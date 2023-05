BASEBALL

Region 3C First Round

Rustburg 6, Rockbridge 3

Rustburg;100;301;1;—;6;8;2

Rockbridge;200;100;0;—;3;7;2

WP: Camden McCormick. LP: Cohen Paxton. S: Hunter Carlson.

Highlights: Rustburg — Camden McCormick 6 IP, 6 H, 3 R, 2ER, 1 BB, 8 Ks (3-4, 2B, RBI); Evan Martin 1-2, 2B, RBI, 2 R; Hunter Carlson 1-3, 2B, R (1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K); Preston Dooley 1-3, RBI, 2 R; Walter Jackson 1-3, 2 RBIs. Rockbridge — Derek Smith 2-4, R; Thomas Armstrong 1-3, RBI.

Records: Rustburg 8-12. Rockbridge 10-11.

Next: No. 9 Rustburg advances to the region quarterfinals and travels to top-seeded LCA for Friday's 6:30 p.m. game.

SOFTBALL

Region 3C First Round

Liberty 3, Rockbridge 2

Rockbridge;200;000;0;—;2;5;1

Liberty;020;010;x;—;3;5;0

WP: Kady Gordon. LP: Sadie Moore.

Highlights: Rockbridge — Kelsie Caldwell 2-4; Marla Zollman 2-3, 2B, R; Lillian Purcell RBI; Kaydence Wilson RBI; Chasity Southers 1-3; Sadie Moore 4 IP, 4 H, 1 R/ER, 0 BB, 2 Ks. Liberty — Brooklyn Gunter 1-3, 2B, RBI; Chiara Albertin 1-1, R; Ashley Goff 1-3, RBI; Emma Mayhew 1-1, RBI; Kady Gordon 7 IP, 5 H, 2 R/ER, 3 BB, 6 Ks (1-3).

Records: Rockbridge 6-16. Liberty 6-12.

Next: No. 7 Liberty advances to the region quarterfinals and travels to No. 2 Monticello for Friday’s 6 p.m. game.

BOYS LACROSSE

Region 4D semifinals

E.C. Glass 10, Salem 5

Salem;1;2;0;2;—;5

E.C. Glass;4;2;1;3;—;10

Scoring: ECG — Penn Willman 2 goals; Robert Sorenson 3 goals, 1 assist; Jackson Grant 1 goal; Camp Conner 3 goals; Kason Brehm 1 goal; Jack Lloyd 1 assist.

Saves: Matthew Ebert (ECG) 14.

Records: Salem 11-5. E.C. Glass 14-2.

Next: No. 2 E.C. Glass advances to the region championship and travels to top-seeded Cave Spring on Friday.

GIRLS LACROSSE

Region 4D Semifinals

Salem 13, E.C. Glass 11

Salem;10;3;—;13

E.C. Glass;5;6;—;11

Scoring: ECG — Nora Hamilton 4 goals, 1 assist; Tess Ahrens 3 goals; Alex Petty 2 goals; Emily Williams 1 goal, 2 assists; Althea Hunt 1 goal; Margo Haske 2 assists.

Saves: Leland Landes (ECG) 8.

Records: Salem 11-4-1. E.C. Glass 11-4-1.

BOYS SOCCER

Region 3C Quarterfinals

Waynesboro 3, Heritage 2 (3 OT, 4-3 PKs)

Waynesboro;1;1;0;0;0;—2

Heritage;1;1;0;0;0;—;2

Waynesboro wins 4-3 on penalty kicks after three five-minute overtime periods.

Scoring: Saul Ruiz (W) unassisted, 22:00; Nic Plude (HHS) on PK, 26:00; Marko Duvnjac (W) on PK, 50:00; Nic Plude (HHS) on PK, 80:00.

Heritage Scoring on Penalty kicks: Marcus Gafford 2, Eduardo Martinez 1.

Saves: Chase Stickle (HHS) 6, Victor Saenz Briones (W) 20.

Records: Heritage 11-6. Waynesboro 6-8-1.

Region 3D first round

Staunton River 2, Lord Botetourt 1 (2 OT)

Staunton River;0;1;0;1;—;2

Lord Botetourt;0;1;0;0;—;1

Scoring: SRHS — Josh Davis assisted by Andy Torres; Andy Torres on penalty kick in double overtime.

Saves: SRHS — Nate Martin 12.

Records: Staunton River 6-11-1. Lord Botetourt 8-11.

Next: Staunton River advances to the next round of the Region 3D tournament.

BOYS TENNIS

Region 4D Quarterfinals

Liberty Christian 5, Waynesboro 0

At LCA

Singles: Bennet Mowry (LCA) d. Steve Perry 6-1, 6-1; Jon Hoover (LCA) d. Ben Wheeler 6-1, 6-1; Landon Bivens (LCA) vs. Cam Hatter 6-2, DNF; Hudson Brooks (LCA) d. Landon Bodkin 6-0, 6-0; Hawkins Glenn (LCA) d. Gabe O'Brien 6-4, 7-0; Andrew Seipp (LCA) d. Cooper Mayo 6-0, 6-1.

Records: LCA 13-0. Waynesboro 8-9.

Next: Top-seeded LCA advances to and hosts Friday's region semifinals.

