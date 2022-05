Prep scoreboard for Wednesday, May 25

BASEBALL

Region 4D Quarterfinals

E.C. Glass 2, Western Albemarle 1

Glass;020;000;0;—;2;4;1

Albemarle;000;100;0;—;1;0;1

WP: Michael Harpster. LP: Andrew Barrese. S: Cooper Campbell.

Highlights: ECG — Harpster 6 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 4 BB, 11 K (1-3); Campbell 1 IP, 0 H, 0 R/ER, 2 BB, 1 K (0-2, R); Scooter Ball 2-3, R; Carter Jones 1-3, 2 RBI. WA — Barrese 7 IP, 4 H, 2 R/ER, 4 BB, 8 K; Tommy Williams 1-2, R; Daniel Jones 0-1, RBI.

Records: E.C. Glass 12-8. Western Albemarle 17-3.

Next: E.C. Glass at Salem in Region 4D semifinals Friday. Time TBD.

Jefferson Forest 8, Pulaski County 0

Pulaski Co.;000;000;0;—;0;2;0

Jeff. Forest;005;210;x;—;8;12;0

WP: Peyton Smith. LP: Nick Golden.

Highlights: PC — Cole Albert 1-2; Blaine Reedy 1-3; Golden 4 IP, 11 H, 7 R/ER, 3 BB, 2 Ks. JF — Sam Bell 1-3, 2B, 2 RBIs, R; Alex Whitaker 2-3, RBI; Sully Tibbs 1-3, 3 RBIs; Evan Mace 2-2, 2 RBIs; Breckin Nace 3-3, 2 R; Smith 6 IP, 2 H, 0 R/ER, 4 BB, 10 Ks (2-3, 2 R).

Records: Pulaski County 11-9. Jefferson Forest 18-4.

Next: JF hosts Orange County in Region 4D semifinals at 6 p.m. Friday.

Region 2C First Round

Nelson 9, Radford 1

Radford;000;100;0;—;1;7;2

Nelson;135;000;0;—;9;12;1

WP: Jace Martin. LP: Taylor Stambursky. HR: Blayz McGarry (N) with 1 out, 2 on in bottom 2nd.

Highlights: R — Allen Hamblin 3-3, 2B; Tate Mannon 1-3, RBI; Stambursky 2.1 IP, 6 H, 6 R, 5 ER, 1 BB, 0 Ks. N — McGarry 2-3, HR, 3 RBIs, 2 R; Knight 1-4, 2B, R; Ty Mauer 2-4, 3B, 3 RBIs; Michael Fitzgerald 2-4; Blake Victor 2-4, RBI, R; Tre Terry 2-4, 2 RBIs, 2 R; Martin 7 IP, 7 H, 1 R/ER, 2 BB, 6 Ks.

Records: Radford 7-11. Nelson 11-9.

Next: Nelson at Appomattox in Region 2C quarterfinals at 6 p.m. Thursday.

Floyd County 11, Gretna 1

Gretna;000;100;—;1;5;2

Floyd;220;511;—;11;7;0

WP: Elijah St. Clair. LP: Elliott Dews.

Highlights: G — Nathan Dalton 1-3, 2B; Haden Moon 1-2, R; Jackson Moore 1-2, RBI. FC — St. Clair 6 IP, 5 H, 1 R/ER, 2 BB, 6 K (2-4, 2B, R, RBI); Wyatt Chaffin 2-2, 2 2B, 2 R, 3 RBI; Davis Goff 1-2, 3B, R, 3 RBI; Emery Chaffin 1-3, 2B, 2 R.

Records: Gretna 5-16. Floyd County 8-12-1.

SOFTBALL

Region 4D Quarterfinals

Jefferson Forest 2, Amherst 0

Forest;000;000;2;—;2;4;1

Amherst;000;000;0;—;0;1;0

WP: Gillian Faris. LP: Dylan McNerney.

Highlights: JF — Farris 7 IP, 1 H, 0 R/ER, 1 BB, 6 K; Madison Simmons 2-3, 2B, RBI; Addison Compton 1-3, 2B, R; Ciara Nauful 1-3, 2B, R RBI. A — McNerney 7 IP, 4 H, 2 R/ER, 1 BB, 3 K; Tyah Charlton 1-3.

Records: Jefferson Forest 12-8. Amherst 15-5.

Next: Jefferson Forest at Halifax County in Region 4D quarterfinals Friday; time TBA.

