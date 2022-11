Prep scoreboard for Tuesday, Nov. 1

VOLLEYBALL

Region 3C Quarterfinals

Rustburg 3, Brookville 0

At Rustburg

Set scores: 25-9, 25-17, 25-23

Highlights: Brookville — Jamesyn Finnerty 5 kills, 5 blocks; Riley Blank 6 kills; Cailyn Reynoso 4 kills; Natalie Palmer 14 assists. Rustburg — Nahla Bigham 13 kills, 1 block, 2 digs; Reagan Riddle 13 kills, 12 digs, 1 block, 2 aces; Sophia Coles 14 kills, 6 digs, 5 aces; Jenna Bryant 16 digs, 2 assists; Emma Blankinship 42 assists, 11 digs, 3 kills, 2 aces.

Records: Rustburg 18-1. Brookville 15-7.

Next: No. 2 Rustburg hosts No. 3 Spotswood in the Region 3C semifinals on Thursday. Spotswood defeated No. 6 Rockbridge 3-2 on Tuesday.

Fluvanna County 3, Liberty Christian 1

At LCA

Set scores: 25-11, 22-25, 25-19, 25-23

Highlights: LCA — Kenstin Phelps 8 kills, 17 assists, 2 aces; Macy Hill 11 kills, 3 aces, 4 digs; Anna Moody 9 kills, 11 assists, 4 aces.

Records: LCA 18-5.

Next: No. 5 Fluvanna plays at No. 1 Fort Defiance on Thursday.

Region 4D Quarterfinals

E.C. Glass 3, Jefferson Forest 0

At E.C. Glass

Set scores: 25-23, 25-22, 25-23

Highlights: ECG — Nellie Fitzgerald 2 aces, 10 kills, 4 blocks, 3 digs; Devan Funke 3 aces, 6 kills, 2 blocks, 1 assist, 9 digs; Eva Grace Mayberry 2 aces, 3 kills, 10 assists, 1 dig; Mary Elizabeth Kennedy 1 ace, 2 kills, 2 digs, 3 blocks.

Records: E.C. Glass 14-5.

Next: No. 2 seed Glass hosts N0. 3 Blacksburg in the Region 4D semifinals on Thursday, 6 p.m.

All-Seminole District Teams

First team: Devan Funke (E.C. Glass), Nellie Fitzgerald (ECG), Riley Blank (Brookville), Macy Hill (Liberty Christian Academy), Emma Blankinship (Rustburg), Anna Moody (LCA), Reagan Riddle (Rustburg), Nahla Bigham (Rustburg), Megan Johnson (LCA), Jenna Bryant (Rustburg).

Second team: Emma Meehan (Amherst), McKayla Padgett (Amherst), Jamesyn Finnerty (Brookville), Grace Mau (LCA), Kenstin Phelps (LCA), Erin Blackston (Jefferson Forest), Jaidyn Clark (Liberty), Ashlyn Mace (JF), Sarah Cannon (JF), Raleigh Dudley (LCA).

Honorable Mention: Ava Grace Mayberry (E.C. Glass), Hannah Kim (Heritage), Alexis Conklin (Liberty), Aubri Willis (ECG), Reghan Archer (Rustburg), Takayla Wroten (JF), Ashlyn Winfield (Brookville), Mary Elizabeth Kennedy (ECG), Sienna Felder (Amherst), Peyton Weaver (ECG), Cailyn Reynoso (Brookville), Sofia Coles (Rustburg), Makiah Revell (Heritage), Emma Kimberlin (Liberty), Natalie Palmer (Brookville), Emma Dooley (Brookville), Emily Henshel (JF), Dylan McNerney (Amherst).

Player of the Year: Devan Funke, E.C. Glass

Co-Coach of the Year: Willie Wilson (E.C. Glass) and Matt Houchins (LCA).

