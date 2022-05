Prep scoreboard for Wednesday, May 4

BASEBALL

Seminole District

Liberty Christian 10, Heritage 0 (5 innings)

Heritage;000;00;—;0;0;4

LCA;500;05;—;10;11;0

WP: Ben Blondino. LP: Lucas Glass. HR: Will Palmer (LCA) to left with one in bottom of first inning.

Highlights: LCA — Blondino 5 IP, 0 H, 0 BB, 1 HBP, 11 Ks; Dillon Stowers 2-3, 2B, 3 RBIs; Lane Duff 2-3, R; Logan Duff 2-3, 2B; Palmer 1-3, HR, 2 RBIs; Jackson Downey 1-2, 2B, 2 RBIs; Eli Dunn 1-3, 3B, 2 RBIs.

Records: Heritage 6-11. LCA 14-1.

Dogwood District

Appomattox 7, Chatham 6

Chatham;141;000;0;—;6;9;5

Appomattox;052;000;x;—;7;8;3

WP: Wyatt Sisk. LP: Cody Walden. S: Hunter Garrett.

Highlights: Chatham — Zander Cornell 3-4, 2B, RBI; Jake Moore 1-4, 2 RBIs; Kennan Lewis 1-3, RBI. Appomattox — Trey Shrock 2-4, 3B, 2 RBIs, R; Garrett 2-3, 2B, R (3 2/3 IP, 3 H, 0 R, 0 BB); Sisk 3 1/3 IP, 6 H, 6 R, 5 ER, 3 BB, 5 Ks (2-4, R); Alex Caruso 1-3, RBI; Nate Dillon 1-3, R.

Records: Appomattox 13-0. Chatham 11-5.

Gretna 3, Altavista 1

Altavista;000;001;0;—;1;4;2

Gretna;000;012;x;—;3;5;1

WP: Elliott Dews. LP: Gavin Stevens.

Highlights: Altavista — Eric Nichols 1-3; Ben Tweedy 1-2, 2B, RBI; Colby Haskins 1-3; Evan Scruggs 1-3, R; Stevens 5 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 8 Ks. Gretna — Dews 7 IP, 4 H, 1 R/ER, 1 BB, 6 Ks; Haden Moon 2-3, 2B, 3B, RBI; Chris Crews 2-3, R; Jaden Ratliffe 1-3.

Records: Altavista 1-14. Gretna 4-12.

Dan River 6, Nelson 2 (12 innings)

Dan River;101;000;000;004;—;6;15;2

Nelson;001;010;000;000;—;2;4;1

WP: M. Porter. LP: Blayz McGarry.

Highlights: DR — Noah Abercrombie 8 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 12 Ks (3-6, RBI); Sowers 3-7, R; Howerton 3-6, 2 2B, RBI; Ewing 2-5, 2 RBIs, R; Porter 4 IP, 1 H, 1 BB, 3 Ks. Nelson — Landen Campbell 4 IP, 7 H, 2 R/ER, 0 BB, 5 Ks; McGarry 8 IP, 8 H, 4 H, 4 R, 3 ER, 8 Ks (1-5, 2 R); Ty Mauer 1-5, 2B; Michael Fitzgerald 1-5; G. Knight 1-5.

Records: Nelson 7-8. Dan River 8-5.

Non-district

Brookville 6, William Campbell 1

Brookville;030;030;0;—;6;4;1

William Campbell;000;001;0;—;1;5;4

WP: Trey Erb. LP: Ethan Mason.

Highlights: Brookville — Erb 7 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 12 Ks; Tyler Burley 2-3; Riley Hawkins 0-2, R; Bransen Jones 1-2, RBI. Wm. Campbell — Tyler Mason 1-3, R; Colten Allen 1-3, RBI; Payton Mason 1-3; Cody Snow 1-3; Brian Trent 1-3, 2B.

Records: Brookville 5-11. William Campbell 3-10.

Virginia Independent

Carlisle 4, Virginia Episcopal 3

Virginia Episcopal;000;300;0;—;3;6;2

Carlisle;300;000;1;—;4;8;5

No outs when winning run scored.

WP: Styles Geramita. LP: David Basnight. HR: Conner Plaster (C) to left with one on in bottom of first.

Highlights: VES — Jed Howard 2-3, R (5 1/3 IP, 6 H, 3 R/ER, 3 BB, 7 Ks; Charlie Felmlee 2-2, RBI; Basnight 2/3 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 2 Ks. Carlisle — B. Brady 2-4, 3B; Colby Cunningham 2-4, 2B, RBI, walkoff single to center (5 IP, 4 H, 3 R, 0 ER, 2 BB, 8 Ks).