GIRLS TENNIS

Region 3C Quarterfinals

Liberty Christian 4, Monticello 2

At LCA

Singles: Stella Moon (M) d. Abby Anderson 6-4, 6-4; Lily Anderson (LCA) d. Bianca Barnett 7-5, 6-2; Carolina Curtis (LCA) d. Ro Bowers 6-2, 7-5; Lauren Hartless (LCA) d. Olana Gratz 6-3, 7-5; Nadia Mithqal (M) d. Ashley Pantana 6-4, 6-3; Anna Moody (LCA) d. Hannah Rogers 6-0, 6-0.

Records: LCA 12-4. Monticello 10-6.

Next: No. 4 seed LCA travels to No. 1 Spotswood on Friday for a region semifinal match.

BOYS TRACK & FIELD

Region 1B Championship

At Sussex Central

Team Scores — Riverheads 108, Central Lunenburg 85, Altavista 45, Franklin 41, Sussex Central 38, Rappahannock County 30, William Campbell 26, Carver Academy 24, Galileo 19, Buffalo Gap 14.

Event Winners — High Jump: Austin Roberts (Riverheads) 6-2; Pole Vault: Austin Roberts (Riverheads) 10-0; Long Jump: Jamel Alexander (Central Lunenburg) 21-4.50; Triple Jump: Jamel Alexander (Central Lunenburg) 41-7; 110 Hurdles: Jamel Alexander (Central Lunenburg) 16.04; 100 Dash: Kaden Bailey (Franklin) 11.49; 200 Dash: Kaden Bailey (Frankling) 23.78; 300 Hurdles: Jamel Alexander (Central Lunenburg) 42.76; 400 Dash: Christopher Robinson (Carver Academy) 51.99; 800 Run: Jackson Herndon (Galileo) 2:01.98; 1,600 Run: Shane Stevens (Altavista) 4:51.58; 3,200 Run: Mason Comer (Rappahannock County) 11:33.10; 4x100 Relay: Franklin 44.03; 4x800 Relay: Buffalo Gap 9:04.54.

GIRLS TRACK & FIELD

Region 1B Championship

At Sussex Central

Team Scores — Cumberland 118, Riverheads 91, Altavista 90, Galileo 76, Sussex Central 28, Central Lunenburg 16, Rappahannock County 14, Surry County 10, Franklin 8, William Campbell 5, Buffalo Gap 4.

Event Winners — High Jump: Summer Wallace (Riverheads) 5-0; Pole Vault: Nalonda Henderson (Cumberland) 7-6; Long Jump: Summer Wallace (Riverheads) 16-1.50; Triple Jump: Dexaria Berger (Altavista) 34-4.50; Discus: Nalonda Henderson (Cumberland) 100-0; 100 Hurdles: LaKyra Bartee (Cumberland) 16.89; 100 Dash: Kayla Brooks (Surry County) 12.67; 200 Dash: Nalonda Henderson (Cumberland) 27.43; 300 Hurdles: Nevaeha Hobson (Cumberland) 54.64; 400 Dash: Dexaria Berger (Altavista) 1:04.14; 800 Run: Carol-Anne Garrett (Galileo) 2:32.10; 1,600 Run: Carol-Anne Garrett (Galileo) 5:25.34; 3,200 Run: Sierra Back (Riverheads) 13:56.99; 4x100 Relay: Cumberland 54.01; 4x800 Relay: Galileo 11:17.17.

OTHER SCORES

BOYS SOCCER

LCA 4, Fluvanna 3

THURSDAY'S EVENTS

BASEBALL

Region 4D Quarterfinals

Jefferson Forest at Louisa County, 6 p.m.

E.C. Glass at Halifax County, 6 p.m.

Salem at Amherst, 6 p.m.

Region 2C Quarterfinals

Nelson at Appomattox, 6 p.m.

Region 1B Quarterfinals

William Campbell at Surry County, 5 p.m.

SOFTBALL

Region 4D Tournament

Jefferson Forest at Amherst, 6 p.m.

Region 3D Quarterfinals

Bassett at Staunton River, 6 p.m.

Region 3C First Round

Wilson Memorial at Brookville, 6 p.m.

Region 2C Quarterfinals

Radford at Appomattox, 6 p.m.

Region 1B Quarterfinals

William Campbell at Riverheads, 4 p.m.

BOYS SOCCER

Region 4D Quarterfinals

E.C. Glass at Salem, 6 p.m.

Amherst at Western Albemarle, 7:30 p.m.

Halifax at Jefferson Forest, 8 p.m.

GIRLS SOCCER

Region 4D Quarterfinals

Mecklenburg County at Jefferson Forest, 6 p.m.

E.C. Glass at Orange County, 6 p.m.

TRACK & FIELD

Region 2C championship at Christiansburg High, 10 a.m.

Region 3D championship at Cave Spring, 1 p.m.

BOYS TENNIS

Region 3D Singles Quarterfinals

Braden Conner (Staunton River) vs. Lucas Beasley (Christiansburg), at Virginia Tech, 11 a.m.

GIRLS TENNIS

Region 4D Championship

Western Albemarle at E.C. Glass, 3 p.m.

Region 2C Doubles Semifinals

Kaydence Gilbert/Shannon Coleman (Appomattox) vs. Radford, at Virginia Tech, 8 a.m.