BOYS CROSS COUNTRY

Region 4D Championships

At Blacksburg High School, 3.1-mile course

Team scores: Blacksburg 34, Western Albemarle 48, Jefferson Forest 61, Louisa County 126, Salem 138, Pulaski County 178, E.C. Glass 207, Orange County 234, Amherst 239, Halifax County 264, Mecklenburg County 332, George Washington 353

Top 25 finishers and top 50 locals (out of 80): 1. Conner Rutherford (B) 15:39.2, 2. Owen Shifflett (WA) 15:54.0, 3. Alex Jordan (JF) 15:58.5, 4. Jonas Roach (B) 16:25.0, 5. Nate Sullivan (WA) 16:39.1, 6. Zach Davis (B) 16:43.2, 7. Luke Gaylor (JF) 16:48.9, 8. Henry Kimbrough (WA) 16:53.2, 9. Ben Amago (WA) 17:03.6, 10. Garrett Kinder (PC) 17:14.3, 11. Harrison Whitfield (B) 17:16.8, 12. Henry Strahm (B) 17:19.5, 13. Macon Smith (JF) 17:23.1, 14. Liam Hunt (ECG) 17:23.1, 15. William Moore (LC) 17:31.5, 16. Eli Sterling (B) 17:36.0, 17. Andrew Johnson (JF) 17:45.7, 18. Mark Bridgham (OC) 17:47.7, 19. Ryan Bagchi (B) 17:50.3, 20. Walker Peterson (S) 17:53.0, 21. Jake Laneve (JF) 18:03.0, 22. Jonah Parker (JF) 18:08.6, 23. Zan Easter (S) 18:10.7, 24. Nolan Burkhart (WA) 18:20.0, 25. Taylen Soriano (LC) 18:27.0, 29. Emerson Bryant (A) 18:52.2, 32. David Hess (JF) 19:21.5, 37. Sebastian Ploch (ECG) 19:50.3, 44. John-Paul Mancier (ECG) 20:14.4, 48. Jack Pitts (A) 20:51.8, 50. Bryce Wall (A) 21:08.6.

Region 3C Championships

At Pleasant Grove XC Course, 3.1-mile course

Team scores: Waynesboro 55, Monticello 58, Charlottesville 62, Spotswood 78, Broadway 111, Wilson Memorial 132, Rustburg 203

Top 25 finishers and top 50 locals (out of 63): 1. Brazil Mathes (M) 15:59.8, 2. Adam Groves (W) 16:11.1, 3. Tristan Yoder (B) 17:13.7, 4. Nathaniel McKee (C) 17:16.4, 5. Russell Kramer (S) 17:24.9, 6. Peyton Kenee (S) 17:27.9, 7. Parker Blosser (Fort Defiance) 17:37.6, 8. Joseph Childress (WM) 17:45.4, 9. Creighton Doherty (M) 17:50.2, 10. Dylan Colander (W) 17:59.8, 11. Grayson Norris (W) 18:00.7, 12. Luke Frank (C) 18:01.5, 13. Ethan Havran (C) 18:03.5, 14. Nathaniel Orban (C) 18:03.6, 15. Daniel Vizcaino (M) 18:04.0, 16. Ben Davis (M) 18:04.6, 17. Gage Groves (W) 18:16.9, 18. Bunte Kite (S) 18:19.6, 19. Jonathan Gretz (Fluvanna County) 18:22.4, 20. Miles Jolin (W) 18:24.0, 21. Max Vess (WM) 18:27.1, 22. Jacob Schulz (FD) 18:30.0, 23. Zachary Butler (FC) 18:36.0, 24. Ryder Petrylak (FC) 18:44.4, 25. Lukas Muehlberg (M) 18:49.9, 35. Benjamin Abatecola (Brookville) 19:20.0, 36. Isaac Bloodgood (Liberty Christian) 19:24.0, 44. Stryder Parsons (R) 19:50.6, 45. Noah Wells (R) 19:56.1, 50. Sean Kim (Heritage) 20:19.2.