Records: VES 9-9. Carlisle 9-9.

SOFTBALL

Seminole District

E.C. Glass 13, William Fleming 2 (5 innings)

William Fleming;020;00;—;2;1;0

E.C. Glass;036;40;—;13;11;1

WP: Abigail Jones. LP: Schrader. HR: Jones (ECG) with two on in bottom of third; Grant (ECG) with one on in bot. 4th.

Highlights: ECG — Jones CG, 1 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 13 Ks (1-3, HR, 4 RBIs); Emily Wesley 2-3; Grant 1-1, 2 RBIs, 3 R; Emma Toms 2-3, 2 R; Jett Hamilton 1-1, 3B, 2 RBIs; Jordyn Wright-Goode 1-3, 2B, 2 RBIs.

Records: E.C. Glass 4-8.

Dogwood District

Appomattox 8, Chatham 0

Chatham;000;000;0;—;0;1;0

Appomattox;202;400;x;—;8;9;1

WP: Courtney Layne. LP: C. Liggon. HR: Layne (A) with one on in first inning; Kelsey Hackett (A) with two on in fourth; Macee Hargis (A) solo in fourth.

Highlights: Appomattox — Layne CG, 1 H, 1 BB, 21 Ks (1-2, HR); Hackett 4-4, HR, 4 RBIs; Emily Purcell 3-3; Hargis 1-3, HR.

Records: Appomattox 12-0. Chatham 9-5.

Gretna 7, Altavista 5

Gretna;300;130;0;—;7;8;0

Altavista;210;110;0;—;5;7;9

WP: Mallory Dalton. LP: Madyson Brown. HR: Alissa Gonzalez (A) solo to center in bottom of fourth inning.

Highlights: Gretna — Ava Graye Simpson 2-4, 2B, RBI; Hailey Walker 2-5, R; Dalton 7 IP, 7 H, 5 R/ER, 2 BB, 9 Ks (0-5, 2 RBIs). Altavista — Micaela Worley 2-5, 2B, 2 RBIs; Gonzalez 2-3, HR, RBI; Kaycie Puryear 1-3, RBI; Emma Andrews 1-4, 2B, R; Brown 4 1/3 IP, 6 H, 7 R, 0 ER, 2 BB, 2 Ks.

Records: Altavista 4-12. Gretna 2-13.

BOYS SOCCER

Dogwood District

Appomattox 4, Chatham 1

Scoring: A — Brady Fulcher 2 goals, Billy O’Neill 1 goal, Charlie Drinkard 1 goal.

Records: Appomattox 9-1, 5-0 Dogwood. Chatham 5-5, 4-1.

Note: Appomattox takes over the top spot in the district.

BOYS TENNIS

Seminole District

E.C. Glass 9, Jefferson Forest 0

At E.C. Glass

Singles: Spencer Knight (ECG) d. Jack Riordan 8-5; Henry Scruggs (ECG) d. Blake Hogan 8-1; Devon Davis (ECG) d. Nash Prinzbach 8-4; Pierce Martin (ECG) d. Adam Ellett 8-3; Sebastian Ploch (ECG) d. Callias Frank 8-0; Ben Mays (ECG) d. Luke Ellett 8-2.

Doubles: Knight/Scruggs (ECG) d. Riordan/Hogan 8-2; Davis/Mays (ECG) d. Prinzbach/A. Ellett 8-3; Ploch/Martin (ECG) d. Stephen Tibbs/L. Ellett 8-1.

Records: E.C. Glass 11-1. Jefferson Forest 4-6.

Liberty 4, Brookville 3

At Brookville

Singles: Levi Wellman (BHS) d. Tommy Kirby 8-4; Aiden Burkepile (LHS) d. Ben Surratt 8-5; Gavin Satterfield (BHS) d. Nathan Peroni 8-3; DeMarques Coles (LHS) by forfeit; Landon Cash (LHS) by forfeit.

Doubles: Wellman/Surratt (BHS) d. Kirby/Burkepile 8-5; Peroni/Cash (LHS) by forfeit.