Region 3C First Round

Brookville 11, Broadway 1

Broadway;000;01;—;1;3;1

Brookville;070;22;—;11;14;0

WP: Destiny Calloway. LP: Serenity King. HR: Ashley Ferguson (Brook.) 2nd inn., 0 on; Liz Pennington (Brook.) 2nd inn., 1 on.

Highlights: Broad — Taylor Suters 1-2, 2B, R; Jasmine Gett 1-3, RBI. Brook — Calloway 5 IP, 3 H, 1 R/ER, 3 BB, 10 K (3-4, 2B, 2 RBI); Pennington 3-4, 2B, 3 R, 2 RBI; Jada Fyffe 1-4, R, 2 RBI; Reagan Hunley 1-3, R, 2 RBI.

Records: Broadway 6-15. Brookville 14-6.

Region 2C First Round

Nelson 7, Glenvar 1

Glenvar;000;001;0;—;1;1;1

Nelson;202;300;x;—;7;7;3

WP: Ambrye Taylor. LP: Savana Luper.

Highlights: G — Gabrielle Powell 1-2; Luper 6 IP, 7 H, 7 R, 5 ER, 1 BB, 8 Ks. N — Laney Thacker 2-3, 2 R; Chandler Giles 1-2, 2 RBIs, R; Hannah Victor RBI; Rachel Thompson 1-3, RBI, R; Taylor 7 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 5 BB, 10 Ks (1-3, 3B, RBI, R).

Records: Glenvar 7-12. Nelson 11-8.

Next: Nelson at Appomattox in Region 2C quarterfinals at 6 p.m. Thursday.

Floyd County 6, Gretna 3

Gretna;210;000;0;—;3;5;4

Floyd;003;030;x;—;6;5;0

WP: Hallie Williams. LP: Mallory Dalton.

Highlights: G — Jailyn East 1-2, 2 R; Adrianna Eanes 1-3, RBI; Brooklyn Layne 1-2, RBI; Dalton 2-4, RBI (5 IP, 5 H, 6 R, 1 ER, 3 BB, 6 Ks). FC — Caroline Hale 1-3, 2B, RBI, R; Kiley Hylton 1-3, RBI, R; Williams 6 IP, 5 H, 0 R/ER, 0 BB, 7 Ks (1-1).

Records: Gretna 3-18.

BOYS TENNIS

Region 3C Quarterfinals

Liberty Christian 6, Waynesboro 0

At Liberty Christian

Singles: Bennett Mowry d. Grayson Wood 6-1, 6-4; Hudson Brooks d. William Perry 6-2, 7-5; Kian Swartz d. Jackson Lee 6-2, 6-1; John Hoover d. Ben Wheeler 6-0, 6-0; Landon Bivens d. Cam Hatter 6-0, 6-2; Matthew Palzewicz d. Luis Monjes 6-0, 6-0.

Records: Liberty Christian 12-3.

GIRLS TENNIS

Region 3C Quarterfinals

Liberty Christian 7, Turner Ashby 2

At Liberty Christian

Singles: Catherine Mowry (LCA) d. Kate Jones 6-0, 6-1; Carla Fernandez-Fournier (LCA) d. Harper Dodd 6-0, 6-0; Abby Anderson (LCA) d. Kendra Gillette 6-1, 3-6, 6-4; Jolexie Whetzel (TA) d. Carolina Curtis 6-4, 6-4; Lilly Anderson (LCA) d. Devon Wichael 6-1, 6-3; Holly Frost (TA) d. Sarah Lindsay 6-2, 6-2.

Doubles: Mowry/Fernandez-Fournier (LCA) d. Jones/Dodd 6-1, 6-0; A. Anderson/Curtis (LCA) d. Gillette/Whetzel 6-4; L. Anderson/Ashley Pantana (LCA) d. Wichael/Frost 6-3.

Records: Liberty Christian 15-2.

Next: Liberty Christian at Fort Defiance in Region 3C semifinals at 4 p.m. Thursday.

BOYS TRACK & FIELD

Region 4D Championships

At Louisa County High

Team scores — 1. Pulaski County 128, 2. Western Albemarle 116, 3. Jefferson Forest 95, 4. Blacksburg 83, 5. Amherst 61, 6. E.C. Glass 55, 7. Salem 52.5, 8. Louisa County 36, 9. Orange County 14, 10. Halifax County 10.