GIRLS CROSS COUNTRY

Region 4D Championships

At Blacksburg High School, 3.1-mile course

Team scores: Blacksburg 32, Western Albemarle 50, Jefferson Forest 63, Louisa County 87, Salem 155, E.C. Glass 168, Halifax County 206, Mecklenburg County 224

Top 25 finishers and top 50 locals (out of 60): 1. Zoie Lamanna (JF) 18:33.9, 2. Reese Bradbury (B) 19:03.9, 3. Allie McDonald (B) 20:17.0, 4. Grace Cook (WA) 20:33.7, 5. Kennedy Harris (LC) 20:34.0, 6. Alexis Plaster (JF) 20:36.8, 7. AJ Torrence (WA) 20:45.9, 8. Tess Dickhans (B) 20:49.9, 9. Ruby Griggs (B) 20:55.8, 10. Mia Farley (B) 20:56.7, 11. Maeve Myers (LC) 20:59.7, 12. Lily Smith (WA) 21:10.1, 13. Emerson Ritter (WA) 21:16.5, 14. Emma Schmitz (WA) 21:16.5, 15. Hazel Johnson (WA) 21:21.5, 16. Ella Lane (ECG) 21:42.1, 17. Cherry Gonzalez (JF) 21:52.7, 18. Elizabeth Middlesworth (LC) 21:59.3, 19. Beall Roberts (JF) 22:09.0, 20. Dalyn Snead (JF) 22:15.6, 21. Ella Semtner (B) 22:15.8, 22. Kaitlin Smith (JF) 22:18.0, 23. Caroline Allen (JF) 22:18.5, 24. Cameron Lee (B) 22:25.0, 25. Jessica Taylor (Amherst) 22:32.9, 37. Alexandra Petty (ECG) 25:!3.9, 38. Anna Waterworth (ECG) 25:15.5, 41. Althea Hunt (ECG) 27:00.1, 44. Claire Ramsey (ECG) 27:23.4, 50. Camille Marraccini (ECG) 30:35.3.

Region 3C Championships

At Pleasant Grove XC Course, 3.1-mile course

Team scores: Spotswood 47, Rockbridge County 60, Fort Defiance 78, Wilson Memorial 87, Monticello 97, Charlottesville 165, Liberty 185, Rustburg 210

Top 25 finishers and top 50 locals (out of 66): 1. Abby Lane (FD) 19:29.6, 2. Ryan Davidson (M) 19:30.0, 3. Taylor Myers (S) 20:02.0, 4. Ruby Frazier (Fluvanna County) 20:10.5, 5. Trinity Neff (FD) 20:12.4, 6. Sophie Farley (FC) 20:46.1, 7. Deena Ludtke (RC) 20:50.4, 8. Cassidy Plautz (WM) 20:55.5, 9. Ashland Dickel (S) 20:58.9, 10. Marika Dickel (S) 20:59.0, 11. Quinn Franklin (WM) 21:01.9, 12. Megan Timmes (RC) 21:02.5, 13. Elaina Pierce (C) 21:13.8, 14. Nicole Black (RC) 21:33.5, 15. Hope McCullough (M) 21:44.8, 16. Anna Dabaghyan (S) 21:48.4, 17. Kate Ruebke (S) 21:53.8, 18. Lydia Kimmell (Waynesboro) 22:05.1, 19. Grace Rolon (RC) 22:12.1, 20. Dorothy Lewis (RC) 22:14.5, 21.Erika Cronk (WM) 22:17.5, 22. Thea Franklin (WM) 22:18.2, 23. Sydney Hill (Waynes) 22:24.7, 24. Madeline Creasy (FC) 22:26.5, 25. Mary Malcolm (L) 22:31.1, 30. Sarah Anderson (Brookville) 22:41.7, 34. Carly Carwile (R) 23:12.6, 37. Natalee Powers (L) 23:58.3, 43. Brianna Adams (L) 24:27.7.

WEDNESDAY'S EVENTS

CROSS COUNTRY

Appomattox, Gretna, Nelson in Region 2C Championships at Salem's Green Hill Park, 3 p.m.

BOYS SOCCER

Timberlake Christian at Banner Christian in VISAA Division III state tournament first round, 4 p.m.

Grace Christian at New Covenant in VISAA Division III state tournament first round, 4 p.m.