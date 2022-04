Prep scoreboard for Wednesday, April 20

BASEBALL

Dogwood District

Nelson 20, Gretna 1 (5 innings)

Nelson;332;48;—;20;15;2

Gretna;100;00;—;1;6;11

WP: Landen Campbell. LP: Elliott Dews.

Highlights: N — Blayz McGarry 4-5, 3 RBIs, 5 R, 3 SB; Ty Mauer 3-6, 3 RBIs, 2 R; Walker Willoughby 2-3, RBI, 2 R, SB; Mike Fitzgerald 1-5, 2 RBIs, R, SB; Jace Martin 1-5, 2 RBIs, R, SB; Campbell 5 IP, 6 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 11 Ks. G — Nathan Dalton 2-3, Elliott Dews 2-3, R (3 IP, 5 H, 8 R, 1 ER, 4 BB, 3 Ks).

Records: Nelson 4-6, 2-2 Dogwood. Gretna 2-9, 2-3.

Dan River 5, William Campbell 2

Dan River;120;200;0;—;5;9;0

Campbell;000;002;0;—;2;4;0

WP: Noah Abercrombie. LP: Tyler Mason. HR: Jacob Halsey (WC) with 1 out and 1 on in bottom 6th.

Highlights: DR — Jackson Blevins 1-3, 2B, RBI, R; Ethan Sowers 1-3, RBI; Dylan Howerton 1-3, RBI; Tilden Garland 1-2, R, 2 SB; Noah Reed 2-3, 2 R, SB; Blake Hughes 1-4, 2B; Abercrombie 2-3, 2B, RBI, R (6 IP, 4 H, 2 R/ER, 3 BB, 12 Ks). WC — Halsey 2-3, HR, 2B, 2 RBIs; Hunter Crews 1-3; Tyler Mason 1-4, R (2 IP, 5 H, 3 R/ER, 3 BB, 2 Ks).

Records: Dan River 4-3, 2-2 Dogwood. William Campbell 3-6, 1-3.

Chatham 18, Altavista 6

Chatham;(10)01;61;—;18;16;1

Altavista;150;10;—;6;7;0

WP: Kennen Lewis. LP: Logan Nichols. HR: Evan Scruggs (A) with 2 outs, 1 on in bottom 2nd.

Highlights: C — C. Satterfield 2-3, 2B, 2 RBIs, 4 R; C. Aaron 3-4, 2 2B, 3 RBIs, 3 R; J. Moore 3-4, 2B, 4 RBIs, 3 R; Z Cornell 2-3, 2 RBIs, 2 R; A. Van Pelt 2-4, 2 RBIs, R; H. Hurt 2-4, 2B, 2 RBIs, R; B Williams 1-3, 2B, RBI; 2 R; Lewis 1-1, RBI, 2 R (3 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 2 Ks). A — Eric Nichols 1-3, 2B, 2 RBIs, R; Scruggs 1-3, HR, 2 RBIs, R; Ben Tweedy 2-3, R; L. Nichols 1-2, RBI.

Records: Chatham 7-4, 4-1 Dogwood. Altavista 1-10, 0-4.

Non-District

Randolph-Henry 11, Heritage 1 (6 innings)

Heritage;000;100;—;1;4;1

Ran.-Henry;550;001;—;11;9;0

WP: Luke Skelton. LP: Kameron Burns.

Highlights: HHS — Kenai Booker 1-3, 2B, RBI; Burns 1-3 (4 IP). RH — Ben Gibbs 1-3, 2B, 2 R, SB; Tucker Webb 1-3, RBI, R; Jaydon Gee 3-4, 2B, 4 RBIs, 2 R, SB; Camden Tucker 1-2, 2 RBIs, R; Brayson Arrington 2-3, 2 2B, 2 RBIs, SB; Skelton 5 IP, 4 H, 1 R/ER, 4 BB, 11 Ks.

Records: Heritage 4-8. Randolph-Henry 8-3.

SOFTBALL

Dogwood District

Nelson 17, Gretna 0

Gretna;000;00;—;0;0;4

Nelson;448;1x;—;17;14;1

WP: Ambrye Taylor. LP: Mallory Dalton. HR: Taylor (Nelson) to left with two on in bottom of second inning.