Winners and local individuals in top 6 — 100 Dash: 1. Peyton Lewis (SHS) 10.82; 200 Dash: 1. Peyton Lewis (SHS) 22.03, 2. Addison Hilton (JF) 22.50; 400 Dash: 1. Addison Hilton, 50.92, 2. Brian Aveson (JF) 51.18, 5. Eric West (ACHS) 51.42, 6. Will Gregory 51.45; 800 Run: 1. Jonathan Kumer (WA) 1:53.63; 6. Jacob Clevenger (ECG) 2:00.41; 1,600 Run: 1. Conner Rutherford (BHS) 4:21.52, 2. Brannon Adams (JF) 4:23.35; 3,200 Run: 1. Brannon Adams (JF) 9:37.65, 2. Alex Jordan (JF) 9:42.96, 5. Luke Gaylor (JF) 10:08.10; 4x100 Relay: 1. Salem 42.75, 5. E.C. Glass (Larry Waters, Keyon Hopkins, Jonathan Wood, Markevus Graves) 45.24; 4x400 Relay: 1. Amherst 3:29.29, 4. Jefferson Forest (Brian Aveson, Addison Hilton, Landon Epperson, Jacob White) 3:32.71; 4x800 Relay: 1. Louisa County 8:12.64, 2. Jefferson Forest (Landon Epperson, Jonah Packer, Keegan Venable, Jacob White) 8:21.77, 6. E.C. Glass (Cooper Campbell, Jacob Clevenger, Liam Hutn, Teddy Tharp) 9:28.33; 110 Hurdles: 1. Henry Sullivan (WA) 14.87, 2. Isaiah Idore (ACHS) 15.20, 4. Daniel Price (JF) 15.73, 6. Ja’mar Smith (ECG) 16.47; 300 Hurdles: 1. Isaiah Idore (ACHS) 40.22, 5. Keegan Venable (JF) 42.84; High Jump: 1. JJ Gulley (PC) 6-04, 4. Theodore Tharp (ECG) 5-06; Long Jump: 1. John Lyman III (PC) 22-00.25, 3. Ja’mar Smith (ECG) 21-00.25; Triple Jump: 1. Armonte Hill-Lewis (PC) 41-05.50, 5. James Morris (ACHS) 39-11.75; Pole Vault: 1. Henry Sullivan (WA) 13-06, 4. Peyton Jackson (ACHS) 11-00, 6. Will Gregory (ACHS) 10-06; Shot Put: 1. Deigo Turner (PC) 51-10.50, 2. Malachi Perkins (ECG) 47-09.50, 3. Samual McKlveen (ACHS) 45-01.50, 5. Brody Rice (JF) 44-06.00; Discus: 1. Deigo Turner (PC) 147-07, 2. Markevus Graves (ECG) 135-03, 3. Malachi Perkins (ECG) 133-00, 4. Andrew McCormick (ECG) 132-00, 5. Samuel McKlveen (ACHS) 131-08, 6. Kristopher Kirby (ACHS) 124-03.

GIRLS TRACK & FIELD

Region 4D Championship

At Louisa County High

Team scores — 1. Jefferson Forest 137.5, 2. Blacksburg 120, 3. Western Albemarle 102.5, 4. Louisa County 78.5, 5. Salem 52, 6. E.C. Glass 46, 7. Amherst 41.5, 8. Halifax 31, 9. Pulaski 18, 10. Orange 15, 11. George Washington 14.

