Prep scoreboard for Tuesday, May 24

BOYS LACROSSE

Region 4D Quarterfinals

E.C. Glass 22, William Byrd 1

Byrd;0;0;0;1;—;1

Glass;9;6;5;2;—;22

Scoring: ECG — Robert Sorensen 4 goals, 1 assist; Caleb Hill 3 goals, 2 assists; Penn Willman 5 goals, 1 assist; Eli Wood 3 goals, 1 assist; Jackson Grant 2 goals; Camp Conner 1 goal; Luke Matthews 2 goals; Aaron Dendy 1 goal, 1 assist; Max Morcom 1 goal, 1 assist.

Saves: Matt Ebert (ECG) 3.

Records: E.C. Glass 12-3.

Next: E.C. Glass hosts Hidden Valley in the Region 4D semifinals on Thursday at 6 p.m.

GIRLS LACROSSE

Region 4D Quarterfinals

E.C. Glass 13, Jefferson Forest 7

Scoring: JF — Brynn Hill 2 goals, Emily Crosswhite 2 goals, Ella English 1 goal, Addison Deramus 1 goal, Reagan Deitrick 1 goal. ECG — Nora Hamilton 6 goals, 3 assists; Tess Ahrens 6 goals, 1 assist; Camille Marraccini 1 goal, 1 assist.

Records: E.C. Glass 11-4. Jefferson Forest 7-8.

Saves: Leland Landes (ECG) 20.

Next: No. 3 see Glass travels to No. 2 Salem for the Region 4D semifinals on Thursday, 6 p.m.

BOYS TENNIS

Region 4D Semifinals

Western Albemarle 5, E.C. Glass 0

at Boar's Head Sports Cub, Charlottesville

Singles: Spencer Knight (ECG) vs. Tobin Yates DNF; Luke Kielbasa (WA) d. Henry Scruggs 6-0, 6-4; Brader Eby (WA) d. Devon Davis 6-0, 6-0; Wade Sturman (WA) d. Pierce Martin 6-0, 6-0; Tanner Seagraves (WA) d. Sebastian Ploch 6-0, 6-2; Charlie Miller (WA) d. Ben Mays 6-2, 6-0, 7-5.

Records: E.C. Glass 13-2. Western Albemarle 15-1

Note: Spencer Knight and Henry Scruggs will represent Glass in the Region 4D individual tournament next Tuesday and Wednesday.

Blacksburg 5, Jefferson Forest 0

at Virginia Tech

Singles: Sammuel Xiang (B) d. Jack Riordan 6-0, 6-1; Jace Deck (B) d. Blake Hogan 6-2, 6-2; Cody Miller (B) d. Burke Bankston 6-0, 6-0; Alex Rodriguez (B) d. Adam Ellett 6-3, 6-0; Yash Gallapudi d. Callias Frank 6-1, 6-0; Larry Wang (B) d. Luke Ellett 6-2, 6-1.

Region 3C Singles Semifinals

at Crosswhite Athletic Club

Frank/Neal (Charlottesville) d. Bennett Mowry/Kail Swartz (LCA) 6-7 (6-8), 6-3, 6-3.

GIRLS TENNIS

Region 3C Singles Tournament

at Bridgewater College

Singles Championship: Catherine Mowry (LCA) d. Stella Moon (Monticello) 6-1, 6-3.

Doubles Semifinals: Catherine Mowry/Carla Fernandez-Fournier (LCA) d. Meg Dunaway/Madison Cooley (Spotswood) 6-3, 6-0.

Doubles Finals: Mowry/Fernandez-Fournier (LCA) d. Monticello team 6-1, 6-3.

Note: Mowry advances to the Class 3 state singles tournament. Mowry and Fernandez-Fournier advance to the Class 3 state doubles tournament.

SOFTBALL

All-Seminole District teams

Player of the Year: Tyah Charlton, Amherst

Pitcher of the Year: Eden Bigham, Rustburg

Coach of the Year: Katie Bigham, Rustburg

First team: Pitcher — Eden Bigham (Rustburg), Dylan McNerney (Amherst), Destiny Calloway (Brookville); Catcher — Jordyn Robbins (LCA); First Base — Ashley Ferguson (Brookville); Second Base — Katie Kidd (Jefferson Forest); Shortstop — Tyah Charlton (Amherst); Third Base — Sienna Fielder (Amherst); Outfield — Kaelyn Ramsey (Amherst), Liz Pennington (Brookville), Jada Fyffe (Brookville), Maggie Mayhew (Rustburg); DP/Flex — Nahla Bigham (Rustburg); Utility — Abigail Jones (E.C. Glass).