Highlights: Nelson — Taylor 5 IP, 0 H, 0 R, 4 BB, 11 Ks (2-3, 2B, HR, 5 RBIs); Chandler Giles 2-3, 2B, 2 RBIs, 4 R; Kelli Shifflett 2-3, 2 RBIs; Ansley Jenkins 2-3, 2B, 2 RBIs; Hannah Victor 1-3, 2B, RBI.

Records: Nelson 4-4. Gretna 1-10.

Chatham 10, Altavista 0 (5 innings)

Altavista;000;00;—;0;1;4

Chatham;050;32;—;10;8;1

WP: Cora Liggon. LP: Madyson Brown.

Highlights: A — Alissa Gonzalez 1-1. C — Nicole Emerson 3-4, 2B, 3 RBIs, 3 R; Abigail Owen 2 3B, 2 RBIs, R; Anna Whitlow 1-1, RBI; Bralynn Patterson 1-3, 2R; Trinity Custer 1-3; Liggon 5 IP 1 H, 0 R/ER, 0 BB, 8 Ks.

Records: Altavista 3-8, 2-1 Dogwood. Chatham 8-2, 4-1.

Dan River 27, William Campbell 1 (5 innings)

Campbell;000;10;—;1;4;6

Dan River;(12)49;2x;—;27;18;0

WP: L. DeMott. LP: Skyler Childress. HR: Grayson Snead (DR) solo shot with 1 out and 2-run HR with two outs, both in bottom 1st; Emily McVay (DR) 2-out grand slam in bottom 2nd.

Highlights: WC — Cora Herndon 1-2; Abbie McDarris 1-2, 2B, R; Zoey Hannah 1-2; MiNiya Hancock 1-2 1-2. DR — Rebekah Stowe 2-4, 3B, 4 RBIs, 3 R, SB; Katie Moser 2-4, 3B, 2 RBIs, 4 r: E. McVay 3-5, HR, 2B, 5 RBIs, 3 R; McKenzie McVay 2-5, 3B, 2 RBIs, 4 R; Snead 3-4, 2 HR, 2B, 5 RBIs, 3 R; Emma Williams 2-4, 3B, 2 RBIs, 3 R; Olivia Morris 2-3, 2 RBIs, 2 R, SB; DeMott 2-3, 2 RBIs, 2 R (4 IP, 1 R/ER, 0 BB, 5 Ks).

Records: William Campbell 0-8, 0-4 Dogwood. Dan River 5-2, 2-2.

BOYS TENNIS

Seminole District

E.C. Glass 9, Jefferson Forest 0

At E.C. Glass

Singles: Spencer Knight d. Jack Riordan 9-8 (8-6); Henry Scruggs d. Blake Hogan 8-2; Devon Davis d. Nash Prinzbach 8-3; Sebastian Ploch d. Adam Ellett 8-0; Pierce Martin d. Callias Frank 8-1; Ben Mays d. Burke Bankston 8-0.

Doubles: Knight/Scruggs d. Riordan/Hogan 8-6; Davis/Mays d. Prinzbach/A. Ellett 8-1; Ploch/Martin d. Stephen Tibbs/Luke Ellett 8-4.

Records: E.C. Glass 7-0, 5-0 Seminole. Jefferson Forest 3-4, 3-2.

Liberty Christian 9, Heritage 0

At Heritage

Singles: Hudson Brooks d. Morgan Thompson 8-1; Bennett Mowry d. Alec Stickle 8-0; Kian Swartz d. Ethan Malone 8-0; Jon Hoover d. Sean Kim 8-2; Landon Bivens d. Calvin Guo 8-0; Owen Seipp d. Ethan Venters 8-0.

Doubles: Mowry/Swartz d. Thompson/Stickle 8-0; Hudson/Bivens d. Malone/Kim 8-3; Hoover/Caleb Pantana d. Guo/Venters 8-0.

Records: Liberty Christian 5-1, 5-1 Seminole. Heritage 2-4, 2-4.