Winners and local individuals in top 6 — 100 Dash: 1. Sophia Krouscas (BHS) 12.96, 5. Maren Benyo (JF) 13.36; 200 Dash: 1. Sophia Krouscas (BHS) 26.53, 2. Marianna Hall (ECG) 26.65; 400 Dash: 1. Sophia Mrouscas (BHS) 1:00.55, 4. Cierra Hunter (ACHS) 1:03.05; 800 Run: 1. Zoie Lamanna (JF) 2:14.52, 6. Alexis Plaster (JF) 2:30.30; 1,600 Run: 1. Zoe Lamanna (JF) 5:02.79, 4. Shauna Skow (JF) 5:14.16; 3,200 Run: 1. Shauna Skow (JF) 11:17.70; 4x100 Relay: 1. Salem 51.10, 2. Amherst 51.19, 6. E.C. Glass (Rachelle Jefferson, Renya Russell, Julia Hull, Marianna Hall) 51.97; 4x400 Relay: 1. Western Albemarle 4:11.35, 2. Jefferson Forest (Hannah Pettyjohn, Alexis Plaster, Kandace McIvor, Zoie Lamanna) 4:12.79, 5. Amherst, 6. E.C. Glass (Marianna Hall, Lauren Polley, Julia Hull, Renya Russell) 4:36.22; 4x800 Relay: 1. Western Albemarle 9:54.37; 100 Hurdles: 1. Myla Green (SHS) 15.71, 3. Kandace McIvor (JF) 16.23, 5. Hannah Pettyjohn (JF) 16.97; 300 Hurdles: 1. Mia Littlejohn (BHS) 48.18, 2. Kandace McIvor (JF) 48.38, 6. Hannah Pettyjohn (JF) 50.43; High Jump: 1. Katja Kehlenbeck (BHS) 5-02, T2. Hannah Pettyjohn (JF) 5-00, 4. Julia Hull (ECG) 4-10, T5. Kandace McIvor (JF) 4-08;Long Jump: 1. Kandace McIvor (JF) 17-00, 5. Cyanna Cabell (ACHS) 16-00.75, 6. Cierra Hunter (ACHS) 15-10.25; Triple Jump: 1. Dezmajia Carter (LC) 36-01.00, 2. Cyanna Cabell (ACHS) 34-07.75, 3. Kandace McIvor (JF) 34-01.50, 5. Julia Hull (ECG) 32-07.5; Pole Vault: 1. Hannah Pettyjohn (JF) 11-00, T4. Kaelynn Smith (ACHS) 9-06, 6. Taryn Harvey (JF) 9-06; Shot Put: 1. Hannah Pettyjohn (JF) 35-00, 4. Sonyae Gilbert (ECG) 31-09; 5. Carmen Whirley (ECG) 30-11.50, 6. Ny’Asia Whirley (ECG) 30-04.50; Discus: 1. Hannah Pettyjohn (JF) 100-06, 3. Kya Rucker (ECG) 95-05, 6. Hannah Page (ECG) 85-04.

OTHER SCORES

SOFTBALL

Region 3C First Round

Wilson Memorial 7, Liberty 5 (9 innings)

BOYS SOCCER

Region 3C First Round

Fluvanna 5, Liberty 1

Region 2C First Round

James River (Buchanan) 5, Nelson 1

GIRLS SOCCER

Region 3C First Round

Monticello 5, Rustburg 1

Region 2C First Round

Appomattox 5, James River 2

GIRLS TENNIS

Region 3C Quarterfinals

Spotswood 6, Liberty 0

THURSDAY’S EVENTS

BASEBALL

Nelson at Appomattox in Region 2C quarterfinals, 6 p.m.

William Campbell at Buffalo Gap in Region 1B quarterfinals, 5 p.m.

SOFTBALL

Nelson at Appomattox in Region 2C quarterfinals, 6 p.m.

Altavista at Buffalo Gap in Region 1B quarterfinals, 6 p.m.

BOYS SOCCER

Radford at Appomattox in Region 2C quarterfinals, 5:30 p.m.

Orange County at E.C. Glass in Region 4D quarterfinals, 7 p.m.

George Washington at Jefferson Forest in Region 4D quarterfinals, 7 p.m.

GIRLS SOCCER

Orange County at E.C. Glass in Region 4D quarterfinals, 5:30 p.m.

Amherst at Blacksburg in Region 4D quarterfinals, 7:30 p.m.

BOYS LACROSSE

Hidden Valley at E.C. Glass in Region 4D semifinals, 6 p.m.

Jefferson Forest at Salem in Region 4D semifinals, 7:15 p.m.

GIRLS LACROSSE

E.C. Glass at Salem in Region 4D semifinals, 6 p.m.

OUTDOOR TRACK & FIELD

Region 2C Championships at Christiansburg, 10:30 a.m.

Region 3C Championships at Waynesboro, 11 a.m.

Region 3D Championships at Staunton River, 1 p.m.

GIRLS TENNIS

Mariska Servis (Appomattox) in Region 2C singles semifinals at Virginia Tech, 8:30 a.m.

Servis/Kaydence Gilbert (Appomattox) in Region 2C doubles semifinals at Virginia Tech, 8:30 a.m.

Liberty Christian at Fort Defiance in Region 3C semifinals, 4 p.m.