GIRLS TENNIS

Seminole District

Liberty 5, Brookville 4

At Liberty High

Singles: Tori Yancey (BHS) d. Jayden Hurt 8-4; Ayrie Kidd (BHS) d. Bethany Duncan 8-3; Emily Bennett (BHS) d. Madi Painchaud 8-4; Laci Craig (LHS) d. Monica Dang 8-0; Jaiden Napier (LHS) d. Makaylie Sapp 8-1; Jasmine King (LHS) d. Ariana Pineda 8-0.

Doubles: Yancey/Bennett (BHS) d. King/Duncan 8-5; Painchaud/Napier (LHS) d. Dang/Kidd 8-2; Craig/Hurt (LHS) d. Pineda/Sapp 8-2.

E.C. Glass 6, Jefferson Forest 3

At Jefferson Forest

Singles: Mary Kennedy (ECG) d. Caitlyn Sewell 8-0; Lilly Hall (ECG) d. Danielle Syrek 8-6; Rita Zing (JF) d. Elizabeth Eskridge 8-6; Amelia Uhl (ECG) d. Amelia Edmonds 8-3; Josie Kicklighter (ECG) d. Trinity Ebreneyin 8-4; Maya Adams (ECG) d. Megan Bell 9-2.

Doubles: Sewell/Syrek (JF) d. Kennedy/Eskridge 8-5; Edmonds/Zing (JF) d. Hall/Adams 8-3; Kicklighter/Uhl (ECG) d. Ebreneyin/Bell 8-6.

Records: E.C. Glass 11-0. Jefferson Forest 8-4.

Liberty Christian 9, Heritage 0

At Heritage

Singles: Catherine Mowry (LCA) d. Sofia Viloria 8-0; Carla Fernandez-Fournier (LCA) d. Malia Manning 8-0; Abby Anderson (LCA) . Faith Jacobs 8-1; Carolina Curtis (LCA) d. Sameria Lamberth 8-1; Lily Anderson (LCA) d. Kara Williams 8-0; Lauren Hartless (LCA) d. Lynsie Claros 8-0.

Doubles: Mowry/Fernandez-Fournier (LCA) d. Viloria/Manning 8-1; A. Anderson/Curtis (LCA) d. Lamberth/Williams 8-2; Sarah Lindsay/Addison Leake (LCA) d. Claros/Kierra Riddle 8-2.

Records: LCA 9-1. Heritage 4-8.

THURSDAY'S EVENTS

BASEBALL

Hargrave Military at Virginia Episcopal, 4:30 p.m.

Amherst at Rustburg, 6 p.m.

Jefferson Forest at E.C. Glass, 6 p.m.

William Byrd at Staunton River, 6 p.m.

Timberlake Christian at Roanoke Valley Christian, 6 p.m.

SOFTBALL

Altavista at William Campbell, 5 p.m.

Staunton River at William Byrd, 5:30 p.m.

Amherst at Rustburg, 6 p.m.

Jefferson Forest at E.C. Glass, 6 p.m.

BOYS LACROSSE

E.C. Glass at Hidden Valley, 6 p.m.

Jefferson Forest at Christiansburg, 7 p.m.

GIRLS LACROSSE

Hidden Valley at E.C. Glass, 6 p.m.

GOLF

Virginia Episcopal at Eastern Mennonite, 4:30 p.m.

BOYS SOCCER

Amherst at Rustburg, 6 p.m.

Brookville at Liberty, 7 p.m.

GIRLS SOCCER

Virginia Episcopal at Covenant, 4:30 p.m.

New Covenant at North Cross, 5 p.m.

Brookville at Liberty, 5:30 p.m.

Liberty Christian at Heritage, 6 p.m.

Temple Christian at Roanoke Valley Christian, 6 p.m.

Rustburg at Amherst, 7 p.m.

E.C. Glass at Jefferson Forest, 7:30 p.m.

BOYS TENNIS

Virginia Episcopal at Covenant, 4 p.m.

Brookville at Amherst, 4:30 p.m.

Liberty Christian at Liberty, 4:30 p.m.

Heritage at Jefferson Forest, 4:30 p.m.

Franklin County at Staunton River, 4:30 p.m.

GIRLS TENNIS

Amherst at Brookville, 4:30 p.m.

Liberty at Liberty Christian, 4:30 p.m.

Jefferson Forest at Heritage, 4:30 p.m.

Altavista at Randolph-Henry, 5 p.m.

Staunton River at Franklin County, 5 p.m.

TRACK & FIELD

Liberty, Staunton River in Cosmopolitan Invitational at William Fleming, 3 p.m.

Altavista, Nelson, William Campbell, Chatham, Dan River, Galileo at Gretna, 5 p.m.