GIRLS TENNIS

Seminole District

Liberty Christian 9, Heritage 0

At LCA

Singles: Catherine Mowry d. Sofia Viloria 8-0; Carla Fernandez-Fournier d. Malia Manning 8-0; Abby Anderson d. Sameria Lamberth 8-0; Carolina Curtis d. Kara Williams 8-1; Lily Anderson d. Kiera Riddle 8-0; Sarah Lindsay d. Virginia Rivas 8-1.

Doubles: Mowry/Fernandez-Fournier d. Viloria/Manning 8-0; A. Anderson/Curtis d. Lamberth/Williams 8-0; L. Anderson/Ashley Pantana d. Riddle/Rivas 8-0.

Records: Liberty Christian 4-1, 4-1 Seminole. Heritage 2-6, 2-4.

E.C. Glass 6, Jefferson Forest 3

At E.C. Glass

Singles: Mary Kennedy (ECG) d. Caitlin Sewell 8-4; Danielle Syrek (JF) d. Lilly Hall 8-2; Elizabeth Eskridge (ECG) d. Rita Zing 8-1; Amelia Uhl (ECG) d. Amelia Edmonds 8-4; Josie Kicklighter (ECG) d. Trinity Ebreneyin 8-2; Maya Adams (ECG) d. Megan Bell 8-2.

Doubles: Kennedy/Eskridge (ECG) d. Sewell/Syrek 8-3; Edmonds/Zing (JF) d. Hall/Adams 8-2; Ebreneyin/Bell (JF) d. Kicklighter/Uhl 8-4.

Records: Jefferson Forest 5-2, 3-2 Seminole. E.C. Glass 8-0, 7-0.

BOYS SOCCER

Blue Ridge District

William Byrd 6, Staunton River 1

Staunton River;0;1;—;1

William Byrd;3;3;—;3

Tuesday night

Scoring: Graham Gibson (SR) second half.

Saves: Nate Martin (SR) 15.

Records: Staunton River 0-7-1.

THURSDAY'S EVENTS

BASEBALL

Timberlake Christian at Westover Christian, 4:30 p.m.

Altavista at Dan River, 4:30 p.m.

Magna Vista at Staunton River, 5:30 p.m.

Brookville at Lord Botetourt, 6 p.m.

Amherst at E.C. Glass, 6 p.m.

Jefferson Forest at Liberty, 7 p.m.

SOFTBALL

Temple Christian at Faith Christian (Hurt), 4 p.m.

Dan River at Altavista, 4:30 p.m.

Magna Vista at Staunton River, 5:30 p.m.

Amherst at E.C. Glass, 6 p.m.

Jefferson Forest at Liberty, 7 p.m.

BOYS SOCCER

Rustburg at Brookville, 7 p.m.

Amherst at Heritage, 7 p.m.

E.C. Glass at Liberty Christian, ,7 p.m.

GIRLS SOCCER

Miller School at Virginia Episcopal, 4:30 p.m.

Timberlake Christian at Temple Christian, 4:30 p.m.

Faith Christian (Roanoke) at New Covenant, 5:30 p.m.

Jefferson Forest at Liberty, 7 p.m.

BOYS LACROSSE

New Covenant at Covenant, 4:30 p.m.

GIRLS LACROSSE

Hidden Valley at Jefferson Forest, 6:30 p.m.

BOYS TENNIS

E.C. Glass at Heritage, 4:30 p.m.

Amherst at Liberty, 4:30 p.m.

Brookville at Jefferson Forest, 4:30 p.m.

Virginia Episcopal at North Cross, 4:30 p.m.

GIRLS TENNIS

Liberty at Amherst, 4:30 p.m.

Jefferson Forest at Brookville, 4:30 p.m.

Heritage at E.C. Glass, 4:30 p.m.

Appomattox at Liberty Christian, 4:30 p.m.

Altavista at Prince Edward, 4:30 p.m.

William Campbell at Randolph-Henry, 4:30 p.m.

TRACK & FIELD

Altavista, Gretna, Dan River at Chatham, 5 p.m.

Appomattox, Nelson, Galileo at William Campbell, 5 p.m.

GOLF

Virginia Episcopal vs. Blue Ridge at Green Hills Country Club, 4:30 p.m.