Second team: Pitcher — Gillian Faris (Jefferson Forest), Raleigh Dudley (LCA), Kady Gordon (Liberty); Catcher — Kaylee Hudson (Brookville); First Base — Taryn Campbell (Amherst); Second Base — Emma Blankinship (Rustburg), Maegan Lloyd (Amherst); Shortstop — Delaney Scharnus (Rustburg); Third Base — Destiny Jones (Rustburg); Outfield — McKayla Padgett (Amherst), Carly Mirakian (Rustburg), Hailee Fortune (JF), Kayleigh Combs (Amherst); DP/Flex — Emma Coleman (Brookville); Utility — Kayleigh Dobyns (Brookville).

Honorable Mention: Pitcher — none; Catcher — Madison Goughnour (Amherst), Ciara Nauful (JF), Haili Gonzalez (Liberty); First Base — Brooklyn Gunter (Liberty), Alex Nichols (LCA), Lauren Smith (JF), Emily Wesley (E.C. Glass); Second Base — Regun Hunley (Brookville), Brenna Thomas (Liberty), Sage Grant (E.C. Glass); Shortstop — Addison Compton (JF), Emma Kimberlin (Liberty), Taylee Hesse (LCA); Third Base — Maddie Simmons (JF), Kinsley Hall (Brookville), Jordyn Wright-Goode (E.C. Glass), Brooke Nester (Liberty), Faith Campbell (LCA); Outfield — Kayleigh Dobyns (Brookville), Kinsley Peek (JF), Sarah Cannon (JF), Makaia Flood (Liberty), Ashley Goff (Liberty), Madison Johnson (LCA), Jadyn Clark (Liberty); DP/Flex — Jenna Bryant (Rustburg); Utility — Jett Hamilton (E.C. Glass).

BOYS SOCCER

All-Seminole District teams

Player of the Year: Kyle Butcher, Jefferson Forest

Coach of the Year: Scott Zaring, Jefferson Forest

First team: Forward — Kyle Butcher (JF), Matt Campbell (LCA), Walker Stebbings (JF), Felix Lopez-Valentine (E.C. Glass), Tony Mineo (Liberty); Midfielder — Keaton Napior (E.C. Glass), Chris Wiley (JF), Skyler Reynoso (Brookville), Jonah Towles (JF), Sam Yarborough (E.C. Glass), Wayne Batsel (Brookville); Defender — Drew Thomas (LCA), Alan Hoboeka (E.C. Glass), Aidan Gries (Amherst), Markus White (Heritage); Goalie — Wilson Hetrick (JF).

Second team: Forward — George Clark (Amherst), Luke Palys (E.C. Glass), Mac Webb (E.C. Glass), Michael Srougi (LCA); Midfielder — Owen Dunlop (E.C. Glass), Jacob Gong (JF), AJ Arthur (JF), Bryson Joyner (LCA); Defender — Devin Stickle (Brookville), Will Watts (E.C. Glass), Karson Adcock (Heritage), Christian Kavana (JF), Nolan Hill (JF), James Shelton (LCA), Finn Plattus (Liberty); Goalie — Austin Stephens (LCA).

Honorable Mention: Midfielder — Lucas de los Reyes (Amherst), Cayden Burch (Amherst), Yair Mata (Brookville), Nic Plude (Heritage), Hunter Phillips (Liberty), Jordi Mirandi (Rustburg); Forward — Aidan Palys (E.C. Glass), Conner Reid-Perry (E.C. Glass), Gage Gonzalez (Heritage), Ethan Green (JF), Beau Berthieum (LCA); Defender — Rodrigo Pineda (Brookville), Justin Chiodo (JF), Chase Cartwright (LCA), Spence Middleton (LCA), Luc Dooley (Liberty); Goalie — Jack Dawson (E.C. Glass).

OTHER SCORES

Boys Lacrosse: Jefferson Forest 13, Blacksburg 1

Girls Soccer: Glenvar 5, Nelson 0; Floyd County 5, Appomattox 0

Girls Tennis: Staunton River 5, Bassett 2

WEDNESDAY'S EVENTS

BASEBALL

Pulaski at Jefferson Forest in Region 4D quarterfinals, 6 p.m.

E.C. Glass at Western Albemarle in Region 4D quarterfinals, 6:30 p.m.

Radford at Nelson in Region 2C first round, 5 p.m.

SOFTBALL

Glenvar at Nelson in Region 2C first round, noon

Jefferson Forest at Amherst in Region 4D quarterfinals, 6 p.m.

Broadway at Brookville in Region 3C first round, 6 p.m.

Wilson Memorial at Liberty in Region 3C first round, 6 p.m.

BOYS SOCCER

Nelson at James River (Buchanan), 5:30 p.m.

Fluvanna at Liberty in Region 3C quarterfinals, 6 p.m.

GIRLS SOCCER

Liberty at Fluvanna in Region 3C quarterfinals, 6 p.m.

Rustburg at Monticello in Region 3C quarterfinals, 6:30 p.m.

James River at Appomattox in Region 2C first round, 6 p.m.

TRACK & FIELD

Amherst, Jefferson Forest, E.C. Glass in Region 4D Championships, noon