abigail Jennings (RHS), Electra McPherson (ACHS), Zoie Labor (JF), Kaitlin Smith (JF), Cassidy Bondurant (JF), Aleaxis Conklin (LHS), Jolee Miller (LHS), Lyida Long (LCA), Lauren Butler (RHS).

BOYS TENNIS

Region 4D Semifinals

Blacksburg 5, E.C. Glass 1

At E.C. Glass

Singles: Jace Deck (B) d. Devon Davis 6-3. 6-1; Yash Gollapudi (B) d. Pierce Martin 6-3, 6-4; Larry Wang (B) d. Sebastian Ploch 6-4, 6-2; Kyle Kelmba (B) d. Ben Mays 6-1, 6-3; Lucas Mertes (B) d. Carson Layman 2-6, 6-4, 7-6; Isaac Hardin (ECG) d. Carson Rigger 7-5. 6-3.

Records: E.C. Glass 13-3. Blacksburg 13-2.

Next: Blacksburg receives automatic state berth and advances to the region finals.

Western Albemarle 5, Jefferson Forest 0

At Western Albemarle

Singles: Gordie Fairburn (WA) d. Jack Riordan 4-6, 6-4 (10-7); Brader Eby (WA) d. Blake Hogan 6-2, 6-0; Luke Rielbasa (WA) d. Luke Ellett 6-0, 6-0; Wade Sturnman (WA) d. Stephen Tibbs 6-0, 6-0; Kemper Brown (WA) d. Marshall Blankenship 6-1, 6-1; George Rader (WA) vs. Gage Hogan 6-2, 2-0 DNF.

Records: Jefferson Forest 11-6.

Next: Western Albemarle receives an automatic state berth and advances to the region finals.

GIRLS TENNIS

Region 4D Semifinals

E.C. Glass 5, Jefferson Forest 0

At E.C. Glass

Singles: Mary Kennedy (ECG) d. Mallory Marsteller 6-2, 6-1; H.G. Sackett (ECG) d. Danielle Syrek 7-6 (7-2), 6-1; Elizabeth Eskridge (ECG) vs. Rita Zing DNF; Lilly Hall (ECG) d. Megan Bell 6-3, 6-0; Josie Kicklighter (ECG) d. Amelia Edmonds 6-2, 7-6 (10-8); Amelia Uhl (ECG) d. Raina Shah 6-0, 6-1.

Records: E.C. Glass 17-1. Jefferson Forest 13-5.

Next: E.C. Glass receives an automatic state berth and advances to the region finals.

Region 2C Quarterfinals

Patrick County 5, Appomattox 3

At Virginia Tech, Monday

Singles: Kaydence Gilbert (A) d. Marissa Bentley 9-8 (7-3); Mia Stowe (PC) d. Shannon Coleman 8-5; Madison Mullis (PC) d. Berkley Jamerson 9-7; Kristen Kidd (A) d. Cecilia Leon-Cisneros 8-4; Katie Vernon (PC) d. Olivia Inglett 8-1; Madelyn Austin (A) d. Shyanne Holt 8-6.

Doubles: Bentley/Stowe (PC) d. Gilbert/Coleman 8-0; Mullis/Leon-Cisneros (PC) d. Jamerson/Kidd 8-1.

Records: Appomattox 10-3.

OTHER SCORES

BASEBALL

Region 2C first round

Nelson 9, Radford 1

Dan River 9, Gretna 2

SOFTBALL

Region 2C first round

Gretna 3, Dan River 2

Nelson 1, Glenvar 0

WEDNESDAY’S EVENTS

BASEBALL

Region 3C tournament

Rustburg at Rockbridge County, 5 p.m.

SOFTBALL

Region 3C tournament

Rockbridge County at Liberty, 6 p.m.

BOYS LACROSSE

Region 4D semifinals

Salem at E.C. Glass, 7:15 p.m.

GIRLS LACROSSE

Region 4D semifinals

Salem at E.C. Glass, 5:30 p.m.

BOYS SOCCER

Region 3D tournament

Staunton River at Lord Botetourt, 6 p.m.

Region 3C first round

Liberty Christian at Fluvanna County, 6 p.m.

Waynesboro at Heritage, 6:30 p.m.

Region 2C first round

Alleghany County at Nelson, 7:30 p.m.

GIRLS SOCCER

Region 3D tournament

Tunstall at Staunton River, 6 p.m.

Region 3C first round

Fort Defiance at Brookville, 6 p.m.

Region 2C tournament

James River (Buchanan) at Nelson County, 6 p.m.

BOYS TENNIS

Region 3C Quarterfinals

Waynesboro at Liberty Christian, 2 p.m.

GIRLS TENNIS

Region 3C Quarterfinals

Monticello at Liberty Christian, 3 p.m.

Region 2C Singles Quarterfinals

Cadence Marrs (Nelson) vs. Lydia Pratt (Radford), at Virginia Tech, 11 a.m.

Kaydence Gilbert (Appomattox) vs. Nayti Patel (Martinsville), at Virginia Tech, 11 a.m.